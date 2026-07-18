Premium|Madhubala Legacy : पुरस्कार हरले, पण इतिहास जिंकला; मुगल-ए-आझमची अविस्मरणीय सिनेकहाणी

सुलभा तेरणीकरसिनेसृष्टीच्या भुलभुलैय्यात काही अपेक्षाभंगाची रहस्यं लपलेली असली, तरी भारतीय रसिक लोकशाहीचं अस्तित्व सिद्ध करतात. पुरस्काराचा आदर करूनही रसिक मुग़ल-ए-आज़मचा अभिमान मिरवतात. मुग़ल-ए-आज़मची तमिळ आवृत्ती स्वीकारली गेली नाही याची खंत करत नाहीत, की इंग्रजी आवृत्तीचा ठावठिकाणा नाही याची फिकीर करत नाहीत. कोणतेही पुरस्कार न मिळालेली मधुबाला रसिकांनी आजही हृदयात जपलेली आहे.स न १९६०पासूनची सिनेमा डायरी पाहिली तर चकवा लागतो! मुग़ल-ए-आज़ममधली ‘अनारकली’ मधुबाला बरसात की रातमध्ये एका पावसाळी रात्रीतली रहस्यमय जादू होते. जिस देश में गंगा बहती हैची पद्मिनी पाण्यात आग लावते जणू! दिल अपना और प्रीत पराईमधली ‘श्वेतांबरा’ मीना कुमारी कसलीशी कहाणी सांगते. सत्यजित रे यांच्या देवीमधली शर्मिला टागोर चटका लावते, तर अवघाचि संसारमधली जयश्री गडकर रसिकांना ‘रूपास भाळलो मी, भुललो तुझ्या गुणांना...’ असं गुणगुणायला लावते. भारतीय रसिक पुरते सिनेमामय होतात. एका तपाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर के. आसिफ यांनी मुग़ल-ए-आज़म हा भव्य, बहुचर्चित आणि बहुखर्चिक चित्रपट पूर्ण केला. मुघल साम्राज्याचं वैभव दाखवलं. शीश महल, मधुबालाचं आजारपण, दिलीप कुमारसोबतचे तिचे मतभेद असे अनेक अडथळे पार झाले, आणि अखेर ५ ऑगस्ट १९६० या दिवशी हत्तीवरून वाजत गाजत फिल्म प्रदर्शित करण्यात आणली. इतिहास रचला गेला! पण आठव्या फिल्मफेअर समारंभात सर्वश्रेष्ठ चित्रपट म्हणून मुग़ल-ए-आज़मला पुरस्कार मिळूनही के आसिफ नाराज झाले. कारण सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचा पुरस्कार दिलीप कुमार यांना कोहिनूरसाठी मिळाला आणि घुंगट चित्रपटातल्या भूमिकेसाठी बीना रॉय यांना मिळाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार. सर्वोत्कृष्ट संगीत पुरस्कार मिळाला दिल अपना और प्रीत पराई चित्रपटाला संगीत दिलेल्या शंकर जयकिशन यांना. श्रेष्ठ गीतकार ठरले शकील बदायुनी, चौदहवीं का चाँद या चित्रपटातल्या गीतांसाठी. संगीतकार नौशाद यांनी मुघलकालीन घरंदाज संगीतासाठी अविश्रांत मेहनत केली होता. उस्ताद बडे गुलाम अली खान यांना तानसेनसाठी राजी केलं होतं. लता मंगेशकरांसाठी पैगंबर स्तुतीची रचना केली होती. ‘बेकस करम कीजिये सरकार-ए-मदीना...’, कथक नृत्यशैलीचं प्रदर्शन झालेलं ‘मोहे पनघट पे नंदलाल’, शीश महलचं ‘प्यार किया तो डरना क्या’... लतादीदींना वाटत होतं परखच्या संगीताला पुरस्कार मिळावा.सिनेसृष्टीच्या भूलभुलैय्यात अशा काही अपेक्षाभंगाची रहस्यं लपलेली असली, तरी भारतीय रसिक लोकशाहीचं अस्तित्व सिद्ध करतात. पुरस्काराचा आदर करूनही रसिक मुग़ल-ए-आज़मचा अभिमान मिरवतात. मुग़ल-ए-आज़मची तमिळ आवृत्ती स्वीकारली गेली नाही याची खंत करत नाहीत, की इंग्रजी आवृत्तीचा ठावठिकाणा नाही याची फिकीर करत नाहीत. कोणतेही पुरस्कार न मिळालेली मधुबाला रसिकांनी आजही हृदयात जपलेली आहे. हाच मोठा पुरस्कार असतो..Premium|Marathi Film Production Journey : निर्मितीपेक्षा सेन्सॉरची लढाई भारी....