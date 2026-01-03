Premium|Spiritual Journey : राम मंदिर आणि बरंच काही...

रश्मी अनिरुद्ध कापशीकर रस्त्याच्या दोन्ही बाजू रामायणातल्या महत्त्वाच्या प्रसंगांच्या चित्रांनी सुशोभित केलेल्या आहेत. गाइडने सांगितल्याप्रमाणे अगोदर आम्ही हनुमानगढीला जाऊन दर्शन घेतले. मग राम मंदिरात आलो. श्रीरामाच्या बालरूपातल्या मूर्तीचे, रामलल्लाचे दर्शन घेतले. रामरायाचे राजस रूप डोळ्यात साठवून घेतले. सन२०२४च्या जानेवारीत अयोध्येतील राम मंदिराचे उद्घाटन झाले तेव्हाच ठरवले होते, की अयोध्येला जाऊन दर्शन घ्यायचे. त्याचा योग २०२५च्या ऑक्टोबरमध्ये आला. आमचा सातजणांचा ग्रुप तयार झाला. आम्ही सगळे फॅमिली मेंबर्स होतो, आम्ही दोघे आणि माझ्या तिघी नणंदा आणि त्यांचे कुटुंबीय. मग अर्थातच अयोध्येबरोबर वाराणसी, प्रयागराज, गया येथेही जाऊन यायचे ठरले व त्याप्रमाणे बुकिंग केले..Premium|Girnar Mountain Junagadh : गिरनार पर्वताची साहसी चढाई; धुकं, पाऊस आणि वाऱ्याचा सामना.खूप पूर्वीपासून गयेबद्दल ऐकून होतो. पुण्याहून विमानाचे बुकिंग केले. थेट विमान नव्हते, त्यामुळे कनेक्टिंग फ्लाइटने दुपारी साडेबारा वाजता गयेला पोहोचलो. तो दिवस तसा मोकळाच होता. आम्ही लगेचच फ्रेश होऊन बाहेर पडलो. जिथे गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली असे म्हणतात, तो बोधिवृक्ष इथे आहे. तिथे आम्ही भेट दिली. हा अतिशय सुंदर आणि रमणीय परिसर आहे. गौतम बुद्धांची शांत भाव असलेली कोरीव रेखीव मूर्ती आहे. बोधिवृक्षापाशी अनेक अनुयायी सामूहिक जप आणि प्रार्थना करत होते. तिथले वातावरण अतिशय आध्यात्मिक होते. भारावल्या अवस्थेतूनच आम्ही तिथून बाहेर पडलो. तिथून निघाल्यावर आम्ही मंगळागौरी मंदिराला भेट दिली. हे प्राचीन मंदिर १८ शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. योगायोगाने त्या दिवशी मंगळवार होता, देवीचे दर्शन घेऊन आम्ही हॉटेलवर परत आलो.दुसऱ्या दिवशी आम्ही १२ सीटर गाडी केली. त्यातूनच पुढचा सगळा प्रवास करणार होतो. साडेतीन वाजेपर्यंत वाराणसीला निघालो. अंतर अडीचशे किलोमीटर होते, पण काही ठिकाणी खूपच ट्रॅफिक असल्यामुळे हॉटेलवर पोहोचायला रात्रीचे साडेनऊ वाजले. पुढच्या दिवशी सकाळी काशी विश्वनाथाचे दर्शन घ्यायला जायचे असे ठरले. त्याप्रमाणे सकाळी लवकर उठून आम्ही साडेपाच वाजता बाहेर पडलो. मोठ्या गाड्या मंदिरापर्यंत जात नाहीत त्यामुळे आमच्या ड्रायव्हरने गाडी पार्क केली. तिथून दोन-तीन किलोमीटर अंतरावर मंदिर आहे..विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरात अन्नपूर्णा देवीचे मंदिरही आहे. अन्नपूर्णेची सोनेरी लखलखती अतिशय सुरेख मूर्ती आहे. तसेच विशालक्षी देवीचे मंदिरही आहे. तासाभरात आमचे विश्वेश्वराचे दर्शन झाले, मन प्रसन्न झाले. तिथून आम्ही तुलसी मानस मंदिराला भेट दिली. हे मंदिर संगमरवरी दगडांनी बांधलेले आहे. मंदिरात राम दरबारात सुंदर, सुबक, मोहक मूर्ती आहेत. त्यानंतर काळभैरवाचे दर्शन घेतले. काळभैरव मंदिराच्या आवारात बरीच छोटी-मोठी दुकाने आहेत, तिथे आम्हा बायकांची खरेदी सुरूच होती. तिथेच मातीच्या कुल्हडमधून चहाही घेतला. ड्रायव्हरच्या सल्ल्याने लोकल फूडचा आनंद घेतला. पहाटे लवकरच बाहेर पडलो होतो, त्यामुळे आम्ही हॉटेलमध्ये परतलो आणि थोडी विश्रांती घेऊन पुन्हा बाहेर पडायचे ठरवले.