Premium|Night Blooming Flowers : ... वो बारिश का पानी

डॉ. मंदार दातार आताच्या काळात आपल्या आसपासच्या परिसरात आपण नजर फिरवली, तर हा हिरव्याच्या पार्श्वभूमीवरचा पांढऱ्या रंगाचा पुष्पसंभार काही विरळा प्रकार नाही. अनेक वनस्पती हाच मार्ग धरतात. आपली आषाढराणीसुद्धा अशीच. दिवसा हा ग्रीन कॉन्ट्रास्ट डोळ्यांना सुखावतो. पण हा तामझाम ना आपल्यासाठी आहे, ना दिवसा उठून दिसण्यासाठी. हा ‘रात्रीस खेळ चाले’ सुरू आहे निशाचर पतंगासाठी किंवा मॉथसाठी.‘वो कागज़ की कश्ती, वो बारिशका पानी’ या सहा शब्दांत कवी सुदर्शन फ़ाकिरांना असं काही साधून गेलंय, की कोणीही या ओळी ऐकल्या, तरी त्याला आपल्या लहानपणाची काही स्मरणे खुणावतीलच. ही रचना ऐकली, की माझंही असंच काहीसं होतं. माझं लहानपण नायगाव नावाच्या एका नितांत सुंदर गावात गेलं. भरपूर पावसाचा भोर तालुक्यातला हा मुलूख. आमचं घर भलंमोठं व पत्र्याचं होतं. रात्रभर पावसाचा ताशा पत्र्यावर वाजत असे. घराच्या एका बाजूला वाहणारा ओढा आणि दुसऱ्या बाजूला भातखाचरांत असणारा गावाच्या अगदी वरच्या टोकापासून वाहत येऊन ओढ्याला मिळणारा एक पावसाळी ओहोळ. .Latest Marathi News Update: झोजिला खिंडीजवळील शैतान नल्ला येथे हिमस्खलनामुळे अनेक वाहने सापडली.या पावसाचं प्रमाण सांगणाऱ्या आमच्या वेधशाळा होत्या. पाचवीनंतर शाळेसाठी गावाच्या पश्चिमेला असलेला डोंगर ओलांडून पलीकडे हायवेवर जावं लागे. हा अर्ध्या-एक तासाचा पायवाटेचा प्रवास फार सुखाचा होता. एकदा का गावच्या शेतांच्या सीमा संपल्या, की प्रत्यक्ष डोंगरावर सगळीकडे पाणीच पाणी असे. त्या पाण्यातून चालत जाणं फार मजेदार असे. चप्पल-बुटांना लागलेला चिखल रस्त्यांच्या कडेला असणाऱ्या गवतावर जाऊन घासण्याची सवय सगळ्यांनाच लागली होती. तेव्हा या हिरव्या गवतांमध्ये पांढऱ्या फुलांची विलक्षण वनस्पती फुललेली असे. त्या काळात ती वनस्पती काय आहे, कुठली आहे हे प्रश्न पडले नाहीत, पण मनात उमटलेल्या त्या काळाच्या लँडस्केपमध्ये ही वनस्पती आपली एक छोटीशी जागा व्यापून राहिली.पुढे वनस्पतिशास्त्र विषयात पदवी घ्यायची ठरवल्यावर आणि खऱ्या अर्थानं झाडांचं वेड लागल्यावर अनोळखी वनस्पती शोधत जाण्याची नवी ऊर्मी माझ्यात निर्माण झाली. माझ्यासाठी गावाजवळचा हा डोंगरच माझी सगळ्यात आवडती प्रयोगशाळा होती. मग या पांढऱ्या फुलांच्या वनस्पतीचा यथावकाश परिचय झाला. ती होती एक ऑर्किड. एक भूआमरी. हाबेनारिया ग्रँडीफ्लोरीफॉर्मिस (Habenaria grandifloriformis) नावाची. आपल्या भारतातच मिळणारी आणि सह्याद्रीतली प्रदेशनिष्ठ असणारी ही वनस्पती. मल्हार विनायक आपटेंनी काही दशकांपूर्वी लिहिलेल्या वनश्रीसृष्टी या पुस्तकात ज्या वनस्पतींना स्थानिक नावे नाहीत अशा अनेक वनस्पतींना सुंदर नावे दिली आहेत. या पुस्तकात या हाबेनारियाचं नाव सापडलं ‘आषाढ आमरी’. पुढली अनेक वर्षं पावसाळा आणि या आषाढ आमरीचं नातं मनात घट्ट होत गेलं आणि मला ही वनस्पती आषाढाची राणीच वाटायला लागली.