Premium|Importance of Museums in Society : छंदातून घडणारा वारसा; जुन्या आठवणींचे जतन करून पिढ्यांना जोडणारी संग्रहालयांची किमया

स्नेहल बाकरेसंग्रहालय हे भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ यांना जोडणारा एक भक्कम पूल आहे. याशिवाय ही अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि संशोधन यांनाही चालना देतात. ती लाखो पर्यटकांना आकर्षित करून स्थानिक रोजगार निर्माण करतात. तसंच संशोधकांसाठी तर हा एक खजिनाच आहे. आजच्या डिजिटल युगात तर अनेक संग्रहालयं तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्हर्चुअल टूर्सद्वारे आपल्याला तत्कालीन परिस्थितीचा अगदी सहजतेने जिवंत अनुभव देत आहेत.वस्तूंचा संग्रह करणे हा अनेक लोकांचा आवडता छंद असतो. काहींना जुनी नाणी जमवायला आवडतात. कुणी तांब्या-पितळ्याची जुनी भांडी जमवतात. पोस्टाची तिकिटं हल्ली दुर्मीळ होत चालली आहेत, पण मागच्या काही पिढ्यांतील लोकांना ही तिकिटं जमवण्याचा छंद होता. काही लोकांकडे घरातील पिढ्यान्पिढ्यांचे फोटो असतात. कुणी समुद्रकिनारी फिरायला गेल्यावर तिथले शंख-शिंपले गोळा करतात. तर कोणी निरनिराळ्या आकाराचे, रंगांचे दगड जमवतात. या छंदामुळे माणसाची निरीक्षणशक्ती आणि जिज्ञासा वाढीस लागते. खरंतर या जमवलेल्या प्रत्येक वस्तूमागे एक वेगळी आठवण दडलेली असते. एक प्रकारे त्या आठवणी जतन करण्यासाठी आणि हा लाखमोलाचा ठेवा पुढच्या पिढीकडे सुपूर्त करण्यासाठी आपण या वस्तूंची काळजी घेतो. जेव्हा हा भूतकाळातला अनमोल वारसा भविष्यातील काही पिढ्यांसाठी वर्तमानकाळात सार्वजनिक किंवा मोठ्या स्तरावर जपला जातो, तेव्हा संग्रहालय ही कल्पना जन्म घेते. .संग्रहालयातील खजिनाजगातील सर्वात प्राचीन संग्रहालय म्हणून ओळखलं जाणारं एन्निगाल्डी नन्ना संग्रहालय इ. स. पूर्व ५३०च्या सुमारास उभारण्यात आलं. याची स्थापना एन्निगाल्डी नन्ना नावाच्या राजकुमारीने केली होती. हे संग्रहालय आजच्या इराकमधील प्राचीन उर शहरात होतं. विशेष म्हणजे आजच्या काळातील लेबलिंग किंवा डिस्क्रिप्शनची पद्धत इथूनच सुरू झाली, असं म्हणावं लागेल. कारण इथल्या प्रत्येक वस्तूबाबतची माहिती माती किंवा दगडाच्या एका तुकड्यावर लिहिली होती.सन १६८३चं इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथील ॲशमोलियन संग्रहालय हे पहिलं सार्वजनिक संग्रहालय म्हणून ओळखलं जातं. यानंतर हळूहळू राजघराण्यांच्या संग्रहातून सार्वजनिक प्रदर्शनाची परंपरा सुरू झाली. फ्रान्समधील क्रांतीनंतर पॅरिसमध्ये १७९३मध्ये लूव्र संग्रहालय सर्वांसाठी खुलं करण्यात आलं. हे जगातील सर्वात भव्य वस्तू संग्रहालय आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक याला भेट देतात. गंमत म्हणजे प्रसिद्ध चित्रकार लिओनार्डो दा विंची यांचं ‘मोनालिसा’ चित्र १९११मध्ये या संग्रहालयातून चोरीला गेल होतं आणि काही वर्षांनी ते परत मिळालं.आज जगभरात अंदाजे १,०४,००० मोठी संग्रहालयं आहेत. ज्यातील सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ३५ हजार संग्रहालयं युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेत आहेत. इथल्या स्मिथसोनियन या संस्थेत तब्बल २१ संग्रहालयं, २१ ग्रंथालयं, १४ शिक्षण आणि संशोधन केंद्र आणि एक प्राणी संग्रहालय आहे. ज्यातून मानव सर्वप्रथम चंद्रावर गेला ते अपोलो ११ हे चंद्रयान आणि राइट फ्लायर हे पहिलं यशस्वी विमान इथं प्रत्यक्षात पाहायला मिळतं.