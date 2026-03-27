Premium|Ancient Indian Trade Routes : नाणेघाट: प्राचीन भारताचा जागतिक व्यापाराचा गेटवे

युवराज पाटील चोबळीकरनाणेघाट म्हणजे प्राचीन भारताने जगासाठी उघडले गेलेले व्यापारी द्वार. हा दगडी रस्ता राणी नागनिकेच्या कर्तृत्वाचा अमर ठेवा आहे आणि स्त्री-सामर्थ्याचा आरसा दाखवणारे प्रचंड प्रतीक आहे. आजच्या पुरोगामी महाराष्ट्राचा पाया म्हणून हे विशाल सह्याद्रीच्या कपाळावर गोंदलेले लेणे अभूतपूर्व ऐतिहासिक ठेवा ठरते.खूप वर्षांपासून मला नाणेघाट प्रत्यक्ष पाहायचा होता. प्राचीन इतिहासाचा अभ्यास करताना हा घाट वारंवार समोर येत राहिला. अनेकदा जुन्नरला जाऊनही नाणेघाट न पाहिल्याची एक हुरहूर मनात होती. अखेर ठरवून मी सह्याद्रीच्या कातळरांगांमध्ये उभा राहिलो आणि जाणवलं, हा केवळ घाटमार्ग नाही, हा अडीच हजार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राला जागतिक नकाशावर नेणारा अत्यंत महत्त्वाचा साक्षीदार आहे..Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.सह्याद्रीतील मानवनिर्मित दगडी रस्ताजुन्नरच्या वायव्येस, सह्याद्रीच्या उंच कातळरांगांमध्ये कोरलेला नाणेघाट, दख्खनच्या पठाराला कोकणकिनाऱ्याशी जोडणारा सुमारे पाच किलोमीटर लांबीचा आणि जवळपास ८६० मीटर उंचीवरचा मानवनिर्मित मार्ग आहे. घाटमाथ्यावर जकातीसाठी घडवलेला भव्य दगडी रांजण आजही सातवाहन काळातील चांदीच्या नाण्यांची चाहूल देतो. लोककथेनुसार हा रांजण दिवसातून एकदा नाण्यांनी भरत होता, यावरून त्या काळातील महसूल व्यवस्थेच्या रचनेचा अंदाज लावता येऊ शकतो.व्यापारी मार्गांचे जाळेतगर-प्रतिष्ठान-जुन्नर-नाणेघाट मार्ग ः हा मार्ग म्हणजे मुख्य पूर्वेकडील व्यापारी जीवनरेखा होती. कर्नाटकातील सन्नतीपासून माल तगरला येत. तगर म्हणजे आजचे तेर (जिल्हा धाराशीव). पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी या ग्रीक ग्रंथात या ठिकाणाची Tagara अशी नोंद आहे. तगर येथूनमलमलचे कापड, मणी, मौल्यवान खडे आणि हस्तिदंती वस्तूंची रोम आणि इतर पाश्चात्त्य देशांकडे निर्यात होत असे. हा माल बीड, गोदावरी खोरे ओलांडत प्रतिष्ठान (पैठण) येथे पोहोचत आणि तिथून नेवासा, संगमनेर, ओतूरमार्गे जुन्नरच्या व्यापारी व लष्करी केंद्रातून नाणेघाट ओलांडून कोकणात उतरत असे.भोगवर्धन-अंबड-प्रतिष्ठान-नाणेघाट अक्ष ः दुसरा अक्ष भोगवर्धन (भोकरदन) येथून सुरू होत असे. येथे सापडलेल्या हस्तिदंती वस्तू आणि रोमन नाणी दख्खन-रोम व्यापाराची साक्ष मानली जातात. जालना-अंबडमार्गे माल गोदावरीकडे पोहोचत आणि प्रतिष्ठानमार्गे जुन्नर-नाणेघाटाला जोडला जात असे. या मार्गावरून हस्तिदंती आणि धातूची भांडी, मौल्यवान अलंकार आणि कापड मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असे.प्रकाशा-पाटणादेवी-पितळखोरे-जुन्नर-नाणेघाट अक्ष ः उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकाशा येथून सुरू होणारा हा तिसरा अक्ष सातमाळा रांगांतून देशावर उतरत असे. प्रकाशा-धुळे-सावळदेमार्गे तो पाटणादेवी येथे येत असे. तिथं एकेकाळी व्यापारी हालचालींचा गजबजाट होता. हा मार्ग पितळखोरे लेणी या आश्रयस्थळातून वेरूळ परिसराला स्पर्श करत नेवासा-संगमनेर-ओतूरमार्गे जुन्नरला येऊन नाणेघाटात विलीन होत असे. या मार्गावरून उत्तर महाराष्ट्राच्या प्राचीन सांस्कृतिक आणि आर्थिक वाहतुकीची छाप मिळते.