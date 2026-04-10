Premium|Carolina Marin retirement : आक्रमक, वेगवान, ताकदवान खेळाची सांगता; जागतिक बॅडमिंटनची स्पॅनिश सम्राज्ञी कॅरोलिना मरीन कोर्टला अंतिम निरोप

किशोर पेटकरजागतिक बॅडमिंटन कोर्टवर कॅरोलिना मरीन आक्रमक, वेगवान आणि ताकदवान खेळासाठी ओळखली गेली. बॅडमिंटन कोर्टवर ती विद्युतगतीने वावरत असे. ही जिद्दी खेळाडू चाणाक्ष होती. प्रतिस्पर्ध्यांचे कच्चे दुवे व्यवस्थित हेरून ती वार करायची.आधुनिक बॅडमिंटनमधील महान महिला खेळाडू कॅरोलिना मरीन हिने अखेर आपल्या दुखणाऱ्या गुडघ्याचे ऐकले. आता पुन्हा बॅडमिंटन कोर्टवर वेगवान, चतुरस्र खेळ करणे शक्य नाही हे जाणून या ३२ वर्षीय स्पॅनिश खेळाडूने, 'व्यावसायिक बॅडमिंटनमधील माझा प्रवास आता संपला आहे,' असे सांगत निवृत्ती जाहीर केली आणि सर्वांचे आभार मानले. मागील सुमारे २० महिने मरीनच्या पुनरागमनाची उत्सुकता होती. ती स्पेनमध्येच घरच्या मैदानावर वेल्वा येथे होणाऱ्या युरोपियन अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळण्याची अपेक्षा होती, पण तिने साऱ्या शक्यतांना तिलांजली दिली. २०२४मधील पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये मरीनला महिला एकेरीत उपांत्य फेरीतील सामना खेळत असताना दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली. तिच्या व्यावसायिक बॅडमिंटनमधील हा अखेरचा प्रमुख सामना ठरला. नंतर तिला उजव्या गुडघ्याने साथ दिलीच नाही. कॅरोलिनाने २०१६मध्ये रियो ऑलिंपिकमध्ये महिला एकेरीत सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडविला. २०१४, २०१५ व २०१८मध्ये कॅरोलिनाने जागतिक अजिंक्यपदक पटकावले. ऑलिंपिकमध्ये व जागतिक अजिंक्यपदाच्या महिला एकेरीत बाजी मारणारी ती पहिली बिगरआशियाई बॅडमिंटनपटू ठरली. २०१४पासून एकूण सात वेळा ती युरोपीय विजेती ठरली. प्रतिष्ठेचा ऑल इंग्लंड ओपन किताब तिने दोन वेळा जिंकला. कॅरोलिना मरीनची दीड दशकाची कारकीर्द देदीप्यमान आहे. तिच्या उत्तुंग लोकप्रियतेची दखल घेत स्पेनमधील ला लिगा या मोठ्या फुटबॉल लीग स्पर्धेने तिला सदिच्छादूत म्हणून नियुक्त केले. कॅरोलिना मरीनचा गुडघा तंदुरुस्त राहिला असता, तर तिने नक्कीच आणखी मोठा पराक्रम साधला असता..आक्रमक, वेगवान, ताकदवान खेळजागतिक बॅडमिंटन कोर्टवर कॅरोलिना मरीन आक्रमक, वेगवान आणि ताकदवान खेळासाठी ओळखली गेली. बॅडमिंटन कोर्टवर ती विद्युतगतीने वावरत असे. ही जिद्दी खेळाडू चाणाक्ष होती. प्रतिस्पर्ध्यांचे कच्चे दुवे व्यवस्थित हेरून ती वार करायची. खेळताना ती मोठ्याने आवाज करायची, यामुळे प्रतिस्पर्धी खेळाडूच्या एकाग्रतेवरही काही प्रमाणात परिणाम होत असे. मानसिक रणनीतीत ती निपुण होती. प्रतिकूल परिस्थितीतून विजय खेचून आणण्यात ती वाकबगार होती. तब्बल ६६ आठवडे तिने महिला बॅडमिंटन एकेरीत अव्वल स्थान राखले. मरीन डावखुरी होती. त्याचा लाभ तिला उजव्या हाताने खेळणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणताना होत असे. तिने कोन साधून मारलेले फटके, परिणामकारक ड्रॉप शॉट्स प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना अवघड ठरले. बॅडमिंटन कोर्टवर विद्युतगतीच्या हालचाली, कल्पकतेने शटल परतावण्याची खुबी, आक्रमक फटके, प्रभावी रॅलीज यामुळे मरीनला तोंड देताना प्रतिस्पर्ध्यांना खूपच सावध राहावे लागत असे. खेळाचा वेग नियंत्रित करण्यात ती पटाईत होती..भारतीयांसाठी ठरली अडथळाभारताच्या दोन्ही महान महिला बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल आणि पी. व्ही. सिंधू या कॅरोलिना मरीनच्या समकालीन. या दोघींसाठी ही स्पॅनिश बॅडमिंटनपटू नेहमीच अडथळा ठरली. तुलनेत सायनाने तिला चांगली टक्कर दिली. या दोघींतील जय-पराजयात मरीनकडे ७-६ अशी निसटती आघाडी आहे. २०१५मध्ये या स्पॅनिश खेळाडूमुळेच सायनाला जागतिक अजिंक्यपद व ऑल इंग्लंड किताब जिंकता आला नव्हता. मरीनने सिंधूवर १२-६ असा वरचष्मा राखला, तरीही या दोघींतील द्वंद नेहमीच वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. मरीनच्या दृढनिश्चयी खेळामुळे सिंधूचा २०१६मधील रियो ऑलिंपिकमध्ये सुवर्ण, तर २०१८मध्ये जागतिक अजिंक्यपदाचा मान हुकला होता. भारतातही कॅरोलिना मरीनचा चाहतावर्ग आहे.किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.