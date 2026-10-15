Premium|Human Relationships Story: मदत मागण्यासाठी नभयची धडपड; शारदाच्या आयुष्यातही संघर्षाची कहाणी

शारदा येईपर्यंत नभय घरी एकटाच असायचा. घरापासून काही अंतरावरच दामोदर काकांचं टेलरिंगचं दुकान होतं. नभयच्या मनात त्यांची मदत घेण्याचा विचार आला. पण सरळ मदत मागायची कशी? ते त्यांचा कामधंदा सोडून नभयसाठी कशाला इतकं करतील? त्यासाठी त्याला काहीतरी करणं भाग होतं. काय करावं या विचारात तो त्यांच्या दुकानाबाहेर एका कोपऱ्यावर बसून त्यांचं निरीक्षण करू लागला.शारदा रूपलच्या घरी सर्वात शेवटी आली होती. त्याच सोसायटीमध्ये ती अजून चार-पाच घरची धुणीभांडी करायची. कुठूनतरी तिला समजलं, की रूपलचं काहीतरी बिनसलं होतं. उगाच आपला दिवस खराब नको जायला, म्हणून ती इतर घरांची कामं आटपून रूपलच्या घरी आली होती.शारदा एका चाळीत आपल्या सोळा-सतरा वर्षांच्या मुलासोबत राहायची. नवऱ्यानं टाकलेली शारदा लोकांच्या घरी धुणीभांडी करून आपला चरितार्थ चालवत होती. शारदा स्वभावानं शांत, प्रेमळ आणि मनमिळावू होती. तिच्या कामात टापटीपपणा असायचा. त्यामुळे सोसायटीतले बरेच लोक तिच्याकडून वरचेवर काम करून घेत असत, त्या बदल्यात तिला मोबदलाही मिळायचा.रूपल एका बड्या अधिकाऱ्याची बायको होती. तिच्या चेहऱ्यावरून आणि वर्तणुकीतून तिच्या श्रीमंतीचा माज झळकायचा. इतर लोकांशी ती जरा फटकूनच वागायची. इतरांना कमीच लेखायची. म्हणून शारदा तिच्याशी जेवढ्यास तेवढं वागायची. या मोठ्या लोकांच्या नादी लागण्यापेक्षा आपण बरं आणि आपलं काम बरं. शारदाच्या गरीब स्वभावामुळे ती बहुतांशी रूपलच्या हेकेखोर स्वभावाला बळी पडायची. .Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?.नेहमीप्रमाणे शारदा घरात येताच रूपलच्या तोंडाचा पट्टा सुरू झाला.‘‘आजकाल सगळेच लोक किती माजले आहेत. कुणीच काम व्यवस्थित करत नाहीत. दुसऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आपलं नुकसान होतं.’’‘‘काय झालं बाईसाहेब? कसलं नुकसान झालं आहे?’’ काहीही न कळल्यानं शारदानं विचारलं. एका क्षणासाठी तिला वाटलं, की तिच्यामुळेच काहीतरी नुकसान झालं की काय.‘‘तुला माहिती आहे का? माझी महागाची साडी इस्त्रीवाल्यानं जाळून टाकली. किती हौसेनं घेतली होती मी.’’‘‘अरे देवा, ती मागच्या आठवड्यात दिवाळीसाठी घेतली होती, ती का?’’ शारदा वाईट वाटून घेत म्हणाली. तिनं सुटकेचा निःश्वास सोडला, कारण रूपलच्या रागाचं कारण ती नव्हती, हे तिला कळलं होतं. मागच्याच आठवड्यात रूपलने एका मॉलमधून अत्यंत महागडी साडी खरेदी केली होती. पाच अाकडी किमतीच्या घरात असलेली साडी शारदानं एकच नजर टाकून पाहिली होती. साडी तशी भरजरी होती. त्या साडीची किंमत म्हणजे शारदाच्या कित्येक महिन्यांचा पगार. त्या साडीचा पॅटर्न शारदाला फार आवडला होता. परंतु, रूपलचा स्वभाव पाहता तिनं त्या साडीला हात लावून बघण्याचा मोह आवरला.