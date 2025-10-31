Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण

योगिनी वेंगुर्लेकरखारकिव्हवरच्या रशियन आक्रमणाबद्दलच्या बातम्या जसजशा येऊ लागल्या तसतशी ऐरिना कमालीची बेचैन दिसू लागली होती. एक दिवस तर ऑफिस सुरू होऊन जेमतेम दोन तासदेखील झाले नसतील, तितक्यातच तिनं त्याला जागचं उठवून कॉफी प्यायला नेलं होतं नि डोळ्यात टिपूससुद्धा येऊ न देता ती फक्त बोलत राहिली होती...गर्दीला स्वतःचा असा एक आवाज होता, त्या तुफान गर्दीच्या रस्त्यानं पुरू चालला होता. गर्दीचा तो आवाज भलेही कर्कश्श असेल, पण त्या आवाजाला स्वतःचं एक खास अस्तित्व होतं. कारण तो आवाज हजारोंच्या संख्येनं घराकडे निघालेल्या माणसांच्या बोलण्याचा, हसण्याचा, क्वचित भांडण्याचा होता आणि या आवाजाला धार चढत होती ती धावणाऱ्या बसेस, टॅक्सीज, बाइक्स चालवणाऱ्यांनी वाजवलेल्या कर्कश्श हॉर्न्समुळे!गर्दीतून चालणारी ती माणसं ठरावीक काळ अधोरेखित करत चालली होती. प्रौढ, म्हातारे, तारुण्याच्या चढणीच्या रस्त्याला लागलेले स्त्री-पुरुष, सगळेच्या सगळे साड्या, सलवार-कुडता, लाँग स्कर्ट््स, शॉर्ट्स, बेल बॉटम पँट्स वगैरे वस्त्रं परिधान करून चालले होते. तशाच त्यांच्या केसांच्या तऱ्हादेखील स्पेशलच होत्या. बॉबकट, पोनीटेल, बुलगॅनिन टाइप दाढी, डोक्यावर मागे छोटी शेंडी वगैरे वगैरे... तर त्या जमावातल्या अनेकांच्या मनात काही स्मृती घट्ट होत्या आणि म्हणून इथं पिढ्यानपिढ्या राहत असूनसुद्धा कुणी हिंदी, कुणी मराठी, कुणी मल्ल्याळी, कुणी गुजराती, तर कुणी तमिळमध्ये बोलत होते. या गलबल्यातल्या फारच थोड्यांना याची जाण होती, की हा जो काळ चाललाय, तोच एखाद्या संस्कृती रक्षकाच्या, नवा इतिहास घडवून पाहणाऱ्या अहंकारी नेत्यांच्या स्मृतीत अडकून बसला, तर भयकारी कृतीला कारण ठरण्याची शक्यता आहे. गर्दीचा एक भाग होऊन चाललेल्या पुरूच्या मनात हा विचार आला नि तो एकदम अस्वस्थ झाला. त्या विचारासोबत सध्याच्या जागतिक घडामोडींचा मनातल्या मनात धांडोळा घेत पुरू चालत चालत टिळक ब्रिजवर आला. ती अफाट गर्दी, मोठ्या आवाजात बोलणारे लोक, सतत घामाची चिकचिक! क्षणभर त्याला इंडियाला परतल्याचा रागच आला. पण मग इंडिया हेच तर आता हॅपनिंग सेंटर आहे, असं काहीसं पुटपुटत तो पुन्हा वेगानं चालायला लागणार, तोच त्याच्या हातातला मोबाईल व्हायब्रेट झाल्याचं जाणवलं. म्हणून मग त्यानं कडेला थांबून मोबाईल उचलला तर ऐरिनाचा मेसेज! .