पडता पाऊस आषाढाचाचराचराला जीवन मिळतेमेघांची हिरव्या बरव्याशीयुगायुगांची जोडी जुळतेजोडीने त्या हिरव्यावरतीनव रंगाचे विश्वच फुलतेनाजुक इवल्या पुष्पांसोबतएक नव्याने स्वप्न उमलतेस्वप्नामध्ये हर पुष्पांच्यानवी कहाणी अंकुरणारीआणि त्यातही बहु बहरतेआषाढाची मुग्ध आमरीअशी आमरी जेंव्हा फुलतेबालपणाची येती स्मरणेत्या काळाच्या अमीट नोंदीपावसात त्या गुंतून जाणेगुंतून जाता, त्या काळाशीस्मरणांचीही होती गाणीपाऊस वाटांच्या तालावरसुरेल गाते आषाढ राणीपण आमरी म्हणजे नेमकं काय? तर ऑर्किड कुळातल्या वनस्पतींना म. वि. आपटे मराठीत आमरी म्हणतात. आमरी म्हणजे न मरणारी. दरवर्षी जमिनीतून त्याच जागी अखंड, न थकता उगवणाऱ्या वनस्पतींना आमरी म्हणतात किंवा ज्या झाडांवर त्या वाढतात, ती झाडे मरतात पण या वनस्पती मात्र मरत नाहीत, त्याही आमरी. ही आषाढराणी आहे भूआमरी, म्हणजे जमिनीत रुजणारं ऑर्किड. याला इंग्रजीत टेरेस्ट्रिअल ऑर्किड म्हणतात. ‘टेरा’ म्हणजे लॅटिनमध्ये माती. तेव्हा मातीत जन्म घेणारी ही भूआमरी. आपण ऑर्किड म्हटलं, की आपल्या डोळ्यांसमोर येतात झाडांच्या फांद्यांवर, खोडावर हवेत मूळं सोडून मिरवणाऱ्या देखण्या आमऱ्या. पण हे डोळ्यासमोरचं चित्र अजिबात चुकीचं नाही. त्यांचं हे असं अधांतरी जगणं हा या कुळातील सत्तरेक टक्के जातींचा गुणधर्म. पण त्यातलेही हाबेनारियासारखे काही कुळाचारी मात्र थेट जमिनीत, गवताळ माळरानांवर रुजतात. आपल्या आषाढराणीचं फूल शुभ्र पांढरं, देखणं पण गुंतागुंतीच्या रचनेचं, हिरव्यागार गवतावर उठून दिसणारं आहे..Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....आताच्या काळात आपल्या आसपासच्या परिसरात आपण नजर फिरवली, तर हा हिरव्याच्या पार्श्वभूमीवरचा पांढऱ्या रंगाचा पुष्पसंभार काही विरळा प्रकार नाही. अनेक वनस्पती हाच मार्ग धरतात. आपली आषाढराणीसुद्धा अशीच. दिवसा हा ग्रीन कॉन्ट्रास्ट डोळ्यांना सुखावतो. पण हा तामझाम ना आपल्यासाठी आहे, ना दिवसा उठून दिसण्यासाठी. हा ‘रात्रीस खेळ चाले’ सुरू आहे निशाचर पतंगासाठी किंवा मॉथसाठी. पांढरा रंग रात्री चंद्रप्रकाशात किंवा अगदी अंधारातही त्यातल्या त्यात जास्त प्रकाश परावर्तित करतो. अगदी एखाद्या नैसर्गिक दीपस्तंभासारखा. रात्री या फुलांकडे पाहिलं, तर चंद्रप्रकाशात ती जास्त प्रकाशमान दिसतात. सूर्याचा प्रकाश चंद्र परावर्तित करतो आणि चंद्राचा प्रकाश ही फुलं. त्यामुळे ही फुलं सूर्याची नातेवाईकच. आषाढराणीच्या फुलाला एक लांब नळी (स्पर) आहे. या नळीत रात्री सक्रिय असणाऱ्या लांब सोंड असलेल्या पतंगांसाठी (हॉक मॉथ्स) मकरंद असतो. याच हाबेनारियाच्या जवळच्या भावंडामध्ये म्हणजेच श्रावण आमरीमध्ये (हाबेनारिया लॉँगिकॉर्नीकुलाटा) तब्बल दहा सेंटिमीटर नळीमध्ये भरपूर मकरंद असतो. पतंगांचे हे आवडते (आणि एकमेव) ड्रिंक आहे, त्यामुळे ते आवर्जून ही फुले शोधत येतात. कोणी पाहिले आहे का फुलावरचे हे पतंग? आणि पाहायचे असतील, तरी रात्री कोण जाणार त्यांना शोधायला? पण पांढरं फूल, रात्रीचा सुवास आणि लांब मकरंदनळी या तीन गोष्टी एकत्र येऊन एक स्पष्ट परिस्थितीजन्य पुरावा (सर्कमस्टॅन्शिअल एव्हिडन्स) आपल्या समोर आणतात. या रचनेतूनच न पाहताही या फुलांच्या परागवाहकाचं, पतंगांचं नाव कळून जातं. हे तर्क बांधायला ना शेरलॉक होम्सची गरज असते ना एसीपी प्रद्युम्नची! आणि यात दयाला आवर्जून सांगावी अशी काहीच गडबडही नाही.