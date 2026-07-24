Premium|Parijat Flower Evolution : तीच गंधमोहिनी

डॉ. मंदार दातार पारिजातकाच्या फुलांचा, माहेर त्यागून सकाळीच सासरी जाण्याचा गुणधर्म केवळ दंतकथेपुरता मर्यादित नाही, तर त्यामागे उत्क्रांतीची एक स्पष्ट भूमिका आहे. पहाटे जमिनीवर पडलेल्या त्या शुभ्र-केशरी फुलांकडे पाहताना एक वनस्पती अभ्यासक म्हणून माझ्या मनात एक प्रश्न मात्र आवर्जून येतो. हे उदास वृक्षाचे अश्रू आहेत की परागीभवनाची कार्यपूर्ती झाल्यावर शांतपणे बाजूला होणाऱ्या एका कर्तव्यदक्ष फुलाचा अखेरचा प्रणिपात? रवींद्रनाथ टागोरांनी आपल्या ‘पेपर बोट्स’ या कवितेत एक कमाल प्रतिमा रेखाटली आहे. या कवितेत ते म्हणतात, की मी काही कागदाच्या होड्या माझ्या बागेतल्या फुलांनी भरल्या आणि पाण्यावर सोडून दिल्या आहेत. या होड्या रात्री कुठल्यातरी किनाऱ्याला लागतील आणि त्या अनोळखी देशात इथल्या पहाटेचे हे गंध पोहोचतील. या होड्यांत टागोरांनी ठेवली आहेत शिउली किंवा शेफालीची फुलं. आपण ज्याला पारिजातक किंवा प्राजक्त म्हणतो त्या वृक्षाची. शिउली टागोरांच्या काव्यात वारंवार येते. एका महाकवीला या फुलाने इतके झपाटून टाकावे हे पारिजातकाचे वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहे..Premium|Life After Retirement : निवृत्ती म्हणजे नवा प्रवास; सहजीवनासाठी मानसिक तयारी का महत्त्वाची?.पारिजातकाला हिंदीत ‘हरसिंगार’ म्हणतात. म्हणे ही पारिजाता आधी एक राजकन्या होती. सूर्यावर तिचे निस्सीम प्रेम होते. पण सूर्याने तिला झिडकारले अन् हृदय विदीर्ण झालेल्या पारिजाताने देहत्याग केला. ती जिथे मृत्यू पावली तिथे एक वृक्ष उगवला, तोच हा पारिजातक. पण या पारिजाताला अजूनही सूर्याचा असा तिटकारा आहे, की आजही ते झाड सूर्याचे दर्शन होण्याआधी पहाटेच आपली सगळी फुले गाळून टाकते. या कथेचाच प्रतिध्वनी या वनस्पतीच्या Nyctanthes arbor-tristis या शास्त्रीय नावातही उमटलेला आहे. ग्रीकमध्ये ‘Nykt’ म्हणजे रात्र आणि ‘Anthes’ म्हणजे फूल. या नावाचा अर्थ झाला रात्री उमलणारे फूल. लॅटिनमध्ये trstis म्हणजे दुःखी, त्यावरून ‘arbor-tristis’ झाला उदास वृक्ष. आपली शुभ्र-केशरी फुले गाळत गाळत संदीप खरेंच्या ‘उदासीत या कोणता रंग आहे’ या ओळीच गुणगुणणारा. हे शास्त्रीय नाव देणाऱ्या संशोधक कार्ल लिनियसमधल्या कवीला सलाम.उत्तर भारतातल्या हिमालयाच्या पायथ्यापासून ते इंडो-चायना, म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनाम आणि थेट सुमात्रा-जावापर्यंत तो नैसर्गिकरित्या आढळतो. एवढ्या विस्तृत भूमीचा हा वृक्ष आपल्या बागांमध्येही अपार रुळला आहे. ओलिएसी नावाच्या पारिजातकाच्या कुळातल्या वनस्पतींची फुले म्हणजे आपल्या परिचयातील मोगरा, जाई, जुई, चमेली, सायली वगैरे. ही सगळीच फुले आपल्या गंधांनी जनमानसावर राज्य करणारी. इलाही जमादार म्हणूनच म्हणतात ‘जखमा कशा सुगंधी झाल्यात काळजाला, केलेत वार ज्याने, तो मोगरा असावा’. हाच गंधाळलेला कुळधर्म पुढे नेणारा पारिजातक. पारिजातकाच्या शुभ्र पांढऱ्या पाच-सहा पाकळ्यांमध्ये मध्यभागी एक केशरी नळी असते. पांढऱ्या मेघांच्या पार्श्वभूमीवर होणारा सूर्यास्तच जणू. ही फुले रात्री उमलतात, सुगंधाचा शिडकावा करतात आणि पहाट होण्याआधीच जमिनीवर गळून पडतात. सकाळी झाडाखाली शुभ्र-केशरी फुलांचा एक मखमली गालिचाच पसरून ठेवतो हा वृक्ष..याच पारिजातावरची देवराज नावाच्या वृत्तातली ही माझी कविता. देवराज आपल्याला ज्ञात आहे शंकराचार्यांच्या कालभैरवाष्टकामुळे. ‘देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं’ यातील पहिल्या शब्दावरूनच या वृत्ताचे नाव आले आहे. ‘नारनार नारनार नारनार नार ना’ असा लघुगुरू क्रम असलेल्या या अक्षरगणवृत्तात प्रत्येक ओळीत पंधरा अक्षरे येतात.