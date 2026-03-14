Premium|Mrugagad fort cave adventure : मृगगड-गोकुंड आणि भरपूर ॲडव्हेंचर

मयुरेश मांजरेकातळखिंड चढून वर गेल्यानंतर दोन वाटा समोर आल्या. एक वाट सरळ मृগগडावर नेणारी होती, जिथं कातळातच कोरलेल्या जुन्या पायऱ्या दिसत होत्या. दुसरी वाट मात्र थोडी वेगळी होती. किल्ल्याचं दुसर ॲडव्हेंचर होती ती म्हणजे मृগগडाची गुहा! या गुहेकडे जाणारी वाट अतिशय अरुंद होती, इतकी की एकावेळी एकच पाय ठेवायला जागा होती. एका बाजूला डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला खोल दरी...!मृगगड... रायगड जिल्ह्यातलं सुधागड तालुक्यातल्या पालीजवळ लपलेलं रत्न. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हा छोटेखानी किल्ला फारसा प्रसिद्ध नाही, पण निसर्गसौंदर्य, शांतता आणि साहस अशा सगळ्यांचा परिपूर्ण संगम इथं अनुभवता येतो. कारतलाब खान आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उंबरखिंडीच्या लढाईत या किल्ल्याचा विशेष उपयोग झाला असला तरीही या किल्ल्याबद्दलचा इतिहास फारसा प्रसिद्ध नाही. गर्दी नसलेला पण इतिहासाचा व निसर्गाचा स्पर्श लाभलेला असा मृगगड एकदातरी अनुभवायलाच हवा..या ट्रेकचा अनुभव मी भर उन्हाळ्यात म्हणजेच एप्रिल महिन्यात घेतला. उन्हाळा असूनसुद्धा सावलीचं जंगल आणि गडावर असलेली एक शांत गुहा यामुळे हा ट्रेक वेगळाच वाटला. उन्हाळ्याचा तडाखा वाढत होता, पण काहीही झालं तरी दर महिन्याला एक गड सर करायचाच हा माझा संकल्प. मृगगड बऱ्याच दिवसांपासून डोक्यात घर करून बसला होता. शिवाय या गडाबद्दल वाचण्यातही आलं होतं, की हा छोटासाच आणि सोपा ट्रेक आहे. तिकडेच माझ्या मेव्हण्याचा - विजयचा व्हिला आहे. गडाच्या पायथ्याचं भेलीव हे गाव त्या व्हिलापासून अगदी १४ किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे शनिवारी रात्री व्हिलावर मुक्काम आणि रविवारी सकाळी मृगगडावर जायचं ठरलं.आदल्या दिवशी दुपारीच मी, माझी दोन मुलं - रिआ आणि रेयांश, माझा मित्र महेश आणि त्याची बायको कोमल प्रवासाला निघालो. वाटेत कळंबोली इथं सासुरवाडीला जाऊन मेव्हण्यानं व्हिलावर घेऊन जाण्यासाठी भरलेलं सामान घेतलं. विजय नंतर येणार होता. खोपोलीच्या रस्त्यावर एका वडेवाल्याकडे गरमागरम वडापाव खाल्ले आणि संध्याकाळच्या भुकेसाठी भेळ बांधून घेतली. व्हिला गाठल्यावर आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये उतरलो, तर पाणी आंघोळीच्या पाण्याइतकं गरम होतं! पाण्यात थोडावेळ मस्ती केल्यानंतर बाहेर आलो. पाण्यात खेळल्यावर थकवा जाणवला, म्हणून दुपारी जरा विश्रांती घेतली..