मधुबालाची गोष्ट याच वर्षीच्या बरसात की रात या चित्रपटाशी जोडली जाते, तेव्हा एका पावसाळी रात्री भेटलेल्या अनोळखी तरुणीशी एक काव्य जोडलं जातं.डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसकाऔर फिर शर्मसे बल खा के सिमटना उसकाचमकणाऱ्या विजेच्या भीतीनं तिनं घट्ट मिठी मारावी आणि नंतर लाजेनं चूर व्हावं... या क्षणासाठी, नव्हे, खास मधुबालासाठी साहिर लुधियानवी शब्दसुरांचा नजराणा साक्षात रफींच्या आवाजात नजर करतात, आणि चित्रपटाचं भाग्य उजळतं. शबनम झालेली मधुबाला आणि अमन हा शायर झालेला भारत भूषण यांच्याभोवती कथा फिरते. उगीचच खानदान की इज्जत वगैरे मधे येते. पण प्रेक्षक आणि सिनेसंगीताचे श्रोते साहिर-रोशनच्या मैफलीत सहभागी होतात. बरसात की रातच्या लोकप्रियतेवर मोहोर मात्र कव्वालीची उमटली. ‘ये इश्क इश्क है’नं कव्वालीचं वेगळेपण अधोरेखित केलं. थोरले फतेह अली खाँ आणि बंधू यांनी दर्ग्यात गायल्या जाणाऱ्या, ५०० वर्षांची परंपरा असलेल्या या कव्वालीला रंगमंचावर गाऊन अजरामर केलं होतं. साहिरनं त्याला जोडून काही अंतरे लिहिले आणि ‘ये इश्क इश्क है ही कव्वाली सामान्य रसिकांपर्यंत पोहोचली.जब जब कृष्ण की बन्सी बजी, निकली राधा सजकेजान अजान का ध्यान भुलाके लोक लाज को तेजकेबन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की मालादर्शन जल की प्यासी मीरा पी गयी विष का प्यालाअसा सुंदर भारतीय अध्यात्माचा साज साहिर यांनी चढवला आणि प्रेमिकांच्या मिलनासाठी विरोध करणाऱ्या समाजासाठी सिनेमाच्या गाण्यात एक आगळंवेगळं दर्शन घडलं. तीन भागांतल्या कव्वालीत मन्ना डे, रफी, एस. डी. बातिश, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा आणि सहगायक आहेत. कित्येक तास सराव केल्यानंतर रेकॉर्डिंग झालं... संगीतकार रोशन कव्वालीचे बादशाह ठरले!मन्ना डे आपल्या आठवणींत सांगतात, की मी चाळीसच्या दशकात मुंबईत आलो. बंगाली असल्यानं माझे त्या वळणाचे उच्चार ऐकून लोक हसायचे. माझं हिंदी त्याच वळणाचं होतं. पण मी हिंदी आणि उर्दूवर मेहनत घेतली. कव्वाली माझा प्रांत नाही. पण बरसात की रातच्या कव्वालीनं मी स्वतःला सिद्ध केलं... खरंच आहे. हिंदी सिनेसंगीताचं वैभव अशा विविध प्रांतांतून आलेल्या कलावंतांनी वाढवलं.याच दरम्यान, फाळणीनंतर भारतात परतलेल्या जथ्थ्यातल्या एका सिंधी मुलीनं सिनेमात प्रवेशासाठी प्रयत्न केला. साधना शिवदासानी ही अभिनेत्री राज कपूरच्या श्री ४२०मध्ये ‘मुड मुड के ना देख’ या गाण्यात ती कोरसमध्ये दिसली होती. तिनं अबाना नावाच्या सिंधी चित्रपटात काम केलं होतं. बॉम्बे टॉकीज, फिल्मीस्तान असे सिनेमे करणाऱ्या अनुभवी शशधर मुखर्जींनी ‘फिल्मालय’ या स्टुडिओची स्थापन केली होती. त्यांनी आपल्या मुलाला, जॉय मुखर्जीला संधी देण्यासाठी एका नवीन चित्रपटाची जुळवाजुळव केली होती. नायिका म्हणून साधनाची निवड केली. संगीतकार इकबाल कुरेशींनाही