‘‘तुझ्या जिभेला काही हाड? पाटली पल्लू म्हणतात तिला. पाटली पल्लू घेण्याची तुझी ऐपत तरी आहे का? त्या साडीबद्दल मी बोलत नाहीये. एक जुनी साडी मी काढून ठेवली होती. फक्त दोन-चार वेळा वापरली असेल. माझी चुलत वहिनी या दिवाळीत घरी येणार आहे. तिला दिवाळीत भेट म्हणून द्यायची होती. जुनी वाटू नये म्हणून ड्रायक्लीनसाठी दिली होती. पण त्या मेल्या इस्त्रीवाल्यानं साडी जाळून टाकली. आता विनाकारण दुसरी साडी विकत घ्यावी लागेल. घरबसल्या भुर्दंड!’’ रूपल चिडचिड करत होती.ही ती साडी नाहीये, हे ऐकून काय माहीत पण शारदाला हायसं वाटलं. शारदानं नकळत समाधानाचा सुस्कारा सोडला. पाटली पल्लू घ्यायची ऐपत आपली नाहीये हे तिला चांगलंच ठाऊक होतं. बराच संताप व्यक्त करून रूपल तिच्या खोलीत निघून गेली. शारदा दुर्लक्ष करून नेहमीप्रमाणे साफसफाईच्या कामाला लागली. सर्व कामं आटपून झाल्यानंतर शारदा निरोप घेऊन दाराबाहेर पडणार तोच रूपलनं मागून आवाज दिला.‘‘हे बघ शारदा, एवढी चांगली साडी ठेवताही येत नाहीये आणि फेकवतही नाहीये. असंही तुला दिवाळीत काही ना काही द्यावं लागलंच असतं. त्यामुळे ही साडी तूच का ठेवत नाहीस? माझ्यातर्फे दिवाळीची भेट समज.’’असं म्हणून रूपलनं ती साडी एका पिशवीत टाकून जबरदस्ती शारदाच्या हातात दिली. शारदा मनातून चरकली. एक टाकाऊ साडी दुसऱ्याला देता येणार नाही, ती तिच्या माथी मारण्यात आली होती. त्याचं तिला फार वाईट वाटत होतं. परंतु, चेहऱ्यावर तिनं तसं दिसू दिलं नाही.‘‘नको बाईसाहेब, गरिबांच्या घरी कसली आली दिवाळी. या साडीला ठिगळ लावण्याइतपतसुद्धा आमची ऐपत नाही. आणि मला काही साड्यांचा शौक नाही, त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्या कोणाला तरी द्या.’’ अपमानाचा घोट गिळत शारदा म्हणाली.सौम्य शब्दात नकार देण्यावाचून तिला पर्याय नव्हता. तिच्या मनात आलं, तर ती रूपलला तिथंच फटकाऊ शकली असती. परंतु, रूपलनं नको त्या गोष्टींचा गवगवा केला असता. रूपलच्या एका कृत्यानं इतर लोकांच्या मनात शारदाच्या प्रतिमेला डाग लागायला नको होता.‘‘अगं, इतकी छान साडी तुला बघायला तरी मिळाली असती का? माझ्यामुळे चाळीत तुला चारचौघात मिरवायला मिळेल. नीघ आता पटकन. भारीतली साडी मिळाल्याचा आनंद साजरा कर.’’ रूपलनं जबरदस्ती तिच्या हातात साडीची पिशवी देऊन तिला पाठवून दिलं.शारदाचा कंठ दाटून आला. ‘हीच गरीब लोकांची किंमत का? दुसऱ्यानं वापरलेली, जळालेली साडी दिवाळीसारख्या सणाला मी नेसायची. मी स्वाभिमानानं माझा संसार चालवते. माझ्यावर अशी वेळ यावी?’ जड अंतःकरणानं विचारांच्या अधीन होऊन ती आपल्या घरी आली.घरी येईपर्यंत तिचा चेहरा उतरलेलाच होता. तिला पाहून बाहेर खेळत असलेला नभय घरात आला..‘‘आई, तुला कुणी काही बोललं का?’’‘‘नाही रे बाळा.’’उसनं अवसान आणत तिनं ती पिशवी घराच्या एका कोपऱ्यात टाकून दिली व आपल्या कामाला लागली. कुतूहलापोटी नभयनं पिशवी उघडून पाहिली.‘‘आई ही मोरपंखी साडी कुणी दिली? नवीन दिसतेय.’’