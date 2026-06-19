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Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास

Cusco And Lima : पंचाहत्तरीत दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने पेरूचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी प्राचीन इंका वारसा, लिमा शहर, पॅसिफिक किनारा आणि पॅराकसच्या निसर्गसौंदर्याचा अविस्मरणीय अनुभव घेतला.
Peru Travel Experience

Peru Travel Experience

esakal

साप्ताहिक टीम
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मंजिरी विश्‍वास जोशी

कुस्को हे अकरा हजार फुटांवर वसलेलं, अँडीज डोंगरांनी वेढलेलं सुंदर शहर आहे. प्राचीन इंका साम्राज्याची ही राजधानी होती. त्यामुळे इथल्या वास्तुकलेत इंका साम्राज्य आणि नंतरची स्पॅनिश कॉलनी यांचं मिश्रण आढळतं. हे शहर युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.

असं म्हणतात, प्रवास करण्यासाठी वेळ, पैसा आणि शारीरिक ताकद या तिन्ही गोष्टी जमून याव्या लागतात. वयाच्या पंचाहत्तरीत पुरेसा पैसा असतो, वेळही भरपूर असतो, पण ताकदीची खात्री नसते. तरीही आम्ही पेरूची ट्रिप करायची ठरवली. दक्षिण अमेरिकेतल्या या देशाला भेट द्यायची खूप दिवसांपासून इच्छा होती. मग तिथल्याच लोकल कंपनीची टूर बुक केली आणि डलास ते लिमा अशी विमानाची तिकिटेही काढली. लिमा ही पेरूची राजधानी देशाच्या मध्यभागात पॅसिफिक महासागराच्या लगत आहे. डलासपासून लिमा फक्त काही तासांच्या अंतरावर आहे. अमेरिकेतली कित्येक ठिकाणं त्याहूनही दूर आहेत.

प्रवासाची प्राथमिक तयारी झाली, पण कुठंतरी माशी शिंकली. एके दिवशी काही कारण नसताना माझा घोटा अचानक सुजला आणि चांगलाच दुखायला लागला. होईल बरा असं म्हणून घरगुती उपाय केले, पण आठवड्याभरात पाय टेकवणंही अशक्य झालं. मग डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं औषधं, प्लास्टरसारखा जड बूट, रोलर वॉकर अशा चक्रात काही आठवडे गेले आणि प्रवासाची वेळ येऊन ठेपली. तोवर घोटा अँकल-सपोर्टमध्ये गुंडाळून, साध्या बुटात पाय खुपसून हळूहळू पावलं टाकायला लागले होते. सोबत आधाराला काठी! पण मनात जिद्द होती आणि तिच्याच बळावर पतीसोबत पेरूला प्रयाण केलं.

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