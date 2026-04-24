Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात

वर्षा गजेंद्रगडकर विणकामाच्या प्रक्रियेमध्ये हातमाग हा त्या त्या कारागिराचा जणू कॅनव्हास असतो. शाल असो किंवा स्कार्फ, प्रत्येक उत्पादनात त्या त्या कलाकाराच्या सर्जनशील कौशल्याची खूण गुंफली गेलेली असते. पारंपरिक विणकामातल्या ठसठशीत प्रतिमा आणि सुंदर नक्षीकाम या कलाकारांची तज्ज्ञता आणि देखणी कलादृष्टी अधोरेखित करतात.भारतीय उपखंडाचं उत्तर टोक असलेलं काश्मीर! नितांत सुंदर निसर्गसौंदर्यामुळे जगभरातल्या पर्यटकांना आकर्षित करणारं हे ठिकाण आहे. या रमणीय सृष्टीसौंदर्याइतकाच इथला सांस्कृतिक वारसाही ठळक आहे. हा वारसा प्रामुख्यानं गुंफला गेला आहे तो काश्मीरमधल्या विविध हस्तकलांमध्ये. यातही शाही वस्त्र म्हणून ओळखली जाणारी काश्मीरची ‘पश्मीना शाल’ ही जगातली सर्वोत्कृष्ट हस्तकला म्हणून नावाजलेली आहे. .Premium|Eri Silk Meghalaya : एरी सिल्क; मेघालयातील स्त्रियांच्या कौशल्याची परंपरा.पश्मीनाच्या उगमाविषयी एक फारशी परिचित नसलेली गोष्ट सांगितली जाते. मीर सईद अली हमदानी हा पर्शियन सूफी संत आणि विद्वान लेखक धर्मप्रसाराच्या उद्देशानं जगप्रवास करत होता. चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी, लडाखमधल्या चांगथांगी पर्वतरांगांवर तो आला, तेव्हा त्या प्रदेशातल्या अपूर्व निसर्गसौंदर्यानं तो भारावून गेलाच, पण तिथल्या मेंढ्यांच्या अंगावरच्या मऊ, तलम लोकरीनं त्याला विशेष भुरळ पाडली. त्याच्यासोबत त्याचे अनेक अनुयायी आणि कारागीरही होते. धार्मिक उपदेशाबरोबरच इराणमधल्या काही हस्तकलांची ओळखही त्यानं काश्मिरी जनतेला करून दिली. आपल्या कारागिरांकडून काश्मीरमधल्या मेंढ्यांच्या लोकरीचे मोजे विणून त्यानं काश्मीरचा राजा झैन-उल- अबिदिन याला भेट दिली आणि लोकरीच्या वस्त्रांचा उद्योग सुरू करण्याची सूचना राजाला केली. त्यानुसार झैन-उल-अबिदिननं काश्मीरमधला लोकर उद्योग प्रस्थापित केला. पश्मीना शाली आणि गालिचे विणण्याची कला या पर्शियन कारागिरांमुळे काश्मीर खोऱ्यात रुजली असं म्हटलं जात असलं, तरी पश्मीना शालींचा उगम पुष्कळ आधीचा, म्हणजे तिसऱ्या शतकातला असावा, असंही काही संशोधकीय पुरावे सांगतात. एकूणच पश्मीना हस्तकलेला प्रदीर्घ वारसा आहे, हे निश्चित.अनेक शतकं काश्मीरमधल्या पारंपरिक वस्त्रभूषेत पश्मीना हा महत्त्वाचा भाग होता. मुख्यतः राजघराण्यांतले लोक या शालींचा वापर करत असल्यामुळे पश्मीना हे राजेशाहीचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जात होतं. लडाखमधली लोकर वापरून काश्मीरमध्ये विणल्या जाणाऱ्या पश्मीना शालींना सोळाव्या शतकात अकबरानं राजाश्रय दिला. त्यानं एकसारख्या दोन पश्मीना शाली एकत्र शिवून ‘दुशेला’ म्हणून मुघल दरबारात ती शाल लोकप्रिय केली. अकबरानं स्वतःच्या दोन्ही खांद्यांवर घेतलेली ही शाल राजेशाही रुबाबाचं प्रतीक झाली नसती तरच नवल!.