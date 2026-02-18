Premium|Autoradiography Oil Paintings: चित्रकलेतील गूढ उलगडणारे ऑटोरेडिओग्राफी तंत्रज्ञान

व्हॅन डाईक, रेम्ब्रां व व्हर्मिएर यांच्या चित्रांच्या ऑटोरेडिओग्राफिक अभ्यासावरून मोठ्या प्रमाणावर काचेची पूड वापरली गेल्याचे लक्षात आले. एकाच कालखंडातील नेदरलँड्समधील चित्रकारांचा अभ्यास केल्यामुळे एकमेकांशी तुलना, एकाच चित्रकाराच्या आधीच्या चित्रांची नंतरच्या चित्रांशी तुलना, असा तौलनिक अभ्यास करणेही शक्य झाले..विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग केला, तर कलांसाठी ते खूप फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे आपण शतकापूर्वी होऊन गेलेल्या गायकांचा आवाज आजही ऐकू शकतो. जुन्या काळच्या नटांचा अभिनय आजही, हवा तेव्हा व हवा तितका वेळा पाहता, अभ्यासता येतो. याचे आणखी एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘ऑटोरेडिओग्राफी’. या तंत्राचा उपयोग करून एकेकाळी होऊन गेलेल्या चित्रकारांच्या कलाकृतींबद्दल विशेष माहिती मिळवता येते. हे तंत्र म्हणजे एक्स-रेडिओग्राफी या तंत्राला प्रगत प्रारणांची जोड देणे होय.एक्स-रेडिओग्राफी म्हणजे एखाद्या तैलचित्राचा काढलेला एक्स-रे असतो. शिसे व त्याहून जास्त अणुक्रमांक असणाऱ्या मूलद्रव्याची रंगद्रव्ये (पिगमेंट) क्ष-किरणे थोपवतात. मात्र एक्स-रेडिओग्राफी या तंत्राची मर्यादा अशी, की शिसे, बिस्मथ अशा धातूंच्या रंगद्रव्यांचा अपारदर्शीपणा जेवढा ठळक असतो, तेवढा अपारदर्शीपणा इतर अनेक रंगद्रव्यांचा नसतो. उदाहरणार्थ, शिसे वापरून पांढरा रंग आणि पिवळा रंग तयार होतो, ते रंग तसेच क्रोम पिवळा ठळकपणे कळतो. मात्र जस्ताचा पांढरा रंग तितका ठळक नसतो. तर, कार्बन ब्लॅक हा काळा रंग, कॅल्शियमचा पांढरा रंग हे तुलनेने फिकट असतात. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाला न्यूट्रॉन अॅक्टिव्हेशन ऑटोरेडिओग्राफी या तंत्राची जोड दिली, तर जुन्या व दुर्मीळ तैलचित्रांची चिकित्सा अधिक तपशिलात करता येते.[a].तंत्र वापरतात कसे?तैलचित्राच्या चौकटीतील धातूच्या पट्ट्या, खिळे वगैरे वेगळे काढतात. हे चित्र टेबलावर ठेवल्यासारखे जमिनीला समांतर, पण न्यूट्रॉनच्या स्रोताकडे तोंड करून ठेवतात. त्यावर पॉलिएथिलीनची फिल्म लावतात. त्यावर फोटोग्राफीची फिल्म असते तशी फिल्म लावतात. चित्राच्या खालून त्यावर न्यूट्रॉनचा मारा करतात. त्यामुळे चित्रातील धातूंची रंगद्रव्ये किरणोत्सारी होतात. म्हणजे संपूर्ण तैलचित्रच काही काळापुरते किरणोत्सारी होते. या किरणोत्सारी रंगद्रव्यांचे आयुष्य वेगवेगळे असते. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या वेळी नव्याने फिल्म लावून त्या त्या रंगद्रव्याची वेगळी फिल्म घेतात. असे अनेक फोटो काढतात. त्यामुळे एकाच तैलचित्राच्या काही वेळाच्या अंतराने, विशिष्ट रंगद्रव्यांच्या वेगवेगळ्या फिल्म निघतात. या सगळ्यांचा एकत्र अभ्यास केला, की त्याबद्दल बरीच माहिती जमा होते.