या आषाढ आमरीची सर्वात अचंबित करणारी गोष्ट म्हणजे तिचं जीवनचक्र. तिचं वर्षाचं पंचांग. निसर्गाच्या तालात बसवलेला काळाच्या मात्रांचा हिशोब. नोव्हेंबर ते पार एप्रिल, मे, जून जमिनीवर काहीच नाही. ना पान, ना खोड, ना फूल. जमिनीत खोलवर असणारा सुप्तावस्थेतला फक्त एक छोटा कंद हेच आषाढ आमरीचं एकमेव अदृश्य अस्तित्व. त्या कंदाला ओढ असते आषाढाची. पहिल्या पावसाच्या सरी जमिनीत जलरूपात उतरल्या, की या कंदातून अचानक अंकुर फुटतो. काही आठवड्यांत खोड, पानं आणि मग फुलं. जुलै-ऑगस्टमध्ये आषाढ आमरी पूर्ण फुलते, बीज तयार करते आणि पाऊस संपला, की परत जमिनीत लोप पावते. पुन्हा सुप्तावस्था, पुन्हा वाट पाहणं अन् पाऊस पाहायला पुन्हा अवतरणं. हे चक्र एकाच जागी, एकाच डोंगरउतारावर कित्येक वर्षं, कित्येक पिढ्या अविरत सुरू असतं. वनस्पतिशास्त्रात याला ‘जिओफाइट स्टॅटेजी’ म्हणतात. भूगर्भातल्या अंधारापासून ते प्रकाशमान आषाढांपर्यंतच्या चक्रातून साधलेलं जमिनीवरचं हे हंगामी अवतारकार्य!.हाबेनारिया ग्रँडीफ्लोरीफॉर्मिस ही भारतातली, खरंतर सह्याद्रीची (पश्चिम घाट) प्रदेशनिष्ठ वनस्पती आहे. प्रदेशनिष्ठ (एंडेमिक) म्हणजे केवळ एकाच भूमीशी एकनिष्ठ असलेली. पश्चिम घाट नसेल तर ही आमरी राहणार नाही आणि ही आमरी नसेल, तर पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेमधून एक अनमोल लेणं कायमचं निखळून पडेल. जगाच्या पस्तीस बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्सपैकी एक असलेल्या पश्चिम घाटात अशा शेकडो प्रदेशनिष्ठ वनस्पती आहेत. प्रत्येकीची एक वेगळी कथा आहे, एक वेगळी भूमिका आहे. काही निष्ठावंत कीर्तनकार किंवा स्टोरीटेलर या सगळ्या अपार सुंदर, मधुर कथा सांगायचा प्रयत्न करत राहतात. पण ‘विकास’ नावाच्या आभासी गदारोळात त्या श्रोत्यांच्या कानी पडेनाशा झाल्या आहेत.त्या लहानपणीच्या डोंगरावर, चिखलानं माखलेल्या बुटांनी चालताना या पांढऱ्या फुलांपाशी मी नकळत थांबलो होतो. कशामुळे हे तेव्हा कळलं नव्हतं. आता कळतं की ते थांबणं उगाच नव्हतं. त्या क्षणी एका प्रदेशनिष्ठ, दुर्मीळ, पावसाच्या स्पर्शानं फुलणाऱ्या ऑर्किडनं एका मुलाला खुणावून तेव्हा सांगितलेली एक मधुर कथा जणू तिचं कीर्तन गाण्यासाठी सांगितली होती. आषाढ आला, की ती आमरी आजही त्याच डोंगरावर फुलते आणि मला त्याच डोंगराकडे पुन्हा पुन्हा आकर्षित करते. सुदर्शन फ़ाकिरांचे पुढचे शब्द जगजीत गात राहतात ‘‘वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख़्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी’. खरंच आहे, एकेका वनस्पतीच्या शोधातून कितीतरी जहागिरी कमावल्या आहेत मी. कशी मोजदाद करणार त्यांची? हा खजिना कितीही मोठा अन् अमर्याद असला, तरी आषाढ आमरी माझ्यासाठी त्यात सर्वात अमूल्य आहे. कारण ती माझ्या बालपणीच्या स्मरण कोंदणात विसावलेली आहे.लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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