अर्थातच पश्मीना शालींची ही कीर्ती भारतीय उपखंडापुरती सीमित राहिली नाही. पुढे सुमारे दोन शतकानंतर नेपोलियनलाही या शालींनी भुरळ घातली आणि आपली पत्नी एम्प्रेस जोसेफाइनला त्यानं तलम पश्मीना भेट दिली. ती या शालींच्या इतकी प्रेमात पडली, की हळूहळू तिच्याकडे या शालींचा मोठा संग्रह झाला आणि फ्रेंच उमरावांचं लक्ष या शालींनी वेधून घेतलं. यामुळे एकोणिसाव्या शतकात संपूर्ण युरोपमध्ये पश्मीना शालींनी खऱ्या अर्थानं फॅशन ट्रेंडच निर्माण केला. नंतर युरोपमधल्या उत्पादकांनी पश्मीना शालीवरून प्रेरणा घेऊन त्याच प्रकारच्या शाली विणायला सुरुवात केली. स्कॉटलंडमधलं पेजली हे गाव या शालींचं मुख्य केंद्र असल्यामुळे त्या ‘पेजली शाली’ म्हणून ओळखल्या जात होत्या. आज एकविसाव्या शतकातही पश्मीना शालींकडे उच्च अभिरुची आणि संपन्नतेचं प्रतीक म्हणूनच पाहिलं जातं. अत्युत्तम विणकाम आणि सुरेख रंगसंगती असलेल्या पश्मीना शालींइतकं इतर कुठल्या वस्त्रकलेचं वलय इतकी शतकं क्वचितच टिकून राहिलं असेल.काश्मीरमधल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चांगथांगी मेंढ्यांची मऊसूत, अतिशय तलम लोकर वापरून पश्मीना शाल विणली जाते. उर्दू भाषेत या लोकरीला ‘पश्म’ म्हणतात. त्यावरूनच या शालींना पश्मीना हे नाव मिळालं आहे. या लोकरीच्या मुलायम आणि अप्रतिम पोतामुळे जगभरात ती ‘सॉफ्ट गोल्ड’ म्हणून ओळखली जाते. चांगथांगी मेंढ्यांचा अधिवास काश्मीर, जम्मू आणि लडाखमध्ये समुद्रसपाटीपासून जवळपास १४ हजार फुटांवर असल्यामुळे पश्मीना अधिक दुर्मीळ आणि मौल्यवान आहे. वसंत ऋतूमध्ये जेव्हा हिमालयीन पर्वतरांगांमधला बर्फ वितळायला सुरुवात होते, तेव्हा या मेंढ्यांच्या अंगावरचा थंडीचा जाड कोट नैसर्गिकरित्या सैलावतो. त्यामुळे या प्राण्यांना कुठलाही त्रास न देता, ही लोकर कापून काढण्याऐवजी विंचरून काढली जाते. ही प्रक्रिया न केलेली लोकर काश्मीरमध्ये रवाना होते. तिथं वरचे राठ केस काढून आतले मऊ केस वेगळे करून स्वच्छ केले जातात. मग कसलेले कारागीर, डिझायनर्स आणि कलाकार अतिशय मेहनतीनं आणि कित्येक शतकांपासून चालत आलेल्या पारंपरिक प्रक्रिया वापरून सुंदर वस्त्रनिर्मिती करतात. या हस्तकलेचं ज्ञान या कारागिरांकडे अनेक पिढ्यांपासून संक्रमित होत राहिलं आहे..लोकरीचं सूत कातण्याच्या प्रक्रियेत हात आणि डोळ्यांचा अपूर्व संगम असतो. पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेलं सूतकताईचं तंत्र लोकरीचा दर्जा तर वाढवतंच, पण तयार होणाऱ्या धाग्याला एक वैशिष्ट्यपूर्ण रूपही देतं. धागा तयार झाला, की रंग देण्याच्या अतिशय कष्टाच्या प्रक्रियेतून तो जातो. विणकर संपूर्ण नैसर्गिक घटकांचा वापर करून मनोहारी रंगछटांची निर्मिती करतात. प्रत्येक उत्पादनाला कलेचा किमयाकारी स्पर्श देण्यासाठी हातानं रंग देण्याच्या पारंपरिक पद्धतीत कुठलीही धोकादायक रसायनं वापरली जात नाहीत. मुख्यतः मंजिष्ठा, नीळ आणि अक्रोडाच्या सालींचे रंग पश्मीना शालींमध्ये वापरले जातात. शाश्वत आणि नैतिक मूल्यांचा अवलंब करणारी ही देखणी हस्तकला म्हणूनच जगभरात पोहोचली आहे. पारंपरिक जामावार आणि कानी विणकामातल्या ठसठशीत प्रतिमा आणि सुंदर नक्षीकाम या कलाकारांची तज्ज्ञता आणि देखणी कलादृष्टी अधोरेखित करतात. अर्थात या सौंदर्याबरोबरच पश्मीना शालींचा स्पर्श आणि त्यांच्यामुळे मिळणारी ऊब मोजमापापलीकडची आहे. विशिष्ट प्रकारची, अत्युत्तम दर्जाची लोकर आणि कला व कष्ट यांच्या गुंतवणुकीचा विचार करता, पश्मीना शाली खऱ्या रत्नांसारख्याच मौल्यवान किमतीच्या आहेत, असं म्हणावं लागेल. तरीही त्यांना जगभरात मागणी आहे.