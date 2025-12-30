Premium|Perfume The Story of a Murderer : द ओल्फॅक्टरी कर्स...

राधिका परांजपे-खाडिलकरवास येण्याची क्षमता म्हणजे ओल्फॅक्टरी सेन्स. एखाद्या व्यक्तीमध्ये हा सेन्स सर्वाधिक प्रमाणात असल्यामुळे त्याचं आयुष्य काय वळण घेऊ शकतं याविषयीचं परफ्युम : द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर हे पुस्तक आणि त्यावर आलेला त्याच नावाचा चित्रपट आपल्याला एका वेगळ्याच दुनियेत घेऊन जातात. ओल्फॅक्टरी सेन्स जास्त असणं हे वरदान ठरण्याऐवजी हाच ग्रॅनुईचा शाप ठरल्यामुळे चित्रपटाच्या शेवटी त्याची कीव आल्यावाचून राहवत नाही..साधारण दहा वर्षांपूर्वी एक चित्रपट पाहण्यात आला होता. परफ्युम : द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर. नाव समजल्यावर लगेच गुगल केलं, तर कळलं की चित्रपटाची कथा पॅरिसमधल्या एका गावात घडते. पॅरिस, परफ्युम आणि मर्डर मिस्टरी या तिन्ही आवडीच्या गोष्टी! त्यामुळे वेळ न दवडता तो चित्रपट पाहिला आणि थक्क व्हायला झालं. गंधाचं अत्यंत प्रभावी ज्ञान असलेल्या एका युवकानं केलेल्या खुनांच्या साखळीचा आणि त्यातून तयार केलेल्या परफ्युमचा प्रवास हे या चित्रपटाचं मुलखावेगळं कथानक माझ्या ठोकताळ्यांपेक्षा फारच वेगळं होतं. .Premium|R.Madhvan: आर.माधवन म्हणतो ‘मी आयुष्याच्या सर्वोत्तम टप्प्यावर..’.चित्रपटाची सुरुवात होते अठराव्या शतकातल्या पॅरिसमध्ये. आज आपल्याला दिसणाऱ्या पॅरिसचं रूपडं तेव्हा अगदीच वेगळं होतं. युरोपमधलं सर्वात मोठं व्यापारकेंद्र असल्यामुळे पॅरिसमध्ये रोज हजारोंच्या संख्येनं लोकांची ये-जा असायची. साहजिकच दिवसेंदिवस प्रवास करून तिथं पोहोचलेल्या कामगार वर्गाचा एक ठरावीक उग्र दर्प संपूर्ण पॅरिसभर दरवळे. त्यातही मासळी बाजारासारखी ठिकाणं तर जणू दुर्गंधीचं केंद्रच असत. एक दिवस अशाच एका अस्वच्छ मासळी बाजारात एका दुकानाच्या मागच्या बाजूला घाणीच्या मोठ्या ढिगाऱ्यात एका मुलाचा जन्म होतो. दुर्गंधी आणि कचऱ्याच्या गर्तेत जन्माला आलेल्या जॉन बॅप्टिस्ट ग्रॅनुई नावाच्या त्या मुलाला मात्र एक अद्भुत देणगी मिळालेली असते, वास घेण्याची देणगी!जन्मानंतर अवघ्या काही दिवसांतच अनाथ झालेला जॉन बॅप्टिस्ट ग्रॅनुई अनाथालयात दाखल होतो. पाचेक वर्षांचा होईपर्यंत बोलू न शकणाऱ्या ग्रॅनुईला गंधाच्या देणगीची जाणीव मात्र होऊ लागते. अभ्यास केल्यासारखा तो दिसेल त्या प्रत्येक गोष्टीचा वास घेऊ लागतो. त्याला सुरुवातीला सुगंध आणि दुर्गंधातला फरकही कळत नाही. तो गुलाबाचा वासही तेवढ्याच मनापासून घेई आणि एखाद्या मृत प्राण्याचाही. दगड, धोंडे, पाणी, गवत, वेगवेगळे धातू अशा सामान्य माणसांना न