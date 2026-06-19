Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास

मंजिरी विश्वास जोशी कुस्को हे अकरा हजार फुटांवर वसलेलं, अँडीज डोंगरांनी वेढलेलं सुंदर शहर आहे. प्राचीन इंका साम्राज्याची ही राजधानी होती. त्यामुळे इथल्या वास्तुकलेत इंका साम्राज्य आणि नंतरची स्पॅनिश कॉलनी यांचं मिश्रण आढळतं. हे शहर युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे.असं म्हणतात, प्रवास करण्यासाठी वेळ, पैसा आणि शारीरिक ताकद या तिन्ही गोष्टी जमून याव्या लागतात. वयाच्या पंचाहत्तरीत पुरेसा पैसा असतो, वेळही भरपूर असतो, पण ताकदीची खात्री नसते. तरीही आम्ही पेरूची ट्रिप करायची ठरवली. दक्षिण अमेरिकेतल्या या देशाला भेट द्यायची खूप दिवसांपासून इच्छा होती. मग तिथल्याच लोकल कंपनीची टूर बुक केली आणि डलास ते लिमा अशी विमानाची तिकिटेही काढली. लिमा ही पेरूची राजधानी देशाच्या मध्यभागात पॅसिफिक महासागराच्या लगत आहे. डलासपासून लिमा फक्त काही तासांच्या अंतरावर आहे. अमेरिकेतली कित्येक ठिकाणं त्याहूनही दूर आहेत. प्रवासाची प्राथमिक तयारी झाली, पण कुठंतरी माशी शिंकली. एके दिवशी काही कारण नसताना माझा घोटा अचानक सुजला आणि चांगलाच दुखायला लागला. होईल बरा असं म्हणून घरगुती उपाय केले, पण आठवड्याभरात पाय टेकवणंही अशक्य झालं. मग डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं औषधं, प्लास्टरसारखा जड बूट, रोलर वॉकर अशा चक्रात काही आठवडे गेले आणि प्रवासाची वेळ येऊन ठेपली. तोवर घोटा अँकल-सपोर्टमध्ये गुंडाळून, साध्या बुटात पाय खुपसून हळूहळू पावलं टाकायला लागले होते. सोबत आधाराला काठी! पण मनात जिद्द होती आणि तिच्याच बळावर पतीसोबत पेरूला प्रयाण केलं. .पहिल्या दिवशी लिमा ही पेरूची राजधानी बघितली. हे पेरूमधलं सर्वात मोठं शहर. लोकसंख्या साधारण पुण्याइतकीच, पण गर्दी जाणवली नाही. पेरू देश दक्षिण गोलार्धात असल्यामुळे जून महिना म्हणजे तिथला हिवाळा, त्यातून शहराला समुद्रकिनारा असल्यामुळे हवा छान होती. तिथल्या मुख्य चौकातल्या स्पॅनिश राजवटीच्या इमारती, प्रशस्त कॅथलिक चर्चेस, संग्रहालयं आणि सुंदर व स्वच्छ समुद्रकिनाऱ्यावर असलेलं लव्ह पार्क अशी विविध ठिकाणं आम्ही बघितली. मला घोट्याच्या दुखण्यामुळे फार फिरता आलं नाही.