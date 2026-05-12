Premium|Museum types explained : कुतूहलाचा खजिना आणि इतिहासाची साक्ष: संग्रहालये कशी बनली भूतकाळ अन् भविष्याचा दुवा?

श्रेया माधवीसंग्रहालय हे मानवाच्या कुतूहलाचं आणि उत्सुकतेचं एक उत्तम उदाहरण आहे. संग्रहालय म्हणजे केवळ जुन्या व दुर्मीळ वस्तू संग्रहित करण्याचं ठिकाण नव्हे, तर तो भूतकाळ आणि भविष्यकाळाला जोडणारा दुवा आहे. संग्रहालयात उत्सुकतेपोटी गेलेला माणूस आणखीनच उत्सुक होऊन तिथून बाहेर पडतो... प्राचीन काळापासून माणसाला वस्तू संग्रहित करण्याची, त्या जतन करण्याची आवड आहे. माणसाची चिकित्सक, जिज्ञासू वृत्ती आणि वस्तूंचा संग्रह करण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती यांतून संग्रहालयाची संकल्पना विकसित होत गेली. संग्रहालयात ठेवलेली प्रत्येक वस्तू तिच्या काळाची साक्ष देते. वस्तूंच्या प्रकारांनुसार प्रत्येक संग्रहालयाची रचना, उद्देश, मांडणी वेगवेगळी असते. म्हणून संग्रहालयांचं वेगवेगळ्या प्रकारांत वर्गीकरण केलं जातं. संग्रहालयांचे काही मुख्य प्रकार....ऐतिहासिक संग्रहालयसंग्रहालयातला हा सर्वाधिक दिसणारा आणि महत्त्वाचा प्रकार. विविध काळातल्या विविध लोकांच्या वैयक्तिक वस्तू, कागदपत्रं, नाणी अशा ऐतिहासिक गोष्टींची मांडणी या प्रकारच्या संग्रहालयात केलेली असते. काळ, माणसं, घटना, कला यांनुसार ऐतिहासिक संग्रहालयं विभागली जातात. ऐतिहासिक वस्तूंचं दस्तावेजीकरण करण्यासाठी या संग्रहालयांची मदत होते. या संग्रहालयांच्या माध्यमातून लोकांना ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष बघता येतात. या संग्रहालयात ठेवण्याच्या वस्तूंच्या क्युरेशनसाठी, वस्तूंच्या मांडणीसाठी, जतन व संवर्धनासाठी इतिहास तज्ज्ञ, इतिहासाचे शिक्षक, संशोधक यांची मदत घेतली जाते. ब्रिटिशांनी विविध देशांतून आणलेल्या वस्तूंचं इंग्लंडमधलं ब्रिटिश म्युझियम, पोप आणि चर्च यांनी जतन केलेल्या विविध वस्तूंचं व्हॅटिकन सिटीमधलं व्हॅटिकन म्युझियम, प्राचीन इजिप्त संस्कृतीतल्या वारशाची जपणूक करणारं गिझामधलं ग्रॅंड इजिप्शियन म्युझियम ही संग्रहालयं प्रसिद्ध आहेत. दिल्लीतलं राष्ट्रीय संग्रहालयात प्रागैतिहासिक काळातील सिंधू संस्कृतीतली अवशेष, दागिने, वस्तू ठेवल्या आहेत. तसंच आधुनिक काळात भारत स्वतंत्र होताना झालेल्या फाळणीदरम्यानच्या वस्तू, कागदपत्रं यांची जपणूक करणारं फाळणी संग्रहालय अमृतसरमध्ये आहे..