नवीन संधी मिळाली आणि ताज्या दमाचे दिग्दर्शक म्हणून आर. के. नय्यर यांनाही संधी मिळाली. चित्रपट होता लव्ह इन सिमला! जॉय मुखर्जी सांगतात - आम्ही नुकतेच कॉलेजमधून बाहेर पडलो होतो. सिनेमाचं शूटिंग वगैरेची गंमत वाटे. एकदा वडिलांनी आम्हा दोघांना बोलावून खरपूस समाचार घेतला. अशी कॉलेजसारखी गंमत चालणार नाही, ही तंबी दिली. नाही तर सिनेमा बंद करतो अशी धमकीही मिळाली. मग आम्ही सरळ झालो आणि कामाला लागलो..शशधर मुखर्जी म्हणजे अशोक कुमार यांचे मेहुणे आणि हल्लीच्या पिढीला सांगायचं तर काजोलचे आजोबा. लव्ह इन सिमलामध्ये एका घट्ट वेणी आणि चष्मा घालणाऱ्या मुलीची गोष्ट आहे. पण तिची आजी तिला एक नवं रूप देते. चालायचं कसं, बोलायचं कसं, तरुण मुलाशी बोलायचं कसं हे शिकवते. आजींची भूमिका दुर्गा खोटे यांनी केली आणि ती तरुण मुलगी म्हणजे साधना. आकर्षक वेशभूषा आणि केशभूषा केलेल्या त्या मुलीला केशभूषेनं खूप प्रसिद्धी दिली. लोक तिच्या केशभूषेला खास ‘साधना कट’ म्हणू लागले. त्या चित्रपटामुळे ऑड्री हेपबर्नच्या रोमन हॉलिडेची आठवण लोकांना झाली. पण साधनाच्या लोभस रूपानं, तिच्या ‘साधना कट’नं पुढे खूप लोकप्रियता मिळवली.याच वर्षी या फुलराणीसारख्या साधनाला दिग्दर्शक, निर्माते बिमल रॉय यांनी अचूक हेरलं. परखसाठी तिची निवड केली. ग्लॅमर, झगमगाटापासून दूर असलेल्या बंगालच्या खेड्यातली एक गरीब घरातली युवती; त्या साध्या सुती, बंगाली केसाचा अंबाडा घातलेल्या रूपातही साधना खूप शोभली. परखची कथा सलील चौधरी यांची होती आणि संगीतही त्यांचंच होतं. कथा साधीशीच आहे. एक उदार धनिक वेश बदलून खेडेगावात येतो आणि कोण प्रामाणिक आहेत याची परीक्षा घेतो. गावासाठी त्याला एक जबाबदार, प्रामाणिक व्यक्ती हवी असते. एक पोस्टमास्टर आणि त्याचं कुटुंब, खास करून कुटुंबातली मुलगी तो हेरतो. बंगालच्या खेड्याचं वातावरण, निसर्ग, माणसं याचं सुरेख दर्शन बिमल रॉय घडवतात. रसिकांच्या ओंजळीत लताची चार सुंदर गाणीही देतात.‘मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीमतले’, ‘ये बन्सी क्यों गाये, मुझे क्यों सताए’, ‘मेरे मन के दिये यूॅंही घुट घुटकर जियो तू मेरे लाडले’ ही गाणी, आणि मातीचं घर, गवताचं घर, माडाच्या झावळ्यांवर उतरलेल्या पावसाचं ‘ओ सजना बरखा बहार आयी’...!बिमलदांच्या कथेतल्या बंगालच्या खेड्याची सृष्टी आता मावळली आहे, पण ‘मेरे मन के दिये’चा दाट काळोख आणि पणतीसारख्या उजेडाचा लताचा स्वर जागा आहे. ‘मिला है किसी का झुमका’मधलं जास्वंद लताच्या आवाजात टवटवीत वाटतं. ‘हाय ये बन्सी क्यों गाये’ची बासरी अजून ऐकू येते आणि ‘ओ सजना...’मधून प्रणयाचा पाऊसही बरसतो. सिनेसृष्टीत काहीच ‘जुनं’ होत नसतं, हे जाणवत राहतं.