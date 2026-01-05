Premium|New Year: दिवस आमचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही!

अरुण म्हात्रेजाणाऱ्या वर्षाला निरोप देताना आख्ख्या जगानं केलेला कल्लोळ आणि जल्लोष यातून बाहेर पडून जरा शांतपणे आठवावं गेलेलं वर्ष! आपण वर्षभरात काय केलं आणि गेल्या वर्षानं आपल्या ओंजळीत काय दिलं ह्याचा शांतपणे विचार करावा. ‘खुश है जमाना आज पहली तारीख है’ हे गाणं गुणगुणण्याचं स्पिरिट शिल्लक आहे का, हे प्रत्येकानं तपासून बघावं फक्त. नवे वर्ष.. नवा सूर्य नव्या दिशा.. नवे मार्गनवे डोळे.. नव्या वाटानवे मन.. नव्या लाटानवी सकाळ नवीच किरणे नवा प्रकाश नवे बहरणेनवी हवा नव्या झूळुका नव्या दिशेत नवा झोका..खरंतर किरणे तीच पण नवा आभासदिवस तसाच पण नवा उल्हास..नव्या वर्षाची ही लक्षणे मनात आणताना मन नवे अगदी तरुण होते... नव्या कॅलेंडरच्या फांदीवर छान झोके घेते... नव्या वर्षाचे आगमन तशाच उगवणाऱ्या दिवसावर असा नवा मुलामा देते. आणि एखाद्या सणाच्या आविर्भावात सर्वांना नव्या उत्साहात नेते..नवे कोरे मन नवे संकल्प करतेनव्या वर्षाची नवीन डायरी घ्यायला भाग पडते... .असे एकदम उचंबळून जाण्याचे हे क्षण... वर्षीच्या प्रारंभाला असेच काही सुचते. दहा-बारा वर्षांपूर्वी मला सुचलेलं, त्या काळातलं काहीतरी उत्कट असं हे आहे. आणि त्याची आठवण दरवर्षी आवर्जून वर्षाच्या पहिल्या दिवशी होते. आजही जुन्या डायऱ्या उचकटताना अचानक हे माझंच स्वगत मला सापडलं आणि माझंच मला आश्चर्य वाटलं.ते वय तसंच होतं. भारावून जाण्याचं, उत्कट होण्याचं. नव्या वर्षाच्या जाणिवेनं हरखून जाण्याचं! असे उल्हासून जायचो आपण नव्या वर्षाच्या नव्या स्पर्शाने? असे अधीर व्हायचो नव्या वर्षाचा नवा संधिप्रकाश झेलायला?किती पटकन तो काळ बदलत गेला. बघता बघता छोट्या इमारतीच्या आजूबाजूला टॉवर्स उभे राहिले आणि आकाश इमारतीत हरवून गेले, आजूबाजूचा भवताल आता साधा राहिला नाही! एकदम स्मार्ट झाला! इमारतीवरची नावं मोठी होत गेली, मिल्सच्या जागी मॉल्स आले. होर्डिंग्जचे आकार अवाढव्य झाले. अक्षरांच्या मागे निऑन साइन्सच्या लाइट्स आल्या आणि साधी साधी अक्षरेसुद्धा प्रकाशाचे डोळे उघडमीट करीत अंगावर येऊ लागली. जणू हा भवताल बदलून परदेशातील दृश्यांसारखा चकाचक झाला. आणि नव्या वर्षाच्या स्वागत सोहळ्याचा नजारा नव्या मोठ्या आवाजाच्या आणि जाहिरातींच्या महापुराने भरून गेला.मागच्या वर्षाला निरोप देतानाचा जल्लोष इतका मोठा, की उगवत्या सूर्याकडे कोणाचं लक्षच नाही की काय असं वाटू लागलं. जणू नवे वर्ष, नवा दिवस... नवी किरणे... नवी झुळूक... नक्की काय घेऊन येतंय याचंही कोणाला काही पडलंच नाही इतके सारे जुन्या वर्षाला निरोप देण्याच्या धुंदीत रमून जाऊ लागले! नव्या जीवनशैलीनं माणसाला जणू बधिर केलं, त्या बधिरपणाचा घोट घेत माणसं अधिकाधिक बेफिकीर होत चालली. नव्या वर्षाचं स्वागत करण्यासाठी मी नेहमीसारखा अधीर, पण आजूबाजूचा नजारा चिंतेत टाकणारा. .एरवी जगाच्या पाठीवर जागतिक अशांतता, महागाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार ह्या बातम्यांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरलेले असतीलच. रोज कुठले कुठले अपघात, रोज कुणाचीतरी फसवणूक. कारण चंगळवादानं आख्खं जग आपल्या मुठीत आवळल्यासारखं झालंय. हॉटेलिंग, परदेशी पर्यटन, वाढदिवसाचे सोहळे, लग्नाचे वाढदिवस, नोकरीतून निवृत्त होण्याचे समारंभ आणि हो वृद्ध आई-बापांना वृद्धाश्रमात घेऊन गेले त्याचेही समारंभ! सगळं जग जसं जणू सुखासाठी, आनंदासाठी धावत सुटलंय...