Premium|Autoradiography Oil Paintings: चित्रकलेतील गूढ उलगडणारे ऑटोरेडिओग्राफी तंत्रज्ञान

Art restoration technology: तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जुने तैलचित्रांचे रंग, थर आणि रचना तपासता येतात; ऑटोरेडिओग्राफी आणि न्यूट्रॉन अॅक्टिव्हेशन यामुळे कला सुरक्षित राहते. व्हॅन डाईक, रेम्ब्रां आणि व्हर्मिएर यांसारख्या चित्रकारांच्या चित्रांमध्ये वापरलेल्या रंगद्रव्यांचा अभ्यास आज अधिक अचूक, वेगवान आणि गैरहानीकारक पद्धतीने होऊ शकतो.
डॉ. जयंत गाडगीळ
व्हॅन डाईक, रेम्ब्रां व व्हर्मिएर यांच्या चित्रांच्या ऑटोरेडिओग्राफिक अभ्यासावरून मोठ्या प्रमाणावर काचेची पूड वापरली गेल्याचे लक्षात आले. एकाच कालखंडातील नेदरलँड्समधील चित्रकारांचा अभ्यास केल्यामुळे एकमेकांशी तुलना, एकाच चित्रकाराच्या आधीच्या चित्रांची नंतरच्या चित्रांशी तुलना, असा तौलनिक अभ्यास करणेही शक्य झाले.