ध्येयवादी बिमलदांची कथा रसिकांना फार आवडली असं नाही. परखला आर्थिक यशही तितकंसं मिळालं नाही. पण राज कपूर त्यांच्या ‘लोकप्रिय सिनेमा, लोकप्रिय संगीत’ या ध्येयापासून दूर गेले नाहीत. ६० सालच्या जिस देश में गंगा बहती है या चित्रपटाच्या कथेत साधाभोळा राजच आहे आणि भोवती अपराधी विश्वातले डाकू आहेत. त्याचा वेशही थोडा बावळा आहे. प्राणसारखा जबरदस्त प्रतिस्पर्धी आहे, आणि या भोळ्या माणसावर प्रेम करणारी कम्मो आहे. त्रावणकोर सिस्टर्समधली विख्यात नृत्यांगना पद्मिनी कम्मो झालीय. कथा दरोडेखोर, अपराधी विश्व यासंबंधी असली, तरी राज कपूर-शंकर जयकिशन यांनी गीतं नृत्यमय केली आहेत. पद्मिनीचं रूप, सौंदर्य, नृत्य यांनी गाणी लोकप्रिय झाली आहेत. ‘ओ मैंने प्यार किया, हाय हाय क्या जुल्म किया’ हे एक गाणं हसरत जयपुरींनी लिहिलं आहे. बाकीची दहा गाणी शैलेंद्र यांची आहेत. ‘मेरा नाम राजू घराना अनाम’ ‘होठों पे सच्चाई रहती है..’ यांसारखी गाणी लोकप्रियतेच्या ओघातही ओठांवर आहेत. ‘आ अब लौट चले’मधून लताचा आलाप मन जिंकतो आणि राज कपूरचं ‘लोकप्रिय सिनेमा, लोकप्रिय संगीत’ हे ब्रीद सिद्ध होतं. ‘इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी’ म्हणून जलक्रीडा करणाऱ्या पद्मिनीला पाहून प्रेक्षक सुखावतात..डॉक्टर आणि नर्स यांची प्रेमकथा जेव्हा फिल्ममध्ये अवतरते, तेव्हा त्यात खूप वळणं येतात. दिल अपना और प्रीत पराई या चित्रपटात डॉ. सुशील वर्मा आणि नर्स करुणा म्हणजेच राजकुमार आणि मीना कुमारी यांच्या प्रेमाची परिणती विवाहात होत नाही. डॉक्टर कुसुम नावाच्या श्रीमंत गर्विष्ठ मुलीशी विवाहबद्ध होतात. पुढे चित्रपटात कौटुंबिक विवाद, कलह होतात, संशय घेतले जातात, मात्र शेवट प्रेक्षकांच्या मनासारखा होतो! डॉक्टर-नर्स-हॉस्पिटल या वातावरणातही शंकर जयकिशन गाण्यांची, नृत्याची लयलूट करतात. नादिरा गर्विष्ठ संशयी पत्नीच्या भूमिकेत शोभते. मीना कुमारी करुणा नर्सच्या भूमिकेत अजोड अभिनयातून बोलते. चित्रपटात सात सुंदर गाण्याचं इंद्रधनुष्य पडतं. ‘अजीब दास्ताँ है ये’ या गाण्यावर तर प्रेक्षक आजही जीव टाकतात. चित्रपटाची कथा आणि दिग्दर्शन किशोर साहू यांचं. निर्माते होते कमाल अमरोही. शंकर जयकिशन आपला ध्वज उंचावत राहिले.हिंदी सिनेमाच्या यशापयशाची ही कथा सुरू होती, तेव्हाच सत्यजित रे बंगालमध्ये एका कथेसाठी नायिकेचा शोध घेत होते. त्यांना त्यांचे मित्र टागोर यांच्या घरातच नायिका गवसली. लाकडी रिंकू पुढे देवी या चित्रपटाची नायिका झाली; शर्मिला टागोर, वय अवघं सोळा. या नावानं पुढे इतिहास घडवला.याच काळात मराठीत मल्टिस्टारर सिनेमा आल, अवघाचि संसार. राजा गोसावी, जयश्री गडकर, विवेक, रमेश देव, नयना, जीवनकला, पद्मा चव्हाण, राजन, शरद तळवळकर, दामुअण्णा मालवणकर. संगीत होतं वसंत पवार याचं, तर गीतं होती शांता शेळके यांची. चित्रनिर्मिती पुण्याची असल्यानं पुणे दर्शन घडलं. देख कबीरा रोयासारखं कथानक होतं. वसंत पवारांनी मधुर गाण्यांची लयलूट केली. दोन वेण्या, साडी नेसलेल्या जयश्री गडकर आणि राजा गोसावी यांचं ‘रूपास भाळलो मी, भुललो तुझ्या गुणांना’ हे पाहताच मराठी मुली लाजल्या. तेव्हा चित्रपटांत अजून मराठीपण शिल्लक होतं. हिंदीचा मुख्य प्रवाह वाहत होता, पण मराठी-बंगाली चित्रपट आब राखून होते. साठ सालची डायरी असं सारं काही जपून होती.लेखिका पुणेस्थित ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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