काळच असा विचित्र आलाय, की माणसं ह्या कल्लोळाच्या वर्तमानात आणि वर्तमानानं दिलेल्या आरामदायी शैलीत अडकलीयेत. सुखाच्या सर्व गोष्टी रेडिमेड मिळण्याची जागा म्हणजे हे नवं युग. जुन्या शैलीत वाढलेल्या मंडळींना त्याची चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे.सहज मनात आलं, की सारी नवी पिढीच ज्येष्ठ नागरिक झाली आहे की काय? की ज्यांना आता हालचालच करता येत नाही, कुठे जावंसं वाटत नाही, सगळे सहजी हाताशी यावे असे वाटते? कळत नाही की नव्या हवेत इतका बदल झालाय? नव्या वाऱ्यात असे काही मिसळले गेले आहे? की नव्या पाण्यात, नव्या दुधात नवीनच काही निसर्गानेच मिसळले आहे? ही माणसे अशी थबकल्यासारखी थांबल्यासारखी का झाली आहेत? आहे ना चिंतेचे कारण? असो.वर्षाचा शेवटचा दिवस आला की सर्वत्र रोषणाई होते, डीजे स्पीकर वाजू लागतात, म्युझिकच्या तालावर पावले थिरकू लागतात, अंगात एक नशा येऊ लागते. त्यांना इतकंच सांगावंसं वाटतं की बाबांनो, भूतकाळ इतक्यात विसरू नका, आपला इतिहास, आपले संस्कार विसरू नका, वर्तमान जरूर जगा पण स्वतःत मग्न होऊ नका. वर्तमानपत्रातून, माध्यमातून जगाशी जोडले जा! स्वतःपलीकडेही एक जग आहे हे विसरू नका! .Premium|Saree Love : आठवणी, नाती आणि साड्या; एका आयुष्याची विणलेली कहाणी.हा देश जगाला करुणा शिकवणाऱ्या बुद्धाचा आहे, कबीराचा आहे, जगण्याचे तत्त्वज्ञान साध्या भाषेत सांगणाऱ्या बहिणाबाईंचा आहे, जगाला प्रेम अर्पावे हाच खरा धर्म हे सांगणाऱ्या साने गुरुजींचा आहे, सत्याचे प्रयोग करणाऱ्या बापूजींचा आहे. मी आशावादी आहे कारण हे सारे माझे आदर्श आहेत. ‘ह्या जन्मावर ह्या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे’ असे सांगणाऱ्या पाडगावकरांचा मी भक्त आहे. नव्या वर्षी काहीतरी चांगलं नक्की घडेल असं वाटणाऱ्यांपैकी आहे. खूपदा मनात येतं, की माझं शिक्षण साध्या जिल्हापरिषदेच्या शाळेत झालं, मी माझ्या मातृभाषेत शिकलो, शाळेनं केलेले एकात्मतेचे संस्कार मनात आहेत, मी स्वातंत्र्यदिनी प्रभात फेऱ्यांमधून देशाची गाणी म्हटली आहेत, म्हणून तर मी इतका आशावादी नाही?खरंच, आता मात्र सारखं वाटू लागलं आहे, की पुन्हा तो काळ यावा, पुन्हा ते जुने शिक्षक यावेत, पुन्हा ती पाठ्यपुस्तके यावीत, पुन्हा रेडिओ जोरात सुरू व्हावा, सर्वांना ऐकू जावा आणि सकाळी होणाऱ्या ‘चल उठ रे मुकुंदा, झाली पहाट झाली, बाहेर चांदण्याला हलकेच जाग आली’ अशा गोड गोड गीतानं संपूर्ण नव्या जगाची पहाट व्हावी! मी नव्या वर्षाचे असे गोड स्वप्न पाहतो आहे...मला वाटतं, जाणाऱ्या वर्षाला निरोप देताना आख्या जगानं केलेला कल्लोळ आणि जल्लोष यातून बाहेर पडून जरा शांतपणे आठवावं गेलेलं वर्ष! आपण वर्षभरात काय केलं आणि गेल्या वर्षानं आपल्या ओंजळीत काय दिलं ह्याचा शांतपणे विचार करावा. ‘खुश है जमाना आज पहली तारीख है’ हे गाणं गुणगुणण्याचं स्पिरिट शिल्लक आहे का, हे प्रत्येकानं तपासून बघावं फक्त. गेल्या वर्षी नव्याने मुंडावळ्या घालून आणि हळदीच्या हातानं कोणी नवी नवरी घरी आली असेल, घरात एखादं बाळ जन्माला येऊन रांगू लागलं असेल, कोणी पहिल्यांदा नोकरीला लागलं असेल, कोणी धाडसानं मोठ्या व्यवसायात उडी मारली असेल किंवा कोणी शिक्षणासाठी सातासमुद्रापार गेलं असेल... कितीतरी अशा आशादायी गोष्टी आठवून आपण आनंदाचं गाणं रचू शकतो, गुणगुणू शकतो. .Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.सुरेश भट यांच्या भाषेत असे म्हणावे,हे असे आहे तरी पणहे असे असणार नाहीदिवस आमचा येत आहेतो घरी बसणार नाही!(अरुण म्हात्रे मुंबईस्थित कवी व लेखक आहेत.)--------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 