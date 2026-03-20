Premium|Nalanda Mahavihara UNESCO World Heritage : नालंदा विद्यापीठ: प्राचीन भारतातील शैक्षणिक परंपरेचा उज्ज्वल वारसा

वरूण परबनालंदा विद्यापीठ महाविहारजवळचे शहर : पाटणा जवळचे विमानतळ : जय प्रकाश नारायण विमानतळ, पाटणा जवळचे रेल्वेस्थानक : राजगीर केव्हा जाल? : डिसेंबर ते मार्च वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : बिहारमधील पाटणा शहरापासून ७० किलोमीटर अंतरावर नालंदा या प्रसिद्ध प्राचीन महाविहार आणि विद्यापीठाचे अवशेष सापडतात. प्राचीन वाङ्मयात नालंदाची नल, नालक, नालकग्राम, नालंद वगैरे भिन्न नामांतरे आढळतात. भारतात प्रवासास आलेल्या फाहियान (४००-४११), ह्युएनत्संग (६३०-६४४) व इत्सिंग (६७३-६८५) या तीनही प्रसिद्ध चिनी प्रवाशांनी आपल्या प्रवासवृत्तांमध्ये नालंदा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परंपरा व समृद्ध संस्कृतीसंबंधी सविस्तर माहिती लिहिली आहे. ऐतिहासिक पुराव्यांनुसार, मौर्य काळापासून ते इ.स. तेराव्या शतकापर्यंत एवढा प्रदीर्घ काळ नालंदा जगातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक केंद्र म्हणून कार्यरत होते. वर्धन आणि पाल (इ.स. आठवे ते बारावे शतक) या दोन राजवंशांचा काळ नालंदासाठी भरभराटीचा होता. सद्यःस्थितीत या महाविहाराचे अवशेष ११ विहार आणि १४ मंदिरे असलेल्या २३ हेक्टर क्षेत्रात पसरले आहेत. ब्रिटिश अधिकारी अलेक्झांडर कनिंगहॅम याने या स्थळाचा शोध १८७१मध्ये लावला. इथे झालेल्या उत्खननात ब्राँझच्या मूर्ती, अनेक पायऱ्या असलेली उत्तुंग मंदिरे, मधे चौक व भोवताली व्हरांडा आणि अनेक खोल्या असलेले अनेक विहार आणि सभागृहे सापडली. विहारातील स्तंभ आणि भिंती सुंदर चित्रांनी सजविल्या आहेत. प्राचीन भारतातील शिक्षण व्यवस्था, विद्यापीठाची पद्धत, विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन जीवन अशा अनेक चित्तवेधक पैलूंवर नालंदा विहार प्रकाश टाकतो. नालंदामध्ये पाच-पदरी स्वरूपाच्या चैत्याकृतीचा उदय आणि मुख्य प्रवाहात त्याचे आगमन दिसून येते. .चर्च आणि कॉन्व्हेन्ट, गोवाजवळचे शहर : पणजीजवळचे विमानतळ : दाबोळी विमानतळ, गोवाजवळचे रेल्वेस्थानक : मडगाव जंक्शन, करमाळी रेल्वेस्थानककेव्हा जाल? : नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : पणजी शहरापासून १० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या या वास्तूंचा समूह पोर्तुगीज शासकांनी इ.स. सोळाव्या ते अठराव्या शतकात निर्माण केल्याचे समजते. गोवा ही पोर्तुगिजांच्या आशियातील वसाहतींची राजधानी होती. फ्रान्सिस्कन, कार्मेलाइट, ऑगस्टिनियन, डॉमिनिकन, जेसुइट आणि थिएटिन्स यांसारख्या युरोपीय धार्मिक पंथांचे आगमन पोर्तुगिजांमुळे गोव्यात झाले. त्यांनी गोव्यात अनेक राजवाडे, सार्वजनिक इमारती, तसेच भव्य चॅपेल्स, चर्च, कॉन्व्हेंट्स आणि कॅथेड्रल्स बांधली. 'पौर्वात्य रोम' मानल्या जाणाऱ्या गोव्यातील स्मारकांनी सोळाव्या ते अठराव्या शतकापर्यंत भारतातील वसाहतींमध्ये मॅन्युलाइन, मॅनरिस्ट आणि बारोक या युरोपीय कलाप्रकारांचा प्रसार करून वास्तुकला, शिल्पकला आणि चित्रकलेच्या विकासावर मोठा प्रभाव पाडला. यातील सर्वात महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे 'बॅसिलिका ऑफ बॉम जिजस'. या चर्चमध्ये ख्रिश्चन धर्मातील जेसुइट पंथाचे मोठे धर्मगुरू सेंट फ्रान्सिस झेव्हियर यांचा सुमारे ४५० वर्षे जुना मृतदेह संवर्धित केला आहे. याशिवाय गोव्यात सेंट फ्रान्सिस ऑफ असिसी चर्च आणि कॉन्व्हेंट, सेंट कॅथरीन चॅपेल, अवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च, से कॅथेड्रल, सेंट ऑगस्टीन चर्च, सेंट काजेतन चॅपेल ह्या वास्तूदेखील चित्तवेधक आहेत. या वास्तूंमधून पाश्चात्त्य व पौर्वात्य परंपरांचा एक आगळावेगळा संगम पाहावयास मिळतो.