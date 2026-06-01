Premium|NEP 2026 Maharashtra : केवळ 'शिक्षणाचा अधिकार' नव्हे, तर 'योग्य शिक्षण' हवे! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे महत्त्व सांगणारे विशेष विश्लेषण

डॉ. मिलिंद नाईकराष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे केवळ शिक्षणातील तांत्रिक बदलांचा दस्तावेज नाही, तर शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांचा पुनर्विचार करणारा व्यापक प्रयत्न आहे. शिक्षणाला पाठांतर, परीक्षा आणि प्रमाणपत्रांच्या चौकटीतून बाहेर काढून व्यक्तिमत्त्व विकास, विचारकौशल्ये, व्यवसाय शिक्षण, भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि जीवनाभिमुखतेशी जोडण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो. अर्थात कोणतेही धोरण केवळ कागदावर यशस्वी होत नाही, त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समाजाची मानसिकता, शाळांची तयारी आणि अंमलबजावणीची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. इतिहास सांगतो, की योग्य शिक्षणामुळे महान व्यक्ती घडल्या, समाज संघटित झाले आणि राष्ट्रे उभी राहिली. शिक्षणाने माणसाला केवळ कुशल कामगार म्हणून घडवले नाही, तर सजग नागरिक, संवेदनशील समाजघटक आणि राष्ट्रासाठी समर्पित व्यक्ती घडवल्या. पण आज शिक्षणाची सद्यःस्थिती काय दर्शवते? शिक्षण हे केवळ उपजीविकेचे साधन मानण्याइतपत आपण संकुचित झालो आहोत. एका बाजूला स्वामी विवेकानंदांच्या शब्दांत सांगायचे, तर ‘शिक्षण म्हणजे मनुष्यातील उत्तमतेचे प्रकटीकरण’! तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाचा हेतू अक्षरओळख, संख्याज्ञान आणि रोजगारक्षम कौशल्यांपुरता मर्यादित केला जातो. तरीही सगळ्यांना रोजगार मिळतो का, हा मुद्दा अलाहिदा! या दोन्ही टोकांमध्ये शिक्षणाचा व्यापक अर्थ हरवत चालला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० हा केवळ नवीन अभ्यासक्रमाचा दस्तावेज नसून, तो शिक्षणाकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलण्याचा प्रयत्न आहे. आधुनिक शिक्षणशास्त्र आणि भारतीय तत्त्वज्ञान यांचा समन्वय या धोरणात साधला गेला आहे. या धोरणामुळे शिक्षण माहितीप्रधानतेकडून जीवनाभिमुखतेकडे जात असल्याची स्पष्ट दिशा दिसते आहे. .‘एआय’च्या वापरामुळे तणावाच्या संकल्पना बदलल्या.एनईपीचे महत्त्व आणि वेगळेपण समजून घेण्यापूर्वी त्याआधीच्या शिक्षण धोरणाकडे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. याआधीचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६मध्ये आले होते. त्यानंतर जवळपास तीन दशकांच्या काळात समाज, तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि जीवनशैली यांमध्ये प्रचंड बदल झाले. कुटुंबव्यवस्था बदलली, आर्थिक विकास झाला, माहिती व तंत्रज्ञानाचा विस्फोट झाला, इंटरनेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैनंदिन जीवनाचा भाग झाले, रोजगाराचे स्वरूप बदलले आणि जागतिकीकरणामुळे नव्या संधी व आव्हानेही निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांच्या गरजा, शिकण्याच्या पद्धती आणि भविष्यात आवश्यक असणारी कौशल्येही मोठ्या प्रमाणात बदलली. अशा बदलत्या सामाजिक वास्तवात जुन्या चौकटीतील शिक्षण पुरेसे ठरणार नव्हते. काळाच्या गरजा ओळखून विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी सक्षम करणारे, जीवनाभिमुख, कौशल्याधारित आणि लवचिक शिक्षण आवश्यक होते. एनईपी हे अशाच बदलत्या काळाशी सुसंगत शिक्षणव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न करते. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा बदल आवश्यक होता. दीर्घकाळ आपल्या समाजात भारतीय म्हणजे जुने, मागासलेले किंवा अवैज्ञानिक आणि पाश्चात्त्य म्हणजे आधुनिक, प्रगत आणि योग्य अशी एक टोकाची मानसिकता अनेक स्तरांवर तयार झाली होती. परिणामी भारतीय ज्ञानपरंपरा, स्थानिक अनुभव, भाषा, तत्त्वज्ञान आणि जीवनदृष्टी यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष झाले, तर दुसरीकडे पाश्चात्त्य विचारांचे अंधानुकरणही झाले. प्रत्यक्षात कोणतीही परंपरा किंवा विचारप्रणाली संपूर्णपणे योग्य किंवा संपूर्णपणे अयोग्य नसते. काळ, संदर्भ आणि आवश्यकता लक्षात घेऊन विवेकाने निवड करणे अधिक आवश्यक असते.