दुसरा दिवस खास होता, कारण पॅसिफिक महासागरामधलं खडकाळ बेटं ते वाळवंटातील ओएसिस असा आमचा प्रवास होता. आमचं पहिलं स्थळ होतं पॅराकस, पॅसिफिक किनाऱ्यावर वसलेलं छोटं बंदर. समोर अथांग महासागर असला, तरी अनेक खडकाळ बेटांनी वेढल्यामुळे उथळ पाण्यातलं सुंदर रूप इथं दिसतं. आम्ही छोट्या बोटीतून त्या ठिकाणी फेरफटका मारायला निघालो. लाटा आदळून तयार झालेल्या खडकांचे रेखीव आकार कॅमेऱ्यात टिपताना सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे मोबाईल मात्र घट्ट धरून ठेवावा लागत होता. पॅराकस या शब्दाचा अर्थच मुळी ‘वाळूचा पाऊस’ असा आहे. इथल्या खडकांवर पेलिकन, फ्लेमिंगो, पेंग्विन असे पक्षी मोठ्या प्रमाणात दिसतात. काही बेटं तर त्यांच्या विष्ठेमुळे पांढरी झाली आहेत.त्या जलप्रवासात अखेर तो डोंगर आमच्यासमोर आला, ज्यासाठी मी लंगडत इथपर्यंत आले होते! त्या सोनेरी रंगाच्या डोंगराच्या पश्चिम उतारावर एक प्रचंड आकृती कोरलेली होती. सुमारे सहाशे फूट उंच, दोनशे फूट रुंद आणि दोन-तीन फूट खोल. स्थानिक भाषेत तिला ‘कॅन्डल स्टँड’ म्हणतात, कारण तिचा आकार साधारण तसाच आहे. ती कोणी, कधी व कशी खोदली याची कुणालाच माहिती नाही. पण तिचं वर्णन रामायणात आढळतं. सीतेच्या शोधासाठी सुग्रीवानं चारही दिशांना वानरं पाठवली, तेव्हा त्यानं केलेलं पूर्व दिशेचं वर्णन आपल्याला जावा बेटांवरून, पॅसिफिक महासागरावरून या डोंगरापर्यंत आणतं. एका श्लोकात त्यानं या आकृतीचं हुबेहूब वर्णन केलं आहे, ‘सोनेरी रंगात, ताडमाड उंच काठीवर, त्रिशुळाच्या आकारात, आयताकृती पायावर, पर्वतउतारावर ही आकृती दिसेल. ती दिसली की पूर्वेकडचा शोध संपला!’ सुमारे तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी मी हा संदर्भ वाचला होता आणि तेव्हापासून ही आकृती पाहायची इच्छा मनात दडून बसली होती.समुद्राच्या निळ्याशार पाण्याला मागं सोडून अवघ्या दीड तासात आम्ही पोहोचलो वाळवंटात वसलेल्या हुआकाचिना या गावात.वाळवंटात ओएसिस असतात, असं फक्त भूगोलाच्या पुस्तकात वाचलं होतं. रुक्ष अन् गरम वाळवंटात एखादा नैसर्गिक जलाशय आणि त्याच्या सभोवती असलेला हिरवागार परिसर म्हणजे ओएसिस! हुआकाचिनामधला ओएसिस असाच सुंदर होता. हिरव्या वृक्षराजीच्या मध्यभागी एक तळं आणि चहूबाजूंना वाळूच्या टेकड्या. आमच्या गटातली तरुण मंडळी वाळूत घसरायला आणि बग्गीतून फिरायला गेली, पण मला वाळूची टेकडी चढून जाणं अशक्य होतं. मग तापलेल्या वाळूत जाण्यापेक्षा आम्ही दोघांनी तळ्याकाठी हिरव्यागार वनश्रीच्या सहवासात छान वेळ घालवला. वाळवंटात तहानलेल्या प्रवाशाला ओएसिस दिसल्यावर केवढा आनंद होत असेल, याची मला त्यावेळी नव्यानं जाणीव झाली..Premium|Ambolgad Konkan Tour : आंबोळगडच्या निसर्गसंपन्न सहलीत अनुभवले साहस आणि आनंद.आमचा तिसरा दिवस मुख्यतः लिमा ते कुस्को या विमान प्रवासात गेला. आमच्या या सहलीत कुस्कोहून एक दिवसाची रेनबो माउंटन टूरही होती. त्यासाठी आम्हाला १६ हजार फुटांवर जावं लागणार होतं. त्याबद्दल वाचत असतानाच माझ्या मुलीनं ‘ही तुमच्यासाठी नाही’ असं सांगून टाकलं होतं. तिथले फोटो खूप रंगीबेरंगी होते, पण एवढ्या उंचीवर जाणं आम्हाला स्वप्नातही शक्य नव्हतं. त्याऐवजी कुस्को शहराची टूर करणं हा पर्याय आम्हाला सोईस्कर होता.