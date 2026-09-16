Premiunm|Panhala Fort Plateau Flowers : पन्हाळगडच्या कातळावर एवढी फुले कशी फुलतात? विज्ञानाने उलगडलं गूढ

डॉ. मंदार दातार पन्हाळगडचा पठार सारा, घालून पायांखाली फुले जमविली तऱ्हेतऱ्हेची जीं जीं हाती आली फुले वेचिलीं पण आता ती द्यावी कोणालागी? राक्षसीवृत्ति स्मरणदेवता क्षणांत झाली जागी पन्हाळगडाच्या पठारावर फिरताना कुणाही कवीला पडेल असाच प्रश्न कवी गोविंदाग्रज म्हणजेच राम गणेश गडकरींना पडला. इतकी सारी फुले वेचली, पण ती द्यायची कोणाला? जिला द्यायची ती प्रियतमा तर जवळ नाही, मग या फुलांचे करू काय? पण या प्रश्नांआधीचा एक मूलभूत उपप्रश्न हा होता, की या कातळावर इतकी सारी फुले कशी काय फुलली आहेत? हा प्रश्नही गडकरींच्या साहित्याप्रमाणे वर्षानुवर्षे चिरतरुण राहिला. साहित्याला त्याचे उत्तर सापडले नाही. जी कोडी साहित्यिकांना सुटत नाहीत, ती सोडवतात वैज्ञानिक. ‘जे न देखे रवी, ते देखे कवी’ असे नेहमीच असते असे नाही. गडकरींच्या वाग्वैजयंतीनंतर आठ दशकांनी वनस्पती अभ्यासक डॉ. अपर्णा वाटवे यांनी हाच प्रश्न घेऊन सह्याद्रीच्या पठारांवर, सड्यांवर पाऊल टाकले आणि या कातळ पुष्पसृष्टीचे मर्म उलगडून दाखवले. त्यांनी ही पृष्पसृष्टी वेगळी आहे आणि ती केवळ येथीलच नाही, तर जगभरात विषुववृत्तीय प्रदेशात विस्तारलेल्या रॉक आऊटक्रॉप या परिसंस्थेचा भाग आहे असे पहिल्यांदाच दाखवून दिले आणि यादृष्टीने भारतीय पठारांना जागतिक नकाशावर आणले. .Premium|Arthur Road Jail reforms Mumbai : आर्थर रोड कारागृह की सुधारगृह? अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?.डॉ. वाटवेंनी अभ्यासलेल्या पठारावरची ही विविधरंगी, विपुलगंधी, बहारदार फुले कुणा प्रियतमेला देण्यासाठी नसतातच मुळी. ती असतात कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी! आपली जनुके पुढच्या पिढीत नेण्यासाठी वनस्पतींनी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे हे जिवंत उदाहरण आहे. हे वाचून थोडेसे निरस वाटेल खरे, पण या वैविध्यामागचे हे कारण कवींनी विचारलेल्या प्रश्नापेक्षा जास्त कुतूहल जागवणारे व उत्कंठा अधिकच वाढवणारे आहे.सह्याद्रीमधील ही जांभ्याची किंवा कातळाची पठारे आणि कोकणात ज्यांना आपण सडे म्हणतो, ते सपाट खडकाळ भाग आपल्या प्रदेशातील महत्त्वाचे अधिवास आहेत. सुमारे ६.५ कोटी वर्षांपूर्वी दख्खनच्या भूगर्भातून ज्वालामुखी उद्रेक झाले आणि त्यातून आलेल्या लाव्हाचे एकावर एक थर साचत गेले. यातून तयार झाला शेकडो मीटर उंचीचा जाड बेसॉल्ट (काळा खडक) अन् घडले हे दख्खनचे पठार (डेक्कन ट्रॅप्स). मग कोट्यवधी वर्षे उन्हाने, वाऱ्याने व विशेषतः पावसाने या बेसॉल्टला झिजव झिजव झिजवले. या महास्नानात बाकी सगळी मूलद्रव्ये वाहून गेली आणि लोह व ॲल्युमिनियम तेवढे मागे