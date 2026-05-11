Premium|Mind Museum memories : मन नावाचं अथांग म्युझियम आणि आठवणींचा अमूल्य ठेवा; कधी अनुभवली आहे का ही निवांत सैर?

प्रतीक जाधवपहिलीवहिली आठवण हे मनातल्या म्युझियममधलं सर्वात सुंदर आणि लाडकं दालन असतं. जिथं आपण एखाद्या नवख्या पर्यटकासारखं पुन्हा पुन्हा घुटमळत राहतो आणि त्या आठवणींचा आस्वाद घेत राहतो. ‘स्टोरेज स्पेस रनिंग आऊट’ म्हणून आठवणींना आपल्या सोयीनुसार ‘कस्टमाइज’ करता येत नाही. तसंच इच्छा झाली म्हणून आठवणींचा ‘बॅकअप’ही घेता येत नाही आणि वाटलं म्हणून त्या ‘डिलीट’ही करता येत नाहीत. हीच तर आयुष्यातली गंमत आहे. म्युझियम म्हटलं, की मला आपले काही थ्रिलर बॉलिवूड चित्रपट हमखास आठवतात. म्युझियममधल्या एका अँटिक प्रेशियस हिऱ्याच्या चोरीचा प्लॅन करणारे सो-कॉल्ड कूल हिरोज, त्यांचा मास्टरमाइंड प्लॅन आणि त्यातून वाढत जाणारा सस्पेन्स, असं ढोबळ कथानक. नावंच घ्यायची झाली, तर अगदी धूम, हॅपी न्यू इअरपासून ते आत्ता सैफ आली खानच्या ज्वेल थीफपर्यंत. त्यातले ‘थीफ हिरोज’ इतके स्मार्ट दाखवले जातात, की एखादं साधं सफरचंद चोरण्यासाठीपण ते टॉपचा माइंड प्लॅन करतील, मार्केटमधल्या नॉर्मल चोरांना कॉम्पिटिशन देतील. शेवटी अतिरंजितपणा हेच या चित्रपटांचं गमक. गमतीचा भाग सोडला, तर खरंच हे चोर एखाद्या म्युझियममधल्या अनमोल वस्तूमागे जिवाचा आटापिटा करून का पळतात? कारण त्या वस्तूंची किंमत जगात सर्वात अमूल्य असते. पण या जगात असं एक म्युझियम आहे, जिथं या मास्टरमाइंड चोरांनाच काय, तर जगाच्या पाठीवरच्या कुठल्याच व्यक्तीला चोरी करता येणार नाही, ते म्युझियम म्हणजे आपलं ‘मन’, आणि त्या म्युझियममधील अनमोल संवर्धनाचा ठेवा म्हणजे आठवणी....Premium|Digital Fence and Relationships : तंत्रज्ञानाच्या 'महाजालात' अडकलेला मानवी जीव; घराघरांत निर्माण झालेली ही 'चिरशांतता' नेमकी काय सुचवतेय?. मन नावाच्या म्युझियमची भव्यता स्क्वेअर फीट्समध्ये मोजता येणार नाही, कारण त्याची व्याप्ती अथांग आणि अगाध आहे. या म्युझियममध्ये आठवणींची दालनं असतात. स्मृतींच्या काचपेट्या, काळजात जपलेली हिरे-माणकं, सुखाच्या संदुकी आणि अँटिक झालेले समाधानाचे संग्रह! इथल्या दालनांमध्ये, इथल्या भिंतींमध्ये भान हरपून फक्त सैरभैर भटकत राहावं, एखाद्या अद्भुत मायाजालात स्वतः गुरफटत राहावं तसं. या म्युझियमचं एंट्री तिकीट एकच - निवांत वेळ! ठरवून थोडा निवांत वेळ राखावा. एखाद्या पिकनिकसाठी आपण जशी तयारी करतो ना, अगदी तसंच वेल प्लॅन्ड होऊनच! आणि मग मेंदूला नव्याकोऱ्या दिमाखदार कपड्यांत सजवून मन नावाच्या डेस्टिनेशनला निघावं आणि आठवणींचं म्युझियम प्रवेशद्वार होऊन तुमच्या समोर यावं! काहीजण इथंही आपल्या व्यग्र कामकाजामुळे इन्स्टंट व्हिजिटचा पास दाखवून एंट्री करतील आणि म्युझियममध्ये फास्ट फेरफटका मारून येतील. त्यांच्यासाठी त्यांच्या ओल्ड आठवणी म्हणजे फक्त त्यांच्या मोबाईलची ओल्ड सर्च हिस्टरी. यांना कोणी सांगावं, की आठवणी ना कधी डिलीट करता येतात, ना कधी एडिट करता येतात. म्हणूनच मला असं वाटतं, की आठवणींच्या या म्युझियमला भेट द्यावी