संध्याकाळी बाकी मित्र - प्रथमेश व रूपाली आणि त्यांची मुलगी ध्रुवी, सागर आणि अरविंद व्हिलावर पोहोचले. विजयही मागोमाग आला. सगळे एकत्र जमलो. रात्रीची जेवणं झाली आणि मग पत्त्यांची मैफल रंगली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर निघायचं असल्यामुळे थोडावेळ पत्ते खेळून आम्ही सगळे झोपलो.मी या ट्रेकचा लीडर होतो, त्यामुळे सकाळी सर्वांत आधी उठायची आणि सगळ्यांना उठवायचीही जबाबदारी अर्थातच माझ्यावर होती! अलार्म लावलेला होताच, पण तो वाजायच्या आधीच डोळे उघडले. वेळेकडे पाहिलं, आता १५ मिनिटांत अलार्म वाजेलच, तेव्हा मनातल्या मनात काहीसं गणित करून अलार्मची वेळ थोडी पुढं ढकलली आणि परत झोपलो. मग अलार्म वाजला, आता उठायलाच लागेल! मी पटकन आवरलं आणि मग सुरू झाली सगळ्यांना उठवण्याची मोहीम. कोणी अंग झटकत उठलं, कोणी म्हणालं, ‘‘थांब पाच मिनिटं, त्याचं आवरून झालं की मी उठतो.’’ प्रथमेशला उठवल्यानंतर त्याला योगासनं करायची सवय आहे हे कळलं, आणि त्यात शवासन त्याचं आवडतं आसन! पण शेवटी सगळे एकेक करत उठले आणि तयारी सुरू झाली. मी चहा केला, सगळ्यांनी चहा-बिस्किटं खाल्ली. तोपर्यंत निघायची वेळ झाली.निघताना मात्र भन्नाट मजा आली. कोणी काय घ्यायचं, कोणाचं काय राहिलंय, पाण्याच्या बाटल्या कोण घेणार यावर विशेष वाद झाला - ‘बॅग जड होतीये’, ‘मी दोन पाण्याच्या बाटल्या घेतल्यात’, ‘मी खायला घेतलंय’ असे टोलवाटोलवीचे डायलॉग्ज हवेत उडत होते. शेवटी माझ्याच बॅगमध्ये सर्वात जास्त सामान भरलं गेलं. काय करणार! लीडर या नात्यानं माझं कर्तव्यच होतं ते!.गेटच्या बाहेर आलो, तर गाडीची चावीच सापडत नव्हती. सगळ्यांना माझी मजा उडवायची आयतीच संधी चालून आली. शेवटी एकदाची चावी मिळाली, तीही माझ्याच खिशात! काखेत कळसा आणि गावाला वळसा असं काहीसं झालं. एकदाचं आम्ही मृगगडाच्या दिशेनं जायला निघालो. ठरवूनही आमची नेहमीची 'एक तास उशीर' होण्याची परंपरा सुरूच राहिली. अर्ध्या तासात आम्ही भेलीव या मृगगडाच्या पायथ्याच्या गावात पोहोचलो. गुगल मॅपचा थोडा उपयोग झाला, पण रस्त्यात स्थानिकांनाही विचारणं उपयुक्त ठरलं. स्कुटीवरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीनं तर गावापर्यंत रस्ता दाखवला. गाव तसं छोटंसं होतं. गावात शिरल्या शिरल्या एक भलंमोठ मंदिर दिसलं, तिथं पार्किंगला ऐसपैस जागा होती. गाडी पार्क केली. तिथूनच मृगगडाचं पहिलं दर्शन झालं.गड फार उंच नव्हता. डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या दाट जंगलामुळे त्याचं सौंदर्य अधिकच उठून दिसत होतं. पाठीमागं लोणावळ्याचे भलेमोठे डोंगर त्याला सोबत करत होते. गड एकदम रुबाबात उभा होता. गावात अजून फारशी रेलचेल सुरू झाली नव्हती. नाश्त्याची कुठंच सोय नव्हती, त्यामुळे लगेचच ट्रेक सुरू केला. सुरुवात कुठून करायची हे एकाला विचारलं, तर त्यानं वाट दाखवली. आणि मग आम्ही त्या पायवाटेनं पुढं जायला निघालो.