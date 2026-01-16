Premium|Cake making : फक्त वाढदिवसासाठी नाही, भावना व्यक्त करणारा प्रत्येक केक!

वृंदा बडगुजरवेगवेगळ्या देशांतील केक्स तयार करताना मला त्या देशाची खाद्यसंस्कृती समजून घेणं महत्त्वाचं वाटतं. आज लोक केक निवडताना केवळ चव नाही, तर अनुभव शोधतात. अनुभवी बेकरकडून लोक हवा तसा केक तयार करून घेतात. केक तयार करणं म्हणजे फक्त बेकिंग नाही, तर भावना, कला आणि विज्ञान यांचा संगम असतो.केक म्हणजे फक्त वाढदिवसाचा किंवा सेलिब्रेशनचा गोड पदार्थ नाही, तर तो भावना व्यक्त करण्याचं एक माध्यम आहे, असं मला नेहमी वाटतं. पेस्ट्री शेफ आणि बेकर म्हणून काम करताना मी केककडे केवळ पदार्थ म्हणून नाही, तर एक कथा म्हणून पाहते. प्रत्येक केकचा स्वतःचा असा स्वभाव असतो, स्वतःची पार्श्वभूमी असते आणि त्यामागे वेगळी संस्कृती, इतिहास आणि तंत्र असतं. त्यामुळेच माझ्या किचनमध्ये केक करताना मी फक्त साहित्य मिसळत नाही, तर त्या केकचा मूळ आत्मा जपण्याचा प्रयत्न करते...मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या केक्सवर काम करते - फ्रुटकेक, चीजकेक, शिफॉन केक, ऑपेरा केक, तिरामिसु, क्लासिक स्पॉन्ज केक ते आधुनिक फ्युजन फ्लेव्हर्सपर्यंत. प्रत्येक प्रकारचा केक वेगळ्या तंत्रावर आधारित असतो. बेकिंग सायन्सचं शिक्षण घेतल्यामुळे कोणत्या केकसाठी कोणतं टेक्निक वापरायचं, कोणत्या फ्लेव्हरबरोबर कोणतं टेक्स्चर योग्य बसेल आणि केक हलका, संतुलित आणि चवीला उत्कृष्ट कसा ठेवायचा, या गोष्टींचा अभ्यास आपोआपच झाला..Premium|Resort Business Management Challenges : बिहाइंड द सीन्स....फ्रुटकेकफ्रुटकेकमध्ये नावाप्रमाणे फळं वापरली जातात. फळांची नैसर्गिक गोडी, त्यांचा रंग आणि ताजेपणा केकमध्ये वेगळीच चव आणतो. मी फ्रुटकेक्समध्ये हंगामी फळांचा वापर करते, जेणेकरून चव नैसर्गिक राहील. स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी अशा बेरीज असोत, किंवा आंबा, संत्री, सफरचंद असो, प्रत्येक फळाची स्वतःची अशी वेगळी चव आणि ओळख असते. त्यानुसार केकचा बेस, क्रीम आणि स्वीटनर निवडले जातात. हेल्दी बेकिंग करताना फळांचा वापर मला विशेष महत्त्वाचा वाटतो. कारण त्यातून नैसर्गिक चव आणि पोषण दोन्ही मिळतं.कस्टमाइज्ड केकहल्ली कस्टमाइज्ड केकची मागणी वाढत आहे. केक आता फक्त गोड पदार्थ न राहता इव्हेंटमधला स्टेटमेंट पीस झाला आहे. लोकांना त्यांच्या भावना, नातेसंबंध, आठवणी आणि व्यक्तिमत्त्व केकमधून व्यक्त करायचे असते. ग्राहकांच्या गरजेनुसार कस्टमाइज्ड केक्स तयार केले जातात. शुगर आर्ट हा या केकचा महत्त्वाचा भाग असतो. शुगर आर्ट करून सजावट केली जाते. ही सगळी केवळ सजावट नसून त्या व्यक्तीप्रती असलेला आदर आणि भावना दाखवण्याचा एक मार्ग असतो. लहान मुलांसाठी कार्टून थीम, तरुणांसाठी मिनिमलिस्ट डिझाईन्स, लग्नासाठी एलिगंट आणि क्लासिक केक्स, तर कधी एखाद्या प्रोफेशनवर आधारित थीम, केकवर कस्टमाइज केली जाते. ग्राहकांशी संवाद साधून, त्यांची कल्पना समजून घेत हा केक तयार केला जातो. हा केक म्हणजे केवळ डिझाईन नाही, तर त्या क्षणांचे आणि त्या माणसांचे प्रतिबिंब असते..