Premium|Nail Art: फक्त पॉलिश नाही, ही आहे आर्ट; जाणून घ्या नेल आर्ट ट्रेंड्स

धनश्री दहिवळ-शेखरेसध्याच्या फॅशन ट्रेंड्समध्ये ‘नेल आर्ट’ लोकप्रिय ठरत आहेत. नेल आर्ट केवळ सौंदर्याचा भाग राहिलेला नसून, ते स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे, आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे माध्यम ठरते आहे. सुंदर कपडे आणि मेकअपबरोबरच नीटनेटकी व आकर्षक नखे संपूर्ण लुकला पूर्णत्व देतात. अशा या नेल आर्टविषयी....फॅशनच्या दुनियेत एरवी दुर्लक्षित नखेसुद्धा महत्त्वाची आहे. नखे केवळ ‘रंगवली’ म्हणजे फॅशन झाली असे नाही, कारण ‘नखे रंगवणे’ हीसुद्धा एक कला आहे; या क्रियेला ‘नेल आर्ट’ म्हणतात ते उगाच नाही. नेल आर्ट म्हणजे नखांवर रंग, डिझाईन, स्टोन्स, स्टिकर्स, जेल किंवा थ्रीडी एलिमेंट्स वापरून केलेली कलात्मक सजावट. साध्या नेल पॉलिशपासून ते प्रगत टेक्निक्सपर्यंत नेल आर्टमध्ये अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत.नेल आर्ट करायचे कशासाठी हा प्रश्न पडू शकतो. तर, नेल आर्टमुळे व्यक्तिमत्त्व अधिक आकर्षक दिसते, आत्मविश्वास वाढतो. यानिमित्ताने आपण फॅशन आणि ट्रेंडशी जोडलेले राहतो. ब्रायडल लुक, पार्टी, ऑफिस किंवा कॅज्युअल अशा प्रत्येक लुकसाठी वेगळा पर्याय नेल आर्टमध्ये असतो. शिवाय, नेल टेक्निशियन म्हणून करिअरही करता येते..Premium|Perfume Intensity Guide : अत्तर की परफ्युम? सुगंधी द्रव्यांमधील 'हा' फरक तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या वापराची योग्य पद्धत.नखांची योग्य काळजीसुंदर नेल आर्टसाठी नखे निरोगी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी -नखे नियमितपणे स्वच्छ आणि कोरडी ठेवा.क्युटिकल्स (Cuticles) कापण्याऐवजी हलकेच पुश करा.नखांवर जास्त केमिकल्सचा वापर टाळा.नेल पॉलिश काढताना अॅसिटोनचा अतिवापर करू नका.नखांसाठी मॉइस्चरायझर किंवा क्युटिकल ऑइल वापरा.प्रोटीन, कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिनयुक्त आहार घ्या..नेल आर्ट ट्रेंड्सआजकाल नेल आर्टमध्ये साधेपणा आणि एलिगन्स यावर जास्त भर दिला जात आहे. सध्याचे ट्रेंडिंग नेल आर्ट प्रकार -१) मिनिमल नेल आर्टमिनिमल नेल आर्ट म्हणजे कमी डिझाईन, कमी रंग, पण जास्त एलिगन्स.यात एक किंवा दोन रंगांचा वापर केला जातो.डॉट्स, लाइन्स, स्मॉल हार्ट्स, स्टार्स अशा पॅटर्न्समध्ये केले जाते.एकाच नखावर डिझाईन (Accent Nail) करण्याचाही ट्रेंड आहे.ऑफिस, कॉलेज आणि डेली वेअरसाठी परफेक्ट आहे.प्रत्येक वयाच्या महिलांसाठी करता येते.हे नेल आर्ट कमी वेळात करता येते आणि मेंटेनन्सही कमी लागतो..२) न्यूड आणि पेस्टल शेड्सन्यूड आणि पेस्टल शेड्स म्हणजे त्वचेच्या रंगाशी मिळतेजुळते किंवा सौम्य रंग.यामध्ये बेज, पीच, लाइट पिंक (न्यूड), बेबी ब्लू, लव्हेंडर, मिंट ग्रीन असे रंग वापरले जातात.न्यूड शेड निवडताना व्यक्तीच्या स्किन टोननुसार रंग निवडणे खूप महत्त्वाचे असते.या आर्टमुळे नखे स्वच्छ आणि हेल्दी दिसतात.कोणत्याही आउटफिटबरोबर मॅच होतात.ब्रायडल लुकबरोबरच ऑफिस लुकसाठीही योग्य ठरते..Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!.३) मॉडर्न फ्रेंच नेल आर्टपारंपरिक फ्रेंच नेल आर्टमध्ये पांढरे टिप असते, पण आज त्याचे अपग्रेडेड रूप ट्रेंडमध्ये आहे.