ती फुरसतीचा वेळ काढूनच! एखाद्या दिवशी स्क्रीन टाइम कमी केला, तर आपल्या हाताशी नक्कीच फुरसतीचा वेळ येतो. जेव्हा आपण हा फुरसतीचा वेळ काढून या आठवणींच्या म्युझियमला भेट देतो, तेव्हा आपलं अवघं जगणंच एक सोहळा होऊन जातं. आपण अनुभवलेला प्रत्येक क्षण उत्सवासारखा आपल्यासमोर उभा राहतो आणि आपण डोळे दिपल्यासारखं फक्त पाहत राहतो. या म्युझियममध्ये सर्व प्रकारच्या आठवणी असतात. त्या त्या वयात, त्या त्या टप्प्यावर, त्या त्या माणसांच्या, त्या त्या मनोवस्थेत आलेल्या. मला इथं ‘जशी दृष्टी तशी सृष्टी’ ही म्हण तीव्रतेनं आठवते. कारण पाहा ना, हे खरंच आहे की प्रत्येक मनुष्याच्या वयाचे तेच टप्पे असतात; बालपण, तरुणपण, म्हातारपण... हे वयाचे टप्पे ठरलेले असले, तरीपण प्रत्येकाचं बालपण दुसऱ्यापेक्षा संपूर्ण वेगळं आहे. इथंच एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला समजते, ती म्हणजे ‘भावविश्व’. बालपण वेगळं असतं, याचं कारण प्रत्येकाचं भावविश्व वेगळं असतं. चिंचा-गोळ्या, क्रिकेट, अभ्यास हे पैलू समान असले, तरी मुलांचं भावविश्व कितीतरी वेगळं असतं. ही भावविश्वं म्हणजेच ‘आठवणी’! म्हणूनच प्रत्येकाच्या आठवणी ‘डिस्टिंक्ट’. त्यांचा कुठलाही साचा नसतो. आठवणींची कधीही झेरॉक्स काढता येत नाही. म्युझियमसंबंधित ‘अँटिक’ शब्द म्हणूनच आठवणी या शब्दाच्या व्याख्येसाठी अर्थपूर्ण आहे. अँटिक पीस म्हणजे त्या ऐवजासारखा इतर कोणताही दुसरा ऐवज नसणं, ओन्ली वन एक्स्क्लुझिव्ह पीस! अगदी तशाच आठवणीसुद्धा प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगवगेळ्या! म्हणूनच अँटिक हा शब्द आठवणींसाठी अगदी समर्पक ठरतो..असे आठवणींचे अनेक अँटिक पीसेस मनाच्या संग्रहालयात लखलखत राहतात. यातले काही अँटिक पीसेस अनेकदा रोमँटिक पीसेस होऊन अलवार भुरळ घालतात. बऱ्याचदा जुन्या वस्तू ताज्या ठेवण्यासाठी त्या शीतगृहात जतन केल्या जातात, पण कित्येक वर्षांपूर्वीचा गुलाब मनात मात्र कोणत्याही शीतगृहाशिवाय ताजा राहतो. का बरं? कारण तेव्हा मन नावाचं म्युझियमच शीतगृह झालेलं असतं. हिरे-माणकांचा गुलाब कदाचित अँटिक असेल, पण मनात वर्षानुवर्षं जपलेला तो गुलाब रोमँटिक असतो आणि अनमोलही! दुर्मीळ म्हणजेच मोलाचं, हेच जर समीकरण असेल, तर एखाद्या आजींना रस्ता ओलांडण्यासाठी मदत केल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर येणारं सुखद हसू हे माझ्यासाठी दुर्मीळ आहे. लहानग्या भाच्याला दिलेला लाडू त्यानं अर्धा तोडून अनपेक्षितपणे आपल्याला भरवावा हे माझ्यासाठी दुर्मीळ. आपण लावलेल्या वेलीला आलेलं पहिलं फूल पाहत राहणं हे दुर्मीळ. मोबाईलचं चार्जिंग एक टक्क्यावर असताना, गरजेचा तो एक कॉल पूर्ण करणं, हेही माझ्या मते दुर्मीळच! आणि या दुर्मीळ गोष्टींचं मोल इतकं, की या गोष्टींना ना कोणताही काळ पुसू शकेल, ना यावर कोणतीही धूळ बसू शकेल. बरं, खऱ्याखुऱ्या म्युझियममधील वस्तूंसारखा या गोष्टींना कोणताही मेंटेनन्स नाही, की कोणतीही देखरेख नाही. मनाच्या म्युझियमचा फक्त एक दरवाजा उघडला, की गोष्ट जशीच्या तशी तुमच्यासमोर उभी! अगदी स्थळ-काळ-अवकाश सारं भेदून! अगदी तिच्या शुद्ध आणि अस्सल स्वरूपात. नाणी संग्रहालयातील नाणी कदाचित काळसर