सुरुवातीची पाच मिनिटं शेतातून चालत गेलो. नंतर जंगलात प्रवेश झाला. छान सावली आणि समोर सपाट चाल. वाटेत गप्पा, फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंग सुरू होतंच. जंगलात सर्वत्र करवंदाची जाळी पसरलेली होती. काही टपोरी करवंदं दिसली, पण कच्ची होती. सुमारे दहा ते पंधरा मिनिटं चालल्यानंतर चढ सुरू झाला. सुरुवातीचा टप्पा फारसा कठीण नव्हता. मग आम्ही मृগগडाच्या ॲडव्हेंचरस टप्प्यावर आलो. चढाईचा मुख्य टप्पा सुरू झाला. दोन्ही बाजूंनी उंच कातळ आणि मधून जाणारी अगदीच अरुंद वाट. मदतीसाठी काही दुर्गप्रेमींनी आधीच दोर लावून ठेवले होते. त्यांची मदत घेऊन चढणं थोडं सोपं गेलं. ही वाट इतकी निमुळती होती, की एखादं पोट सुटलेलं प्रकरण तिथं अडकलंच असतं. चेष्टा-मस्करी करत आणि दोर पकडत आम्ही वर पोहोचलो..कातळखिंड चढून वर गेल्यानंतर दोन वाटा समोर आल्या. एक वाट सरळ मृগগडावर नेणारी होती, जिथं कातळातच कोरलेल्या जुन्या पायऱ्या दिसत होत्या. दुसरी वाट मात्र थोडी वेगळी होती. किल्ल्याचं दुसर ॲडव्हेंचर होती ती म्हणजे मृगगडाची गुहा! या गुहेकडे जाणारी वाट अतिशय अरुंद होती, इतकी की एकावेळी एकच पाय ठेवायला जागा होती. एका बाजूला डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला खोल दरी. आधी मी आणि महेशनं तिकडं जायचं ठरवलं. ते आम्हाला अजिबात अवघड वाटलं नाही. जेमतेम तीस ते चाळीस मीटरची ती वाट होती. गुहा मात्र कमाल होती. पण आम्ही लगेच परतलो आणि रिआ व रेयांशलाही तिकडं घेऊन गेलो. बाकीचे लोकं आधीच्याच ॲडव्हेंचरनं थकल्यामुळे तिथंच विसावलेले होते. नंतर महेश कोमलला घेऊन गेला.गुहेतून परत आल्यानंतर मी, महेश आणि रेयांशनं आमचं खास फोटोशूट सुरू केलं. झाडाला लटकून, पुलअप्स करत आणि बरेच माकडचाळे करत फोटो काढले. बाकीचे वैतागले आणि पुढे निघून गेले. फक्त अरविंद थांबला. कारण तोच आमचे फोटो काढत होता, त्याला पर्याय नव्हता.मनसोक्त फोटोशूट झाल्यानंतर आम्ही पायऱ्यांनी वर आलो. पायऱ्या संपतात तिथं एक छोटेखानी मंदिर होतं. पुढं गेल्यानंतर पाण्याच्या टाक्या दिसल्या. पण त्या पूर्ण कोरड्या होत्या. अजून थोडं चालल्यानंतर आम्ही गडाच्या शेवटच्या टोकावर पोहोचलो. गुहेपाशी थांबलेलो असताना एक ट्रेकिंग करणारा ग्रुप आम्हाला ओव्हरटेक करून किल्ला बघून परत निघालाही होता.नाश्ता झाला नव्हता त्यामुळे एव्हाना खूप भूक लागली होती. मग बॅगेत जे जे होतं ते सगळं बाहेर काढलं. सगळ्यांनी पोटभर खाल्लं. थोडी तरतरी आली आणि पुन्हा फोटोशूटला सुरुवात झाली. महेश आमचा कॅलेस्थॅनिक्स एक्सपर्ट. त्याच्या ॲक्शन सीक्वेन्सला सुरुवात झाली. रेयांशचा आग्रह होता, की महेश काकानं बॅकफ्लिप मारावी. मग महेशनं थोडा वॉर्मअप करून बॅकफ्लिप, हँडस्टँड, लेग स्प्लिट सगळं करून दाखवलं. आणि मग रेयांशही मागं कसा राहील? त्यानंही कार्टव्हील मारून दाखवलं!.