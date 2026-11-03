Premium|Pain Management and Relief : वेदना समायोजन म्हणजे काय? वेदना नियंत्रित ठेवण्यासाठी काय करावे?

विद्या हर्डीकर-सप्रेवेदना पूर्णपणे नष्ट करणं नेहमीच शक्य नसतं, परंतु योग्य औषधोपचार, सकारात्मक दृष्टिकोन, नियमित व्यायाम आणि जीवनशैलीतले बदल यांच्या साहाय्यानं वेदनांचं योग्य समायोजन करून आपण आपलं आयुष्य अधिक सुसह्य, आनंदी आणि अर्थपूर्ण करू शकतो.आ ता आम्हाला दुखणं खुपणं समजत हो, पण हे वेदना समायोजन? हे समायोजन म्हणजे काय असतं? ‘सांध्यामध्ये कळा मारती’ किंवा ‘तोल सुटावा अशी वेळ ही, धरा बोट हे नातीचं’ असं हे ‘साठावं वरीस’ धोक्याचं असतं. ‘आताशा वयोमानामुळे गुडघे दुखतात’ हे वृद्धापकाळात येणारे उद्गार आपण ऐकत असतो. कधी खरोखरच तोल जाऊन हाड मोडतं, मग शल्यक्रिया होते, त्यानंतर वेदना होतात; अपघातात जखमा होतात; कधी कॅन्सरसारखा आजार होतो, त्यात वेदना होतात, त्यांचं निराकरण कसं करावं, औषधं काय घ्यावीत, फिजिओथेरपीमुळे लवकर बरं वाटेल का? या सगळ्याचा विचार आणि कृती म्हणजे वेदना समायोजन. याचा विचार कोणत्याही वयासाठी करावा लागतो. आपल्याला दुखतं का? तर शरीरातल्या एंडॉर्फिन आणि सबस्टन्स पी यांचा समतोल ढळतो म्हणून. समायोजन शब्दाइतकंच हे गूढ वाटतं ना? सोपं करून सांगायचं तर एंडॉर्फिन म्हणजे आपल्या वेदना अडवणारं मेंदूतलं एक रसायन. त्याला ‘फील गुड’ रसायन म्हणतात. सबस्टन्स पी हा शरीरातला अकरा अमिनो ॲसिड्सचा समूह असतो. तो मध्यवर्ती चेतासंस्था आणि आजूबाजूच्या चेतासंस्थेत न्यूरो ट्रान्समिटर किंवा संदेशक म्हणून काम करतो. वेदना, मानसिक ताण आणि सूज नियंत्रित करण्याच्या यंत्रणेला तो जोडला जातो. तो शरीराच्या कोणत्याही भागातून वेदनेचे संदेश मध्यवर्ती चेतासंस्थेकडे पाठवण्याचं काम करतो. ते संदेश पाठीच्या कण्याद्वारे पाठवले जातात. परिणामी आपल्याला दुखतं आणि त्याची ठणठण खुपते. म्हणजे आपल्याला वेदना होते. .Premium|Sant Namdev and Warkari Tradition : वारकरी संप्रदायाचा पाया संत नामदेवांनी रचला? संतपरंपरेतील योगदानाचा ऐतिहासिक संदर्भातून वेध.म्हणजे पाहा, आपली त्वचा, स्नायू, हाडे किंवा पोटातले अवयव यांना काहीतरी दुखापत होते. मग त्याची जाणीव आपल्या मणक्यातल्या ए आणि सी प्रकारच्या संवेदना तंतूंमधून त्या सबस्टन्स पी नावाच्या समूहापर्यंत पोहोचते. वेदनेचा संदेश आपल्या मज्जारज्जूमार्फत मेंदूपर्यंत पोहोचतो. मेंदू त्यावर कार्यवाही करून आपल्याला वेदनेची जाणीव करून देतो आणि वेदनेचा चित्कार आपल्या तोंडून बाहेर पडतो. त्यावेळचे विचार, संवेदना आणि भावनांचा वेदनेच्या अभिव्यक्तीवर परिणाम होतो.वेदनांचे दोन प्रकार असतात, थोड्या काळाकरता पण तीव्र स्वरूपाच्या वेदना आणि दीर्घकालीन वेदना. तत्कालिक तीव्र वेदना हृदयविकाराचा झटका येताना किंवा हाड मोडताना होतात. त्यावर तातडीची उपाययोजना करावी लागते. वेदनाशामकंसुद्धा घ्यावी लागतात. दीर्घकालीन वेदनांचं स्वरूप गुंतागुंतीचं असते. उदाहरणार्थ, सांध्यांमधली सूज, पोटातल्या अवयवांची सूज, एखादी नर्व्ह म्हणजे मज्जातंतू दाबला जाणं (सायटिका), मसल स्पॅझम म्हणजे स्नायू आखडणं (पायात गोळा येणं), नैराश्य आणि ताणतणावामुळे सतत होणारी वेदनेची ठुसठुस. अशा वेदनांचं शमन करण्यासाठी थेरपी, जीवनशैलीत बदल, काही खास औषधं असे विविध उपचार करावे लागतात.त्यामुळे दीर्घकालीन वेदनांचं कोडं सोडवणं हे एखादं जिगसॉ पझल सोडवण्यासारखं असतं. रुग्ण त्याबद्दल बोलतो. नातेवाइकांची निरीक्षणं असतात. मग ‘बरं’ होण्यासाठी काही अपेक्षा असतात. त्याच्या मार्गांचा विचार केला जातो. त्या सगळ्याचं परीक्षण करावं लागतं. ते रुग्णापर्यंत पोहोचवावं लागतं. त्यावर पुन्हा रुग्ण आपले अनुभव सांगतो आणि मग हे चक्र सुरू राहतं. ज्यांना अशा प्रकारच्या वेदनांना सामोरं जावं लागत नाही, त्यांचे तर्क कुतर्क सुरू होतात. ‘रुग्णाला खरंच काही होतंय का?’, ‘त्यांना काही होत नाही हो, उगाच सारखं आई गं उई गं करत असतात’ असे उद्गार आपण ऐकले असतील. त्यामुळे दुखणं आणखीनच खुपतं!.