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....चीजकेकचीजकेक हा सध्याचा केकचा ट्रेंडिंग प्रकार आहे. याची सुरुवात युरोपियन किचनमध्ये झालेली असली, तरी आज जगभरात चीजकेक लोकप्रिय आहे. क्लासिक बेक्ड चीजकेक, नो-बेक्ड चीजकेक, फ्रूट-टॉप्ड चीजकेक असे विविध प्रकार चीजकेकमध्ये बघायला मिळतात. चीजकेकच्या या प्रत्येक प्रकारात टेक्स्चरला अत्यंत महत्त्व असतं. चीजकेक करताना त्यात जास्त गोडवा नसावा, पण क्रिमीनेस मात्र परफेक्ट हवा, यावर माझा भर असतो. त्यामुळे स्वीटनरचं प्रमाण, बेसचा क्रंच आणि क्रीम चीजचा बॅलन्स या केकमध्ये खूप काळजीपूर्वक करावा लागतो.शिफॉन केकहा हलका, सॉफ्ट आणि एअरी केक असतो. हा केक तयार करताना योग्य बीटिंग, एअर इन्कॉर्पोरेशन आणि बेकिंग टेंपरेचर फार महत्त्वाचं असतं. शिफॉन केकची खासियत म्हणजे तो हलका असूनही मॉइस्ट राहतो. ज्या लोकांना खूप हेवी केक नको असतो, पण तरीही एक एलिगंट डिझर्ट हवं असतं, त्यांच्यासाठी हा केक उत्तम पर्याय असतो..ऑपेरा केकहा फ्रेंच पेस्ट्री आर्टचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. लेअर्स, कॉफी फ्लेव्हर, चॉकलेट गनाश आणि आल्मंड स्पॉन्ज या सगळ्यांचं अचूक संतुलन म्हणजे ऑपेरा केक. हा केक तयार करताना संयम आणि अचूकता फार गरजेची असते. प्रत्येक लेअर योग्य जाडीचा, योग्य मॉइस्चरचा आणि योग्य फ्लेव्हरचा असावा लागतो. ऑपेरा केक केवळ केक नाही, तर पेस्ट्री आर्टचं शिस्तबद्ध प्रदर्शन असतं.तिरामिसुतिरामिसु हे इटालियन डिझर्ट सध्या जगभरात लोकप्रिय होत आहे. कॉफीमध्ये भिजवलेले लेडीफिंगर्स, मस्करपोने क्रीम आणि कोको पावडर अशा अगदी साध्या साहित्यामधून तयार होणारा, पण चवीला अतिशय रिच असं हे डिझर्ट! तिरामिसु तयार करताना गोडवा कमी ठेवणं आणि कॉफीचा फ्लेव्हर बॅलन्स करणं आवश्यक असतं. हे डिझर्ट खाल्ल्यावर पोट जड वाटू नये, अशी लोकांची इच्छा असते.वेगवेगळ्या देशांतील केक्स तयार करताना मला त्या देशाची खाद्यसंस्कृती समजून घेणं महत्त्वाचं वाटतं. आज लोक केक निवडताना केवळ चव नाही, तर अनुभव शोधतात. अनुभवी बेकरकडून लोक हवा तसा केक तयार करून घेतात. केक तयार करणं म्हणजे फक्त बेकिंग नाही, तर भावना, कला आणि विज्ञान यांचा संगम असतो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या केक्सवर काम करताना मला हे जाणवतं, की योग्य प्रशिक्षण, योग्य साहित्य आणि मनापासून केलेली मेहनत असेल, तर प्रत्येक केक खास होऊ शकतो. आणि जेव्हा तो केक एखाद्या खास क्षणाचा भाग होतो, तेव्हा मेहनतीला खरा गोडवा येतो.वृंदा बडगुजर धुळेस्थित केक आणि पेस्ट्री शेफ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 