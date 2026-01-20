Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय

जयदीप पाठकजीचित्रपट हे मोठ्या पडद्याचे माध्यम आहे, हे निर्विवाद सत्य आहेच. मात्र, कोरोनानंतरच्या काळात हातपाय पसरलेल्या ‘ओटीटी’ या माध्यमासाठी स्वतंत्र अशी चित्रपटनिर्मिती करण्याचा ‘ट्रेंड’ही गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढल्याचे दिसते. चित्रपटगृहातील सिनेमा आणि ओटीटीसाठीचा सिनेमा असे दोन प्रकार आपल्याकडे आहेत. आधी चित्रपटगृहात चित्रपट प्रदर्शित करून नंतर तो ओटीटीवर येत आहेच. मात्र, खास ओटीटीसाठी चित्रपटनिर्मिती वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रेक्षकप्रिय होत असलेल्या ‘ओटीटी सिनेमा’च्या युगाबद्दल... मनोरंजनाचा मूळ हेतू कायम ठेवून वेगवेगळ्या काळामध्ये सिनेमानिर्मितीच्या रचनेत तत्कालीन परिस्थितीनुसार बदल होत गेले. प्रेक्षकांना नक्की काय आवडेल, नक्की काय आपलेसे वाटेल असा कोणताही ठोस ‘फॉर्म्युला’ अद्याप सापडलेला नसला, तरीही निर्मितीच्या पातळीवर विविध प्रयोग आणि बदल होत गेले. मल्टिप्लेक्सच्या आगमनानंतर हिंदी चित्रपटांचा आशय-विषय बदलला. ‘मल्टिप्लेक्स कल्चर’ रुळायला लागल्यावर एका विशिष्ट स्वरूपाचा ‘लो बजेट’ सिनेमाही आपल्याकडे वाढला. हा बदल अर्थातच अगदी गेल्या २५ वर्षांतला. मात्र, कोरोनाचे संकट येण्यापूर्वी भारतात ‘ओव्हर द टॉप मीडिया सर्व्हिसेस’ अर्थात ‘ओटीटी’चा काळ सुरू झाला. मनोरंजनासाठी नाट्यगृह, चित्रपटगृहांवर अवलंबून राहायचे दिवस इतिहासजमा झाले. अगदी अनेक आठवड्यांचे विक्रमही इतिहासाच्या पुस्तकात जाऊन बसले. इंटरनेटचे विश्व विस्तारले आणि तुमच्या-आमच्या आयुष्यातली मनोरंजनाची समीकरणेच बदलली. स्वस्त डेटा प्लॅन मिळू लागले आणि इंटरनेट घराघरांत पोहोचले. अशा वेगळ्या माध्यमाची सुरुवात आपल्याकडे त्यापूर्वी खूप आधी झाली होती आणि त्याला ओटीटी हे नाव देण्यापूर्वी ते आपल्याकडे आले होते. रिलायन्स एंटरटेनमेंटने २००८मध्ये सुरू केलेला पहिला भारतीय ओटीटी प्लॅटफॉर्म ‘बिगफ्लिक्स’ होता. सन २०१०मध्ये डिजीव्हने ‘नेक्सजीटीव्ही’ नावाचे भारताचे पहिले ओटीटी मोबाईल अॅप लाँच केले. नेक्सजीटीव्ही हे स्मार्टफोनवर इंडियन प्रीमियर लीग सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करणारे पहिले अॅप ठरले. साधारण २०१३-१४ या वर्षांत त्यांची चर्चा होती. मात्र, त्यानंतर ‘नेटफ्लिक्स’, ‘ॲमेझॉन’, ‘डिस्ने’ यांसारखे विदेशी ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स देशात येण्यास सुरुवात झाली होती. .Premium|Films Division India Documentaries : सत्यजित राय ते गुलजार; दिग्गजांच्या नजरेतून घडलेला भारत 'या' लघुपटांच्या माध्यमातून पुन्हा अनुभवा.