स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांत शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणाचा अधिकार ही संकल्पना महत्त्वाची ठरली. प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळाले पाहिजे, शाळेचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असले पाहिजेत, हा अत्यंत आवश्यक आणि स्वागतार्ह बदल होता. मात्र आता केवळ शाळेत प्रवेश मिळणे किंवा शिक्षण उपलब्ध होणे पुरेसे राहिलेले नाही. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता, त्या शिक्षणातून त्यांचे घडत जाणारे व्यक्तिमत्त्व, विचारक्षमता, त्यांच्यामध्ये रुजणारी मूल्ये आणि विकसित होणारी कौशल्ये या सगळ्यालाच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता ‘राइट टू एज्युकेशन’कडून ‘राइट एज्युकेशन’कडे प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. म्हणजेच केवळ शिक्षणाचा अधिकार नव्हे, तर योग्य, गुणवत्तापूर्ण, जीवनाभिमुख आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा विकास करणारे शिक्षण मिळणे, हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अधिकार असला पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हाच अधिकार विद्यार्थ्याला देऊ करते आहे..संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकास ः शिक्षणाचा केंद्रबिंदूएनईपीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकासावर भर दिला आहे. शिक्षण हे फक्त पाठ्यपुस्तकी व बौद्धिक विकासापुरते मर्यादित न ठेवता शारीरिक, मानसिक, भावनिक, सामाजिक आणि नैतिक विकासाचे माध्यम असावे, अशी त्यामागील भूमिका आहे.भारतीय ज्ञानपरंपरेतील पंचकोश संकल्पना मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विचार मांडते. तैत्तिरीय उपनिषदानुसार मनुष्य अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय अशा पाच कोशांनी तयार झालेला आहे. अन्नमय कोश शरीराचा, प्राणमय कोश जीवनशक्तीचा, मनोमय कोश भावना व विचारांचा, विज्ञानमय कोश विवेक आणि बुद्धीचा, तर आनंदमय कोश आत्मानुभूती व शाश्वत आनंदाचा स्तर दर्शवतो. या सर्व कोशांचा संतुलित विकास झाल्यासच व्यक्तिमत्त्वाचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास साध्य होतो.शाळा हे पंचकोशांच्या विकासाचे आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. या प्रत्येक कोशाच्या विकासासाठी शाळेत अनेक छोटे-मोठे उपक्रम घेता येतील. अन्नमय कोशाच्या विकासासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि शारीरिक क्षमतांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. शाळेतील क्रीडा, योगासने, सूर्यनमस्कार, मैदानी खेळ, आरोग्य तपासणी, पोषणविषयक मार्गदर्शन आणि मध्यान्ह भोजनासारखे उपक्रम यासाठी उपयुक्त ठरतात. उदाहरणार्थ, सकाळच्या प्रार्थनेनंतर सूर्यनमस्कार किंवा आठवड्यातील क्रीडा तास विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासाला चालना देतात. प्राणमय कोशाच्या विकासासाठी प्राणायाम, श्वसनाचे व्यायाम, योग आणि निसर्गसंपर्क महत्त्वाचे आहेत. शाळेत अनुलोम-विलोम, दीर्घ श्वसन, ध्यान किंवा सकाळी काही मिनिटे शांत बसण्याचा सराव विद्यार्थ्यांची एकाग्रता आणि ऊर्जा वाढवू शकतो. मनोमय कोशासाठी कथा, कविता, संगीत, चित्रकला, नाट्य, गटचर्चा आणि समुपदेशन यांसारखे उपक्रम उपयुक्त ठरतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांना अनुभवकथन करायला लावणे, माझ्या मनातली भावना ओळखणे/सांगणे असे खेळ, भूमिका नाट्य किंवा नाट्यछटा सादर करणे इत्यादींमुळे त्यांची भावनिक अभिव्यक्ती आणि संवेदनशीलता वाढते. विज्ञानमय कोशाच्या विकासासाठी प्रश्न विचारणे, प्रयोग, प्रकल्पाधारित शिक्षण, वादविवाद, प्रश्नमंजुषा, बुद्धिबळ, निरीक्षणाधारित उपक्रम यांचा उपयोग होतो. विद्यार्थ्यांना ‘हे असे का घडते?’ असा विचार करायला लावणे किंवा स्थानिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचे प्रकल्प देणे यामुळे चिकित्सक विचारशक्ती विकसित होते. आनंदमय कोशाच्या विकासासाठी मूल्यशिक्षण, कृतज्ञता, सेवाभावी उपक्रम आणि निसर्गानुभव महत्त्वाचे आहेत. वृद्धाश्रम भेट, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, ‘आज मी कोणाबद्दल कृतज्ञ आहे?’ यासारखे चिंतन उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये सेवाभाव आणि अंतर्मनातील समाधान वाढवतात.अशा प्रकारे शाळा जर केवळ पाठ्यपुस्तकापुरती मर्यादित न राहता अनुभव, कौशल्य, मूल्ये आणि जीवनाशी जोडलेले शिक्षण देऊ लागली, तर पंचकोशांचा विकास साधता येईल. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या केवळ बौद्धिक नव्हे, तर शारीरिक, भावनिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास घडू शकेल. हेच एनईपीचेही मूलभूत ध्येय आहे..निपुणताआधारित शिक्षण ःपाठांतराकडून विचारकौशल्यांकडेआजच्या माहितीच्या युगात कोणतीही माहिती सहज उपलब्ध झाली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे विद्यार्थ्यांना काही क्षणांत प्रचंड माहिती मिळते. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचे उद्दिष्ट फक्त माहिती गोळा करणे राहूच शकत नाही. केवळ माहितीच्या संग्रहाने कोणी विद्वान झाला असता, तर जगातील सर्वात मोठा विद्वान संगणक झाला असता. माहिती युगात केवळ माहितीचा संग्रह पुरेसा ठरत नाही. विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग प्रत्यक्ष जीवनात करता येणे, चिकित्सक विचार करता येणे, योग्य निर्णय घेता येणे, समस्या सोडवता येणे आणि नव्या परिस्थितींमध्ये ज्ञानाचा वापर करता येणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी काय पाठ करतो यापेक्षा त्याला काय समजते, तो कसा विचार करतो आणि शिकलेल्या गोष्टींचा उपयोग कसा करतो याला प्राधान्य दिले जाते. म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात निपुणता अथवा क्षमता आधारित शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना माहिती शिकवण्यापेक्षा माहितीमधून ज्ञाननिर्मितीचे कौशल्य शिकवणे अधिक आवश्यक आहे. इतरांनी काय केले, कसे केले यांतून शिकणे महत्त्वाचे असतेच; परंतु यापेक्षाही जीवनातील अनिश्चित समस्यांना स्वतः सामोरे जाण्याची तयारी असणे अधिक महत्त्वाचे असते. ही तयारी करून घेण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे निपुणता आधारित शिक्षण.जीवनातील बहुतांश महत्त्वाच्या समस्या पाठ्यपुस्तकातील प्रश्नांसारख्या पूर्वनिश्चित किंवा एका ठरावीक उत्तराच्या नसतात. करिअरची निवड, बदलते तंत्रज्ञान, नातेसंबंध, आर्थिक निर्णय, सामाजिक आव्हाने किंवा अनपेक्षित संकटे अशा अनेक परिस्थितींना माणसाला सतत सामोरे जावे लागते. अशा वेळी केवळ माहितीचे पाठांतर किंवा पूर्वतयारी केलेली उत्तरे उपयोगी पडत नाहीत. त्यासाठी परिस्थितीचे विश्लेषण करता येणे, प्रश्न विचारता येणे, उपलब्ध माहितीचा योग्य वापर करता येणे, निर्णय घेता येणे, सहकार्य करता येणे आणि नव्या परिस्थितींशी जुळवून घेता येणे आवश्यक असते. हीच कौशल्ये निपुणताआधारित शिक्षणातून विकसित केली जातात. या शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांना फक्त ‘काय शिकायचे?’ हे सांगितले जात नाही, तर ‘शिकलेल्या गोष्टींचा उपयोग कसा करायचा?’ हे शिकवले जाते. प्रकल्प, प्रयोग, चर्चा, समस्याआधारित अध्ययन आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विचारकौशल्ये, आत्मविश्वास आणि समस्या निराकरण यांची एकात्मिक क्षमता विकसित होते. त्यामुळे जीवनातील अनिश्चिततेला घाबरण्याऐवजी तिला समर्थपणे सामोरे जाण्याची तयारी होते.निपुणता आधारित शिक्षणासाठी अध्यापन पद्धतीही बदलावी लागेल. धडा वाचून प्रश्नोत्तरे लिहून घेण्याऐवजी चर्चा, प्रयोग, प्रकल्प, कार्यपत्रिका आणि उपयोजनाधारित अनुभव द्यावे लागतील. एनसीईआरटीची नव्याने तयार केलेली पुस्तके याच धरतीवर तयार केली आहेत..