कुस्को हे अकरा हजार फुटांवर वसलेलं, अँडीज डोंगरांनी वेढलेलं सुंदर शहर आहे. प्राचीन इंका साम्राज्याची ही राजधानी होती. त्यामुळे इथल्या वास्तुकलेत इंका साम्राज्य आणि नंतरची स्पॅनिश कॉलनी यांचं मिश्रण आढळतं. हे शहर युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीमध्ये समाविष्ट आहे. इथं प्राचीन संस्कृतीचे अवशेष पाहायला मिळाले. एक सूर्यमंदिरही पाहिलं. इथली संस्कृती किती प्रगत होती, हे इथं फिरताना जाणवलं. तसंच, स्पॅनिश राजवटीतलं चर्च आणि ‘क्रिस्तो ब्लांको’ हा सुमारे पंचवीस फूट उंचीचा येशू ख्रिस्ताचा पांढराशुभ्र पुतळा पाहिला. तो एका टेकडीवर उभारला आहे. तिथून संपूर्ण कुस्को शहराचं विहंगम दृश्य बघायला मिळतं.पुढचे दोन दिवस माचू-पिचूसाठी राखून ठेवले होते. माझ्या पायाची अवस्था पाहून आमच्या टूर कंपनीनं आम्हा दोघांना एक खास गाइड दिला होता. त्याच्याबरोबर आम्ही अँडीज पर्वतरांगेतल्या प्रसिद्ध सेक्रेड व्हॅलीमध्ये फिरण्यासाठी सकाळी कुस्कोहून व्हॅननं निघालो. सुमारे १२ हजार फुटांवरचं चिंचेरो हे इंद्रधनुष्याचं गाव आमचं पहिलं ठिकाण. या गावाला निसर्गाचा वरदहस्त लाभला आहे. त्यानंतर मोरे या ठिकाणी डोंगरउतारावरची पायऱ्या-पायऱ्यांची प्रचंड मोठी वर्तुळाकार शेतं पाहिली. इतक्या प्राचीन काळातलं शेतीचं तंत्र अचंबित करणारं आहे. वाटेत लामासारखा दिसणारा अल्पाका प्राणी दिसला. त्याच्या लोकरीपासून उबदार स्वेटर विणताना पाहिलं. शेकडो वर्षांपासून वापरात असलेल्या दहा हजार फुटांवरच्या मिठाच्या अवाढव्य खाणीही इथं दिसल्या. कधी ऐकल्याही नव्हत्या अशा गोष्टी एकापाठोपाठ एक समोर दिसत गेल्या आणि व्हॅनचा प्रवास कधी संपला कळलंच नाही. अर्थात वाटेत एका ठिकाणी टुमदार गावात स्थानिक पदार्थांवर ताव मारला.पुढचा प्रवास होता व्हिस्टाडोम असलेल्या झुकझुक गाडीतून. बर्फानं चमकणारी शिखरं, हिरवेगार डोंगर आणि खळाळणारे झरे पाहायला असा पारदर्शक डोम पाहिजेच! आम्ही ओलांतेतांबो या स्टेशनहून दुपारी निघालो. हे नाव मी सारखं विसरत होते. पण आम्ही पोहोचलो ते गाव आग्वास कॅलिआंतेस मला अजूनही लक्षात आहे. या नावाचा त्याचा अर्थ आहे, गरम पाणी. तिथं गरम पाण्याचे नैसर्गिक झरे आहेत. हे निसर्गरम्य गाव म्हणजे माचू-पिचूला जाताना मुक्काम करायची वस्ती..दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आम्ही शटल बस पकडली आणि माचू-पिचूच्या पायथ्याशी आलो. माचू-पिचू म्हणजे जुन्या पर्वताचा सुळका. या सुळक्याच्या पार्श्वभूमीवर एक प्राचीन नगरी वसली होती. चहूबाजूंनी पर्वतराजीनं वेढलेली ही नगरी म्हणजे इंका साम्राज्याची शान होती. इथं जायला प्रवेशद्वारापासून एकमार्गी पायवाट आहे. पण सुरुवातीला एक डोंगर चढून जावा लागतो. ही चढण मला झेपेल का, याबद्दल मी साशंक होते. पण आमचा गाइड खूप उत्साही आणि अनुभवी होता. तो म्हणाला, ‘तुमच्या वेगानं जमेल तेवढं जाऊ, नाही झेपलं तर मागं फिरू.’ एकमार्गी वाटेवरून मागं कसं फिरणार हा प्रश्न मला तेव्हा पडला नाही. मी आपली त्याच्या भरवशावर नेटानं वर जात राहिले. ‘अजून किती’ असं विचारलं, की ‘हे आलंच’ असं उत्तर मिळायचं. पण एका टप्प्यावर ‘हे आलंच’ खरोखरच समोर आलं. आम्ही डोंगर चढून वरच्या पठारावर पोहोचलो होतो. माझा थकवा, पायातली वेदना सगळं भुर्रकन उडून गेलं, कारण समोरचा नजारा नजर खिळवून ठेवणारा होता. उंच डोंगरांनी वेढलेल्या दरीत दगडी बांधकामातली ती प्राचीन नगरी दिमाखात पसरली होती आणि तिच्या मागं होता माचू-पिचूचा प्रसिद्ध सुळका! तरुण उत्साही मंडळींनी तो सुळका चढून जायचा ट्रेकही केला. पण मी नुसत्या दर्शनानंच तृप्त झाले होते. पायाची साथ नसताना ‘अवघ्या पाऊणशे’ वयोमानातलं माझं साहस यशस्वी झालं होतं.मग हळूहळू पायऱ्या उतरून आम्ही त्या नगरीचा फेरफटका मारला. केवळ मोठमोठे दगड रचून बांधलेली सहाशे वर्षांपूर्वीची ही नगरी अजूनही चांगल्या स्थितीत होती. त्यातलं सूर्य मंदिर, पवित्र शिळा आणि कांदोर या गरुडासारख्या दिसणाऱ्या मोठ्या पक्ष्याची दगडातली प्रतिकृती अशा वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींनी इंका नगरीच्या बांधकामाची ओळख करून दिली. ती बघताबघता आम्ही पायथ्याशी येऊन पोहोचलोसुद्धा! मग शटल बस, व्हिस्टाडोम ट्रेन असा प्रवास करत आम्ही तृप्त मनानं कुस्कोला परतलो.या सहलीत सुरुवातीला डोंगर चढताना या सुंदर नगरीचा आम्हाला पत्ताच नव्हता आणि जेव्हा ती अचानक समोर आली, तेव्हा स्वप्नवत वाटली. तिनं माझं कुतूहल चाळवलं आणि मी इंटरनेटवर थोडा शोध घेतला. पंधराव्या शतकात इंका लोकांनी ही नगरी बांधली. साधारण सोळाव्या शतकात स्पॅनिश लोकांनी कुस्को जिंकलं. पण या नगरीचा त्यांना पत्ताच लागला नाही. पण त्यांच्या भीतीनं स्थानिकांनी या नगरीतून मुक्काम हलवला आणि ती निर्मनुष्य झाली. इंकाची ही ‘हरवलेली नगरी’ विसाव्या शतकात काही ट्रेकर्सना सापडली, तेव्हा त्यांनाही ती स्वप्नवत वाटली असणार.कुस्कोपासून आमचा परतीचा विमान प्रवास सुरू झाला, तेव्हा खूप समाधान वाटत होतं. या सहलीत अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या होत्या. निसर्गाची विविध रूपं, युरोपीय लोकांनी कब्जा केल्यावरही तग धरून असलेली मूळ संस्कृती... कुठेतरी या गोष्टींशी आपली नाळ जुळतेय, असं वाटत होतं. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, इच्छा असली की अशी भ्रमंती करायला बळ येतं!मंजिरी विश्वास जोशी टेक्सासमधील डलासस्थित हौशी लेखिका व पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.