लंडनला ‘म्युझियम कॅपिटल’ असंही म्हटलं जातं. ब्रिटिश म्युझियम हे इथलं सर्वात पहिलं संग्रहालय. परंतु लंडनमध्ये फक्त ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालय नसून वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित अशी अनेक अनोखी संग्रहालयं आहेत. मादाम तुसाँ या वॅक्स म्युझियमची साखळी मूळतः लंडनमधूनच सुरू झाली. इथलं व्हिक्टोरिया अॅण्ड अल्बर्ट म्युझियम विविध कलांचं रंगीबेरंगी जग दाखवतं. शेरलॉक होम्स म्युझियममधून त्याच्या काल्पनिक जगाचा अनुभव घेता येतो. एकेकाळी भारताचा अभिमान असणारा आणि सध्या द क्वीन मदरच्या मुकुटात बसवलेला कोहिनूर हिरा हा इथल्या टॉवर ऑफ लंडन या संग्रहालयात पाहायला मिळतो. एकेकाळी टॉवर ऑफ लंडन एक राजवाडा, तुरुंग आणि खजिना साठवण्याची एक जागा होती.भारतातील कोलकाता येथील इंडियन म्युझियम हे फक्त भारतातच नव्हे तर संपूर्ण आशियातील सर्वात जुनं आणि मोठं म्युझियम मानलं जातं. इथं प्राचीन भारतीय शिल्पांसोबत बुद्धाचे अवशेष, जीवाश्म, सॉरोपॉड डायनाोसॉरचं अंडं आणि तब्बल चार हजार वर्षं जुनी इजिप्शियन ममीसुद्धा पाहायला मिळते..Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.संग्रहालयांचे सांस्कृतिक महत्त्वसंग्रहालय हे केवळ वस्तूंची साठवणूक करणारी जागा नसून ते समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाची जपणूक करणारी अत्यंत महत्त्वाची केंद्रं आहेत. एक प्रकारे हे परंपरा, भाषा, कला, पोशाख, लोकजीवन यांना जतन करण्याचं काम करतात. जगभरातील काही संग्रहालयं हे विशिष्ट संस्कृतीचं सखोल चित्रण करतात. उदाहरणार्थ, रशियातील स्टेट हर्मिटेज म्युझियम आणि स्पेनमधील म्युझिओ डेल प्राडो यांसारखी संग्रहालयं केवळ अभिजात पुरातन कलाकृतींचं प्रदर्शन करत नाहीत, तर त्यामागच्या ऐतिहासिक घटना, जीवनशैली आणि विचारपद्धती उलगडून दाखवतात. स्पेनमधील नॅशनल म्युझियम ऑफ अँथ्रोपोलॉजी हे मेक्सिकोतील आदिवासी संस्कृतीची ओळख करून देतं. नेदरलँड्समधील रिज्क्स म्युझियम स्थानिक कलेचा आणि इतिहासाचा खजिना आहे.भारतातील नवी दिल्लीतील नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडिया आणि सालारजंग संग्रहालय यांसारखी संग्रहालयं प्राचीन ते आधुनिक अशा भारतातील विविध कलांचा सांस्कृतिक प्रवाह समजावून सांगतात. भोपाळमधील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हे विविध भारतीय आदिवासी लोकसंस्कृती जिवंत ठेवण्यास हातभार लावतं. तसंच अहमदाबाद येथील कॅलिको वस्त्र संग्रहालय भारतातील समृद्ध वस्त्रपरंपरेचा आरसा आहे. या संग्रहालयात शेकडो वर्षांपूर्वीच्या हातमाग, भरतकाम, विणकाम या वस्त्रकला जपल्या आहेत. कोचीमधील केरला लोककला संग्रहालय हे दक्षिण भारतातील लोकसंस्कृती, नृत्य, संगीत, हस्तकला आणि खाद्यसंस्कृतीचं दर्शन घडवतं. राजस्थानातील मेहरानगढ किल्ल्यातील संग्रहालय किंवा उमेद भवन पॅलेसमधील संग्रहालय यांतून तत्कालीन राजेशाही जीवनशैलीची झलक पाहायला मिळते. अशा या संग्रहालयांमुळे अनेक लुप्त होऊ घातलेल्या परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचतात. विविध संस्कृतींमध्ये संवाद घडतो. परस्परांबद्दल आदर वाढतो आणि जागतिक स्तरावर सांस्कृतिक समृद्धी टिकून राहते. जगभरातील विविध प्रदेशातील सांस्कृतिक अमृत वारसा टिकून राहण्यास मदत होते..Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.