गेल्या दोन वर्षांत (२०२४ ते २०२६) या शालींची जागतिक बाजारपेठ सुमारे १.२ अब्ज डॉलर ते १.८ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड असल्याचं चित्र आहे. पुढच्या पाच-सहा वर्षांत ती १.३३ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. बाजारपेठेतली शालींची मागणी वाढत असली, तरी या हस्तकलेपुढे आज अनेक समस्या उभ्या आहेत..Premium|Arthur Road Jail reforms Mumbai : आर्थर रोड कारागृह की सुधारगृह? अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?.वाढणारं तापमान, अवकाळी पाऊस आणि हिमनद्या वितळण्याचा वाढलेला वेग यांचा परिणाम संपूर्ण हिमालयातल्या वनस्पती आणि प्राण्यांवर होत आहे. अर्थातच यातून पश्मीना लोकर देणाऱ्या चांगथांगी मेंढ्याही सुटलेल्या नाहीत. समुद्रसपाटीपासून अतिशय उंच प्रदेश आणि उणे ४०पर्यंत थंड हवामानातच या मेंढ्या आढळतात. पण हिमालयातली नाजूक परिसंस्था आणि तिच्याआधारे जगणारे चांगपा मेंढपाळांसारखे समुदायही सध्या धोक्यात आले आहेत. हवामान बदलामुळे मेंढ्यांचं खाद्य असणाऱ्या गवताची वाढ खुंटली आहे. यामुळे मेंढ्यांना मिळणारा पोषक आहार कमी झाला आहे. अतिकडक थंडी आणि उन्हाळ्यातल्या सरासरी तापमानात वाढ होऊ लागल्यामुळे, मेंढ्यांचे कितीतरी नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत चांगथांग पठारावरच्या खनक गावात राहणारे अनेक मेंढपाळ आपलं गाव सोडून लेहच्या परिघावर स्थलांतरित झाले आहेत. मोठी शारीरिक आणि मानसिक ऊर्जा खर्च करून तोट्यातलं पशुपालन करण्यापेक्षा, शहरात जाऊन मिळेल ते काम करण्याकडे या मेंढपाळांच्या तरुण पिढीचा कल वाढत आहे. या सगळ्यांमुळे पश्मीना लोकरीचं उत्पादन घटलं आहे आणि लोकरीचा दर्जाही खालावत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करणं, हे या कारागिरांपुढचं मोठं आव्हान आहे.शालींच्या व्यापारातली घट भारताच्या सर्वोत्तम निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम घडवणारी आहेच, पण भटकं आयुष्य जगणाऱ्या चांगपा मेंढपाळांच्या संस्कृतीलाही ती विनाशाच्या दिशेनं नेतं आहे. चराईच्या शाश्वत पद्धती, कुरणांचं सुयोग्य व्यवस्थापन आणि उजाड झालेल्या जमिनींवर पुनर्लागवड अशा उपायांद्वारे स्थानिक परिसंस्थेचं संतुलन राखता येऊ शकेल आणि चांगथांगी मेंढ्यांचं आणि चांगपा समुदायाचं अस्तित्वही टिकू शकेल. पश्मीना शालींची अपूर्व हस्तकला टिकवायची असेल, तर हे जाणीवपूर्वक आणि अग्रक्रमानं करायला हवं.या हस्तकलेपुढचं आणखी एक संकट म्हणजे नव्या काळाबरोबर आलेलं यांत्रिकीकरण. मेंढ्यांच्या अंगावरचे केस काढणं, त्यांची वर्गवारी करणं, त्यांपासून सूत काढणं, रंग देणं, विणकाम आणि भरतकाम करणं या सगळ्या प्रक्रिया अनेक शतकांपासून हातानं केल्या जात आहेत. पण आता काश्मीर खोऱ्याबाहेरच्या व्यापाऱ्यांनी आणलेली, दररोज आठ ते दहा शाली तयार करणारी यंत्रं आणि विजेवर चालणारी मागयंत्र पारंपरिक हातमागांची जागा घेत आहेत. यामुळे अनेक कारागीर बेरोजगार झाले आहेत. खरंतर १९८५च्या हातमाग संरक्षण कायद्यानं ही हस्तकला वाचवण्यासाठी पश्मीना शालींच्या निर्मितीमधल्या यांत्रिकीकरणावर बंदी घातली आहे, पण या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार फारसं यशस्वी झालेली दिसत नाही..