Premium|Book Publishing Process India : आधी पुस्तके फाडली, आता देवघरात पूजतो !

अशा साध्या सोप्या विचारांमधून माझा हा प्रवास सुरू होता. पण आपण पुस्तक लिहितो, ते छापतो दुसरा, विकतो तिसरा, कमावतो चौथा आणि वाचतो तो पाचवाच, या सगळ्या प्रक्रियेचा जेव्हा अभ्यास केला, तेव्हा असं जाणवलं की आपणही ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी.

खरं खरं सांगू का, लहानपणी मला पुस्तकं कधीच आवडली नव्हती. पुस्तकं म्हणजे अभ्यास असा माझा त्यावेळचा समज. अभ्यास आणि मी, आमचा छत्तीसचा आकडा. त्यामुळं पुस्तकं समोर आली, तरी मला मळमळल्यासारखं व्हायचं. .शाळेत असताना पुस्तकं फाडण्याचे बरेच उद्योग केले, पण आठवीनंतर मात्र अभ्यास आवडू लागला आणि पुस्तकंही आवडू लागली. कॉलेजमध्ये असताना कथासंग्रह, कादंबऱ्या वाचू लागलो. मग हळूहळू त्याचे बाकी प्रकारही हाताळता यायला लागले. पण आपण पुस्तकनिर्मिती प्रक्रियेत असू असं खरंच कधी वाटलं नव्हतं. सूर्याची सावली हे पहिलं पुस्तक लिहिलं, तेही दुसऱ्या प्रकाशकाकडून छापून घेतलं होतं. त्यामुळं पुस्तकांशी जोडलो गेलो तो फक्त लेखनापुरताच. पुस्तक कसं तयार होतं हे समजेपर्यंत चार वर्षं गेली. मुळात आपल्याला ज्या गावाला जायचंच नाही, त्याचा पत्ता कशाला विचारायचा? अशा साध्या सोप्या विचारांमधून माझा हा प्रवास सुरू होता. पण आपण पुस्तक लिहितो, ते छापतो दुसरा, विकतो तिसरा, कमावतो चौथा आणि वाचतो तो पाचवाच, या सगळ्या प्रक्रियेचा जेव्हा अभ्यास केला, तेव्हा असं जाणवलं की आपणही ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. मग आपणच पुस्तक प्रकाशन संस्था सुरू करावी, असा विचार आला.रायटर प्रकाशन ही माझी संस्था २०२२पासून पुस्तकनिर्मिती करते आहे. पण खरंतर २०१८मध्ये पुस्तक प्रकाशनाचा एक अयशस्वी प्रयत्न मी करून बसलो होतो आणि तिथंच मला पुस्तकनिर्मितीची बहुतेक गणितं समजली होती. त्यावेळी मला पडलेले प्रश्न, त्यांची उत्तरं आणि पुस्तकनिर्मितीच्या अनुभवाच्या काही गंमती सांगतो.बहुतेक नवख्या लेखकांना प्रश्न पडतो, की लेखक असल्याचं काही प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असतं का? कादंबरी लिहायची म्हणजे नेमकं काय करायचं? पुस्तक लिहायचं म्हणजे पुस्तकाच्याच रचनेत लिहायचं का? स्वतःलाच पुस्तक प्रकाशित करायचं असेल तर आपली प्रकाशनसंस्था असावी लागते का? प्रकाशनसंस्था सुरू करायची म्हणजे काय काय करायचं असतं? प्रत्येक माणसाचा जसा आधारकार्ड नंबर असतो, तसा प्रत्येक पुस्तकाला आयएसबीएन क्रमांक असतो, तो मिळतो कुठे? किती रुपयांना? आणि कसा मिळतो? असे प्रश्न मला रोज कुणी ना कुणी विचारत असतं. अन् हेच प्रश्न मी काही वर्षांपूर्वी बाकी लोकांना विचारायचो. या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तर पुस्तकनिर्मितीची निम्मी प्रक्रिया समजली असं म्हणता येऊ शकतं..सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे लेखक असल्याचं काही प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असतं का? तर त्याचं उत्तर असं, की चित्रपट महामंडळाचे सभासद होण्यासाठी तुम्ही लेखक म्हणून अर्ज करता किंवा मुंबईमधल्या रायटर असोसिएशनचे तुम्ही सभासद होता तेव्हा तुम्हाला ओळखपत्र मिळतं. त्या संस्था नाटक, चित्रपट, मालिका यांच्याशी संलग्न आहेत. पण खरंतर पुस्तक लिहिण्यासाठी कोणत्याही संस्थेच्या परवानगीची गरज नाही, असा माझा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळं तुम्ही लेखक आहात हे दाखविण्यासाठी ओळखपत्राची नव्हे, तर लेखनाची गरज असते.