सगळे स्टंट्स आणि खूप धमाल झाल्यानंतर परतीला निघालो. वाटलं, की आता पटापट खाली उतरू. पण कुठं काय! त्या निमुळत्या खिंडीत सगळ्यांचा एक ग्रुप फोटो काढायचा राहिला होता. त्या एका परफेक्ट शॉटसाठी सगळ्यांना एका रेषेत उभं करण्यात बराच वेळ गेला. खाली जंगलात आल्यानंतर रूपालीनं सगळी कच्ची करवंदं गोळा करायला लावली; ती घरी नेऊन त्याची छान चटणी केली (जी अजूनही मला मिळालेली नाही). परत पार्किंगच्या ठिकाणी पोहोचलो तेव्हा खरंच जाम थकून गेलो होतो. गुहेचा ट्रेल, चढ-उतार, ऊन आणि उत्साह या सगळ्यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही दमलं होतं. थोडंसं फ्रेश झालो, पाणी प्यायलो आणि मी मनातल्या मनात ठरवलेला प्लॅन पुढं सरकवला - सिक्रेट वॉटरफॉलचा!हा सिक्रेट वॉटरफॉल म्हणजेच गोकुंड वॉटरफॉल. आमच्याकडे पार्किंगचे पैसे घ्यायला आलेल्या गावकऱ्यालाच तिकडं जायचा रस्ता विचारला. त्यासाठी फक्त चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या फल्याण गावी जायचं होतं. तिथं पोहोचलो आणि बघतो तर काय! चार ते पाच मोठ्या टुरिस्टच्या बसेस आणि बरीच खासगी वाहनं आधीपासूनच उभी होती. सिक्रेट वॉटरफॉल आता ‘सिक्रेट’ उरला नव्हता! गावकऱ्यांनी आमच्यासोबत असणाऱ्या मुलांना बघून सांगितलं, ‘गोकुंड तर लांब आहे, पण वाटेतच जवळ एक छान ठिकाण आहे. तिथं मुलांना मजा येईल.’सुमारे अर्धा तास चाललो. वाट मोकळीच. एवढ्या गाड्या, बसेस होत्या पण त्यातला एकही माणूस दिसत नव्हता. बरोबर रस्त्यानं चाललो आहोत की वाट चुकलीय तेही कळेना. ऊन तापलेलं होतं, आम्ही थकलो होतो, तरी मनात थोडी उमेद शिल्लक होती. तितक्यात आशेचा किरण दिसला - नदी! आणि तेवढ्यात तिथं एक ग्रुपही आला. त्यापैकी एकानं सांगितलं, 'फक्त पाच मिनिटं पुढं जा. धमाल स्पॉट आहे!' आता एवढं आलोच आहोत तर तेही बघू या म्हणत पुढं गेलो. तर खरंच एकदम मस्त जागा होती. वाहत्या पाण्यात जेमतेम अंगभर बुडायला होईल असं पाण्याचं डबकं होतं, पोहण्यासाठी खरंच मस्त जागा होती ती! पाणीही थंड आणि सभोवताली शांतता. पटापट पाण्यात उड्या मारल्या. गरम झालेल्या अंगावर ते थंडगार पाणी म्हणजे जणू स्वर्गसुखच!रेयांशनं तर अंडरवॉटर स्टंट्स, उड्या मारत धमाल केली. तिथं एक गंमतच झाली. सागरचा चष्मा पाण्यात बुडाला आणि मग सुरू झाली चष्मा शोध मोहीम! शेवटी महेशला त्याचा चष्मा सापडला. सगळ्यांनी पाण्यात मनसोक्त मजा केली. एव्हाना व्हिलावर परत जाण्याची वेळ झाली होती. अर्धा तास चालून गाडीजवळ पोहोचलो तेव्हा हायसं वाटलं! मग व्हिला गाठला, गरमागरम जेवणावर ताव मारला आणि परतीचा प्रवास सुरू केला.ही ट्रिप खासच होती. थोडा थकवा, थोडं चुकणं आणि खूप सारा आनंद!मयुरेश मांजरे नवी मुंबईस्थित संगणक अभियंता व हौशी पर्यटक आहेत. 