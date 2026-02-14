Premium|Indian Stock Market: शेअर बाजाराच्या अस्थिरतेतून संधी शोधा

आज शेअर बाजाराने अर्थसंकल्पाला जरी लाल बावटा दाखवला असला, तरी लवकरच स्मशानवैराग्य जाईल व बाजाराला उपरती होईल असे वाटते. परदेशी संस्थांच्या विक्रीमुळे व गुंतवणूकदारांच्या अनुत्सुक सेंटीमेंटमुळे निफ्टी खाली येऊ शकते. २५००० ही आधारपातळी तुटली असे धरून अत्यंत संयमाने, टप्प्याटप्प्याने आतापासून २४५०० किंवा त्यादरम्यान खरेदी सुरू करावीशी वाटते..जानेवारी महिन्याचा आठवडा भारतीय शेअर बाजाराला अनेक घडामोडीचा, अत्यंत धामधुमीचा, अस्वस्थ व अनेक चढ-उतारांचा गेला. ता. २७ जानेवारीला सुरू झालेल्या आठवड्यात निफ्टी २५०६३ अंशावर उघडली खरी, पण सप्ताहात २५४५८ वर जाऊन खाली २४८२५ अंशावर बंद झाली. ता. १ फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील काही तरतुदी बाजाराला रुचल्या नाहीत आणि निर्देशांकांनी सपशेल लोटांगण घातले. मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या तर कुठेतरी अपेक्षाभंगाची तयारी ठेवावी लागते. ती नसल्यास सामूहिक मानसिकतेतून अशी मोठी विक्री होते. परदेशी संस्था गैरहजर असताना हे झाले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु, शेअर बाजार बंद झाल्यावर अर्थसंकल्प वाचताना त्यातले बरेच प्रस्ताव अर्थव्यवस्थेला पूरक आहेत, हे लक्षात येते. ‘शेवटी घातले लोटांगण पण आत्मनिर्भरतेने उभा राहीन’ असेच स्वतःला बजावावेसे वाटते. पुढेही बजेटमधील फाइन प्रिंट वाचताना खालील काही निष्कर्ष बदलू शकतात.प्रथम काही सफल झालेल्या प्रयासांचा मागोवा घेऊ या. कोणे एकेकाळी एका उवानाशक लायसील नावाच्या औषधाची जाहिरात होत असे. त्यात एक हिरमुसलेली मुलगी कोपऱ्यात रडत बसलेली असे. तिच्या मैत्रिणी आपसात खेळत असत व तिला चिडवून म्हणायच्या ‘तुझ्या डोक्यात उवा आहेत, तू आमच्यात खेळू नकोस.’ नेमके त्याच धर्तीवर ट्रम्प महोदयांनी भारताला वगळून जगातील जवळजवळ सर्वच देशांबरोबर सामंजस्य करार केलेत. आपण वाट बघत राहिलो पण गाडे काही पुढे सरकेना! शेवटी अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून भारताने इंग्लंड व त्यापाठोपाठ नुकताच युरोपियन युनियनबरोबर व्यापार करार केला. एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन हे दोघे पहिल्यांदाच भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे म्हटले जात आहे. युरोपियन युनियन पुढील सात वर्षांत भारतातून आयात होणाऱ्या ९९.५ टक्के वस्तूंवरील कर कमी करेल, तर भारतीय सागरी वस्तू, चामडे आणि कापड उत्पादने, रसायने, रबर, बेस धातू, रत्ने आणि दागिन्यांवर शुल्क शून्य केले जाईल. भारतही यथाशक्ती आयात कर कमी करून त्याची परतफेड करेल. जरी कराराची अंमलबजावणी थोड्या अंतराने होत असली, तरी हे पाऊल अमेरिकेला विचार करायला भाग पाडणारे असेल हे नक्की. वस्त्रोद्योगाला यामुळे नवसंजीवनी मिळेल, आपलाही स्वाभिमान उंचावेल. आमचे डोके साफ आहे, सारे जग आमच्याबरोबर भागीदारी करण्यास व खेळण्यास तयार आहे, हे भारताने दाखवून दिले..Premium|Union Budget 2026 : बाजारातील नैराश्य जाईलच...!.