विश्रांतीनंतर बनारसी साडी घ्यायला गेलो. आम्ही बायका साडी मार्केटमध्ये जाणार असे म्हटल्यावर पुरुष लोकांनी तिथूनच जवळ असलेल्या दशाश्वमेध घाटावर जाऊन बसण्याचा निर्णय घेतला. आमची खरेदी झाल्यावर आम्ही त्यांना तिथे भेटून संध्याकाळची गंगा आरती पाहणार होतो. ठरल्याप्रमाणे आम्ही चौकात फिरू लागलो. अतिशय वर्दळ असलेला हा चौक, रस्त्यावरून चालणेही मुश्किल होत होते! दुकाने भरभरून वाहत होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी बनारसी साड्यांची दुकाने, मोठमोठ्या शोरूम्स... कुठल्या दुकानात जावे हे समजेना! दुकानातले काहीजण बाहेर येऊन ‘आमच्या दुकानात या’ असा आग्रह करत होती. हे लोक पर्यटक मंडळी कुठल्या राज्यातून आली आहेत हे बरोबर हेरतात आणि त्याप्रमाणे त्या त्या भाषेत संवाद साधायचा प्रयत्न करतात. आम्हाला पाहून एकांनी तुम्ही महाराष्ट्रातून आलात का, आमच्या दुकानात या असं म्हणून मराठीत बोलायला सुरुवात केली. शेवटी आम्ही एका दुकानात जायचा निर्णय घेतला. बघायला काय हरकत आहे या विचाराने आत गेलो, पण सुदैवाने दुसरीकडे जायची वेळच आली नाही! तिथेच खूप सुरेख आणि चांगल्या साड्या मिळाल्या. बऱ्यापैकी खरेदी करून बाहेर पडलो. तीन-चार तास कसे गेले ते समजलेच नाही..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.पुढच्या दिवशी सारनाथला जायचे होते. वाराणसीपासून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेलं सारनाथ पवित्र बौद्ध क्षेत्र आहे.गौतम बुद्धांनी पहिला उपदेश येथेच केला. येथे अनेक पुरातत्त्व स्तूप, मठ, मंदिरे आहेत. येथील शांत वातावरण ध्यान आणि चिंतनासाठी अनुकूल आहे. सारनाथ फिरून झाल्यावर चार-साडेचार वाजता आम्ही नमो घाटावर आलो, तेथे आम्ही बोटिंग करणार होतो. बोटिंग करताना हवा छान होती. येथे अनेक घाट आहेत आणि प्रत्येक घाटाला एक वेगळे नाव आहे. बोटिंग करताना या घाटांचे दर्शन झाले. तोपर्यंत गंगा आरतीची वेळ झाली. गंगा आरती अगदी जवळून समोर बसून पाहायला मिळाली. त्या मंत्रमुग्ध वातावरणात सकारात्मक ऊर्जा जाणवत होती. सगळं कसं अभूतपूर्व वाटत होतं!पुढच्या दिवशी निघालो प्रयागराजला. वाटेत विंध्यवासिनी देवीचं दर्शन घेऊन आम्ही पुढे निघालो. दुपारी दोन वाजता आम्ही प्रयागराजला पोहोचलो. प्रयागराजला अलोपी देवीचे दर्शन घेऊन आम्ही आनंद भवनला गेलो. आनंद भवन हे नेहरूंचे निवासस्थान होते, तिथे आता नेहरू कुटुंबीयांवर केंद्रित संग्रहालय आहे. इंदिरा गांधी यांचे बालपणीचे, तरुण वयातले अनेक फोटो पाहायला मिळाले. तिथून आम्ही त्रिवेणी संगमावर असलेल्या हनुमान मंदिराकडे निघालो. या हनुमानाला लेटे हनुमान म्हणतात, कारण येथे हनुमान आपल्याला पहुडलेले दिसतात. पावसाळ्यात गंगेचे पाणी मूर्तीपर्यंत येते, त्याला गंगाजल अभिषेक असे म्हणतात. आम्ही गेलो त्या दिवशी शनिवार होता, त्यामुळे नेहमीपेक्षा गर्दी जास्त होती, पण दर्शन लगेच झाले. दर्शन होऊन बाहेर पडेपर्यंत अंधार झाला होता..