दरम्यान कोरोनामुळे आणि त्यावेळी असलेल्या निर्बंधांमुळे घरोघरी मनोरंजनाची गरज पूर्ण होईल असे काही प्रत्येकाला हवे होते. देशात लॉकडाउन होते, मल्टिप्लेक्ससह सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद होती. अशा परिस्थितीमध्ये ओटीटीने हे अवकाश व्यापले. घरोघरी ओटीटीवरील विविध कंपन्यांचे लाखो सबस्क्रायबर्स निर्माण झाले आणि हळूहळू प्रत्येकाच्या मोबाईलमधील ही अॅप्स आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाली. अनेक वेबसीरिज, सिनेमे, डॉक्युड्रामा असे विविध प्रकार प्रेक्षकांनी आवर्जून पाहिले. चित्रपटांच्या साचेबद्ध चौकटीला छेद देणारे ओटीटीने प्रेक्षकांसाठी अनुभवायला दिले, असेही दावे केले जातात. अर्थात याबाबत मत-मतांतरे असूच शकतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मनोरंजनाची पूर्ण व्याख्याच बदलली, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत ‘ओटीटी यूझर’साठी खास असा सिनेमा तयार होऊ लागला. म्हणजे एकाच वेळी कोरोनानंतर चित्रपटगृहे सुरू झाली आणि तेथेही चित्रपट प्रदर्शित होऊ लागले. मात्र, त्याच वेळी ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही सिनेमे तयार केले जाऊ लागले. विशिष्ट ओटीटीचे नाव आणि पुढे ‘ओरिजिनल’ अशी या सिनेमाची नवी ओळख पुढे आली. हे चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेच नाहीत. ओटीटीच्या माध्यमातून हातातील मोबाईलवर ते अनुभवले जाऊ लागले. अर्थात याची सुरुवात नेटफ्लिक्सने केली. लव्ह पर स्क्वेअर फूट नावाचा चित्रपट २०१८मध्ये ओटीटीवर प्रदर्शित होणारा पहिला हिंदी चित्रपट होता. मात्र, २०२०नंतर अशा प्रकारच्या चित्रपटांचे प्रमाण वाढत गेले..मूलभूत फरक काय?चित्रपट हे माध्यम मोठ्या पडद्यावरचे असून, छोट्या पडद्यावर सिनेमा पाहण्यात अर्थ नाही, अशी धारणा जगातील अनेक चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि समीक्षकांची आहे. अगदी काही वर्षांपूर्वी स्टिव्हन स्पीलबर्गसारख्या दिग्दर्शकानेही ओटीटीवरील चित्रपट हा खरा सिनेमा नाहीच, अशा आशयाचे विधान केले होते. ओटीटीवरील सिनेमाला चित्रपटगृहातील चित्रपटांसोबत ऑस्कर मिळता कामा नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, चित्रशैलीतील जे प्रयोग मोठ्या पडद्यावर करता येत नाहीत ते यानिमित्ताने ओटीटीवरील सिनेमांमध्ये करता येतात, हेदेखील वास्तव उरतेच. विशिष्ट विषय डोळ्यांपुढे ठेवून, विशिष्ट प्रेक्षकवर्गासाठी म्हणून अशा प्रकारच्या चित्रपटांची निर्मिती केली जाते. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइमसह डिस्ने हॉटस्टार, जिओ सिनेमा, सोनी लिव्ह, झी फाइव्ह यांसह विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स स्वतः चित्रपटनिर्मिती करू लागले आहेत. चित्रपटगृहात ज्या पद्धतीचा सिनेमा सहजी तयार होत नाही, किंबहुना जो सिनेमा आपण चारचौघांसह उघडपणे चित्रपटगृहात किंवा मग घरातील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर पाहू शकत नाही, असा सिनेमा मोबाईलवरील स्क्रीनवर पाहिला जाऊ लागला. काहीसा बोल्ड कन्टेंट, शिवराळ भाषा, अंगावर येणारी हिंस्र दृश्ये यांचा वारेमाप वापर त्यामध्ये दिसला. मात्र, त्याचवेळी राजकारण, शोध पत्रकारिता, गुन्ह्याची उकल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी गँगवॉर्स, गुप्तहेरांच्या मोहिमा असे विविध विषय या चित्रपटांतून