वरील करारानंतर शेअर बाजार उसळला, पण प्रत्येक वरच्या पातळीवर त्याला विक्रीला तोंड द्यावे लागत होते. तरीही अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी आशेचे वातावरण होते. सरकार शेअर बाजारात तेजी यावी म्हणून कॅपिटल गेन कर कमी करेल, हे बाजाराने गृहीतच धरले होते. सरकारचा प्राधान्यक्रम शेअर बाजार नसून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आहे. तसे झाल्यास त्यातून आज ना उद्या बाजार सुधारेलच, हे अर्थमंत्र्यांच्या प्रस्तावातून लक्षात आले. पुढे फ्युचर व ऑप्शन व्यवहारावर लागू असलेला एसटीटी वाढवला आणि कॅपिटल गेनवरील कर तसाच राहिला, हे लक्षात आल्यावर बाजाराचा धीर खचला आणि त्याने लोटांगण घातले.बाजाराला न रुचलेली आणखी एक बाब म्हणजे सरकारची कर्ज उभारणी वाढून १७ लाख कोटी रुपयांपुढे गेली आहे. त्यातून महागाई वाढेल व सरकारी उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा व्याज भरण्यात जाईल ही भीती होती. पुढे पुढे अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर कमी होण्याची शक्यता धूसर होत जाईल. सरकार कर्ज काढून जुन्या कर्जावरील व्याज देत आहे, असे प्राथमिक आकडेवारीतून वाटते. आपण नेमके कर्जविळख्यात अडकलो आहोत की काय, ही भावना गुंतवणूकदारांत प्रबळ झाली व विक्री वाढली. पुढे पंतप्रधानांनी देशाचे कर्ज जीडीपीच्या ५५ टक्क्यांवर जाणार नाही, अशी ग्वाही दिल्यामुळे ती चिंता कमी झाली आहे, त्याचा परिणाम या आठवड्यात दिसावा..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.वरील गोष्टी सोडल्यास बजेट चांगलेच आहे, कसे ते तर बघायलाच हवे. सरकारने दाखवलेली वित्तीय शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत (४.४ टक्के) यावेळी वित्तीय तूट ४.३ टक्के असेल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी बजेटबाहेर बऱ्याच सवलती देऊनसुद्धा तूट आटोक्यात राहिली (त्या प्रमाणात खर्च कमी करण्यात आले). गेल्या वर्षीच प्राप्तिकरामध्ये मोठी सूट दिली असताना व त्यापाठोपाठ जीएसटीचे दर कमी केले असताना, हे साध्य करणे तारेवरची कसरत होती. ती सरकारला जमली.पायाभूत सुधारणेवरील भांडवली खर्च ९ टक्क्यांनी वाढवून १२.३ लाख कोटी रुपये करणे प्रस्तावित आहे.सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी विश्वासार्ह आहे. वित्तीय शिस्त दाखवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपले मारकुटे मास्तर देशाबाहेर आहेत. ते म्हणजे रेटिंग संस्था, एफडीआय व एफपीआय करू शकणाऱ्या संस्था! अंदाजपत्रकाचा अभ्यास रेटिंग संस्था करतात. कुठल्याही कारणाने सरकारला आपले ‘सॉव्हरीन रेटिंग’ कमी होऊ द्यायचे नाही, त्यासाठी वित्तीय शिस्त लागते. परदेशी थेट गुंतवणूक व पोर्टफोलिओमार्फत होणारी गुंतवणूक या रेटिंगवरच आधारभूत असते..सरकारचा जीडीपी वृद्धीचा अंदाज सरासरी सात टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजाशी तो जुळतो. तसेच नॉमिनल जीडीपीचा (महागाई दर धरून) अंदाज १० ते १०.५ टक्के असेल असे धरले आहे. तो व्यवहार्य व आकर्षक आहे.