दुसरा प्रश्न बहुतेक लेखक विचारतात, तो म्हणजे कादंबरी लिहायची म्हणजे नेमकं काय करायचं? मुळात कादंबरी म्हणजे दीर्घ काल्पनिक गद्य. कथानक, पात्र, वातावरणनिर्मिती, संवाद आणि विषय यांच्या उत्तम मिश्रणातून कांदबरी जन्माला येते. कांदबरीला शब्दांची, पानांची, विषयांची, कल्पनेची कसलीच मर्यादा नसते. त्यामुळं कादंबरी चाळीस पानांचीही असू शकते आणि चार हजार पानांचीही असू शकते. भलंमोठं पुस्तक लिहिलं किंवा अवजड शब्दांचा भरणा केला म्हणजेच कांदबरी झाली, या भ्रमातून बाहेर पडायला हवं.पुस्तकाची रचना कशी असावी, हासुद्धा अनेक नवख्या लेखकांचा प्रश्न असतो. पण पुस्तकाची रचना म्हणजे दिखावा आहे. तो सर्वस्वी ज्याचा त्याचा निर्णय असतो. आपली आई आपल्याला जेवण देते. ते जेवण आणि हॉटेलमधलं जेवण याच्यामध्ये फरक असतो. हॉटेलमध्ये जेवण भलेही दिसायला सुंदर असलं, तरी खरी गुणवत्ता आईच्या हातच्या जेवणातच असते. अगदी तसंच खरी गुणवत्ता ही रचनेपेक्षा लेखनातच जास्त असते, असं मला वाटतं. पुस्तकाची रचना, पानांची गुणवत्ता, रंगसंगती, कॉम्प्युटरवर केलेली वळणदार अक्षरं, आकर्षक मुखपृष्ठ या सगळ्या माझ्या दृष्टीनं दिखाव्याच्या गोष्टी आहेत. अर्थात सध्याच्या काळात दिखावाही महत्त्वाचा आहेच म्हणा! उत्तमोत्तम कलाकार पुस्तकांची रचना करून देतात, त्यामुळं पुस्तक हातात घेतल्यावर वाचक ते पुस्तक न्याहाळतो, मुखपृष्ठ पाहतो, अन् पुस्तक खरेदी करायचं की नाही ते ठरवतो. त्यामुळं पुस्तकाची रचना हा दुय्यम विषय असला, तरी तो महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठी प्रकाशक खर्च करत असतात. पुस्तकाच्या एका पानाच्या रचनेसाठी वीस रुपयांपासून ते साठ रुपयांपर्यंतच शुल्क आकारलं जातं. तर मुखपृष्ठ करणारे कलाकार अगदी पाच हजारांपासून ते तीस हजारांपर्यंतही शुल्क आकारतात. अर्थात पुस्तकातील मजकुराची गुणवत्ता, लेखकाची प्रसिद्धी, प्रकाशकाची खर्च करण्याची क्षमता, विषयाचं नावीन्य, वाचकांची आवड अशा सगळ्या घटकांचा अभ्यास करून एका पुस्तकासाठी किती खर्च करायचा हे ठरवलं जातं. हल्ली बहुतेक लेखक स्वतः पुस्तक प्रकाशित करताना दिसतात. मग आता स्वतः पुस्तक प्रकाशित करायचं असेल तर आपली प्रकाशन संस्था असावी लागते का? प्रकाशन संस्था सुरू करायची म्हणजे काय काय करायचं? असेही प्रश्न पडतात. यावर माझा प्रतिप्रश्न असा असतो, की शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेतातला माल विकायचा असेल तर त्याला दुकानदाराची गरज असतेच का? खरंतर मी वारंवार सांगत आलो आहे की लेखक म्हणजे शब्दांचा शेतकरी असतो. त्यानं लिहावं अन् वाचकानं ते वाचावं. पाहायला गेलं तर यामध्ये बाकी माध्यमांची काही गरज नाही. पण जास्तीत जास्त लेखकाचं लेखन वाचकांपर्यंत वेगानं पोहोचावं यासाठी प्रकाशक, वितरक ही यंत्रणा तयार झालेली आहे. पण याचा अर्थ या यंत्रणेशिवाय लेखक अपंग आहे असं आजिबात नाही.लेखकानं स्वतः वेळ देऊन पुस्तकाचं प्रकाशन, मार्केटिंग आणि विक्रीही केली तर प्रकाशक, वितरकांची गरज आहेच असं नाही. त्यामुळं एखाद्या लेखकानं स्वतः पुस्तक लिहिलं, त्याची योग्य मांडणी करून घेतली, उत्तम मुखपृष्ठ केलं, स्वतः प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जाऊन प्रिंट केलं आणि त्याच्या विक्रीसाठी तो स्वतः उभा राहिला तरी वाचक पुस्तक घेणार आहेतच. अर्थात त्यासाठी लेखकाची तेवढी तयारी असणं गरजेचं असतं.