तिनं लिहिलं होतं, ‘इथं रस्त्याकडेच्या अजून तरी उद्ध्वस्त न झालेल्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्समधून लावलेल्या चेरी ब्लॉसमच्या असंख्य ट्रीजवर फिकट गुलाबी फुलं फुलायला सुरुवात झालीय. आणि ड्रोन्स कोसळणं, धुरानं आसमंत काळवंडून जाणं, आग लागणं यातून जगल्या-वाचलेल्या बागांमधून मॅग्नोलिया फुलून आलाय. ही सगळी वसंत ऋतू दारात येऊन उभा राहिल्याची चाहूल आहे. घरं पेटत असली, माणसं घायाळ होत असली, मरत असली तरी पतझड संपून वसंत ऋतू आलाय! तू इथं खारकिव्हमध्ये होतास तेव्हा तुला या फुलांचं केवढं कौतुक वाटायचं! झाडझाडोऱ्यावर वसंतातलं ते सोनेरी ऊन उतरून आलं, की तू एकदम खूश व्हायचास. आज सूर्य मावळतीला जाताना या परिस्थितीतही पुन्हा पूर्वीसारखाच खेळ सुरू झालाय. घराच्या खिडकीत उभी होते मी, तो खेळ पाहण्यात दंग असताना नेमका सायरन वाजायला लागला. चल पळते. ओक्सानाला घेऊन शेल्टर गाठायला हवं. तरी क्षणभर थांबून सांगतेय, वसंत ऋतू दारी उभा राहिला नि तुझी आठवण आली. बरा आहेस ना?’हा असा तिचा मेसेज! त्यानं तो मेसेज पुन्हा पुन्हा वाचला. एका क्षणी त्याला वाटलं हिनं वसंत ऋतू अगदी दारात येऊन ठेपलाय आणि म्हणून तिला माझी आठवण आलीये, फक्त एवढंच सांगण्यासाठी नक्कीच मेसेज केलेला नाही, विशेषतः त्या मोठ्या भांडणानंतर तर नाहीच नाही!विचारांच्या आणि भावनांच्या गदारोळात सापडलेला तो केव्हा टिळक ब्रिज पार करून खाली उतरला हे त्याला समजलंही नाही. पण जेव्हा त्याला एका बाईनं धक्का मारत म्हटलं, ‘‘एऽऽऽ भैताड... येडा का तू? हितं कायकू ऐसा खडा ऱ्हायला बे? लोगां धक्का मारेंगे समझता नै क्या?’’ आणि त्याच्याकडे रागारागानं पाहत ती झपाझप पुढे चालायला लागली. आकाश तर अधिकच गडद होत चाललं होतं. त्यानं मग मुकाट्यानं टॅक्सीला हात केला नि ड्रायव्हरला म्हणाला, ‘‘चलो अंधेरी वेस्ट!’’ट्रॅफिक नेहेमीच्या गतीनं पुढे सरकत होतं. त्यानं डोकं मागं टेकलं नि खारकिव्हचे दिवस डोळ्यांसमोर आले. हे शहर कायमच टवटवीत आणि मिस्कील भासत आलं होतं! कारण अनेक देशांमधून शिकायला आलेले तरुण भेटायचे इथं. भलतंच हसतं-खेळतं शहर होतं ते. या शहरापासून जेमतेम चाळीस किलोमीटरवर रशिया!खारकिव्ह पॉलिटेक्निकमधले ते दिवस कुरकुरीत आणि मस्त होते. इथं एंट्री कार्ड वॉज अ मस्ट! एकदा त्याचं एंट्री कार्ड सापडेनासं झालं होतं तेव्हा तो कसला घाबरला होता! पण ॲलेक्झांडरनं आपणहून पुढे होऊन मदत केली होती. मैत्र गडद झालं नि मग ॲलेक्झांडरचा 'साशा' कधी झाला कळलंही नव्हतं!.वर्ष सरलं नि एकेक बातम्या येऊ लागल्या. तिकडे रशियानं युक्रेनच्या बॉर्डरवर सैन्य, रणगाडे आणि बरंच काही गोळा करायला सुरुवात केली होती आणि इकडे ऐरिना कामात चुका करू लागली होती. त्या चुका निस्तरण्यासाठी जास्त वेळ ऑफिसात थांबू लागली होती. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीच्या एका सोमवारी तिनं एकाग्रतेसाठी नेहेमीप्रमाणे कानात हेडफोन्स अडकवले होते, पण तरीही तिला काहीही समजत नव्हतं..