प्रकाशा येथून प्रामुख्याने मसाल्याच्या पदार्थांची ये-जा होत असे. मिरीला रोमन साम्राज्यात ‘काळे सोने’ मानले जाई, तिला सर्वाधिक मागणी होती. दालचिनी आणि आले हे औषधी पदार्थ आणि अन्नाची चव वाढवण्यासाठी निर्यात केले जात. मलमल हे पैठण आणि तेर येथे तयार होणारे अतिशय तलम सुती कापड. रोममधील उच्चभ्रू वर्गात या कापडाला मोठी प्रतिष्ठा होती. जरीकाम केलेली वस्त्रेसुद्धा निर्यातीचा मोठा भाग होती. पाटणादेवी येथून मौल्यवान खडे आणि दागिने निर्यात केले जात. त्यात गोमेद (Agate) आणि कार्नेलियन अग्रस्थानी होते. खास करून खान्देश आणि नर्मदा खोऱ्यातून (प्रकाशा परिसरातील) मिळणारे मौल्यवान खडे निर्यात होत असत. तसेच विविध प्रकारचे मणी आणि शंख-शिंपल्यांपासून तयार केलेल्या वस्तू, त्याचबरोबर सुगंधी द्रव्ये त्यात चंदन आणि अगरू (सुगंधी लाकूड आणि त्यापासून तयार केलेले तेल), धुपासाठी वापरला जाणारा डिंक या वस्तू व पदार्थांचीही निर्याजागतिक व्यापाराचा गेटवे!होत असे. या तिन्ही मार्गांवरून आलेला हा माल नाणेघाटाच्या काठावर येत असे. तिथून गाढव, खेचर, बैल आणि मानवी वाहकांच्या मदतीने सुरक्षित पोहोचवला जात असे. मौल्यवान वस्तू दगडी पायऱ्यांवर सावधगिरीने वाहिल्या जात. घाटरस्ता संपला की परंपरागत वाहतूक व्यवस्थेतून माल बंदरापर्यंत पोहोचवला जात असे..नाणेघाट - जागतिक दुवानाणेघाट हा सातवाहनांच्या महसूल व्यवस्थेचा कणा होता. दख्खनच्या उत्पादनविश्वाचे ते निर्यातद्वार होते. रोमन-भारतीय सुवर्ण देवाणघेवाणीचा मार्ग होता. आणि सह्याद्रीतील रणनीतिक लष्करी नियंत्रणबिंदूही होता. त्यामुळे नाणेघाट हा बहुआयामी ‘जागतिक गेटवे’ ठरतो.नाणेघाटाच्या मुख्य लेण्यात ब्राह्मी लिपीतील प्रदीर्घ शिलालेख कोरलेला आहे. त्यात सातवाहन राणी नागनिका, सिमुक, सातकर्णी यांसारख्या राजघराण्यातील सदस्यांची नावे कोरलेली आहेत. अश्वमेध, राजसूय, गवामयन यज्ञांचे उल्लेख, हजारो गायी-घोडे-कार्षापण नाण्यांचे दान या सर्व गोष्टी त्या काळातील धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची द्योतके आहेत. रोमन साम्राज्याशी झालेल्या व्यापाराचा उल्लेख प्लिनी द एल्डर यांनी नॅचरल हिस्ट्री या पुस्तकात केला आहे. दख्खनमध्ये आढळलेली रोमन नाणी त्या काळातील व्यापाराची साक्ष देतात. पश्चिमेकडे रोमन साम्राज्य वाढत असताना, पूर्वेकडे हान राजवंश सत्तेवर होता. अशा जागतिक व्यापारी जाळ्यात सह्याद्रीतील नाणेघाट भारताचा महत्त्वाचा संपर्कबिंदू ठरला.सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वनाणेघाटातून होणारी मालवाहतूक दख्खनच्या आर्थिक सामर्थ्याची जीवनरेखा होती. आज सह्याद्रीत उभा असलेला नाणेघाट शांत आहे, पण त्या दगडी घाटरस्त्यात जागतिक संवाद कोरलेला आहे. येथील शिलालेख राज्यसंस्थेची साक्ष देतो, सातवाहन राणी नागनिकेने बसविलेल्या पण आज अस्तित्वात नसलेल्या पुतळ्याच्या खुणा परंपरेची ओळख अधोरेखित करतात, दगडी रांजण संघटित महसूल व्यवस्थेचे प्रतीक ठरतो आणि घाटमार्ग दख्खनच्या जागतिक सहभागाची गाथा सांगतो..