हाताळले गेले. गेल्या काही काळात क्लास ऑफ ८३, चोक्ड, भीड, ज्वेल थीफ, हाऊस ऑफ स्पाइज, बुलबुल, सस्पेक्ट्स, सेक्टर ३६ असे असंख्य चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित झाले आणि अनेकांनी ते अनुभवले. कनू बहल दिग्दर्शित आणि मनोज वाजपेयीची प्रमुख भूमिका असलेला एका शोधपत्रकाराच्या आयुष्यावरील डिस्पॅच, बँकिंग प्रणालीवरील आर. माधवनचा हिसाब बराबर, विक्रांत मेस्सीचा ब्लॅकआउट, नीरज पांडेचा फसलेला सिकंदर का मुक्कदर, विकी कौशलचा गोविंदा नाम है मेरा असे विविध आकृतिबंधांचे सिनेमे प्रेक्षकांनी अनुभवले. अर्थात यापैकी सर्वच सिनेमे जमले होते, प्रेक्षकाला गुंतवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले होते, असे अजिबात नाही..Premium|Dhurandhar Movie Review : पुण्यातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओने ‘धुरंधर’ला दिला नवा आयाम.वैयक्तिक अनुभवचित्रपटगृहासाठी सिनेमा आणि ओटीटीसाठी सिनेमा याबद्दल अभिनेत्री आलिया भट्टने एक मुलाखत सिनेसमीक्षक अनुपमा चोप्रा यांना दिली आहे. एका चित्रपटाची पटकथा आलियाने वडील महेश भट्ट यांना दाखवली असता, हा चित्रपट थिएटरसाठी नव्हे तर ओटीटीसाठी करावा, असे भट्ट यांनी सुचवले. या मुलाखतीत ती म्हणाली, ‘‘प्रत्येक चित्रपट हा एक खासगी अनुभव आहे. काही चित्रपट तुम्ही एकत्रितपणे, मित्र आणि कुटुंबीयांसोबत पाहू शकता. तुमची स्वतःची अशी एक स्पेस असते, त्या स्पेसमध्ये समूहाचा विचार न करता ती चित्रकृती वैयक्तिकपणे अनुभवली जाते. सध्याच्या काळातील चित्रपटांमध्ये झालेला हा महत्त्वाचा बदल आहे.’’ आलियाचा मुद्दा या सर्व पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा वाटतो. ओटीटीमुळे चित्रपट पाहण्याचा अनुभव अधिक खासगी आणि वैयक्तिक झाला. त्याच वेळी या माध्यमांमधून प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात एक विशिष्ट प्रकार होता, जो मुख्य प्रवाहातील मसाला चित्रपटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता. गडद आशय, मानवी स्वभावाची ‘ग्रे शेड’, रूढ समाज चौकटीमध्ये नाकारलेले लैंगिक भाव, अधिक विस्तृत असे अनुभवकथन, पास्ट-प्रेझेंट असा काळाशी खेळ; मात्र त्याचवेळी प्रेक्षक स्क्रीनपासून दूर जाऊ नये यासाठी राखलेला वेग अशा अनेक मुद्द्यांवर ओटीटी सिनेमा अधिक सरस असल्याचे आपल्याला जाणवते. दृश्ये आणि ध्वनी आरेखनाचे नवनवे प्रयोग केले गेले आणि धक्कातंत्राचा वापरही अतिशय खुबीने केला गेला. दृश्यशैली आणि ध्वनीचे हे प्रयोग कदाचित चित्रपटगृहातील सिनेमांमध्ये करता येणे शक्य नाही, असे प्रयोग ओटीटीवरील सिनेमांसाठी केले गेले. ही ओटीटी शैली लोकप्रिय होताना दिसते, मग अशा परिस्थितीत ही ओटीटी संस्कृती चित्रपटगृहातील संस्कृतीला अस्थिर तर करीत नाही ना, असाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होऊ शकतो. अर्थात तो चर्चेचा स्वतंत्र असा मुद्दा आहे. चित्रपटाचे हक्क ओटीटीसाठी विकूनही स्वतंत्रपणे निर्माते चित्रपटात गुंतवलेला पैसा वसूल करतात. इथे मात्र ओटीटी या माध्यमासाठीच चित्रपट तयार करीत असल्यामुळे त्याचे आर्थिक गणित चित्रपटगृहातील सिनेमांपेक्षा वेगळे असते. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी सुरुवातीच्या टप्प्यात वेगवेगळ्या चित्रपटांचे हक्क विकत घेण्यास सुरुवात केली आणि नंतर स्वतःच डिजिटल कन्टेंटच्या निर्मितीमध्ये उतरले..वेब फिल्म्सचा कारखाना जोरदार सुरू आहे, हे वास्तव आहे. नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राइमसारखे मोठे खेळाडू कधीही कुठल्या वेबसीरिजला, सिनेमाला कसा प्रतिसाद मिळाला याची आकडेवारी जाहीर करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे बिझनेस मॉडेल पडद्यामागे राहते. त्यातील कोणतीही गोष्ट अधिकृतपणे जाहीर केली जात नाही. सिनेमाला मिळालेल्या यशाचा निर्देशांक म्हणजे बॉक्स ऑफिसवरची आकडेवारी, तर दूरचित्रवाणीवरील प्रसारित होणाऱ्या मालिकांच्या यशाचे एकक टीआरपी रेटिंग्ज आहेत, त्याप्रमाणे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरच्या चित्रपटांचे यश मोजण्यासाठी त्या सिनेमाचे सबस्क्रायबर किती आहेत, याची मोजदाद होते. मात्र, या कन्टेंटचे यश मोजणारी कोणतीही ठोस आणि विश्वासार्ह यंत्रणा नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात. कुठल्या कलाकृतीला आकडेवारीच्या दृष्टीने कसा प्रतिसाद मिळाला, हे गुलदस्त्यात ठेवले जाते. या प्रकारच्या चित्रपटांवर कोणतीही सेन्सॉरशिप नाही. सिनेमाला ‘ए’ सर्टिफिकेट लावले की वाट्टेल तो कंटेट प्रदर्शित करता येत असल्यामुळे त्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. आजकाल शालेय विद्यार्थ्यांच्या हातातही मोबाईल सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हा ओटीटीवरील सिनेमा अगदी सहज उपलब्ध होण्यासारखा आहे. सध्याचे जग ग्राहककेंद्री असल्याने या जगात मागणी तसा पुरवठा हा नियम अधिक कटाक्षाने पाळला जातो, असे चित्र आहे. एका माहिती नसलेल्या विलक्षण विश्वाचे दर्शन ओटीटीसाठीचा सिनेमा करीत असल्याने त्याचे प्रमाण येत्या काळात वाढतच जाणार आहे. चित्रपटगृहाची अर्थव्यवस्था, काही अपवाद वगळता, विविध अडचणींना सामोरे जात असताना ओटीटीसाठीचा सिनेमा प्रेक्षकप्रिय होऊ लागला आहे, आणि त्याचे प्रमाण वाढतच जाण्याची शक्यता अधिक आहे..ओटीटी सिनेमाची वैशिष्ट्येविशिष्ट प्रेक्षकांना डोळ्यापुढे ठेवून चित्रपटनिर्मितीसेन्सॉरशिपचे बंधन नसल्यामुळे बोल्ड कन्टेंट, क्राइम, शिवराळ भाषेचा सर्रास वापरबॉक्स ऑफिसवरील यशाचे मोजमाप इथे नसल्याने ओटीटी सिनेमासाठी प्रयोगांना भरपूर संधीएकाच वेळी जगातील लाखो यूझर्सच्या हातातील मोबाईलपर्यंत जाण्याची क्षमताचित्रपट न आवडल्यास तो अर्ध्यातच सोडण्याची आणि दुसऱ्या कन्टेंटकडे वळण्याची संधी असल्याने यूझरचा चित्रपट पाहण्याकडे जास्त कलओटीटी सिनेमांचे स्वतंत्र असे अर्थकारण; मात्र त्या चित्रपटांचे यश मोजणाऱ्या विश्वासार्ह यंत्रणेचा अभावओटीटीवरील वेबसीरिज आणि त्यांचे विविध सीझन्स पाहणारा आणि बिंज वॉच करणारा वर्ग असताना दीड ते दोन तासांच्या चित्रपटांनाही प्रतिसादजयदीप पाठकजी दै. सकाळचे सातारास्थित उपवृत्तसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 