क्रीडा संग्रहालयक्रीडासंस्कृतीचा वारसा जपण्यासाठी क्रीडा संग्रहालय उभारलं जातं. या संग्रहालयात विविध क्रीडाप्रकारांशी संबंधित वस्तू, आठवणी, करंडक, जर्सी, पदकं, प्रसिद्ध खेळाडूंच्या वापरातल्या वस्तू, सामन्यादरम्यानची छायाचित्रं व व्हिडिओज जतन केले जातात. अलीकडे आधुनिक क्रीडा संग्रहालयांमध्ये सिम्युलेटर असतात. तिथं प्रेक्षक आभासी स्वरूपात खेळण्याचा किंवा धावण्याचा अनुभव घेऊ शकतात. खेळाचे नियम कसे बदलत गेले आणि तंत्रज्ञान कसं प्रगत होत गेलं, हे या संग्रहालयांच्या माध्यामातून समजतं. स्वित्झर्लंडमधल्या ऑलिम्पिक म्युझियममध्ये दहा हजारांहून अधिक दुर्मीळ वस्तू, पदकं, १९३६पासूनच्या ऑलिम्पिक मशाली, खेळाडूंचे गणवेश यांचा अवाढव्य संग्रह आहे. १९१३चा पहिला ऑलिम्पिक ध्वजही इथं आहे. भारतात कोलकातामधल्या फॅनॅटिक स्पोर्ट्स म्युझियम या खासगी संग्रहालयामध्ये पेले, उसेन बोल्ट, रॉजर फेडरर यांसारख्या महान जागतिक खेळाडूंच्या वस्तूंचा संग्रह आहे.कला संग्रहालयकलेचं जतन व संवर्धन करण्यासाठी अशी संग्रहालयं उभारली जातात. यात कलेच्या प्रकारानुसार पुन्हा उपप्रकार पडतात, उदाहरणार्थ, चित्रकला, हस्तकला, शिल्पकला इत्यादी. या संग्रहालयातून तत्कालीन कला व सर्जनशीलता प्रत्यक्ष पाहायला मिळते. शिवाय ती कलाकृती साकारताना कलाकारानं माणसाच्या मनातली मांडलेली गुंतागुंत आणि इतर भावना अभ्यासता येतात. लोप पावत चाललेल्या विविध कलाशैलींबद्दल नवीन माहिती मिळते. वेगवेगळ्या कलेच्या अनुषंगानं ही संग्रहालयं क्युरेट केलेली असतात. कला अभ्यासक, कलाकार, विद्यार्थी यांच्यासाठी ही संग्रहालयं अभ्यासाचा खजिना असतात. कला संग्रहालयांमध्ये पॅरिसमधलं लूव्र संग्रहालय लोकप्रिय आहे. या ठिकाणी लिओनार्दो दा व्हिंची यांनी रेखाटलेलं ‘मोनालिसा’ हे जगप्रसिद्ध चित्र बघायला मिळतं. हे चित्र इतक्या सुंदररित्या क्युरेट केलं आहे, की वेगवेगळ्या कोनांतून पाहताना मोनालिसाचं हास्य वेगवेगळं दिसतं! याबरोबरच इथं ग्रीक आणि रोमन शैलीतली शिल्पं, युरोपीय चित्रं ठेवलेली आहेत. पुण्यातल्या झपूर्झा संग्रहालयात राजा रवी वर्मा यांसारख्या चित्रकारांची चित्रं, तसंच इतरही अनेक कलाकृती पाहायला मिळतात..विज्ञान व तंत्रज्ञान संग्रहालयया संग्रहालयात पुस्तकांतून बाहेर येऊन विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवता येतं. विज्ञानाच्या विविध शाखांनुसार या संग्रहालयाचे प्रकार पडतात. या प्रकारच्या संग्रहालयाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, हे शिक्षणही देतं आणि मनोरंजनही करतं. या संग्रहालयात विज्ञानाचे नियम, तंत्रज्ञान, भूतकाळात लागलेले व भविष्यकाळाचा अंदाज घेणारे शोध आणि भविष्यकालीन उपकरणांची माहिती मिळते व काही उपकरणे प्रत्यक्षात बघताही येतात. या संग्रहालयातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासायला मदत होते. लहान मुलांमध्ये कुतूहल जागरूक करण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये विज्ञानाची गोडी निर्माण करण्यासाठी हे संग्रहालय उपयुक्त ठरतं. लंडनमधल्या सायन्स म्युझियममध्ये औद्योगिक क्रांतीपासून ते अंतराळ मोहिमांपर्यंतच्या