कल्याण ते रोम - सह्याद्रीच्या कड्यांतून उतरून दख्खनचा माल जेव्हा नाणेघाटासारख्या घाटमार्गाने खाली येई, तेव्हा त्याच्या प्रवासाचा शेवट होत असे, ते ठिकाण म्हणजे कल्याण बंदर. आज शांत दिसणाऱ्या उल्हास नदीच्या खाडीमध्ये कधीकाळी मोठी जहाजे डोलत असत. व्यापाऱ्यांची गलबते मालाने भरलेली असत आणि दख्खनच्या समृद्धीचा सुवास समुद्रामार्गे दूरदेशी निघत असे. प्रतिष्ठान, तगर, भोगवर्धन या व्यापारी केंद्रांतून आलेले कापड, रत्ने, मसाले आणि हस्तिदंत येथे साठवले जाई आणि योग्य मॉन्सूनची वाट पाहिली जाई.मॉन्सूनचे वारे म्हणजे त्या काळचे अदृश्य इंजिन होते. हिप्पालस वाऱ्यांच्या साहाय्याने कल्याणहून निघालेले जहाज थेट अरबी समुद्र ओलांडत ओमानच्या किनाऱ्याला स्पर्श करी, पुढे अरबी समुद्र आणि लाल समुद्राला जोडणारे 'गल्फ ऑफ एडेन' पार करत लाल समुद्राच्या मुखाशी येई. तेथून प्रवास वळत असे इजिप्तमधील रोमन बंदरांकडे. बेरेनिस ट्रोग्लोडिटिका (हे प्राचीन इजिप्तमधील लाल समुद्र किनाऱ्यावर वसलेले एक महत्त्वाचे बंदर होते. इ.स.पू. तिसऱ्या शतकात टोलेमी वंशातील शासकांनी याची स्थापना केली) आणि मायोस होर्मोस (हेसुद्धा एक अत्यंत महत्त्वाचे बंदर होते. ग्रीक-रोमन काळात म्हणजेच इ.स.पू. पहिले शतक ते इ.स. तिसरे शतक हे भारत-रोमन साम्राज्य व्यापाराचे प्रमुख केंद्र मानले जात असे) इथपर्यंत साधारण चाळीस ते साठ दिवसांचा हा समुद्री प्रवास म्हणजे केवळ व्यापार नव्हता, तो दोन महान संस्कृतींना जोडणारा दुवा होता.लाल समुद्राच्या काठावर जहाजे लागल्यानंतर माल उंटांच्या ताफ्यांवर लादला जाई. वाळवंटातील प्रखर उन्हात तो प्रवास पुढे सरकत अलेक्झांड्रिया येथे थांबत असे. अलेक्झांड्रिया म्हणजे त्या काळचे ज्ञान, संस्कृती आणि व्यापार यांचे संगमस्थान. तेथून भूमध्य समुद्रमार्गे जहाजे इटलीच्या दिशेने निघत आणि अखेरीस रोमच्या बंदरात माल उतरवत. अशा प्रकारे दख्खनच्या पठारावर विणलेले सूक्ष्म कापड, काळी मिरी आणि रत्ने रोमच्या बाजारपेठेत झळकत असत.रोममध्ये भारतीय मिरीला 'ब्लॅक गोल्ड' म्हणत असत. रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर याने त्याच्या पुस्तकात भारताकडे रोमचे सोने वाहून जात असल्याची तक्रार नोंदवली आहे. या व्यापाराचे पुरावे म्हणजे महाराष्ट्रात आणि दक्षिण भारतात सापडलेली सोन्याची व चांदीची रोमन नाणी. हे सर्व वर्णन पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी या पुस्तकात अधोरेखित झाले आहे. अशा प्रकारे कल्याण ते रोम हा मार्ग साधारण दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होत असे, पण त्यातून निर्माण झालेली आर्थिक समृद्धी शतकानुशतके टिकली. सातवाहन काळातील दख्खनची भरभराट, व्यापारी नगरांची उभारणी आणि नाणेघाटातील जकातीची व्यवस्था हे सर्व या जागतिक व्यापारसाखळीचेच परिणाम होते.सह्याद्रीतून उतरणारा तो माल केवळ समुद्र ओलांडत नव्हता, तर संस्कृती, चलन, भाषा आणि विचार यांचाही प्रवास घडवत होता. कल्याणच्या खाडीत सुरू झालेला हा सागरी प्रवास अखेरीस रोमच्या बाजारपेठेत संपत असे... आणि त्या प्रवासात दख्खन जगाच्या नकाशावर ठळकपणे उमटत असे! युवराज पाटील चोबळीकर जिल्हा माहिती अधिकारी आहेत. 