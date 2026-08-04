Premium|Patchwork Fashion : पॅचवर्क कलेची दुनिया...

सोनिया उपासनीविविध रंगांच्या, आकारांच्या, पोतांच्या आणि प्रकारांच्या कापडांचे छोटे तुकडे शिवून किंवा जोडून नवीन डिझाईन तयार करण्याची कला म्हणजे ‘पॅचवर्क’. पॅचवर्कमध्ये सौंदर्य आणि उपयुक्तता यांचा सुंदर संगम दिसून येतो. पूर्वी गरज म्हणून वापरले गेलेले हे तंत्र आज फॅशन उद्योगात लक्झरी डिझाईन म्हणून ओळखले जाते.बदलत्या काळानुसार फॅशनमध्ये अनेक नवीन तंत्रांचा समावेश होत गेला. त्यापैकी पॅचवर्क ही अत्यंत आकर्षक आणि कलात्मक पद्धत आहे. पूर्वी फाटलेले कपडे दुरुस्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या तंत्राला आज हायफाय फॅशन उद्योगात विशेष स्थान मिळाले आहे. डिझायनर जॅकेट्स, जीन्स, साड्या, कुर्ते, बॅग्ज, शूज, गृहसजावटीच्या वस्तू आणि आधुनिक फॅशन कलेक्शनमध्ये पॅचवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. आजच्या पर्यावरणपूरक जीवनशैलीमध्ये पॅचवर्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण, पॅचवर्कमुळे कापडाचा पुनर्वापर होतो, कचरा कमी होतो आणि टिकाऊ फॅशनला चालना मिळते..पॅचवर्क म्हणजे काय?विविध रंगांच्या, आकारांच्या, पोतांच्या आणि प्रकारांच्या कापडांचे छोटे तुकडे शिवून किंवा जोडून नवीन डिझाईन तयार करण्याची कला म्हणजे ‘पॅचवर्क’. पॅचवर्कमध्ये सौंदर्य आणि उपयुक्तता यांचा सुंदर संगम दिसून येतो. पूर्वी गरज म्हणून वापरले गेलेले हे तंत्र आज फॅशन उद्योगात लक्झरी डिझाईन म्हणून ओळखले जाते.आधुनिक फॅशनमध्ये पॅचवर्कचा वापरप्रसिद्ध फॅशन डिझायनर्स पॅचवर्कच्या माध्यमातून पारंपरिक आणि आधुनिक शैलीचा सुंदर मिलाफ घडवून आणतात. अनेक डिझायनर्स फॅशन शोजमध्ये याचे कलेक्शनही सादर करतात. पॅचवर्कचा वापर खालीलप्रमाणे केला जातो -डेनिम जीन्सवर सजावटीचे पॅच.जॅकेटवर एम्ब्रॉयडरी पॅच.साडी आणि ब्लाऊजवर पॅचवर्क.डिझायनर कुर्ते.हँडबॅग आणि पर्स.फुटवेअर.मुलांचे कपडे.होम फर्निशिंग..पॅचवर्कचे प्रकारपॅचवर्कचे तुकडे चौकोनी, त्रिकोणी, गोल, षटकोनी किंवा फुलांच्या आकारात अशा कोणत्याही आकारात असू शकतात.पारंपरिक पॅचवर्क : यामध्ये साध्या भूमितीय आकारांचा वापर करून डिझाईन तयार केले जाते. ग्रामीण भागात ही कला अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे कापडाचे सर्व प्रकारांचे व आकारांचे तुकडे एकमेकांना जोडून, साधी रंगसंगती करून हाताने शिवणकाम केले जाते.जिओमेट्रिक पॅचवर्क : यामध्ये चौकोन, त्रिकोण, आयत, षटकोन, वर्तुळ यांसारख्या भौमितिक आकारांमध्ये कापडाचे तुकडे कापले जातात व जोडले जातात. हा प्रकार आधुनिक फॅशनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो.एप्लिक पॅचवर्क : यामध्ये एका कापडावर दुसऱ्या कापडाचे फूल, पान, पक्षी, प्राणी किंवा विविध आकृत्या शिवल्या जातात. हा प्रकार मुलांचे कपडे व कुर्ती डिझाईन करण्यासाठी वापरला जातो, तसेच घरगुती सजावटीमध्ये लोकप्रिय आहे.एम्ब्रॉयडरी पॅचवर्क : कापडाचे तुकडे करून त्या पॅचवर हाताने किंवा मशिनद्वारे भरतकाम केले जाते. यामुळे कपड्यांना पारंपरिक आणि आकर्षक स्वरूप मिळते.