पारिजातका तुझी अपूर्व रंग संगतीशुभ्र पाकळ्या अजोड केशरात रंगतीरात्रिच्या तमात तूच गंध मुक्त लोटशीप्रातःकाल ये समोर भूमिलाच भेटसीमंथनात जन्मलास अमृतासमेत तूसिंधुजा रमेसमान, रत्न एक श्वेत तूदेवलोक वाटिकेत इंद्र लावतो सुखेनारदादिकांमुखी तुझीच फक्त कौतुकेयुद्ध एक स्वर्गीचेच वासुदेव जे लढेकाय देवही करेल पत्नि आग्रहापुढेरात्र ही तुझी सखी, रवी तुला न भावतोमेघ दाटता नभात गंधही दुणावतोमूळचा वनातलाच, अंगणात वाढलामान्यता जनामनात पारिजातका तुलामाझ्या शिक्षिका आणि वनस्पतींवर विपुल लेखन करणाऱ्या डॉ. हेमा साने यांच्या परिचितांचा परिचय पुस्तकातील पारिजातावर लिहिलेल्या लेखाचा पगडा माझ्या मनावर इतका आहे, की त्यांच्या पारिजाताकडे बघण्याच्या त्या विशिष्ट दृष्टीची अभिव्यक्तीच या काव्यात झाली असे असे मला वाटते.भारतीय परंपरेत पारिजाताचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. समुद्रमंथनातून मिळालेल्या रत्नांपैकी एक होता पारिजात वृक्ष. हे देवेंद्राच्या अमरावतीत स्थान मिळालेले दिव्य झाड. पण हे झाड पृथ्वीवर आणले पार्थसारथी कृष्णाने. देवर्षी नारदाने द्वारकेत श्रीकृष्णाकडे येताना एक पारिजाताचे फूल आणले. हे स्वर्गीय फूल पाहून हे झाडच आपल्या अंगणात हवे असा सत्यभामेने हट्ट धरला. पत्नीप्रेमापोटी कृष्णाने इंद्राशी युद्ध केले आणि हा वृक्ष पृथ्वीवर आणला. पण विधिलिखित असे की सत्यभामेच्या अंगणात लावलेल्या त्या झाडाची फुले मात्र रुक्मिणीच्या अंगणात गळत राहिली..पारिजातकाच्या फुलांचा हा माहेर त्यागून सकाळीच सासरी जाण्याचा गुणधर्म केवळ दंतकथेपुरता मर्यादित नाही, तर त्यामागे उत्क्रांतीची एक स्पष्ट भूमिका आहे. पारिजातकाचे परागवाहक आहेत रात्रीचे पतंग. पांढरी फुले रात्री चंद्रप्रकाशात ठळक दिसतात, तीव्र सुगंध पतंगांना दुरूनही आकर्षित करतो, आणि केशरी नळी नेक्टर गाइड (Nectar Guide) म्हणून काम करते. रात्रभर परागवाहक भेट देतात, परागीभवनाचे काम पूर्ण होते. पहाट होताच, ज्या प्रकाशात त्यांचे परागवाहक सक्रिय नाहीत, त्यावेळी फुले टिकवून ठेवण्याचा काहीच फायदा नाही, हे जोखून ही झाडे फुले गाळून टाकतात. फुले गाळणे म्हणजे ऊर्जेची बचत, नको असलेल्या संसाधनांपासून मुक्तता आणि पुढच्या रात्रीच्या नव्या फुलांसाठी तजवीजही. शिउली-पारिजात हे पश्चिम बंगालचे राज्यफूल आहे. शरद ऋतूत, दुर्गापूजेच्यावेळी, शिउलीची फुले दुर्गेला अर्पण केली जातात. जणू देवीच्या आगमनाची पहिली सूचना हीच फुले देतात. पण महाराष्ट्रातही पारिजात घराच्या अंगणात, अनेक मंदिराच्या परिसरात आपली शुभ्र उपस्थिती दर्शवतो.अमृतमंथनानंतर स्वर्गात स्थिरावण्याच्या, सत्यभामेसाठी पृथ्वीवर येण्याच्या, उदास राजकन्येच्या अशा अनेक कथा पारिजातकाच्या एका फुलात दडल्या आहेत, म्हणून तो कथा, कविता, साहित्य, लोकजीवन व्यापून आहे. मराठी काव्यातही तो अजरामर आहे, पाडगावकरांच्या ‘टपटप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले’पासून राजा बढे यांच्या ‘अंगणात पारिजात, तिथे घ्या हो, घ्या विसावा’पर्यंत. पारिजाता राजकन्येची कथा मनात खोलवर रुतून बसलेली असली, तरी पहाटे जमिनीवर पडलेल्या त्या शुभ्र-केशरी फुलांकडे पाहताना एक वनस्पती अभ्यासक म्हणून माझ्या मनात एक प्रश्न मात्र आवर्जून येतो. हे उदास वृक्षाचे अश्रू आहेत की परागीभवनाची कार्यपूर्ती झाल्यावर शांतपणे बाजूला होणाऱ्या एका कर्तव्यदक्ष फुलाचा अखेरचा प्रणिपात? यथा दृष्टि तथा सृष्टि हेच खरं.लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ 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