पडतील, शस्त्रास्त्रं काही प्रमाणात गंजून जातील, जुनाट कागदपत्रं जीर्ण होतील; पण आठवणी? आठवणी पृथ्वीवर येणाऱ्या पहिल्या पावसाच्या थेंबासारख्या ताज्या आणि अस्सल राहतील. फक्त एक थरथरतं स्पंदन आणि मनातल्या ‘जगात’ आणि मनाच्या ‘ढगात’ आठवणींचा श्रावण सुरू! आपल्याच भूतकाळात, आपल्या आठवणींमध्ये शिरण्यासाठी कोणत्याही टाइम मशिनची गरज नाही. आपल्याला इच्छा झाली, की आठवणी आपल्या मनातल्या म्युझियममध्ये हजर! मनाच्या म्युझियमची सर्वात मोठी श्रीमंती म्हणजे, आयुष्यातल्या डाउनफॉलच्या काळात मनातल्या आठवणीच वरदान होऊन येतात, आपल्याला धीर देतात. भारावून म्युझियममधला एखादा दुर्मीळ हिरा पाहावा, तसं आ वासून आपण ती सुंदर आठवण आठवत राहतो. आपलं मन लख्ख करत राहतो. आठवणींचा तो हिरा आपल्यासाठी ‘हिरो’ ठरतो आणि आपण डाउनफॉलमधून बाहेर येतो. कधीकधी तर फक्त एक आठवण अशी असते, जी आयुष्यभरासाठी आपल्या सकारात्मकतेची जडीबुटी होऊन जाते. ही आठवण म्हणजेच तुमच्या मनाच्या म्युझियममधला आयकॉनिक अँटिक ‘Piece’! आणि हो, अँटिक ‘Peace’सुद्धा! . प्रत्येकाच्या आठवणी वेगवगेळ्या असल्या, तरी काही बाबतींत सगळ्यांच्या आठवणींमध्ये साम्य असतं. उदाहरणार्थ, पहिला अनुभव - पहिलं प्रेम... सर्वांच्याच मनातली जवळची आठवण! साम्य! अगदी तसंच पहिला पाऊस, पहिली मिठी, पहिलं बक्षीस, पहिलं ड्रायव्हिंग, पहिला विमान प्रवास, पहिला जॉब, पहिली कमाई... आणि मग ही पहिल्या आठवणींची कधीही न संपणारी यादी! कोणत्याही गोष्टीचा प्रथम अनुभव घेताना मन उत्कट असतं. त्या गोष्टीसाठी उत्सुक असतं. यातूनच ती गोष्ट आठवण होऊन मनात शिलालेखासारखी कोरली जाते. म्हणूनच ‘पहिलीवहिली आठवण’ हे मनातल्या म्युझियममधलं सर्वात सुंदर आणि लाडकं दालन असतं. जिथं आपण एखाद्या नवख्या पर्यटकासारखं पुन्हा पुन्हा घुटमळत राहतो आणि त्या आठवणींचा आस्वाद घेत राहतो.खरंच आठवणींकडेसुद्धा आस्वादक वृत्तीनं पाहायला हवं. आपण आपल्या आवडीच्या रेसिपीचा जसा पुरवून पुरवून आस्वाद घेतो. पुन्हा पुन्हा तो घास जिभेवर रेंगाळत ठेवतो. अगदी तसंच असतं आठवणींचंही. आठवणींचा आस्वादही अस्सल रसिक वृत्तीनं घ्यायला हवा, कारण आठवणीसुद्धा एक प्रकारच्या रेसिपीजच असतात, तिखट-गोड, आंबट-तुरट चवीच्या. कधीकधी तर जळजळीत मसालेदारसुद्धा. आणि या रेसिपी करणारा मास्टरशेफ म्हणजे ‘काळ’! पण आजकाल आठवणींचा असा आस्वाद घेणंच हरवलंय. मनाच्या म्युझियममध्ये भटकंती करणं हरवलंय. आजच्या जनरेशनला मेमरी म्हटलं की ‘मेमरी कार्ड’ आठवतं, ५०० जीबी, १ टीबी. जिथंतिथं डेटा, हिशोब. अगणित आठवणींचा कधी हिशोब करता येईल का? 'स्टोरेज स्पेस रनिंग आऊट' म्हणून आठवणींना आपल्या सोयीनुसार 'कस्टमाइज' करता येत नाही. तसंच इच्छा झाली म्हणून आठवणींचा 'बॅकअप' घेता येत नाही आणि इच्छा झाली म्हणून त्या 'डिलीट'ही करता येत नाहीत. हीच तर आयुष्याची गंमत आहे.फक्त व्हॉट्सॲप स्टेटस आणि इन्स्टा स्टोरी टाकून मेमरीज साठवता येत नाहीत, ते 'डॉक्युमेंटेशन' झालं. मेमरीसाठी आपल्या मनाचं 'म्युझियम' करता यायला हवं. तरचं ती मेमरी... ती आठवणसुद्धा त्या म्युझियममधला दुर्मीळ 'अँटिक पीस' होऊन तुम्हाला खुणावत राहील, अगदी आयुष्यभर!प्रतीक जाधव पुणेस्थित कवी व लेखक आहेत. 