एकात्मिक शिक्षण ः एकसंध अनुभवप्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत विषयांचे कप्पे तयार करण्यात आले. गणित, विज्ञान, भाषा, समाजशास्त्र अशा विभागांमध्ये शिक्षण अडकले आहे. परंतु जीवनातील कर्तव्ये, कामे अशी विभागलेली नसतात. पाणीटंचाई, पर्यावरण, आरोग्य, वाहतूक किंवा सामाजिक प्रश्न यांपैकी अथवा अन्य कोणतीही कामे करण्यासाठी अनेक विषयांची समज आवश्यक असते. म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात एकात्मिक शिक्षणाचा आग्रह आहे. विविध विषयांतील परस्परसंबंध विद्यार्थ्यांना समजावून देणे आणि प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडलेले शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. याशिवाय कला आणि क्रीडा यांचा उपयोग करून पाठ्यविषयांचे शिक्षण अधिक आनंददायी, अनुभवाधारित आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी जोडण्यावरही या धोरणात भर देण्यात आला आहे.विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षण ः शिक्षकाची बदलती भूमिकाएकाबाजूला आपण म्हणतो, की प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा असतो. त्याच्या क्षमता, मर्यादा, शिकण्याचा वेग आणि आवडी वेगळ्या असतात. परंतु शिक्षण व्यवस्थेत मात्र सर्वांसाठी सर्वत्र सर्वकाळ सारखीच व्यवस्था करण्यात आलेली आहे; शिक्षणाचीही आणि मूल्यमापनाचीसुद्धा! हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे. सगळ्यांना सारखे शिक्षण हा न्याय नसून तो अन्यायच ठरतो आहे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मात्र विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षणाचा आग्रह धरते. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांनुसार शिक्षणाचा वेग व काठीण्य पातळी ठरवण्याचे आणि आवडीनुसार विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, असे यात नमूद केले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळाने यानुसार कामही सुरू केले आहे. त्यानुसार आता गणित आणि विज्ञान विषयांमध्ये विशेष गती असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रगत स्तर घेता येणार आहे. जो सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचा नसेल. त्यामुळेच शिक्षक हा केवळ माहिती देणारा नसून, तो मार्गदर्शक, अध्ययन व्यवस्थापक आणि अधिमित्र असावा. विद्यार्थ्यांच्या निरीक्षणातून त्यांच्या क्षमता ओळखणारा, त्यांना योग्य अनुभव देणारा आणि शिक्षणात त्यांना मदत करणारा, प्रसंगी त्यांच्याबरोबर शिकणारा अशाही शिक्षकाच्या भूमिका या धोरणामुळे बदलणे अपेक्षित आहे..शिक्षण चिंतन : निपुणता आधारित शिक्षण : पाठांतराकडून विचारकौशल्यांकडे.व्यवसाय शिक्षण ः शिक्षणाला कार्यानुभवाशी जोडतानाआजच्या आधुनिक, तंत्रज्ञानप्रधान आणि स्पर्धात्मक जगात शिक्षणाचा संबंध प्रत्यक्ष नोकरी-व्यवसायाशी जोडणे अत्यावश्यक झाले आहे. शिक्षणाचा उपयोग जीवनात कसा करायचा आणि त्यातून आर्थिक उत्पन्न कसे निर्माण करायचे, हे विद्यार्थ्यांना समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच एनईपीमध्ये इयत्ता सहावीपासून व्यवसाय शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.व्यावसायिक शिक्षणात तीन प्रकारच्या कामांचा विचार करण्यात आला आहे - सजीवसृष्टीशी संबंधित काम, यंत्रे व सामग्रीशी संबंधित काम आणि मानवी सेवांशी संबंधित काम. वनस्पती, प्राणी किंवा शेतीशी काम करताना विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी विकसित होते. यंत्रांशी संबंधित कामांमधून तांत्रिक कौशल्ये, सर्जनशीलता आणि अचूकता विकसित होते. मानवी सेवांशी संबंधित कामांमुळे संवादकौशल्य, सहकार्य, संवेदनशीलता, नेतृत्व आणि व्यावसायिकता वाढेल. या प्रक्रियेत केवळ कौशल्ये विकसित होत नाहीत, तर कामाबद्दलची प्रतिष्ठाही निर्माण होईल. शिक्षण आणि श्रम यांच्यातील कृत्रिम दरी त्यामुळे कमी व्हायला मदत होईल.