चित्रात सगळ्यात खालचा थर कॅनव्हासच्या कापडाचा, त्यावर ग्राउंडचा थर, त्यावर रंगाचा पहिला, दुसरा असे थर असतात. त्यावर व्हार्निश व इमल्शनचा थर असतो. या सर्व थरांवर बीटा किरणे वेगवेगळ्या खोलीपर्यंत जाऊन परत येतात. त्यांचा फोटोग्राफिक फिल्मवर आढावा घेता येतो. मात्र रंगद्रव्यांमध्ये मँगेनीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयर्न वगैरे असेल, तर त्यांच्या किरणोत्सारी समस्थानिकांचे अर्धे आयुष्य वेगवेगळे (काही तासांपासून, काही दिवस किंवा वर्षे) असते. त्यानुसार एकदा न्यूट्रॉनचा मारा केला, की विशिष्ट वेळाने फिल्म डेव्हलप करतात. त्यातून मिळालेल्या माहिती आणि छायाचित्रांचे एकत्रीकरण करून मूळ चित्राशी ते पडताळून बघता येते. 'मून लँडिंग'च्या भयंकर षड्यंत्र सिद्धांतांमागचे सत्य काय?.सुरुवातीच्या काळात किरणोत्सार जास्त असतो. त्यामुळे फोटोची फिल्म कमी वेळात बदलावी लागते. अधिक आयुष्य असणाऱ्या रंगद्रव्यांचे फोटो काढायचे असतात, तेव्हा किरणे कमी असल्याने ती फिल्म जास्त काळ तेथे ठेवावी लागते. उदाहरणार्थ, कोबाल्टच्या रंगद्रव्याचा ऑटोरेडिओग्राफ एक वर्षाने काढतात. तेव्हा त्या फिल्मला दीड महिना एक्स्पोजर द्यावे लागते. कारण कोबाल्टच्या एका किरणोत्सारी समस्थानिकाचे अर्धे आयुष्य ५.७ वर्षे इतके असते. म्हणून त्या काळात किरणोत्सराची मात्रा कमी असते.आता हे वाचल्यावर, अभिजात तैलचित्रांचा दुर्मीळपणा आणि महत्त्व माहिती असणाऱ्या रसिकाला अनेक प्रश्न पडतील - या चाचण्या किती काळ चालतात? पहिल्यावहिल्या प्रयोगात न्यूट्रॉनचा मारा १,२०० सेकंद म्हणजे केवळ वीस मिनिटे सुरू ठेवण्यात आला होता. गरजेनुसार हे प्रमाण बदलते. दुसरा प्रश्न म्हणजे, ही प्रक्रिया सुरू असताना तापमान वाढते का? तर हे तापमान ३० ते ३३ अंश सेल्सिअस इतकेच असते. न्यूट्रॉनच्या भडीमारामुळे चित्रामध्ये किंवा रंगामध्ये काही बदल होतो का? तर, दहा हजार कोटी अणूंपैकी फक्त एका अणूचे किरणोत्सारी रंगद्रव्यात रूपांतर होते, इतकाच हा मारा असतो. तो किरणोत्सारही काही काळाने कमी होतो. तसेच या माऱ्यामुळे रंगावर जो काही परिणाम होतो, त्यापेक्षा जास्त परिणाम म्युझियममध्ये असणाऱ्या नैसर्गिक प्रकाशाने होत असतो.या तंत्राने अॅल्युमिनियम, अँटिमनी, आर्सेनिक, कोबाल्ट, तांबे, सोने, मँगनीज, पारा, पोटॅशियम या धातूंची रंगद्रव्ये ओळखता येतात. मात्र शिसे, क्रोमियम व लोह यांची रंगद्रव्ये मात्र यात दिसत नाहीत. पण एक्स-रेडिओग्राफी तंत्रात त्यांचा माग काढता येतो. तसेच पूर्वीच्या तैलचित्रांत पृष्ठभागावर सर्वत्र शिशाची रंगद्रव्ये लावली जात असल्याची दखल हे तंत्र घेत नसल्यामुळे, न्यूट्रॉन रेडिओग्राफीमध्ये त्यांची लुडबूड न होता ती प्रकाशचित्रे नीट येतात. लोहाच्या रंगद्रव्याचा मागोवा घ्यायचा असेल, तर थर्मल न्यूट्रॉनऐवजी वेगवान न्यूट्रॉन वापरतात. हे तंत्र १९६४मध्ये माहिती झाल्यानंतर पंधरा-वीस वर्षांतच व्हॅन डाईक, व्हर्मिएर व रेम्ब्रां या चित्रकारांच्या काही चित्रांवर संशोधन सुरू झाले.[b].चित्र अस्सल की नक्कल?