गोल्ड, पिंक, ब्लू अशी रंगीत टिप्स वापरली जातात.डबल फ्रेंच लाइन वापरली जाते.ग्लिटर किंवा क्रोम टिपचाही वापर केला जातो.कर्व्ह किंवा व्ही-शेपमध्ये नेल आर्ट केले जाते.ब्रायडल फंक्शन्स, एंगेजमेंट, पार्टी लुकसाठी उत्तम पर्याय आहे..४) क्रोम आणि मेटॅलिक नेल्सहा ट्रेंड शाइनी, मिरर-इफेक्ट आणि लक्झरी लुक देतो.क्रोम नेल्समध्ये मिरर फिनिश असते.सिल्व्हर, रोझ गोल्ड, पर्ल व्हाइट अशा रंगसंगतीचा वापर होतो.जेल नेल्सवर जास्त या पद्धतीचा वापर अधिक होतो.मेटॅलिक नेल आर्टसाठी गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्झ शेड्स वापरल्या जातात.पार्टी आणि रिसेप्शनसाठी हा पर्याय योग्य ठरतो.क्रोम आणि मेटॅलिक नेल्ससाठी व्यवस्थित टेक्निक वापरावे लागते, नाहीतर लुक खराब दिसू शकतो..५) मॅट फिनिश नेल्समॅट नेल्स म्हणजे चमक नसलेला, पण स्टायलिश लुक.हे सॉफ्ट आणि स्मूथ फिनिश असलेले नेल आर्ट आहे.हे आर्ट डार्क कलर्समध्ये जास्त सुंदर दिसते.सध्या मॅट + ग्लॉसी कॉम्बिनेशन खूप ट्रेंडमध्ये आहे.यामध्ये मॅट रेड, मॅट ब्लॅक, मॅट वाइन, मॅट न्यूड हे रंग लोकप्रिय आहेत.६) फ्लोरल डिझाईन्सयामध्ये फुलांची डिझाईन्स केली जातात.या आर्टमुळे सॉफ्ट, फेमिनिन आणि रोमँटिक लुक मिळतो.ब्रायडल लुक, हळद, मेंदी फंक्शनसाठी योग्य पर्याय आहे..७) जिओमेट्रिक नेल आर्टया आर्टमध्ये रेषा, त्रिकोण आणि इतर भौमितिक आकार काढले जातात.या आर्टमुळे मॉडर्न आणि बोल्ड लुक मिळतो.युथ आणि फॅशन-फॉरवर्ड व्यक्तींसाठी उत्तम पर्याय आहे.८) ब्रायडल थ्रीडी नेल आर्टनेल आर्टचा हा प्रकार सर्वात लक्झरी आणि आर्टिस्टिक प्रकार.यामध्ये स्टोन्स, मोती, फुले, बो, क्रिस्टल्स, मेटल चार्म्स वापरले जातात. यामुळे हेवी, पण रॉयल लुक मिळतो.प्रत्यक्ष लग्नाचा दिवस, रिसेप्शन, प्री-वेडिंग शूट अशा प्रसंगी हे नेल आर्ट करता येते.मात्र, थ्रीडी नेल आर्ट करताना कम्फर्ट आणि टिकाऊपणा दोन्ही लक्षात घ्यावेत.नेल आर्टमधील नवीन तंत्रे.आजच्या काळात नेल आर्ट फक्त रंग लावण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. नवीन टेक्निक्समुळे नेल आर्ट अधिक टिकाऊ आणि प्रोफेशनल झाले आहे. योग्य तंत्र वापरल्यास नेल आर्ट १५-३० दिवसांपर्यंत टिकू शकते.जेल नेल आर्ट ः जेल नेल आर्ट ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी आधुनिक टेक्निक आहे. यामध्ये यूव्ही किंवा एलईडी लॅम्पमध्ये ‘क्युअर’ होणारे जेल वापरून नेल आर्ट केले जाते. क्युअर होणे म्हणजे जेल टणक होणे. यामध्ये आधी नखांची व्यवस्थित स्वच्छता करून नेल पॉलिशचा बेस कोट दिला जातो. त्यावर जेल कलर दिला जातो किंवा त्या कलरने डिझाईन केले जाते. त्यानंतर त्याचे यूव्ही/एलईडी लॅम्प क्युअरिंग केले जाते. ते झाले की नेल पॉलिशचा टॉप कोट दिला जातो. हे आर्ट १५-२० दिवस टिकते. नखे चमकदार आणि स्मूथ दिसतात. चिपिंग होत नाही, म्हणजेच रंगाचे टवके उडत नाहीत. या आर्टमुळे एक प्रोफेशनल लुक मिळतो, त्यामुळे वर्किंग वुमेनसाठी हा योग्य पर्याय आहे. तसेच पार्टी, एंगेजमेंट, लग्नाआधीचे समारंभ अशा प्रसंगी हे नेल आर्ट करता येते..Premium|Men Accessories: पुरुषांच्या फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीजची महत्त्वपूर्ण भूमिका.