राहिले. त्यामुळे हे जांभा दगड पोषणमूल्यांनी न्यून झाले. जांभे आणि काळे खडक सह्याद्रीचा गाभा आहेत. आपल्या निसर्गदत्त कठोरपणाने अजिंक्य झालेले हे अजोड पत्थर हिवाळ्याचे अन् उन्हाळ्याचे मिळून आठ महिने कोरडेच असतात. या काळात या पठारांना पावसाची रिमझिम सोडाच, पण पाण्याचा एक थेंबही मिळत नाही. इतक्या विपरीत काळात पठारांवर छोट्या हंगामी वनस्पतींना जिवंत राहणे शक्यच नसते. त्यामुळे पावसाळ्याचे चार महिने एवढा काय तो काळ हे खडक वनस्पतींसाठी जगण्याचा रंगमंच होतात. वनस्पतींचे फुलणे-फळणे हा सारा खेळ या चार महिन्यांत चालतो.वर्षभर ही पठारे अक्षरशः मरुभूमीसारखी कोरडी असल्यामुळे इतर अधिवासांप्रमाणे येथे वर्षभर मुक्कामी कीटक नसतात. मग मुळातच कीटक नाहीत तिथे फुलून काय उपयोग? आणि जर फुलायचे असेल, तर कीटकांना बोलवायलाच हवे. पण एकुटवाण्या फुलाकडे कीटक येतील कशाला? मात्र हजारो फुले एकाच वेळी उमलली तर? तेव्हा ‘या किड्यांनो या’ अशा विशेष आमंत्रणासाठीच येथील शेकडो वनस्पती एकाच वेळी फुलतात. गावातील मोकळ्या मैदानावर जत्रा भरते, तेव्हा इतर वेळी तिकडे न फिरकणारे बालगोपाळ तुडुंब गर्दी करतात, तसेच काहीसे हेही. पठारावरच्या वनस्पतीही जत्रा भरवून एकेकट्या न फुलता एकत्र फुलतात. हे एकत्र फुलणे किंवा समूहबहर (मास ब्लूमिंग) म्हणजे उत्क्रांतीची एक चतुर रणनीती आहे. एकमेकांच्या साथीने कीटकांना आकर्षित करणाऱ्या या वनस्पतींना वेळप्रसंगी एकमेकांमध्ये होत असणाऱ्या स्पर्धेलाही सामोरे जावे लागते. तरीही त्या हातात हात घालून फुलतात आणि त्यामुळेच त्या टिकून राहतात..या फुलोत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील फुलांच्या रंगांचा क्रम. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पठार धनगरी गेंद किंवा एरिओकोलनच्या फुलांमुळे पांढरे होते. मग कवळा, स्मिथिया आणि सोनकीच्या फुलांनी सोनपिवळे आणि शेवटी नीलिमा, जांभळा तुरा यांसारख्या वनस्पतींच्या फुलांनी निळे-जांभळे होते. ज्यावर्षी टोपली कारवीचा बहर असतो, त्यावर्षी तर ही पठारे अक्षरशः अवर्णनीय रंगांत न्हाऊन निघतात. हा रंगांचा क्रम उगाचच नाही. प्रत्येक वनस्पती आपल्या परागवाहकाला साद घालण्याच्यावेळीच फुलते; एकमेकींशी थेट स्पर्धा टाळत बहरत राहते.पण यातील एक चतुर्थांश वनस्पतींच्या जातीच हा समूहबहर साजरा करतात, बाकी जाती तुलनेने कमी संख्येत आणि कमी घनतेत फुलतात. या विखरून फुलणाऱ्या वानसजातीही या समूहबहराच्या लाटेवरच स्वार होतात आणि परागवाहकांना हाकारा देतात. मोठ्या जत्रेत जसे छोटे दुकानदारही आपले पोट भरतात, अगदी तसेच. पठारांवरच्या वनस्पतीही वेगळ्याच. जमिनीत माती कमी, त्यामुळे मूलद्रव्ये कमी. तेव्हा या मूलद्रव्यांच्या कमतरतेला सामोरे जायला त्या काय काय युक्त्या करतात! काही वनस्पती अन्न साठवून ठेवता येतील असे कंद तयार करतात. भूगर्भातील हा खजिना कोरड्या हंगामात वनस्पतीला तगवतो. काही वनस्पती कीटक मारून आपला गुजारा करतात. दवबिंदू किंवा सीतेची आसवे यांसारख्या मांसभक्षी वनस्पती याच पठारांवर आढळतात. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेच येथे विपुल प्रदेशनिष्ठ वनस्पती निर्माण झाल्या. या पठारांवरच आढळणाऱ्या, या कातळावरच जगणाऱ्या आणि जगात इतरत्र कुठेच न वाढणाऱ्या या वनस्पती अजबच म्हणाव्यात!या पठारांवरच्या वनस्पतींच्या विविधतेवर माझी अष्टाक्षरी नावाच्या छंदामधील कविता. या छंदाच्या प्रत्येक ओळीत नेमकी आठ अक्षरे (वर्ण) असतात. यात मात्रांचा हिशोब नसतो, पण प्रत्येक ओळीत आठपेक्षा एकही अक्षर कमी किंवा जास्त वापरले जात नाही. किंबहुना यामुळेच हा काव्यछंद प्रकार लयबद्ध आणि ऐकायला अत्यंत मधुर वाटतो. मराठीतल्या अनेक रचना, विशेषतः बहिणाबाईंच्या ‘मन वढाय वढाय’, ‘अरे संसार संसार’ यांसारख्या रचना या छंदात आहेत.फुले वेचिता वेचिता, झोळी भरुनिया जातेअलीबाबाच्या गुहेची, गोष्ट स्मरुनिया जातेलांब सड्यांवरती या, सडे विपुल फुलांचेकिती रंग किती गंध, कसे आकार तयांचेकाही साजिऱ्या फुलांना, निळ्या आभाळाची आससांध्य वेलीच्या रंगानी, देही सुंदर आरासरुप तेजभास्कराचे, काही पुष्पी उतरतेचंद्रासवे काही गाती, राती शरदाची गीतेकाही कुसुमांना ओढ, चिंब आषाढसरीचीशोभा पाकळ्यात येते, थेट मेघडंबरीचीश्वास फुलांचे या कधी, धुंद गंधीत सुवासवाऱ्या हस्ते उधळती, परिमळ हा दिशांतअशा मौसमी फुलांचे, किती नेटके जीवनत्यांच्यासाठी पुरे वर्ष, तुझा माझा जो श्रावणनित्य दर्शन फुलांचे, चित्त वरुनिया जातेफुले वेचता वेचता, झोळी भरुनिया जाते.सह्याद्रीतल्या किंवा कोकणातील कातळांवर व सड्यांवर उभे राहताना लक्षात येते, की येथील खडक केवळ खडक नाही, तर तो साडेसहा कोटी वर्षांचा इतिहास आहे; ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून घडलेला रंगमंच आहे. कोट्यवधी वर्षांपासून पावसाने झिजवलेला जांभा असो वा आजही झिजत असणारा बेसॉल्ट, याच कठोर खडकांतून दरवर्षी पांढरी, जांभळी, पिवळी फुले उमलतात. धनगरी गेंद, सीतेची आसवे, कंदीलपुष्प, टोपली कारवी, चवर, नीलिमा, स्मिथिया, पाचगणी आमरी, वायतुरा आणि गवताच्या अनेक प्रदेशनिष्ठ प्रजाती येथे फुलतात. खडकाची कठोरता हीच या फुलांची जन्मदात्री. फुलांनी या कठोरतेला एक मृदुल स्वरूप दिले आहे. कवी ग्रेस म्हणतात -मी अशी बहरले होते खडकातुन फूल उगवताखडकात वितळली होती खडकाची शुभ्र अहंतापठार किंवा सड्यांचे हेच सूत्र आहे. खडक झिजतो, माती तयार होते आणि त्या अल्पशा मातीत फुले उगवतात. जणू कठोरता स्वतःच मृदू होते. खडकातून फूल उगवते आणि त्या उगवण्यातच खडकाची अहंता वितळते. उत्क्रांतीने लाखो वर्षांत जे घडवले, ते ग्रेसांनी या अर्थाच्या दृष्टीने त्यांना अपेक्षित नसूनही केवळ दोन ओळींत मांडले...लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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