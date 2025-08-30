Premium|online gaming act 2025: डिजिटल जुगारबंदी; ऑनलाइन गेमिंगच्या आव्हानावर केंद्र सरकारचे नियमन

संपादकीयभारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योग मागील काही वर्षांत विलक्षण वेगाने वाढतो आहे. डिजिटल क्रांती, स्मार्टफोनचा वाढता प्रसार, परवडणारे डेटा दर आणि तरुणांची मोठी संख्या या सर्व घटकांनी मिळून या उद्योगाच्या विकासाला प्रचंड चालना दिली आहे. या क्षेत्राची बाजारपेठ २०२३मध्ये सुमारे २३ हजार कोटी रुपये असल्याची नोंद झाली होती. विशेष म्हणजे, आता हा आकडा केवळ चार वर्षांत वाढून २०२७पर्यंत जवळपास ७० हजार कोटी रुपयांहून अधिक होण्याचा अंदाज विविध औद्योगिक अहवालांमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. .देशभरात विविध प्रकारचे ऑनलाइन गेम्स खेळले जातात. त्यात कॅज्युअल गेम्स, फॅन्टसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, ई-स्पोर्ट््स, अॅक्शन गेम्सचा समावेश आहे. या प्रकारचे गेम्स एकत्रितपणे खेळणाऱ्यांची संख्या ४५ कोटींहून अधिक आहे. इतक्या प्रचंड वापरकर्त्यांचा भक्कम आधार या उद्योगाला मिळाला आहे. यामधील बहुतांश खेळाडू १८ ते ३० या वयोगटातील आहेत. हा गट तंत्रज्ञानाशी अधिक जुळलेला असून त्यांची खर्च करण्याची क्षमता जास्त असल्यामुळे गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर ते अत्यंत सक्रिय राहतात. या उद्योगाच्या झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे अनेक भारतीय गेमिंग कंपन्यांनी अब्जावधी डॉलरचे मूल्यांकन गाठले आहे. काही स्टार्टअप्सनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गुंतवणूक मिळवून आपला व्यवसाय अधिक व्यापक करण्यास सुरुवात केली आहे. तथापि, ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढीसोबतच काही आव्हानेही नैसर्गिकपणे उभी ठाकली आहेत. त्यात वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, पैशांचे व्यवहार, लहान मुलांवर होणारा परिणाम, व्यसनाधीनतेचा धोका, तसेच कर आणि कायदेशीर नियमनांचा अभाव यांचा समावेश आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग नियमन विधेयक २०२५ संसदेत मंजूर करून उद्योगासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चित योग्य आहे. .या विधेयकाने गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांवर अंकुश ठेवणे शक्य होणार आहे. गेम्सचे वर्गीकरण, वयोमर्यादा आणि स्क्रीन टाइमसाठी नियम ठरवता येतील. ग्राहकांची फसवणूक आणि अनैतिक व्यवहार रोखता येतील. त्यामुळे उद्योगात शिस्त येईल, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि क्षेत्राचा विकास जबाबदारीने व पारदर्शकतेने होईल. तंत्रज्ञान आणिमनोरंजन यांच्या संगमातून निर्माण झालेल्या या डिजिटल विश्वात भारताचे स्थान निश्चितच अधिक बळकट होत आहे. आगामी काही वर्षांत ऑनलाइन गेमिंग उद्योग हा केवळ करमणुकीचा नव्हे, तर रोजगार निर्मिती, तांत्रिक नवकल्पना आणि आर्थिक वाढीचा महत्त्वाचा स्रोत ठरणार आहे. भारतात गेल्या दशकांत डिजिटल साक्षरतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. स्वस्त व जलद इंटरनेट आणि हातात आलेला स्मार्टफोन या दोन घटकांनी आपल्या जीवनातील डिजिटल व्यवहाराबरोबरच मनोरंजनाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले आहे. विशेषतः कोरोना उद्रेकानंतर ऑनलाइन व्यवहारांबरोबरच गेमिंग क्षेत्रानेही प्रचंड वाढ झाली आहे. .Premium |Study Room : प्रशासनातील सभ्यता कशी जोपासावी?.ई-स्पोर्ट्सने जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळवलेली असून आता भारतातील खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके पटकवत आहेत. या वाढीमुळे गेम डिझाईन, प्रोग्रॅमिंग, ग्राफिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सायबर सुरक्षा आणि डेटा अॅनॅलिटिक्स यांसारख्या क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती होत आहे. लाखो तरुण या उद्योगात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कार्यरत असून अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळत आहे. तथापि, या वेगवान वाढीची दुसरी बाजू चिंताजनक आहे. रिअल-मनी गेमिंगमुळे जुगाराच्या स्वरूपाचे व्यसन वाढले असून याचा सामाजिक आणि मानसिक परिणाम गंभीर ठरत आहे. नॅशनल मेडिकल जर्नलनुसार, २०२४मध्ये गेमिंग-संबंधित मानसिक तणाव आणि नैराश्याच्या रुग्णांमध्ये तब्बल ३० टक्के वाढ झाली आहे. निद्रानाश, आर्थिक नुकसान, हिंसक प्रवृत्ती आणि कुटुंबातील तणाव या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग. .Premium|Income Tax: ‘इनकम टॅक्स’ चा नवा कायदा काय.? काय आहे नव्या फॉर्ममध्ये.?.वयोमर्यादेचे नियंत्रण नाही, पालकांचा धाक नाही आणि गेमिंग अॅप्सचे आकर्षक डिझाईन यांमुळे शाळकरी मुले व तरुण यात गुंतत आहेत. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे प्रचंड सामर्थ्य आणि जोखीम लक्षात घेऊन त्याचे नियंत्रण केले पाहिजे. त्यासाठी नियमन, जनजागृती आणि जबाबदारी या त्रिसूत्री मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. ‘डिजिटल जुगारबंदी’ हा केवळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न नाही; तरुणांचे मानसिक आरोग्य आणि समाजाची आर्थिक स्थिरता टिकवण्यासाठी तो आवश्यक आहे. मात्र, हे साध्य करण्यासाठी कठोर कायदे, विवेकशील धोरणे आणि सामाजिक सहभाग गरजेचा आहे. योग्य नियोजन झाले तर हा उद्योग रोजगार, जबाबदारी आणि आर्थिक विकासाचे नवे दालन उघडू शकतो, याचे भानही ठेवणे हीदेखील आजच्या काळाची खरी गरज आहे.------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.