अॅक्रॅलिक नेल्स ः अॅक्रॅलिक नेल्स म्हणजे पावडर + लिक्विडच्या मिश्रणातून तयार होणारी मजबूत नखे. ही नखे नैसर्गिक नखांपेक्षा खूप मजबूत असतात. तुटलेली किंवा कमकुवत नखे झाकण्यासाठी उपयोगी ठरतात. ही नखे तीन-चार आठवडे टिकतात. हेवी डिझाईन करायचे असेल, तर ही नखे वापरता येतात. थ्रीडी आणि स्टोन वर्कसाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे. मात्र, ही नखे काढताना योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षित नसलेल्या व्यक्तीकडून ॲक्रॅलिक नखे बसवून घेतल्यास नैसर्गिक नखे खराब होऊ शकतात.नेल एक्स्टेन्शन्स ः नेल एक्स्टेन्शन्स म्हणजे नखांची लांबी वाढविण्याची टेक्निक. यामध्ये टिप्स एक्स्टेन्शन, जेल एक्स्टेन्शन, अॅक्रॅलिक एक्स्टेन्शन, पॉली जेल एक्स्टेन्शन असे प्रकार आहेत. नखांना वाढ नसणाऱ्यांना या पर्यायाचा विचार करता येतो. नेल आर्ट करण्यासाठी या नखांचा वापर करता येऊ शकतो.स्टॅम्पिंग नेल आर्ट ः हे टेक्निक जलद आणि अचूक डिझाईनसाठी वापरले जाते. यासाठी स्टॅम्पिंग प्लेट, स्क्रॅपर, स्टॅम्प्स, स्पेशल पॉलिश वापरले जाते. हे पटकन होणारे नेल आर्ट असल्यामुळे वेळ वाचतो. तसेच सर्व नखांवर एकसारखे डिझाईन करता येते.क्रोम पावडर टेक्निक ः हे टेक्निक नेल्सना मिरर-इफेक्ट आणि लक्झरी शाइन देते. यामध्ये सिल्व्हर क्रोम, रोझ गोल्ड आणि पर्ल क्रोम हे लोकप्रिय प्रकार आहेत. रिसेप्शन, पार्टी अशा प्रसंगी हे नेल आर्ट करता येते.नेल फॉइल आणि नेल स्टोन वर्क ः नेल फॉइल आर्टमध्ये मेटॅलिक शीट्स वापरून डिझाईन केले जाते. गोल्ड/ सिल्व्हर पॅच इफेक्ट आणि मिनिमल व लक्झरी लुक मिळतो. स्टोन वर्कमध्ये राइनस्टोन्स, क्रिस्टल्स वापरले जातात, मात्र त्यासाठी योग्य अॅधेसिव्ह वापरणे महत्त्वाचे असते..नेल शेप्सनेल आर्ट किंवा नेल एक्स्टेन्शन करताना योग्य नेल शेप निवडणे खूप महत्त्वाचे असते, कारण त्यावर नखांचा लुक, कम्फर्ट आणि टिकाऊपणा अवलंबून असतो. नखांची मजबुती आणि प्रसंग हे मुद्दे लक्षात घेऊन नेल शेप निवडावा लागतो.१. राउंड ः हा नखांचा सर्वात नैसर्गिक आणि साधा आकार आहे. रोजच्या वापरासाठी हाच आकार योग्य ठरतो. यामुळे नखे कमी तुटतात.२. ओव्हल ः ओव्हल शेप नखांना लांबट आणि एलिगंट लुक देतो. यामुळे हात सडपातळ दिसतात. ब्रायडल व पार्टी लुकसाठी वापरला जातो आणि नैसर्गिक नखांवर सुंदर दिसतो.३. स्क्वेअर ः स्क्वेअर शेप म्हणजे सरळ कडा आणि टोकदार कोपरे. हा शेप मॉडर्न आणि बोल्ड लुकसाठी वापरला जातो. मजबूत नखांसाठी योग्य असतो. पण कोपऱ्यांमुळे नखे तुटण्याची शक्यता जास्त असते.४. स्क्वोव्हल ः हे स्क्वेअर आणि ओव्हल यांचे कॉम्बिनेशन आहे. हा शेप मजबूत आणि सोईस्कर आहे. नैसर्गिक आणि स्टायलिश लुक मिळतो. सर्व प्रकारच्या हातांवर सूट होतो.५. आल्मंड ः बदामासारखा दिसणारा हा शेप फेमिनिन आणि ग्रेसफुल मानला जातो. हात लांब आणि सुंदर दिसतात. ब्रायडल लुक व फॅशन नेल आर्टसाठी योग्य आहे.६. कॉफिन/ बॅलेरिना ः खाली रुंद आणि वर सपाट असा शेप. खूप ट्रेंडी आणि स्टायलिश दिसतो. नेल एक्स्टेन्शनसाठी उत्तम पर्याय. फॅशन, फोटोशूट, पार्टीसाठी योग्य दिसतो.७. स्टिलेटो ः हा खूप टोकदार आणि ड्रामॅटिक नेल शेप आहे. यामुळे बोल्ड आणि ग्लॅमरस लुक मिळतो. ब्रायडल किंवा स्टेज लुकसाठी वापरला जातो.८. लिपस्टिक ः लिपस्टिकसारखा तिरका कट असलेला हा अनोखा शेप युनिक आणि फॅशन-फॉरवर्ड आहे. हा शेप फार कमी लोक वापरतात.धनश्री दहिवळ-शेखरे पुणेस्थित सर्टिफाइडमेकअप आर्टिस्ट आणि 