आमच्याकडे एक संवाद होत असे. मला पाठीचं दुखणं लागलं. ‘काय तुझी रोज रडारड! अशी कशी पाठ दुखते? माझी नाही कधी दुखत ती?’ इति नवरा. कालांतरानं एकदा त्याची पाठ दुखू लागली. तेव्हा मी म्हटलंं, ‘आता समजलं ना तुला कशी पाठ दुखते ती?’ त्यावर तो माझ्यावरच खवळला, ‘काय दुष्ट आहेस! माझी पाठ दुखते ती दुखते. ते दुखणं थांबवायचं आणि मला जरा सहानुभूती दाखवायची, तर तुला आनंद झालेला दिसतो!’ हा वार मला अगदी पाठीत खुप(स)ला!पाठदुखी, गुडघेदुखी, मानदुखी, डोकेदुखी, अर्धशिशी (मायग्रेन) हे अशा दुखण्याचे प्रकार. पासष्ठ वर्षांवरचे किमान ६५ टक्के लोक कसल्या तरी दीर्घकालीन दुखण्यानं बेजार असतातच. पाठदुखी, कंबरदुखीची कारणं म्हणजे स्थूलपणा, ऑस्टिओपोरोसिस, मज्जातंतू दाबला जाणं, मणक्याच्या हाडाची चकती झिजणं, मणक्यामधल्या हाडांना चीर पडणं, खालच्या अवयवांना इजा होणं, इत्यादी. वेदनाशामकं तात्पुरता आराम देतात, पण आपल्याला वजन कमी करणं, व्यायाम करणं अशा अनेक मार्गांनी या वेदनेचं समायोजन करावं लागतं. मला स्वतःला पाण्यात चालणं, वॉटर ॲरोबिक्स, योगासनं आणि उभं राहण्याच्या, चालण्याच्या सवयी बदलून फायदा झाला आणि होतो. कारण हे दुखणं पूर्ण बरं होणं कठीण असतं. त्याचं समायोजन म्हणजे मॅनेजमेंट करावी लागते.समायोजन म्हणजे काय सुधारता येण्यासारखं आहे, काय सहन करावं लागेल आणि या दोन्हीतला फरक जाणून आपल्या डोक्याचा ताप कसा कमी करता येईल हा विचार करणं. या प्रक्रियेत तज्ज्ञ डॉक्टरांपासून कुटुंब आणि मित्र यांच्यापर्यंत सर्वांचा सहभाग असावा लागतो. वेदना समायोजनात कृती करण्याची प्रक्रिया कशा असावी?.काय निदान आहे ते नीट समजावून घ्यावं.समायोजनाच्या साध्य पण परिणामकारक व्यवस्था काय असू शकतात याचा विचार करावा.आपल्या जीवनप्रणालीत काही बदल करून परिणाम साधता येतो का?वेदनाशामकांची माहिती, प्रकार आणि त्यांच्या डोसचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम समजून घ्यावेत. विशेषतः नशा येऊ शकणारी औषधं आणि त्यांचे परिणाम जाणून घ्यावेत.यात फिजिओथेरपी महत्त्वाची असू शकते. त्याची पूर्ण माहिती असावी. ती घेण्यात हयगय करू नये.कधीकधी शस्त्रक्रियेनं, विशेषतः मणक्यांची हाडं जोडणं, ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर किंवा मसाज यांसारख्या पूरक उपचारांचाही फायदा होऊ शकतो.या सगळ्यात यशस्वीपणे वेदना समायोजन करण्यासाठी रुग्ण किंवा वृद्ध स्वतः जेवढं करेल तेवढा उपयोग जास्त होतो. हालचाल करत राहणं आणि चुकीचे व्यायाम टाळणं. ॲव्होकाडो, ब्रोकोली, टोमॅटो, कोबी, काकडी यांचा आहारात सामावेश असावा. त्यामुळे सेल्युलर ऊर्जा वाढते आणि चयापचय क्रिया वाढते. पडणं-धडपडणं काळजीपूर्वक टाळावं. चालणं आणि उभं राहण्याच्या पद्धती, पटकन तोल सांभाळता न येणं, धांदरटपणा (लक्ष नसणं) आणि स्नायूंची ताकद कमी होणं यांसारख्या कारणांमुळे माणसं पडतात.स्नायूंची ताकद वाढवणं, हाडांची घनता वाढवण्यासाठी उपचार घेणं, मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणं, उभं राहण्याच्या पद्धतीवर काम करणं, तोल संभाळण्याची क्षमता वाढवणारी योगासनं करणं या सगळ्यामुळे पडण्यापासून बचाव करणं शक्य होतं. अमेरिकन आर्थरायटिस अससोशिएशननं योग आणि ‘तायची’ची शिफारस केली आहे आणि अमेरिकेत पुष्कळ ज्येष्ठ नागरिक केंद्रात हे शिकवलं जातं.थोडक्यात सांगायचं, तर वेदना पूर्णपणे नष्ट करणं नेहमीच शक्य नसतं, परंतु योग्य औषधोपचार, सकारात्मक दृष्टिकोन, नियमित व्यायाम आणि जीवनशैलीतले बदल यांच्या साहाय्यानं वेदनांचं योग्य समायोजन करून आपण आपलं आयुष्य अधिक सुसह्य, आनंदी आणि अर्थपूर्ण करू शकतो.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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