पुढच्या दिवशी वेणीदानाचा कार्यक्रम होता. त्याप्रमाणे आम्ही अगोदरच उत्तराधी मठातल्या गुरुजींना कळवले होते. त्यानुसार आम्ही सगळ्या तयारीनिशी आलो होतो. या विधीमध्ये विवाहित स्त्रिया अगोदर वेणीमाधवचे पूजन करून त्रिवेणी संगमावर जाऊन आपल्या वेणीच्या केसांचा काही भाग पतीकडून कापून घेतात आणि पाण्यात सोडतात. गुरुजींनी या विधीबद्दल अतिशय व्यवस्थित माहिती सांगितली. वेणीदानानंतर त्रिवेणी संगमावर जाऊन स्नान केले. दुपारी जेवणानंतर आम्ही लगेचच निघालो. अयोध्येला जायचे वेध लागले होते!सकाळी सात वाजता राम मंदिरात जाण्यासाठी आम्ही सगळे सज्ज होतो. मोठ्या गाड्या मंदिराच्या परिसरात जात नसल्याने आम्ही बॅटरीच्या रिक्षेत बसून मंदिरात गेलो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजू रामायणातल्या महत्त्वाच्या प्रसंगांच्या चित्रांनी सुशोभित केलेल्या आहेत. गाइडने सांगितल्याप्रमाणे अगोदर आम्ही हनुमानगढीला जाऊन दर्शन घेतले. मग राम मंदिरात आलो. पांढऱ्या आणि लाल दगडापासून मंदिर बांधले आहे, अतिशय सुरेख कोरीवकाम केलेले आहे. मंदिराचा परिसर बराच मोठा आहे. अजूनही थोडेफार काम चालू आहे. ज्यांना चालायचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी व्हीलचेअरची सोय आहे. श्रीरामाच्या बालरूपातल्या मूर्तीचे, रामलल्लाचे दर्शन घेतले. रामरायाचे राजस रूप डोळ्यात साठवून घेतले..दर्शन घेऊन बाहेर आलो तेव्हा भुकेची जाणीव झाली. मग आम्ही त्या भागातले प्रसिद्ध चाट खायचे ठरवले. गरम गरम, चविष्ट सामोसा चाट, कचोरी चाटचा आस्वाद घेतला. त्याचबरोबर तिथली प्रसिद्ध दही जिलेबी आणि रबडी जिलेबी खाल्ली. मग आम्ही रिक्षातूनच एक फेरफटका मारला. लता मंगेशकर चौकात गेलो, तिथे एक मोठी वीणा आहे, तिथे सतत लताबाईंची गाणी सुरू असतात. संध्याकाळी आम्ही गुप्तार घाटावर गेलो. असे सांगतात, की प्रभू श्रीरामांनी शेवटचे ध्यान या ठिकाणी केले. गंगा आरतीप्रमाणे येथे शरयू आरती होते. संध्याकाळी शरयू आरतीला गेलो, पाण्यात दिवे सोडले.आता परतीचा प्रवास सुरू होणार होता. पुण्याला जायची फ्लाइट लखनौवरून होती. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी लखनौला जायला निघालो. दिवसभर जमेल तितके लखनौ फिरून संध्याकाळी एअरपोर्टवर जाण्याचा प्लॅन होता. हे नवाबांचे शहर खाद्यसंस्कृतीसाठी आणि चिकनकारी भरतकामासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे मोठ्या आणि आधुनिक इमारती आहेत, ज्यांची शैली हवेलीसारखी आहे. आमच्याबरोबरचा गाइड खास लखनवी लहेजात नवाबांचे भरपूर किस्से सांगत होता. शेवटचा दिवस असल्याने आणि वेळही तसा कमी असल्यामुळे लखनौमध्ये फार ठिकाणी जाता आले नाही. गाडीतूनच फेरफटका मारला. त्या कमी वेळातही आम्हाला लखनौला शॉपिंग करायचेच होते. हजरत गंज मार्केटमध्ये खरेदी केली. साडेनऊ वाजता विमान होते त्यामुळे त्या हिशोबाने वेळेत एअरपोर्टवर पोहोचलो. अशा प्रकारे आमचे धार्मिक पर्यटन संपन्न झाले!(रश्मी अनिरुद्ध कापशीकर सोलापूरस्थित हौशी पर्यटक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 