या बजेटमध्ये उत्पादन व रोजगारनिर्मितीवर भर दिला आहे. उत्पादनकेंद्रित प्रोत्साहन योजनेत अनेक नवी क्षेत्रे वाढवली आहेत. तसेच भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जागतिक केंद्र करायचा मानस आहे. त्यासाठी डेटा सेंटरची उभारणी अत्यावश्यक आहे. भारतात असे पूर्ण क्षमतेचे केंद्र नाही. त्यासाठी परदेशी व देशी संस्थांना पुढील वीस वर्षे प्राप्तिकरातून सूट दिली आहे.पर्यटन केंद्रे व त्यांचा विकास हा एक प्राधान्याचा उपक्रम आहे. त्यात गाइड्सना योग्य ते शिक्षण देऊन कार्यक्षम करणे व त्यातून परकीय व स्थानिक पर्यटकांना आकर्षित करणे, हे एक योग्य पाऊल आहे. मेडिकल टुरिझमला चालना देण्याची योजना आहे. हे अत्यंत कल्पक व समायोचित निर्णय आहेत व ते नक्कीच यशस्वी होऊ शकतात.आणखी एक स्तुत्य निर्णय म्हणजे शेअरच्या बायबॅकचा! गेल्या वर्षीचा चुकीचा पायंडा बंद केला आहे. छोट्या गुंतवणूकदाराने, कंपनीने जाहीर केलेल्या भांडवल पुनर्खरेदी योजनेत भाग घेतल्यास, येणारी संपूर्ण रक्कम लाभांश म्हणून धरली जात असे. ते कारण नसताना उत्पन्नात जमा व्हायचे व त्यावर स्लॅबप्रमाणे कर लागत असे. आता त्यावर कॅपिटल गेन असे समजून कर लागेल (म्हणजेच दायित्व कमी होईल). ही सूट प्रवर्तकांना नाही.याखेरीज सात नवे हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर्स प्रस्तावित आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूर, दिल्ली-वाराणसी.जेथे दुर्मीळ धातूंचे उत्खनन होण्याची शक्यता आहे, त्या राज्यांत आणि त्या राज्यांसाठी म्हणजेच ओडिशा, केरळ, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू समर्पित ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ तयार होईल. तसेच प्रत्येक राज्यात क्लस्टर-आधारित केमिकल पार्क उभारण्याची योजना आहे. सेमी कंडक्टरनिर्मिती व इनलँड वॉटरवेज आणि कोस्टल शिपिंग, बायो सिमिलर्स उत्पादनांवर खास अनुदान असे अनेक प्रस्ताव आहेत..आज शेअर बाजाराने अर्थसंकल्पाला जरी लाल बावटा दाखवला असला, तरी लवकरच स्मशानवैराग्य जाईल व बाजाराला उपरती होईल असे वाटते. परदेशी संस्थांच्या विक्रीमुळे व गुंतवणूकदारांच्या अनुत्सुक सेंटीमेंटमुळे निफ्टी खाली येऊ शकते. २५००० ही आधारपातळी तुटली असे धरून अत्यंत संयमाने, टप्प्याटप्प्याने आतापासून २४५०० किंवा त्यादरम्यान खरेदी सुरू करावीशी वाटते. हॉटेल उद्योग त्यात प्रमुख्याने इंडियन हॉटेल्स, रुग्णालये, सिमेंट उद्योग, निवडक फार्मा, निवडक व्यापारी वाहननिर्माते विचारात घ्यावे लागतील. धातू बाजार स्वस्त झाल्यामुळे वाहन उद्योग व ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू निर्माते रडारवर ठेवावे. थोड्या धीराने व परदेशी संस्थांची विक्री होत असताना शेअर बाजाराकडे संधी म्हणून बघितल्यास चांगला फोलिओ उभा करता येईल. त्यात जर अमेरिकेबरोबरचा करार झाला तर दुधात साखरच.या लेखमालेत वारंवार अधोरेखित केलेले सत्य म्हणजे आपले कंपनी कामकाज सुधारले, तर परदेशी संस्थांना येथे गुंतवणूक करावीच लागेल. इतकी मोठ्या संख्येने तरुणाई, देशांतर्गत मागणी व खप असल्यामुळे, दरसाल सात टक्के वृद्धी देणारी दुसरी अर्थव्यवस्था जगात नाही. शेअर बाजारात जर जमले नाही, तर आडमार्गाने थेट कंपन्यांत किंवा स्टार्टअप्समध्ये खासगी गुंतवणूक या संस्था करतील. त्यातून रुपया बळकट होईल!भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.