इन्स्टिट्यूटचा परिसर अतिशय देखणा. दोन बिल्डिंग्जमध्ये वर्षानुवर्षं जोपासलेल्या सुरेख बागा होत्या. वसंत ऋतूत ओळखीची आणि अनोळखीसुद्धा अनेक रंगीबेरंगी फुलं तिथं फुललेली दिसायची. त्यामुळे एक प्रकारची सुवासिक प्रसन्नता होती तिथं. ऐन मोसमात तापमान उणं वीस डिग्री जायचं! आणि वर सायबेरियातून येणारे थंडगार वारे दातावर दात आपटायला लावायचे. तरी तिथं एक प्रकारची जिवंत सळसळ सतत जाणवायची. अनेक ॲक्टिव्हिटीज सुरू असायच्या. यात मोर्चे काढणं आलं आणि एवढ्यातेवढ्यासाठी प्रोटेस्ट करणंसुद्धा आलं. हे सगळं घडवून आणणारे युक्रेनियन तरुणच असायचे. हीच मुलं आनंदानं नाटकं करायची, हातात व्हायोलिन घेऊन भन्नाट गायची आणि मनमुराद डान्सदेखील करायची. या सगळ्यात साशा तर भलताच आघाडीवर!सहसा इथं कुणाला घरीबिरी बोलावण्याची पद्धत नाही. पण त्यादिवशी त्यानं बोलावलं होतं. तिथं पहिल्यांदाच लंचला बीटरूटचं हॉट सूप, पोटॅटो पॅनकेक्स आणि कोबीच्या पानात भात भरून केलेला एक छान पदार्थ खाल्लेला त्याला आजदेखील आठवत होता. त्याची मैत्रीण म्हणून तिथं हजर असलेल्या एका मुलीनं सोनेरी कडा असलेल्या नाजूक ग्लासात वाइन ओतून प्रत्येकाला सर्व्ह केली होती. त्या सगळ्यांनीच तेव्हा आपापले ग्लास उंचावून तिला आणि साशाला त्यांच्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देऊन आपापले ग्लास तोंडाला लावले होते. मधेच उठून साशानं जुना रेकॉर्ड प्लेअर काढून त्यावर एक भन्नाट ट्यून असलेलं गाणं लावलं होतं!The evening is outside......The clear sky is covered with stars...Come up my dear...The stars shine for us in the darkness of the night..I love you for everYou are forever in my heart...मंडळींनी पायातल्या बुटांनी बीट्स पकडत टॅपिंग सुरू केलं, तर साशानं त्याच्या मैत्रिणाला हाताला धरून उठवलं नि दोघं नाचायला लागली. दोघं फार सुंदर नाचली होती. पूर्णपणे एकमेकांवर फिदा असल्यासारखी!पार्टी संपवून मध्यरात्री ते सगळे हॉस्टेलला परत गेले आणि त्यानंतर सगळी गडबड सुरू झाली. प्रोजेक्ट सबमिशन, टेस्ट्स आणि लास्ट सेमिस्टरमुळे संपवायच्या इतक्या गोष्टींत ते सगळे अडकत गेले, की साशाकडची ती पार्टी स्मरणातून दूर गेली. त्या पार्टीत भेटलेल्या त्याच्या मैत्रिणीमध्ये, ती लक्षात राहावी असं काहीही नव्हतंच. तिचा चेहरा तर केव्हाच विस्मृतीत गेला होता. .