संग्रहालयांचे सामाजिक महत्त्वसंग्रहालय हे सामाजिक जागरूकतेचं प्रभावी माध्यम आहे. समाजातील बदल, संघर्ष आणि मूल्यं समजून घेण्यासाठी संग्रहालयांची मदत होते. जपानमधील हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्युझियम हे अणुबॉम्बच्या विध्वंसाच्या भीषण दाहकतेचा इतिहास सांगत जगाला शांततेचा संदेश देतं आणि लोकांमध्ये सहानुभूती, मानवता व जबाबदारीची भावना निर्माण करतं. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथील अपार्टहाइड हे संग्रहालय वांशिक भेदभावाच्या अन्यायाचा उदय आणि अस्त दर्शवतं. डिस्ट्रिक्ट सिक्स संग्रहालय हे वांशिक भेदभावामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांच्या व्यथा कथित करत सामाजिक न्यायाची जाणीव करून देतं.अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधील टेनेमेंट संग्रहालय स्थलांतरित लोकांच्या जीवनाचा इतिहास सांगत त्यांच्या संघर्षातून समाजातील बदल कसे घडले हे दाखवतं. लॉस एंजलिसमधील म्युझियम ऑफ टॉलरन्स हे सहिष्णुता आणि मानवी हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करतं.भारतातील पंजाबमधील १४ दालनांचं प्रशस्त असं फाळणी संग्रहालय भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील काही महत्त्वाच्या घटना, फाळणीचे साक्षीदार असलेल्या व्यक्तींच्या साक्षी, समकालीन कलाकृती, तुरुंग, दंगलग्रस्त घरं, निर्वासितांचे तंबू यांद्वारे फाळणीच्या वेदनांवर प्रकाश टाकतं. गुजरातमधील साबरमती आश्रम संग्रहालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या महान विचारांची ओळख करून देत सत्य व अहिंसा या नीतिमूल्यांची जपणूक करण्याचा संदेश देतं. तर महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथील श्री छत्रपती शाहू महाराज संग्रहालय हे समाजसुधारणेच्या विचारांना आणि प्रगत धोरणांना अधोरेखित करतं.ही सगळी संग्रहालयं समाजाला केवळ माहिती देत नाहीत, तर ऐतिहासिक घटनांवर विचार करायला प्रवृत्त करतात. भूतकाळातील अन्याय, संघर्ष आणि बदल समजावून घेत अधिक संवेदनशील आणि समतोल समाज घडवण्यासाठी प्रेरणा देतात.एकंदरीत संग्रहालय हा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ यांना जोडणारा एक भक्कम पूल आहे. याशिवाय ही अर्थव्यवस्था, पर्यटन आणि संशोधन यांनाही चालना देते. ती लाखो पर्यटकांना आकर्षित करून स्थानिक रोजगार निर्माण करतात. तसंच संशोधकांसाठी तर हा एक खजिनाच आहे. आजच्या डिजिटल युगात तर अनेक संग्रहालयं तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्हर्चुअल टूर्सद्वारे आपल्याला तत्कालीन परिस्थितीचा अगदी सहजतेने जिवंत अनुभव देत आहेत.स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत..अतरंगी रे...जगात फक्त ऐतिहासिकच नव्हे, तर अनेक चित्रविचित्र कल्पनांवर आधारित अनेक अतरंगी संग्रहालये आहेत. क्रोएशियामध्ये तुटलेल्या नात्यांवर आधारित म्युझियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप आहे. तुर्कस्तानमध्ये अवनोस हेअर म्युझियम आहे. जिथे १६ हजारांहून अधिक केसांचे नमुने आहेत. जपानमधील कप नूडल म्युझियममध्ये आजच्या इन्स्टंट नूडल्सचा इतिहास पाहायला मिळतो. अमेरिकेतील लॉस एंजलिसमध्ये म्युझियम ऑफ डेथ आहे. तिथं खऱ्या गुन्ह्यांशी, मृत्यूशी आणि पोस्टमार्टमशी संबंधित वस्तू, फोटो आणि माहिती प्रदर्शित केली आहे. भारतात दिल्ली येथे टॉयलेट म्युझियम आहे. जिथे राजे महाराजांच्या काळापासून ते आत्तापर्यंतच्या आधुनिक शौचालयांचा संपूर्ण इतिहास पाहायला मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.