‘‘आपल्याला नवीन कोण घेऊन देईल राजा? रूपल मॅडमची साडी इस्त्री करताना जळाली. अशी साडी त्यांच्या कामाची उरली नाही, म्हणून मला देऊन टाकली.’’ शारदाच्या मनातील यातना शब्दांद्वारे बाहेर पडली.‘‘आई तू का घेतलीस? घ्यायची नव्हती ना. आपण गरीब असलो म्हणून काय झालं?’’ नभय रागात म्हणाला.‘‘नव्हती घ्यायची रे, त्यांनी जबरदस्ती हातात दिली. नकार दिला असता तर त्यांच्या घरचं काम सुटलं असतं. शिवाय सोसायटीत त्यांनी नको ती बदनामी केली असती. आपल्याला कामाची गरज आहे. गरिबी हा फार मोठा शाप असतो बेटा.’’ शारदानं व्यथा मांडली.‘‘आई, तू या साडीचं काय करशील?’’ ती साडी उलगडत नभयनं विचारलं.‘‘बघू. पडू दे कुठेतरी कोपऱ्यात. मला बरीच कामं आहेत.’’ शारदानं विषय झटकला.नभय ती साडी निरखून पाहू लागला. साडी तशी छान होती. महागातली दिसत होती, पण बसण्याच्या जागी बरीच जळालेली असल्यानं वापरण्यासारखी अजिबात नव्हती. अशी साडी भेट म्हणून द्यायचं मनात तरी कसं येऊ शकतं? आई उलट उत्तर देणार नाही, म्हणून खपवलेली दिसत आहे. नभयच्या मनात विचारचक्र सुरू होतं. शिवाय त्याच्या आईसाठीसुद्धा त्याला वाईट वाटत होतं.दुसऱ्या दिवशी शारदा कामावर निघून गेल्यावर नभयनं ती साडी पुन्हा काढली. साडीचा विचार त्याच्या मनातून जात नव्हता. पुढच्या महिन्यात दिवाळी होती. या साडीचं असं काय करता येईल, जेणेकरून त्या रूपल मॅडमला पश्चाताप होईल. तितक्यात चाळीतल्या गोंधळात दोन स्त्रियांचं बोलणं त्याच्या कानावर पडलं.‘‘अगं, दोन रंगांची साडी कशी दिसेल?’’‘‘खूप सुंदर दिसते. माझ्या मालकिणीनं काल पूजेला नेसली होती.’’‘‘फॅशनच्या नावाखाली आजकाल काहीपण जोडजाड करून कपडे शिवतात. किती विचित्र वाटतं ते.’’‘‘अगं नाही गं! पाटली पल्लू म्हणतात त्याला. दोन वेगळ्या रंगाची एकच साडी. फक्त रंगसंगती साधता यायला हवी, त्यासाठी कलाकुसर आणि कल्पनेची जोड योग्य पद्धतीनं घालता यायला हवी. सर्व व्यवस्थित जुळून आलं की ती साडी सुंदर दिसते. सध्या पाटली पल्लूचाच बोलबाला आहे. बऱ्याच बायका आवडीनं घेतायत.’’ दुसरीनं माहिती पुरवली.‘‘काय बाई, काय हा प्रकार. मोठ्यांच्या मोठ्या गोष्टी. चल निघते मी. मला कामावर जायला उशीर होतोय.’’‘‘हो चल. मी पण निघते.’’त्या दोघी बायका तिथून निघून गेल्या.त्या दोघींचं संभाषण नभयच्या कानावर पडलं. अचानक काहीतरी साक्षात्कार झाल्यासारखं त्याचे डोळे लकाकले. तो साडी पुन्हा नीट बघू लागला. जळालेला भाग काढून टाकला आणि तिथं दुसऱ्या साडीचा भाग जोडला, तर एक नवीन साडी तयार होऊ शकते. शिवाय या साडीवर अजून खडे वगैरे चिकटवले तर साडी सुंदर दिसेल. त्याच्या मनात कल्पना जोर धरू लागली.शारदा घरी येईपर्यंत तरी तो घरी एकटाच असायचा, त्यामुळे आईला कळणं शक्यच नव्हतं. घराला कुलूप लावून तो बाहेर पडला. घरापासून काही अंतरावरच दामोदर काकांचं टेलरिंगचं दुकान होतं. नभयच्या मनात त्यांची मदत घेण्याचा विचार आला. पण सरळ मदत मागायची कशी? ते त्यांचा कामधंदा सोडून नभयसाठी कशाला इतकं करतील? त्यासाठी त्याला काहीतरी करणं भाग होतं. काय करावं या विचारात तो त्यांच्या दुकानाबाहेर एका कोपऱ्यावर बसून त्यांचं निरीक्षण करू लागला.