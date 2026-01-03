साप्ताहिक

Premium|Spiritual Journey : राम मंदिर आणि बरंच काही...

North India Religious Pilgrimage : रश्मी अनिरुद्ध कापशीकर यांनी सहकुटुंब केलेली अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज आणि गया या उत्तर भारतीय तीर्थक्षेत्रांची भक्तिमय आणि अविस्मरणीय यात्रा.
Spiritual Journey

Spiritual Journey

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

रश्मी अनिरुद्ध कापशीकर

रस्त्याच्या दोन्ही बाजू रामायणातल्या महत्त्वाच्या प्रसंगांच्या चित्रांनी सुशोभित केलेल्या आहेत. गाइडने सांगितल्याप्रमाणे अगोदर आम्ही हनुमानगढीला जाऊन दर्शन घेतले. मग राम मंदिरात आलो. श्रीरामाच्या बालरूपातल्या मूर्तीचे, रामलल्लाचे दर्शन घेतले. रामरायाचे राजस रूप डोळ्यात साठवून घेतले.

सन२०२४च्या जानेवारीत अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्‌घाटन झाले तेव्हाच ठरवले होते, की अयोध्येला जाऊन दर्शन घ्यायचे. त्याचा योग २०२५च्या ऑक्टोबरमध्ये आला. आमचा सातजणांचा ग्रुप तयार झाला. आम्ही सगळे फॅमिली मेंबर्स होतो, आम्ही दोघे आणि माझ्या तिघी नणंदा आणि त्यांचे कुटुंबीय. मग अर्थातच अयोध्येबरोबर वाराणसी, प्रयागराज, गया येथेही जाऊन यायचे ठरले व त्याप्रमाणे बुकिंग केले.

Loading content, please wait...
Ayodhya Ram Mandir
family
ram mandir trust
varanasi

Related Stories

No stories found.