येणाऱ्या गोष्टींचे वासही आपल्याला येताहेत याची जाणीव त्याला होऊ लागते. त्याच्या अशा स्वभावामुळे आणि त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे त्याच्या आयुष्यात मित्र किंवा कोणी हितचिंतक असण्याचा प्रश्नच नव्हता. अशातच एक दिवस अनाथालयातून त्याची रवानगी गुलाम म्हणून दुसऱ्या गावात केली जाते. तिथे अथक श्रम करावे लागल्यामुळे त्याची शारीरिक ताकद तर वाढते, पण मानसिकरित्या तो आणखी भरकटतो. आपल्याला येणारे वास हेच साऱ्या दुनियेचं मूळ आहे, प्रत्येक व्यक्तीचा वास हेच त्या व्यक्तीचं सर्वस्व आहे आणि त्याशिवाय जगाला काही अर्थ नाही हा त्याचा समज दृढ होत जातो..आयुष्यभर दुर्गंधीच्या छायेत वाढलेला ग्रॅनुई एका कामानिमित्त शहराच्या अतिश्रीमंत भागात जातो. तिथं तोवर कधीही न अनुभवलेले वास त्याला येऊ लागतात. त्यातच एका मुलीच्या शरीराचा नैसर्गिक सुगंध त्याला पार वेडं करतो. लवकरच त्याला हे समजतं, की आपण कितीही प्रयत्न केला, तरी काही सुगंध जपून ठेवू शकत नाही, त्यांची अत्तरं होऊ शकत नाहीत. आणि त्यामुळे जणू हेच आपल्या आयुष्याचं इतिकर्तव्य आहे अशा आविर्भावात तो सुगंध ‘कैद’ करण्याच्या मागे लागतो. त्यातच त्याची भेट होते एका बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या परफ्युमच्या दुकानाच्या मालकाशी. ग्रॅनुईला जगातला कोणताही सुगंध ओळखण्याची आणि तो जसाच्या तसा निर्माण करण्याची दैवी देणगी मिळालेली आहे, हे त्या दुकानाच्या मालकाला लगेच समजतं. तो ग्रॅनुईला स्वतःच्या स्वार्थासाठी अत्तर तयार करण्याचं शास्त्र शिकवतो. अत्तरासाठी कोणत्या बारा नोट्स लागतात, त्या मिसळायच्या कशा, प्रकियेला किती वेळ लागतो याचं त्याला असलेलं सगळं ज्ञान तो ग्रॅनुईला देतो. काही काळ तिथं काम केल्यानंतर ग्रॅनुईला त्या दुकानात राहण्याच्या मर्यादा लक्षात येतात आणि तो तिथून बाहेर पडतो. तिथून त्याच्या आयुष्यातल्या सगळ्यात मोठ्या वळणाला सुरुवात होते...‘ध्येयपूर्ती’ करण्यासाठी ग्रॅनुई ‘परफ्युम कॅपिटल ऑफ फ्रान्स’ अशी ख्याती असलेल्या ग्रास नावाच्या शहरात जातो. तो व्यक्तीचा सुगंध कैद करून त्यातून एका नव्या सुगंधाचा परफ्युम तयार करण्याच्या एकाच ध्येयानं झपाटलेला असतो. चित्रपटाचा मूळ ट्विस्ट इथंच सुरू होतो, कारण जगातला सर्वात सुगंधी परफ्युम तयार करण्याच्या प्रयत्नांत तो रूपवती तरुणींचे खून करू लागतो!.Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .ग्रॅनुईनं एक चिनी आख्यायिका ऐकलेली असते. त्या आख्यायिकेनुसार, जग जिंकू शकेल अशा अव्वल परफ्युममध्ये नेहमीच्या बारा नोट्सबरोबर एक तेरावी नोटही असते, आणि ती तेरावी नोट कोणती किंवा ती कशी तयार करायची हे गुपित असतं. परफ्युम तयार करण्याच्या बारा नोट्स तर त्याला माहिती असतातच, पण त्या न वापरता तो नवा परफ्युम करण्यासाठी बारा नव्या नोट्स निर्मिण्याच्या मागे लागतो. त्यासाठी एकीकडे तो बारा मुलींची हत्या करून त्यांच्या शरीराच्या नैसर्गिक सुगंधातून वेगळ्या नोट्स तयार करतो, आणि दुसरीकडे साधारण आठेक मुलींच्या खुनांनंतर पोलिसांचा तपास सुरू होतो. तेरावा खून करून तो त्याला हवा तसा परफ्युम तयार करतो, आणि तेवढ्यातच पकडला जातो. अटक केल्यावर त्याला फाशीची शिक्षाही सुनवली जाते. पण त्याच वेळी त्यानं तयार केलेल्या जगातल्या सर्वोत्कृष्ट अत्तराचं तो लोकार्पण करतो आणि लोकांची मनं जिंकतो; इतकी, की त्याची फाशीची शिक्षा रद्द होते! ग्रॅनुई या नोट्स कशा मिळवतो आणि त्यांचा परफ्युम कसा करतो, हे पाहण्यासाठी मन घट्ट करावं लागतं, तरच तुम्ही चित्रपट पूर्ण बघू शकाल.फाशीची शिक्षा रद्द झाल्यानंतर त्याच्या मनात उठलेलं वादळ चित्रपटात छान मांडलं आहे. त्याची फाशीची शिक्षा रद्द होते तेव्हा, लोकांचं आपल्या अत्तरावर प्रेम आहे, आपल्यावर नाही हे त्याच्या लक्षात येतं आणि आयुष्यभर आपण अत्तराच्या मागे न लागता प्रेम शोधण्याच्या मागे लागायला हवं होतं असं वाटून तो दुःखी होतो. एकटं पडल्याच्या भावनेत तो त्याच्या जन्मगावी परत जातो आणि प्रेम मिळवण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नांत स्वतः तयार केलेल्या त्या अत्तराची कुपी स्वतःच्याच डोक्यावर रिती करतो!.परफ्युम : द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर या पॅट्रिक स्युसकिंड यांच्या पुस्तकावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात अर्थातच बरीच सिनेमॅटिक लिबर्टी घेतली आहे. टाळता येऊ शकले असते किंवा वेगळ्या पद्धतीनं घेता आले असते असे काही प्रसंगही आहेत, पण चित्रपटाचा मूळ हेतू एका मुलखावेगळ्या विषयाबाबतीत शुद्ध मनोरंजन करणं हा आहे, आणि तो पुरेपूर साध्य होतो. चित्रपटात ग्रॅनुईच्या आयुष्यातले टप्पे वेगवेगळ्या गोष्टींचे गंध हायलाइट करून छान दाखवले आहेत. त्याच्या जन्माच्यावेळी असलेलं दारिद्र्य पसरलेल्या दुर्गंधीतून दाखवलं आहे, त्याला पहिल्यांदा दिसलेलं परफ्युमचं दुकान आणि तिथली श्रीमंती सुगंधांतून दाखवली आहे, आणि हे सगळं इतक्या प्रभावीपणे मांडलंय, की काही सीन्समधून काही सुगंध जणू खरोखरच आपल्यापर्यंत पोहोचताहेत असं वाटत राहतं.वास येण्याची क्षमता म्हणजे ओल्फॅक्टरी सेन्स. एखाद्या व्यक्तीमध्ये हा सेन्स सर्वाधिक प्रमाणात असल्यामुळे त्याचं आयुष्य काय वळण घेऊ शकतं याविषयीचा हा चित्रपट आपल्याला एका वेगळ्याच दुनियेत घेऊन जातो. ओल्फॅक्टरी सेन्स जास्त असणं हे वरदान ठरण्याऐवजी हाच ग्रॅनुईचा शाप ठरल्यामुळे चित्रपटाच्या शेवटी त्याची कीव आल्यावाचून राहवत नाही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 