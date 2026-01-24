Premium|Nail Care: नखांचे सौंदर्य नैसर्गिक आणि आर्टिफिशिअल नेल्सचे फायदे-तोटे

स्वप्ना सानेनखांना मिळणारे पोषण जर कमी पडले, म्हणजेच शरीरात एखाद्या पोषकतत्त्वाची कमतरता असेल, तरी त्याचा पहिला परिणाम त्वचेवर आणि नखांवर दिसून येतो. नखे पिवळी पडू लागतात, नखांची चमक जाते किंवा नेल बेड रफ जाणवतो. कधी नखे काळवंडलेली दिसतात.सौंदर्यशास्त्रात ‘नखशिखांत’ सुंदर म्हणजे नीटनेटके, स्वतःची त्वचा आणि केसांची काळजी घेऊन छान दिसणे. यांत पायांच्या नखांपासून ते डोक्यावरच्या केसांपर्यंतचे सौंदर्य अभिप्रेत आहे. आता पूर्वीसारखे फक्त केस आणि त्वचेपुरतेच ब्यूटी पार्लर मर्यादित राहिलेले नाही, तर नखांसाठीदेखील स्पेशल सलॉन्स सुरू झाली आहेत. नेल आर्ट, नेल स्पा, नेल एक्सटेन्शन्स, आर्टिफिशिअल नेल्स असे बरेच प्रकार बघायला मिळतात. .अनेकांना सुंदर, सुबक नखे हवी असतात. ज्यांची नखे मुळातच छान हेल्दी आहेत, त्यांना नखांना हवा तसा शेप देऊन नेल आर्ट करता येते. पण ज्यांची नखे नाजूक आणि छोटी आहेत, सारखी तुटतात त्यांना मात्र नखे वारंवार ट्रिम करावी लागतात. स्पेशल ओकेजन असल्यावर त्यांना नेल आर्ट करता येते, नेल एक्सटेन्शन वापरता येते.काहींची नखे हेल्दी असतात, परंतु त्यांना नखे वाढवायची हौस नसते. अशा वेळेस ओकेजन किंवा फंक्शनच्यावेळी हात छान दिसण्यासाठी त्यांना आर्टिफिशिअल नेल्स उपयोगी पडतात. तसेच नखांना जर काही प्रॉब्लेम असेल किंवा वाढ नीट होत नसेल, तरीही आर्टिफिशिअल नेल्स लावली जातात. ह्या सगळ्या सोयी जरी उपलब्ध असल्या तरी नॅचरल नेल्स आणि आर्टिफिशिअल नेल्सचे काही फायदे आणि तोटे आहेतच..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.नखे खराब होण्याची कारणेनखांची वाढ नीट होत नसेल, नखांचा रंग बदलत असेल, तर आधी त्यामागची कारणे शोधायला हवीत.सारखे पाण्यात हात घालणे होत असेल, तर नेल्स मऊ होऊन तुटतात.सारखे नेलपेंट लावणे, हलक्या दर्जाचे नेलपेंट लावणे यामुळेदेखील नेल बेड वीक होतो, नखांचा रंग बदलतो व नखे खराब होतात.नखांना मिळणारे पोषण जर कमी पडले, म्हणजेच शरीरात एखाद्या पोषकतत्त्वाची कमतरता असेल, तरी त्याचा पहिला परिणामत्वचेवर आणि नखांवर दिसून येतो. नखे पिवळी पडू लागतात, नखांची चमक जाते किंवा नेल बेड रफ जाणवतो. कधी नखे काळवंडलेली दिसतात.आवड असल्यास नेल आर्ट जरूर करावे, पण वारंवार न करता, काही ओकेजन असेल त्यावेळीच करावा. नंतर परत नखांना नैसर्गिक स्थितीत राहू द्यावे. चांगल्या क्वालिटीच्या नेलपेंट्सचा वापर करावा, तोही ओकेजनलीच असावा. नखांबाबतीत काही प्रॉब्लेम आढळून आल्यास त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा..स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्टआणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत.नखांचे आरोग्य राखण्यासाठी...नेल्स हेल्दी ठेवण्यासाठी त्यांचे ट्रीमिंग, क्लीनिंग, त्यांना शेप देणे आणि काही इन्फेक्शन असल्यास वेळेत त्यावर उपचार घेणे आवश्यक आहे. अनेकदा नखांच्या प्रॉब्लेम्सकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा वेळेस तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्वरित उपचार सुरू करावेत. फंगल इन्फेक्शन किंवा काही हेल्थ इश्यूज असू शकतात.नेल्स नैसर्गिकरित्या सुंदर आणि हेल्दी राहण्यासाठी केमिकल्सचा कमीत कमी वापर करावा.सतत शूज वापरणाऱ्यांच्या टो नेल्सची ग्रोथ कधीकधी नीट होत नाही. अशा वेळी रोज रात्री पाय स्वच्छ करून नखांना ऑलिव्ह ऑइलने मसाज करायला हवा. आवश्यक असेल तेव्हाच बूट वापरावेत.सतत पाण्याचा व साबणाचा वापर असेल तर नखे तुटतात आणि ग्रोथ होत नाही. अशा वेळेस ग्लोव्हज घालून काम करावे. आणि रोज व्हिटॅमिन-ई ऑइलने किंवा ऑलिव्ह ऑइलने मसाज करावा.हेल्दी नेल्ससाठी संतुलित जेवण, व्हिटॅमिन-ई आणि प्रोटीनयुक्त आहार घेणे महत्त्वाचे आहे..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.काही घरगुती उपायलिंबाच्या सालाने नखे चोळावीत किंवा गरम पाण्यात टी ट्री ऑइलचे काही थेंब टाकून थोडावेळ नखे बुडवून ठेवावीत. मग नेल ब्रशने क्लिन करावीत. त्यानंतर ऑलिव्ह ऑइलने मसाज करावा.कधीकधी नखाभोवतीची त्वचा ड्राय आणि कडक जाणवते. तर कधी नेल्स इतके कडक होतात की ते ट्रिम करता येत नाहीत. अशा वेळेस नियमित मॅनिक्युअर आणि पेडिक्युअर करावे, आणि रोज रात्री नखांना ऑलिव्ह ऑइलने मसाज करावा. त्याचा खूप फायदा होतो.सतत नेलपेंट वापरल्याने नैसर्गिक चमक नाहीशी होऊन नेल्स रफ आणि डिसकलर होऊ शकतात. ते कव्हर करण्यासाठी आर्टिफिशिअल नेल्सचा वापर केला जातो. पण हे करत असताना नेल्स लावण्यासाठी जो ग्लू वापरतात, त्यामुळे नेल बेडला ऑक्सिजन मिळत नाही आणि नेल बेड खराब होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.