***.Premium|School Library and Reading Culture : शालेय ग्रंथालये पुस्तकांनी नव्हे, वाचनप्रेमी विद्यार्थ्यांनी समृद्ध व्हावीत.दामोदरचं दुकान गजबजलेलं होतं. ब्लाउज शिवून देणं, साड्यांना पिको-फॉल करून देणं, इस्त्री करून देणं अशी शिवणकामाशी संबंधित अनेक कामं चालायची. त्यामुळे तिथं बायकांची खूप वर्दळ असायची. कामाच्या गराड्यातही दामोदरचं लक्ष समोर बसलेल्या नभयकडे जात होतं. चेहऱ्यावरून तरी दामोदरला तो निरूपद्रवी वाटत होता. परंतु, त्याच्याबद्दल थोडीफार शंका जोर धरू लागली होती.कदाचित तो दुकानात येणाऱ्या स्त्रियांना बघण्यासाठी तर आला नसेल? किंवा चोरीच्या उद्देशानं तर पाळत ठेवून नसेल ना? नुसता समोर बसून दुकानाचं निरीक्षण का करतोय? नभय मात्र दामोदरच्या काम करण्याच्या पद्धतीला समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होता. बराच वेळ झाला तरी नभय जागचा हलला नाही. न राहवून दामोदरनं त्याला आपल्याकडे बोलावलं. नभय दुकानात येताच दामोदरनं त्याच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. उत्तरदाखल त्याला नभयबद्दल बरीच माहिती मिळाली. नभयनं दामोदरच्या हाताखाली महिनाभर विनामोबदला शिवणकाम शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. विचारलेल्या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरं ऐकल्यानंतर दामोदरनं त्याचा प्रस्ताव स्वीकारला. त्याला त्याच्या दुकानात फुकटात काम करणारी व्यक्तीही मिळणार होतीच म्हणा.त्यानंतर रोजच नभय आई कामाला गेल्यावर घराबाहेर पडू लागला. दामोदरच्या दुकानात कामाला लागून नभयला काहीच दिवस झाले होते. दामोदर त्याची काम शिकण्याची प्रामाणिक वृत्ती पाहून खूश होता. नभयनं त्याला तक्रार करण्याची संधीच दिली नव्हती. आपल्या आईला मदत व्हावी, म्हणून नभय शिवणकाम शिकण्यासाठी उत्साही असेल असं दामोदरला वाटत होतं. दामोदरदेखील त्याला शिवणकामातल्या बऱ्याच बारीक सारी गोष्टी आवडीनं शिकवत होता. शिकता शिकता नभय त्याला लागणाऱ्या गोष्टी बाजूला काढून ठेवायचा. उदाहरणार्थ, उरलेल्या कपड्यांचे तुकडे, पदराला लागणारे बोंडे, साडीवर कलाकुसर करण्यासाठी लागणारे काचेचे गोल तुकडे, काही चमकणारे खडे अशा बऱ्याच वस्तू तो जमवून ठेवत होता. काही दिवसांत नभय बराच तरबेज झाला होता. महिना भरायला आणि दिवाळी यायला काहीच दिवस शिल्लक होते.एक दिवशी नभय ती मोरपंखी साडी दुकानात घेऊन आला. त्याच्या मनातली गोष्ट त्यानं दामोदरला बोलून दाखवली. एका टाकाऊ साडीपासून आकर्षक साडी तयार करण्याच्या कल्पनेचं दामोदरला फार कौतुक वाटलं. तो त्याला हवी तशी मदत करायला तयार झाला. असंही दामोदरचं त्यात काहीच नुकसान नव्हतं. उलट नभयमुळे महिनाभर त्याला बराच फायदा झाला होता.