पुस्तकासाठी प्रकाशन संस्था असावीच असं अजिबात नाही. पण तुम्हाला प्रकाशन संस्था स्थापन करायची असेल, तर शॉप अॅक्ट लायसन्स आणि उद्यम आधार काढून घेणं उत्तम. अर्थात ही कागदपत्रं तुम्हाला इतर प्रशासकीय कामांसाठी गरजेची पडतात. उदाहरण द्यायचं झालं, तर तुमची पुस्तक विक्री चांगली व्हायला लागली आणि तुम्हाला पोस्टामध्ये अकाऊंट उघडावं लागलं, तर तिथं ही कागदपत्रं द्यावी लागतात. सगळा आर्थिक व्यवहार व्यवस्थित ठेवायचा असेल, तर सीएला ही कागदपत्रं द्यावी लागतात. याचा अर्थ पुस्तकं छापण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी ही कागदपत्रं लागतातच, असं अजिबात नाही..आयएसबीएन नंबरपाशी बहुतेक लेखकांची गाडी अडते. आयएसबीएन नंबरशिवाय पुस्तक छापता येत नाही असं अनेकांना वाटतं. खरंतर तो फक्त एक नंबर आहे आणि त्या नंबरशिवाय पुस्तक लिहायला, छापायला आणि विकायला काहीच अडचण नाही. पण तुम्हाला जर तुमचं पुस्तक ऑनलाइन विकायचं असेल तर आयएसबीएन नंबर गरजेचाच आहे. पुस्तक विक्री करणाऱ्या वेबसाइटवर आयएसबीएन नंबरशिवाय पुस्तक अपलोडच होत नाही. त्यामुळं आयएसबीएन नंबर गरजेचा आहे, तो काढून ठेवलेला कधीही उत्तम. आता तो नंबर कुठून मिळतो असा प्रश्न पडतो. काही प्रकाशक लेखकांकडून आयएसबीएन नंबरचेही दोन-तीन हजार रुपये घेतात. मुळात आयएसबीएन नंबर फुकटच मिळतो. त्यासाठी गुगलवर राजा राममोहन रॉय आयएसबीएन असं सर्च करायचं. शासनाची जी वेबसाइट दिसेल त्यावर तुमची सगळी माहिती भरून अकाऊंट तयार करायचं आणि आयएसबीएनसाठी अर्ज करायचा. जास्तीत जास्त पंधरा दिवसात आयएसबीएन नंबर मिळून जातो. तो नंबर घेऊन गुगलवरच आयएसबीएन बारकोड सर्च केलं, की शेकडो वेबसाइट्स समोर येतात. त्यातल्या कोणत्याही एका वेबसाइटवर आयएसबीएन नंबर टाकायचा मग लगेच बारकोड मिळतो. तो बारकोड आणि आयएसबीएन नंबर पुस्तकावर छापून घ्यायचा. बहुतेक लबाड प्रकाशक या सर्व प्रोसेसचेही पाच-सहा हजार रुपये आकारतात.हे सगळं २०१८मध्ये मला जमलं नाही आणि मी सुरू केलेली प्रकाशन संस्था बंद करून लेखन करत बसलो. पण मनात पुस्तकनिर्मितीमध्ये आपण अपयशी ठरलो याची खंत होती. त्यामुळं लेखन करता करता सगळी प्रोसेस पुन्हा समजून घेऊ लागलो. प्रत्यक्ष प्रिंटींग प्रेसमध्ये जाऊ लागलो. वेगवेगळे पेपर पाहू लागलो. त्यांचे बाजारभाव जाणून घेतले. पुस्तकांचं डिझाईन करणाऱ्या कलाकारांना भेटलो. त्यांचं दरपत्रक समजून घेतलं आणि २०२२मध्ये साधू या कादंबरीसह पुन्हा रायटर पब्लिकेशन संस्था सुरू केली..पुस्तकनिर्मिती अथांग समुद्रासारखी विशाल आहे. त्यामध्ये हजारो प्रकारच्या लाटा आहेत. त्यातल्या नेमक्या कोणत्या लाटेवर स्वार व्हायचं, हे ज्यानं त्यानं ठरवायचं. मी जी माहिती दिली ती अगदीच पायाभूत आणि किरकोळ आहे. प्रत्यक्ष पुस्तकनिर्मितीच्या क्षेत्रात उतरल्यावर समजतं, की पुस्तकं दिसायला साधीसोपी वाटत असली, तरी त्याच्या निर्मिती प्रक्रियेत शेकडो प्रयोग करणं शक्य आहे.थोडक्यात सांगायचं, तर लहानपणी ज्या पुस्तकांचा मी तिरस्कार करायचो तीच पुस्तकं आता माझ्या देवघरात आहेत. त्याच पुस्तकांच्या जीवावर घरसंसार सुरू आहे. पुस्तकांनी मला अजून काय द्यायला हवं?नितीन थोरात पुणेस्थित लेखक व प्रकाशक आहेत. 