काळ अतिवेगानं पुढे सरकत गेला होता. एव्हाना खारकिव्हमधलं वातावरण बदलतंय याची तीव्र जाणीव व्हावी इतके मोर्चे आणि दंगली सुरू झाल्या होत्या. शेवटची सेमिस्टर संपून डिग्री हाती लागल्यावर तर खारकिव्ह नकोसं वाटावं इतकं गोंधळानं व्यापून गेलं होतं. साशा, मिखाईल, पाकिस्तानचा शेख महमूद कुणीच भेटेनासं झालं होतं. एकदाचा निर्णय घेतला नि सगळ्यांचा निरोप घेऊन खारकिव्ह सोडलं होतं... प्रोजेक्ट चांगला होता. एका युरोपियन ट्रॅव्हल एजन्सीला १९९१मध्ये रशिया या खंडप्राय देशातून बाहेर पडून स्वतंत्र देश म्हणून जगायला लागलेल्या देशांमधल्या पर्यटनस्थळांचं मार्केटिंग करून टुरिझमचा बिझनेस वाढवायचा होता. त्यासाठी त्यांना युक्रेनियन, रशियन आणि इंग्रजीत काही ब्रोशर्स तयार करायची होती आणि हे काम पुरूच्या कंपनीकडे आलं होतं.एव्हाना खारकिव्ह, साशा आणि त्याची ती गर्लफ्रेंड सगळं केव्हाच मागं पडत गेलं होतं. पण ते पूर्णपणे मागं पडण्याचा योग नव्हता. इंग्रजी भाषेसकट युक्रेनियन आणि रशियन जाणणारं त्या टीममध्येच काय, त्या आख्ख्या ऑफिसमध्येही कुणी नव्हतं. म्हणून एचआर डिपार्टमेंटच्या हेड मिस लारा स्टिफन बहुभाषिक रिक्रुटच्या शोधात होत्या. शोधाशोध चालू होती. इंटरव्ह्यूज घेतले जात होते. २०२०च्या नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिस लारा स्टिफन त्यांच्या केबिनमधून बाहेर येऊन पुरूच्या टीमजवळ येत म्हणाल्या, ‘‘लिसन गाइज, वी गॉट अ गुड हेल्पिंग हँड!’’ आख्ख्या टीमनं मिस लारा उभ्या होत्या त्या दिशेला पाहिलं. समोर भुऱ्या केसांची, डार्क मधाळ डोळ्यांची, बेताच्या उंचीची मुलगी उभी होती. ती इतकी सडसडीत होती की तिच्या देहाला कर्व्हेचर्सच नव्हती. आर्टिफिशियल काही डकवून ओढून ताणून बसवण्याचा व्यापही केलेला नव्हता! तिचा रंग ॲव्हरेज युरोपियनपेक्षा जरा जास्त गोरा होता. तिच्याकडे बघून टीममधल्या कुणाकुणाला वाटावं, व्हाइट पेपर वापरून खुद्द येशूनं ख्रिसमस ट्रीला लटकवण्यासाठी ही बाहुली तयार केलीये की काय!‘‘धिस इज ऐरिना! न्यू रिक्रुट फ्रॉम खारकिव्ह!’’ मिस लारानं सांगताच पुरूनं त्या मुलीकडे नीटच पाहून घेतलं. पण तिला कधी खारकिव्हमध्ये पाहिल्याचं त्याला मुळीच आठवेना. ती मुलगी पहिल्या दिवशीच त्याच्या शेजारच्या डेस्कवर येऊन बसली. पर्स वगैरे नीट ठेवून तिनं एकदा त्याच्याकडे पाहिलं नि जुनी ओळख असल्यासारखी ती हसून म्हणाली, ‘हाऽऽऽय!’ त्यानंही ‘हाऽऽऽय...’ म्हणून जास्त काही न बोलता थेट समोरच्या स्क्रीनवर लक्ष दिलं होतं.ऐरिना रोज ऑफिसात जरा लवकर येई आणि आली की लगेच कानात वायरी खुपसून कामाला भिडे. ती ऑफिसला यायला लागल्यापासून महिन्याभरातच डब्लिनभर रस्तोरस्ती हिवाळा संपण्याची चिन्हं उमटायला सुरुवात झाली होती. रस्त्याच्या कडेनं लावलेल्या चेरी ब्लॉसमच्या झाडांना फिकट गुलाबी फुलांचे घोस दिसायला लागले होते. चौकातल्या राउंड अबाउट्सच्या भोवतीनं लावलेल्या ट्युलिपचे बल्ब आता फुटून त्यांची छान उंच झुडपं होऊन त्यांना पांढरी, लाल ट्युलिप्स उमलू लागली होती. दुष्ट हिवाळा संपून आता आल्हाददायक वसंत ऋतूचं आगमन होऊ घातल्याची ही मोहक खूण होती. सूर्य अस्ताला जाताना आपली सोनेरी किरणं या सगळ्यावर मंत्रून असा काही जीवघेणा खेळ दाखवत होता, की हिवाळ्याच्या गडद अंधारात मनात साचत गेलेली सगळी जळमटं साफ निघून जावीत आणि प्रत्येकानं हसावं, मुक्त नाचावं!