दोघांनी मिळून आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर त्या साडीचं रूपांतर एका नव्याकोऱ्या पाटली पल्लू साडीत करायचं ठरवलं. त्यात त्या दोघांचं कसब लागणार होतं. दामोदरच्या सांगण्यावरून नभयनं साडीचा जळालेला भाग अर्धा कापून त्याठिकाणी विटकरी रंगाच्या साडीचा अर्धा भाग जोडला. आता दोन रंगांची एक साडी तयार झाली होती. उरलेल्या कापडामधून काही फुलांचे आकार तयार करून त्या साडीच्या पदरावर चिकटवण्यात आले. पदराच्या शेवटी काही बोंडेपण जोडले. साडीवर छोटे गोल आरसे लावण्यात आले. काही ठिकाणी चमकदार खडे चिकटवण्यात आले. साडी आकर्षक दिसावी म्हणून बरीच कलाकुसर करून नभयनं ती साडी दामोदरच्या मार्गदर्शनाखाली अगदी नव्या पद्धतीनं तयार केली. दामोदरचा कित्येक वर्षांचा अनुभव आणि नभयच्या मेहनतीचा परिणाम म्हणून ती साडी पूर्वीपेक्षा जास्तच उठावदार दिसत होती. इतकी अप्रतिम साडी तयार झाल्यावर नभय आनंदानं उड्या मारू लागला. दामोदरनंदेखील अत्यानंदानं त्याची पाठ थोपटली. नभयचं काम झाल्यानं त्यानं दामोदरचा निरोप घेतला.***नभयला आता दिवाळीचे वेध लागले होते. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी तो त्याच्या आईला ही अनोखी भेट देणार होता. काहीच दिवसांत दिवाळी सुरू झाली. एवढ्याशा घरात दोघं मिळून आपापल्या परीनं आनंदोत्सव साजरा करत होते. नभय वेगळ्याच उत्साहात होता. शारदानं काही पैसे साठवून नभयला शेरवानी घेतली होती. स्वतःसाठी मात्र ठेवणीतली एक बरी दिसणारी साडी तिनं काढून ठेवली होती. लक्ष्मीपूजन करायच्या आधी तिनं हट्टानं नभयला नवे कपडे घालायला लावले. आता ती वेळ आली होती. शारदा स्वतःसाठी जुनीच साडी काढत असताना नभयनं लपवून ठेवलेली साडी तिच्या हातावर ठेवली. नभयच्या कृतीनं तिचं मन खट्टू झालं. परंतु नभयच्या चेहऱ्यावर मिस्कील हास्याची लकेर होती.‘‘नभय काय आहे हे?’’ शारदा थोडासा आवाज चढवत म्हणाली.‘‘आधी उघडून तर बघ आई.’’ नभय आनंदानं चित्कारला.‘‘अरे नको ना.’’ शारदा ठाम नकार देत होती.नभयनं स्वतःच पिशवीतून साडी बाहेर काढून घडी मोडली. आपल्या आईच्या अंगावर साडी पसरून तो बघू लागला. ती साडी आईवर उठून दिसत होती. साडीचं बदललेलं रूप पाहून शारदा चक्रावली. क्षणभर तिचा तिच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना.‘‘अरे, ही कोणती साडी? कुठून आणली? त्या साडीसारखीच दिसतेय.’’ तिनं आश्चर्यचकीत होऊन विचारलं.‘‘अगं, आई ही तीच साडी आहे. बाकीचं सगळं तुला नंतर सांगतो. आधी ही साडी नेसून दाखव. आणि हो उद्या हीच साडी नेसून तुला कामावर जायचं आहे.’’‘‘नाही. आधी तू मला सगळं खरं खरं सांग. त्याशिवाय मी ही साडी नेसणार नाही.’’ शारदानं हट्ट केला.शारदा अडून बसल्यानं नभयनं तिला सर्व वृत्तांत सांगितला. शिवाय उद्या रूपलकडे हीच साडी नेसून जायचं वचनही घेतलं. त्याच्या मते, रूपलला तिच्या वागण्याचा पश्चाताप व्हायला हवा होता.‘‘बाळा, मला तुझं खरंच फार कौतुक वाटत आहे. माझे संस्कार कुठेच कमी पडले नाहीत. मला दिलेल्या वागणुकीमुळे तुला वाईट वाटणं साहजिक आहे. परंतु, त्या गोष्टीचा वचपा न काढता तू त्यांनी दिलेल्या टाकाऊ साडीतून वापरण्याजोगी साडी तयार केली. तुझ्या मनात त्यांना अद्दल घडवायचा विचार आला असेल. तरीही तू तुझी चांगली वर्तणूक सोडली नाही याचा मला जास्त अभिमान वाटतोय.’’