एखादे चित्र अस्सल आहे की नक्कल आहे, हे शोधण्यासाठी या तंत्राचा वापर करता येतो हेही कळाले. एका स्पॅनिश हस्तलिखितात एक लघुचित्र होते. या तंत्राचा वापर केल्यावर असे लक्षात आले, की लघुचित्राची सजावट करणारी नक्षीकामाची चौकट अस्सल होती, मात्र आतले चित्र नकली होते. अमेरिकी चित्रकार राल्फ अल्बर्ट ब्लेकलॉक (१८४७ ते १९१९) याची काही नकली चित्रे बाजारात आहेत, असा संशय होता. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नऊ अपत्यांपैकी एका चित्रकार मुलीनेच तिची काही चित्रे त्याची स्वाक्षरी करून विकली असावीत अशी शक्यता होती. पृष्ठभागासाठी आणि रंगद्रव्याला माध्यम म्हणून ब्लेकलॉक कोपल डिंक वापरत असे. त्यात सोडियमच्या क्षाराचे प्रमाण अधिक असते. पण त्याच्या नकली सहीची तपासणी केल्यावर त्यात तितके सोडियम नसल्याने ब्लेकलॉकच्या चित्राची नक्कल असल्याचा उलगडा झाला.सन १९९८पर्यंत असेही लक्षात आले, की न्यूट्रॉनचा मारा केल्यानंतर गॅमा किरणे किंवा इलेक्ट्रॉनचा छायाचित्र काढायला उपयोग होत नाही. फक्त बीटा किरणांचाच उपयोग होतो. हे तंत्र रूढ झाल्यावर त्याचे वाईट परिणाम होतात का याचेही संशोधन झाले.[c] त्यातून संशोधकांनी दाखवून दिले, की त्या त्या चित्राला योग्य अशी चौकट आणि योग्य मोजमापाचे चपखल टेबल वापरले, तर संपूर्ण चित्राचे किंवा त्याच्या वेगवेगळ्या भागांचे नीट विश्लेषण करता येते. त्यात किती थरांमध्ये रंगाचे लेपन केले, त्या त्या थरात कोणकोणती रंगद्रव्ये वापरली आहेत, त्या रंगद्रव्यांत कोणकोणते क्षार असतात, तसेच रंगलेपन ब्रशने केले की चाकूने केले हे ओळखता येते. या तंत्रामुळे चित्राला नुकसान पोहोचत नाही. तसेच ते तंत्र वापरत असताना आजूबाजूच्या लोकांना त्या किरणोत्साराचा धोका टाळता येतो. जरी ते चित्र काही काळ किरणोत्सारी राहत असले, तरी म्युझियममध्ये चित्र बघणाऱ्या रसिकांसाठी ते धोकादायक नसते.बोन ब्लॅक रंगामध्ये फॉस्फरस; व्हर्मिलियन रंगामध्ये मर्क्युरी; मालाकाइट, अझुराइट, व्हर्दिग्री या रंगांमध्ये कॉपर; अंबर, ऑकर रंगांमध्ये मँगनीज अशी मूलद्रव्ये असतात. त्यानुसार कधी व किती काळ फिल्म ठेवायची हे ठरते. या सर्व फिल्मचे विश्लेषण केल्यावर मूळ कॅनव्हासवर रेखाटन करण्याची व्हॅन डाईक व रेम्ब्रांची पद्धत वेगवेगळी होती, हे कळाले.[d].Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव.व्हॅन डाईकची चित्रेअँथनी व्हॅन डाईकने १६२४ ते २७ या कालावधीमध्ये ‘सेंट रोझालिया’ (मॅडोना ऑफ द रोझरी) या विषयावरची अनेक चित्रे रंगवली. त्यातील न्यूयॉर्कमधील चित्र माद्रिद व म्युनिकच्या चित्राच्या आधी रंगवलेले आहे, हे सिद्ध करता आले. त्या काळात सेंट रोझालियाच्या चित्राला खूप मागणी होती. त्यामुळे आधी सेल्फ पोर्ट्रेट रेखाटलेल्या कॅनव्हासवरच त्याने सेंट रोझालियाचे चित्र रंगवले, ही आजपर्यंत माहिती नसलेली गोष्ट अभ्यासाअंती समोर आली. व्हॅन डाईकने तैलचित्रांसाठी कागदावर मूळ रेखाटने केलेली आढळलेली नाहीत. त्यामुळे तो कॅनव्हासवरच प्राथमिक रेखाटन ऑकर रंगात करीत असावा असा अभ्यासकांचा अंदाज होता. कॅनव्हासलगतच्या थरात मँगनीज सर्वत्र आढळले, त्यावरून हा अंदाज बरोबर होता हेही सिद्ध करता आले. रेखाटन झाल्यावर चित्रातील प्रमुख विषय, पात्रे वगळता उरलेली पार्श्वभूमी तो आधी रंगवून घेत असे. त्यात थरावर थर देऊन गडद, काळपट रंग मिळवीत असे. त्यातील काही फिकट छटादेखील वर्षानुवर्षे त्यावर सूर्यप्रकाश पडल्यामुळे काळपट झाल्या होत्या. ही पार्श्वभूमी भरून झाल्यावर तो व्यक्तिचित्रे किंवा इमारत, खिडक्या रंगवायला घेत असे, हेही या तंत्रामुळे समजून घेता आले.