पश्मीना शालींच्या निर्मितीमध्ये अलीकडच्या काळात सतत येणारा आणखी एक अडसर म्हणजे सीमावर्ती भागातल्या वाढत्या दहशतवादी कारवाया, त्यामुळे स्थानिक समुदायांवर आलेलं भीतीचं सावट आणि लष्करी मोहिमांमुळे हरवलेली शांतता. मुख्यतः जवानांच्या हालचालींमुळे चरणाऱ्या मेंढ्या घाबरून जातात. जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं येण्याजाण्यावर घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधांमुळे अनेकदा विणकरांना कच्चा माल मिळणंही अवघड होतं. जवळपास तीन लाख मेंढ्या पाळणारे चांगपा मेंढपाळ आणि त्यांची सहकारी संस्था हे सगळे स्थानिक प्रशासन आणि भारतीय सैन्यदलाशी चर्चा करून यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र सध्याचं भूराजकीय चित्र बघता, यातून लगेच मार्ग निघण्याची शक्यता कमीच आहे.पर्यावरणऱ्हासाचा परिणाम पश्मीना हस्तकलेवर जसा होतो आहे, तसा पश्मीनाच्या उत्पादनप्रक्रियेचा परिणामही भोवतीच्या परिसरावर होतो. एकतर लोकर धुणं, तिला रंग देणं आणि ती तलम करणं या सगळ्या टप्प्यांवर पाण्याचा आणि ऊर्जेचा वापर लक्षणीय असतो. शिवाय अलीकडच्या काळात नैसर्गिक रंगांऐवजी रासायनिक रंग काही प्रमाणात वापरले जात आहेत. त्यांचा प्रतिकूल परिणाम सभोवतालच्या पर्यावरणावर आणि काळजीपूर्वक हाताळले गेले नाहीत तर कारागिरांच्या आरोग्यावरही होत आहे. याची जाणीव झाल्यामुळे अनेक कारागिरांनी शाश्वत उत्पादनपद्धतींचा अवलंब सुरू केला आहे. जैवविघटनशील असणाऱ्या नव्या पर्यावरणपूरक रंगांचा उपयोग कारागीर करत आहेत. हे रंग देताना पाणी कमी प्रमाणात लागत असल्यामुळे, पाण्यासारख्या मौल्यवान स्रोताचं संवर्धन होतं आहे आणि प्रदूषणही रोखलं जात आहे.घनकचऱ्याची निर्मिती हा पश्मीना उत्पादनाचा आणखी एक अटळ पैलू आहे. कारागीर आणि उत्पादक आता संपूर्ण निर्मिती प्रक्रियेत कचरा उत्पादन कमी करण्यावर भर देत आहेत. रंग देताना पाण्याचा पुनर्वापर करणं, टाकाऊ सुताचं पुनर्चक्रीकरण करणं, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करणं आणि उत्पादन प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक टाकाऊ पदार्थाची विल्हेवाट पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीनं लावणं, असे अनेक उपाय राबवून या हस्तकलेचा पर्यावरणीय पाऊलठसा कमी कसा करता येईल, याकडे कारागीर आणि उत्पादक विशेष लक्ष देत आहेत..अनेक प्रकारची प्रतिकूलता आणि वेगवेगळी सामाजिक व आर्थिक आव्हानं समोर असली, तरी काश्मिरी कारागीर स्त्रियांनी जिद्द सोडलेली नाही, ही पश्मीना हस्तकलेची फार मोठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळेच तग धरून राहण्याची मानसिकता, कलासक्त वृत्ती आणि बदलत्या काळाची पावलं ओळखत कलेला नावीन्याचा स्पर्श देण्याची त्यांची उमेद यांच्या कथा त्यांची प्रत्येक निर्मिती सांगत राहते. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनातला सहभाग असो किंवा सोशल मीडियाचा वापर असो, त्या अतिशय सजगतेनं आणि उत्साहानं जागतिक बाजारपेठेत आपली, आपल्या कलेची मुद्रा उमटवत आहेत. अडचणी आल्या तरी त्या बदलत्या परिस्थितीशी स्वतःला जुळवून घेत आव्हानांवर मात करत आहेतच, पण पश्मीना हस्तकलेच्या उत्क्रांतीला अत्यंत सर्जनशील असं योगदानही देत आहेत. खरंतर यामुळेच ही पारंपरिक हस्तकला आज आधुनिक जगातही आपला अमिट ठसा कायम राखून आहे.वर्षा गजेंद्रगडकर पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत. 