.बोलता बोलता शारदा भावुक झाली. आपल्या आईच्या डोळ्यातील अश्रू पाहून नभयच्यादेखील डोळ्यांना धारा लागल्या. दोघंही एकमेकांचं सांत्वन करत होते. त्यानंतर शारदानं ती साडी नेसून पूजा केली. ते पाहून नभय अत्यानंदानं नभात उडत होता. दुसऱ्या दिवशी जरा आढेवेढे घेतच नभयच्या आग्रहामुळे शारदा ती साडी नेसून सोसायटीत जायला तयार झाली. त्या साडीत शारदा नजर लागावी इतकी सुंदर दिसत होती. शिवाय तिच्या मुलाचा कष्टाळू हात त्यावर फिरला होता, त्यामुळे तिच्या चेहऱ्यावर सुख-समाधानाचं तेज पसरलेलं होतं. शारदाला इतक्या आकर्षक साडीत पाहून जो तो आश्चर्यानं तोंडात बोटं घालत होता. काही लोक तर मागे वळून वळून तिला पाहत होते. काहींनी तिला रस्त्यात गाठून तिच्या साडीची चौकशी केली. तिनं मात्र कुणालाच खरं सांगितलं नाही. तिच्या मुलानं तिच्यासाठी साडी घेतली असंच तिनं सगळ्यांना सांगितलं.उडतउडत ही बातमी रूपलपर्यंत येऊन पोहोचली. आपण दिलेल्या साडीबद्दल शारदा सगळ्यांना खोटं सांगत आहे, हे ऐकून तिच्या तळपायाची आग मस्तकाला भिडली. शारदाला चारचौघात अपमानित करण्याच्या हेतूनं रूपलनं तिला दुसऱ्यांच्या घरी गाठलं. ही साडी तिनं दिली असल्याचं तिला सगळ्यांना सांगायचं होतं, म्हणून तिच्यासोबत अजून दोन-चार बायकांना ती घेऊन गेली. शारदाच्या अंगावरची साडी पाहून रूपलचे डोळे विस्फारले गेले. तिनं दिलेल्या साडीचा सुरेख कायापालट झाला होता, त्यामुळे तिला जरा जास्तच राग आला होता. तिनं लगेच शारदावर आगपाखड करायला सुरुवात केली. शारदा मुळातच संयमी असल्यानं तिनं सगळं शांततेत ऐकून घेतलं.‘‘आता का ओठ शिवले तुझे? बोल ना, ही साडी मी तुला प्रेमाने भेट दिलेली असताना तू लोकांना खोटं का सांगतेय?’’ रूपल चिडून जाब विचारू लागली. सगळं प्रकरण ऐकल्यानंतर काही लोक रूपलच्या बाजूने बोलत होते, तर काही लोकांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती. काही लोकांना मात्र शारदाबद्दल सहानुभूती वाटत होती. जमलेले सगळेजण शारदाच्या उत्तराची वाट बघत होते, त्यामुळे शारदाला आता बोलणं भाग होतं.ती सौम्य आवाजात म्हणाली, ‘‘तुम्ही मला जळालेली साडी दिली, हे मी कुणाला सांगितलं असतं तर सगळ्यांसमोर तुम्हाला मान खाली घालावी लागली असती. म्हणून मी तुमचं नाव कुणाला सांगितलं नाही. पण तरीही तुमची हीच इच्छा असेल तर सांगते. ह्या साडीचं बदललेलं रूप ही माझ्या मुलाची मेहनत आहे.’’ असं बोलून तिनं सर्वकाही सांगायला सुरुवात केली. संपूर्ण कथन ऐकल्यानंतर रूपलला लाजिरवाणं वाटू लागलं. मगाशी शारदाला अपमानित होताना बघणारे लोक आता रूपलला तिच्या कृत्याचं स्पष्टीकरण मागत होते, तिला मेल्याहून मेल्यासारखं झाले. अजून जास्त अपमान होऊ नये म्हणून तिनं शारदाची माफी मागितली. रूपलला तिच्या वागण्याचा खूप पश्चाताप होत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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