व्हॅन डाईक हे चित्र रंगवत होता त्या काळात सेंट रोझालियाचा संप्रदाय व तिचे संतपण १६२६मध्ये चर्चने अधिकृतपणे मान्य केले. पण व्हॅन डाईकने त्याआधीच बरेचसे चित्र रंगवले होते. त्यामुळे देवदुतांकरवी तिला फुलांचा मुकुट अर्पण करतानाचा भाग चित्रात नंतर आला, हेही समजले. देवदुतांच्या समूहाची रचना कोठे करावी, त्यांच्या पायांची जागा किंवा पाय मुडपताना किती बाक द्यायचा अशा गोष्टी त्याने ऐनवेळी बदललेल्या असाव्यात, असे दिसते. या चित्राखाली व्हॅन डाईकचे सेल्फ पोर्ट्रेट सापडल्यावर त्याच्या रेखाटनाच्या शैलीबद्दल माहिती मिळाली. तो मुख्य पात्राचे डोके, खांद्याची हाडे असे काहीसे तपशिलात रेखाटत असे. त्यासाठी तो बोन ब्लॅक व अंबर रंग वापरत असे. (या मोजक्या पदार्थांचा वापर केल्यामुळेच खरेतर हा तपशील उजेडात आला.) सेंट रोझालियाच्या उजव्या खांद्याच्या खाली मूळ कॅनव्हास काहीसा खराब झाल्यामुळे त्याला जोड दिला होता, हेही समजले.व्हॅन डाईक, रेम्ब्रां व व्हर्मिएर यांच्या चित्रांच्या ऑटोरेडिओग्राफिक अभ्यासावरून मोठ्या प्रमाणावर काचेची पूड वापरली गेल्याचे लक्षात आले. मात्र काचेची पूड पूर्ण चित्रभर सारख्या प्रमाणात आढळत नव्हती. त्याचा शोध घेताना असे लक्षात आले, की सतराव्या शतकात डच चित्रकार रंग लवकर वाळण्यासाठी काचेची वस्त्रगाळ पूड वापरत असत. चित्राच्या ज्या भागात पुढील रंगकाम करायचे आहे, ते पटकन वाळावे म्हणून त्याआधीच्या थरात काचेची पूड वापरत असत अशी माहिती उजेडात आली. याच प्रयोगाचा भाग म्हणून रेम्ब्रां व व्हर्मिएरच्या चित्रांचाही अभ्यास झाला. एकाच कालखंडातील नेदरलँड्समधील चित्रकारांचा अभ्यास केल्यामुळे एकमेकांशी तुलना, एकाच चित्रकाराच्या आधीच्या चित्रांची नंतरच्या चित्रांशी तुलना, असा तौलनिक अभ्यास करणेही शक्य झाले..हे तंत्र वापरायला सुरुवात झाली १९६०च्या आसपास. तेव्हा एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस किंवा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस रंगवलेल्या चित्रांचे विश्लेषण केले गेले. पुढील टप्प्यात १९७८नंतर, सतराव्या शतकातील रेम्ब्रां, व्हर्मिएरच्या चित्रांचेही परीक्षण-विश्लेषण करता आले. २००२नंतर सोळाव्या शतकातील चित्रे व चित्रकारांचा अभ्यास या तंत्राच्या मदतीने केला आहे.[e] कदाचित जुन्या भित्तिचित्रांचा किंवा प्रागैतिहासिक काळातील गुहाचित्रांचाही अभ्यास करण्याचा टप्पाही पुढील काळात गाठता येईल.संदर्भNeutron activation autoradiography of oil paintings, Edward V. डॉ. जयंत गाडगीळ रसायनशास्त्र, पॉलिमर व व्यर्थवस्तुव्यवस्थापनातील पुणेस्थित संशोधक आहेत. 