भारतीय ज्ञान व्यवस्था ःपरंपरा आणि आधुनिकतेचा समन्वयराष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारतीय ज्ञान व्यवस्थेचा समावेश. भारतीय ज्ञान व्यवस्थेचे महत्त्व केवळ आपल्या प्राचीन परंपरेचा अभिमान बाळगणे नसून, जीवनाकडे पाहण्याची एक समग्र आणि संतुलित दृष्टी देणे आहे. योग, आयुर्वेद, गणित, तत्त्वज्ञान, पर्यावरणविषयक ज्ञान, भाषा आणि सांस्कृतिक परंपरा यांमधून भारतीय ज्ञानव्यवस्थेने मानवाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार मांडला आहे. आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत असतानाच आपल्या मुळांशी जोडलेले राहणे, स्थानिक अनुभवांना महत्त्व देणे आणि मूल्याधिष्ठित जीवनदृष्टी विकसित करणे हे भारतीय ज्ञान प्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालीचा समावेश करण्यामागे विद्यार्थ्यांना केवळ जागतिक नागरिक नव्हे, तर स्वतःच्या संस्कृतीची जाण असलेले संवेदनशील आणि सजग नागरिक घडवण्याचा उद्देश दिसून येतो.स्वामी विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘अध्यात्माच्या बाबतीत भारतीयांतील भारतीय आणि विज्ञानाच्या बाबतीत आधुनिकांतील आधुनिक’ असणे आवश्यक आहे. भारतीय ज्ञान आणि संस्कृती यांचा परिचय विद्यार्थ्यांना देतानाच आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचाही स्वीकार करण्याची भूमिका या धोरणात आहे. ही भूमिका अंधपरंपरावाद किंवा अंधपाश्चात्यीकरण या दोन्ही टोकांपासून दूर जाणारी आणि या दोन्हींमध्ये सुवर्णमध्य साधणारीही आहे..मूल्यांकन आणि मूल्यमापनराष्ट्रीय शिक्षण धोरणात मूल्यमापनाकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलताना दिसते. याच संदर्भात समग्र प्रगती पत्रक (Holistic Progress Card) ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. पारंपरिक गुणपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या केवळ शैक्षणिक कामगिरीची नोंद ठेवत असे, परंतु विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व फक्त गुणांनी मोजता येत नाही. विद्यार्थ्यांची विचारक्षमता, सर्जनशीलता, संवादकौशल्य, नेतृत्व, सहकार्य, मूल्ये, आवडी, कौशल्ये आणि सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन त्यांच्या प्रगतीचे व्यापक चित्र मांडण्याचा प्रयत्न समग्र प्रगती पत्रकात केला आहे. हे मूल्यमापन केवळ परीक्षेतील गुणांवर आधारित नसून हे शिक्षक-निरीक्षण, स्वमूल्यमापन, सहाध्यायी मूल्यमापन आणि विविध उपक्रमांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग यांचाही विचार करते, त्यामुळे मूल्यमापन हे विद्यार्थ्यांना कमी-अधिक ठरवणारे किंवा केवळ क्रमवारी ठरवणारे साधन न राहता त्यांच्या विकासातील पुढच्या टप्प्यांची दिशा दाखवणारे माध्यम होते. केवळ मूल्यमापन नाही, तर शिक्षणासाठी मूल्यांकन भूमिका समग्र प्रगतिपत्रकामधून अधिक स्पष्टपणे पुढे येऊ शकते.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हा केवळ शिक्षणातील तांत्रिक बदलांचा दस्तावेज नाही, तर तो शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांचा पुनर्विचार करणारा व्यापक प्रयत्न आहे. शिक्षणाला पाठांतर, परीक्षा आणि प्रमाणपत्रांच्या चौकटीतून बाहेर काढून व्यक्तिमत्त्व विकास, विचारकौशल्ये, व्यवसाय शिक्षण, भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि जीवनाभिमुखतेशी जोडण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो. अर्थात कोणतेही धोरण केवळ कागदावर यशस्वी होत नाही, त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, समाजाची मानसिकता, शाळांची तयारी आणि अंमलबजावणीची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया अत्यावश्यक असते.परिवर्तनाची दिशा निश्चित झाली आहे, आता त्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले उचलण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. कारण शिक्षणातील बदल हा केवळ अभ्यासक्रमातला बदल नसतो, तर ती समाजाच्या भवितव्यबदलाची नांदी असते!डॉ. मिलिंद नाईक पुणेस्थित ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालेचे प्राचार्य आणि महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य आहेत. 