डेनिम पॅचवर्क : जुन्या जीन्स किंवा डेनिम कापडाचे तुकडे एकत्र शिवून नवीन डिझाईन तयार केले जाते. हा प्रकार सस्टेनेबल फॅशनमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होत आहे.क्विल्टेड पॅचवर्क : अनेक थरांचे कापड शिवून रजया, जॅकेट, बॅग आणि घरगुती सजावटीच्या वस्तू तयार केल्या जातात.मिक्स्ड फॅब्रिक पॅचवर्क : कॉटन, सिल्क, लिनन, डेनिम, वूल आणि इतर विविध प्रकारच्या कापडाचे प्रकार एकत्र करून नवीन डिझाईन तयार केले जाते.क्रेझी पॅचवर्क : यामध्ये कोणताही निश्चित आकार किंवा नमुना नसतो. विविध आकारांचे आणि रंगांचे तुकडे कलात्मक पद्धतीने जोडले जातात. यावर भरतकाम, लेस, मणी किंवा आरशांची सजावट केली जाते.पेपर पीसिंग : या प्रकारामध्ये कागदावरील नमुन्याच्या आधारावर कापडाचे तुकडे अचूकपणे शिवले जातात. यामुळे हे डिझाईन अतिशय बारकाईने तयार केले जाते. तयार झालेली डिझाईन्स शक्यतो सममितीय असतात.मशिन पॅचवर्क : आधुनिक काळात शिवणयंत्राच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात आणि कमी वेळेत पॅचवर्क तयार केले जाते. उद्योगांमध्ये हा प्रकार सर्वाधिक वापरला जातो.हाताने केलेले पॅचवर्क : पूर्णपणे हाताने शिवलेले पॅचवर्क अधिक कलात्मक आणि टिकाऊ मानले जाते. भारतामध्ये प्रत्येक राज्याची वस्त्रकला आणि पॅचवर्कची शैली वेगवेगळी आढळते. कलेची आवड असलेल्यांमध्ये व पारंपरिक कारागिरांमध्ये हा प्रकार लोकप्रिय आहे.भारतामध्ये पॅचवर्कची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आहे. प्रत्येक राज्यात या कलेची स्वतंत्र शैली आढळते.गुजरात : गुजरातमधील कच्छ भाग पॅचवर्क आणि आरशाच्या भरतकामासाठी प्रसिद्ध आहे. रंगीबेरंगी कापड, आरसे आणि सुंदर भरतकाम यांच्या साहाय्याने अप्रतिम डिझाईन्स तयार केली जातात.राजस्थान : राजस्थानमध्ये पारंपरिक पॅचवर्कचा वापर लेहेंगे, जॅकेट, भिंतीवरील सजावट, उश्यांचे अभ्रे आणि बॅग यांवर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. चमकदार रंग हे राजस्थानातील पॅचवर्कचे वैशिष्ट्य आहे.बिहार : बिहारमधील सुजनी शैलीमध्ये जुन्या साड्या किंवा कापडाचा पुनर्वापर करून सुंदर भरतकाम करत पॅचवर्क केले जाते.पश्चिम बंगाल : कांथा भरतकामामध्ये जुन्या कापडाच्या थरांवर हाताने सुंदर भरतकाम करून आकर्षक वस्त्रे तयार केली जातात.ओडिशा : ओडिशामध्ये पारंपरिक वस्त्रांवर पॅचवर्क आणि हाताने केलेल्या भरतकामाचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो.पंजाब : फुलकारी भरतकामाबरोबरच पंजाबातील काही भागांत रंगीत कापडांच्या तुकड्यांचा वापर करून आकर्षक वस्त्रनिर्मिती केली जाते.महाराष्ट्र : महाराष्ट्रात गोधडी ही पारंपरिक पॅचवर्क कला आहे. जुन्या साड्या, धोतर किंवा इतर कापडांचे थर एकत्र करून हाताने शिवलेली गोधडी आजही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर तयार केली जाते. आज ही कला आधुनिक गृहसजावटीतही लोकप्रिय होत आहे.लेखिका पुणेस्थित फॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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