प्रक्रियांमध्ये वापरलेल्या महत्त्वाच्या वस्तू पाहता येतात. तर जर्मनीतल्या डॉइश म्युझियममध्ये विज्ञानाच्या ५०हून अधिक शाखांची प्रदर्शनं आहेत. दिल्लीतल्या नॅशनल सायन्स सेंटरमध्ये विज्ञान, इतिहास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम दिसतो. मुंबईतल्या नेहरू विज्ञान केंद्रात वैज्ञानिक प्रदर्शनं भरतात. इथं अंतराळाशी संबंधित थ्रीडी सायन्स शो बघायची सोय आहे.सांस्कृतिक संग्रहालयमानवी संस्कृतीचे विविध पैलू या संग्रहालयात जतन केले जातात. या संग्रहालयात समाजाचा इतिहास, कला, परंपरा आणि जीवनपद्धती यांचं दर्शन घडतं. एखादा समाज काळानुसार कसा बदलत गेला, त्यांच्या सण-उत्सवांच्या पद्धती काय होत्या आणि त्यांची कलात्मक प्रगती कशी झाली, याबाबतच्या गोष्टी, घटना यांची नोंद इथं असते. या प्रकारच्या संग्रहालयांत लोककला, हस्तकला, वेशभूषा, दागिने, वाद्यं, संगीत, विशिष्ट काळातल्या दैनंदिन वापरातल्या वस्तू यांचा समावेश असतो. यामुळे आपल्याला तत्कालीन समाजाची स्थिती समजते. या संग्रहालयामुळे तत्कालीन कलेचं पुनरुज्जीवन होतं व पर्यटनाला चालना मिळते. अमेरिकेतलं मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्टमध्ये युरोपीय कलाकारांनी चितारलेली चित्रं व शिल्पं आहेत; आफ्रिकी, आशियाई, इस्लामिक कलाकृती आहेत; वाद्य, वेशभूषा, दागिने अशा अनेक गोष्टीही इथं संग्रहित केल्या आहेत. चेन्नईमधल्या दक्षिणचित्र संग्रहालयात दक्षिण भारतातल्या गावांचं काळानुसार बदलत गेलेलं रूप बघायला मिळतं. तसंच दक्षिण भारतातली वास्तूकला, शिल्पकलाही बघता येते..लष्कर, नौदल, वायूदल यांच्याशी संबंधित वस्तू अभिमानानं मांडणारी आणि युद्धाच्या कटू स्मृती जपणारी व शौर्यगाथा गाणारी संग्रहालयं म्हणजे युद्ध संग्रहालयं. इथं शस्त्रं, गणवेश, वाहनं, विजयी स्मारकं, पदकं, शहीद झालेल्या सैनिकांचे पुतळे असं बरंच काही बघायला मिळतं. त्या त्या देशांच्या युद्धाचा इतिहास, काळानुसार विकसित होत गेलेली युद्धसामुग्री आणि सैनिकांची शिस्त दाखवणारे गणवेश व इतर वस्तू या संग्रहालयांमध्ये जतन केलेल्या असतात. अशा संग्रहालयांमध्ये फेरफटका मारल्यावर देशासाठी अहोरात्र पहारा देणाऱ्या सैनिकांप्रति मनात आदर आणि कृतज्ञतेची भावना निर्माण होते. लष्करात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना इथून प्रेरणा आणि प्राथमिक माहितीही मिळते. लंडनमधल्या इंपिरियल वॉर म्युझियममध्ये पहिल्या महायुद्धापासून ते आजपर्यंतच्या संघर्षांचा इतिहास मांडला आहे. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांत वापरलेली विमानं, रणगाडे, युद्धांदरम्यान काढलेली छायाचित्रं इथं आहेत. जपानमधल्या हिरोशिमा पीस म्युझियममध्ये अमेरिकेने जपानवर केलेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्याच्या खुणा जपल्या आहेत. पीडितांनी मागे सोडलेल्या वस्तू, त्यावेळचे फोटो आणि त्या घटनेची भीषणता दर्शवणारे इतर साहित्य गोळा करून संग्रहालय उभं केलं आहे. याबरोबरच, बॉम्बस्फोटांपूर्वी आणि नंतरच्या हिरोशिमाचं वर्णन करणारी आणि अणुयुगाची सद्यस्थिती सादर करणारी प्रदर्शनंही आहेत. हे शांततेचा प्रसार करणारं संग्रहालय म्हणून ओळखलं जातं. दिल्लीतल्या इंडियन वॉर मेमोरियल म्युझियममध्ये मुघलांनी आणि ब्रिटिशांनी वापरलेली शस्त्रं, तसंच बाबर आणि इब्राहिम लोधी यांच्यादरम्यान झालेल्या युद्धाचा देखावा साकारला आहे. अहिल्यानगरमधल्या कॅव्हलरी टॅंक म्युझियममध्ये ५०हून अधिक दुर्मीळ चिलखती टँक्स व ब्रिटिश, अमेरिकी, जर्मन आणि जपानी बनावटीचे टँक्सही आहेत. गोव्यातलं नेव्हल एव्हिएशन म्युझियम नौदलातील विमानांचा इतिहास जाणून घेण्यासाठीचं सर्वोत्तम ठिकाण आहे.औद्योगिक संस्कृतीच्या खाणाखुणा या प्रकारच्या संग्रहालयांतून जोपासल्या जातात. औद्योगिक विकासाचा इतिहास, यंत्रांची उत्क्रांती आणि तंत्रज्ञानातील बदल याठिकाणी जतन केले जातात. अशा संग्रहालयांमध्ये प्रामुख्यानं कारखान्यांमध्ये वापरली जाणारी जुनी यंत्रं, इंजिन्स, उत्पादनाच्या पद्धती आणि तांत्रिक नकाशे यांचा संग्रह असतो. यंत्रं व वस्तू यांची सुरुवातीच्या काळातली मॉडेल्सही इथं बघायला मिळतात. या संग्रहालयातून त्या त्या काळातल्या कारागिरांच्या जीवनमानाचीही झलक दिसते. तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या मदतीनं हे संग्रहालय क्युरेट केलं जातं. तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी ही संग्रहालयं उपयुक्त ठरतात. अमेरिकेमधल्या नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडस्ट्रिअल हिस्ट्रीमध्ये १८७६च्या फिलाडेल्फिया प्रदर्शनातील वाफेवर चालणारी भव्य इंजिन्स, कापड उद्योगातील यंत्रं आणि पोलादनिर्मितीसाठी लागणारी अवजड यंत्रसामग्री अशा महत्त्वाच्या वस्तू जतन केल्या आहेत. दिल्लीतल्या राष्ट्रीय रेल्वे संग्रहालयात भारतीय रेल्वेचा इतिहास जपला आहे.संग्रहालयांचे हे काही प्रकार. यांसारखे अनेक प्रकार आहेत. संग्रहालय मानवाच्या कुतूहलाचं आणि उत्सुकतेचं एक उत्तम उदाहरण आहे. विविध काळातल्या व प्रकारच्या वस्तूंचं क्युरेशन करून त्या संग्रहालयात संग्रहित केल्या जातात. त्यामुळे संग्रहालय ही एक शिस्तबद्धपणे चालणारी व्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे. यामुळे इतिहासातल्या विविध काळांची व टप्प्यांची नोंद ठेवण्यास मदत होते. संग्रहालय केवळ जुन्या व दुर्मीळ वस्तू संग्रहित करण्याचं ठिकाण नव्हे, तर तो भूतकाळ आणि भविष्यकाळाला जोडणारा दुवा आहे. संग्रहालयं इतिहासाच्या अस्सलतेची खात्री देतात. संग्रहालयात उत्सुकतेपोटी गेलेला माणूस आणखीनच उत्सुक होऊन तिथून बाहेरपडतो...श्रेया माधवी साप्ताहिक सकाळमध्ये संपादकीय सहकारी आहेत. 