त्या आनंदात पुरू एकदा मोठ्यांदा बोलला होता, ‘‘खारकिव्ह इज लाइक डब्लिन इन समर!’’ एवढं बोलूनही जेव्हा त्यानं शेजारी बसलेल्या ऐरिनाकडे पाहिलं नाही, तेव्हा मात्र ती जागची उठून त्याच्याजवळ येत म्हणाली होती, ‘‘इट मीन्स यू रिअली हॅव फरगॉटन मी! डू यू रिमेंबर साशा अॅण्ड हिज पार्टी?’’त्यानं म्हटलं, ‘‘ येस ऑफकोर्स! आय डू रिमेंबर साशा, दॅट पार्टी... दॅट म्युझिक... ॲण्ड...!’’इतक्यात तिनं त्यादिवशीच्या त्या गाण्याची ट्यून म्हणत हलकेच नाचायला सुरुवात केली होती, तेव्हा थक्क होऊन त्यानं तिच्याकडे निरखून पाहिलं होतं नि त्याची ट्यूब पेटली होती! अरे, ही तर साशाची मैत्रीण!‘‘सोऽऽऽ सॉरी! रिअली... आय डिड नॉट रिमेंबर युवर फेस!’’ तो पुन्हा पुन्हा तिची माफी मागत होता तर ती हसत म्हणाली होती,‘‘इट्स ओके... कॅन वी बी फ्रेंडस नाऊ?’’ आणि तिनं हात पुढे केला होता.आत्ता त्याला हे सगळं आठवत असताना टॅक्सी निशा हाइट्सच्या गेटसमोर येऊन थांबली. सोसायटीच्या गेटपाशी मोठे बल्ब लावून अंधार कंपल्सरी बाहेरच्या बाहेर थोपवून ठेवला होता. एकुणात दिवसाचा कोणता प्रहर सुरू झालाय हे चटकन लक्षात येऊ नये असं त्यामागचं प्रयोजन असावं. गेटपाशीच पुरू टॅक्सीतून खाली उतरला. त्यानं टॅक्सीवाल्याला मोजून ११५ रुपये दिले नि तो आत गेला. अजूनही सोसायटीच्या बागेत काही मुलं फुटबॉल खेळत होती, तर काहीजण झोपाळ्यावर आणि घसरगुंडीवर दंगा करत होती. बागेत कडेनं लावलेल्या मेंदीच्या झुडपांचा मंद वास पसरला होता. पुरूनं आनंदानं खेळणाऱ्या त्या मुलांकडे पाहिलं, तेव्हा त्याला ऐरिनाच्या बहिणीच्या मुलीची आठवण आली. डब्लिनला ऑफिसमध्ये कधीतरी लंचब्रेकला तो जेव्हा तिच्याबरोबर जायचा, तेव्हा ती आवर्जून त्याला लहानग्या ओक्सानाचे फोटो दाखवायची आणि म्हणायची, ‘‘शी इज द मोस्ट लव्हेबल पर्सन इन माय लाइफ. आय डोंट गेट अलाँग विथ माय सिस ओल्गा, बट ओक्साना इज सिंपली अ बंडल ऑफ जॉय!’’फोटोतली ती गोबऱ्या गालांची हसरी गोड मुलगी त्याला आत्तासुद्धा आठवली. ऐरिना मेसेजमध्ये काय म्हणाली होती? ‘सायरन वाजायला लागलाय. ओक्सानाला घेऊन शेल्टर गाठायला हवं!’ ती चार-पाच वर्षांची पोर खारकिव्हमधल्या त्या तसल्या वातावरणात कशी जगत असेल? खेळणं, बागडणं विसरत गेली असेल का ती? कोण जाणे! तो लिफ्टनं सातव्या मजल्यावरच्या त्याच्या फ्लॅटवर येऊन पोहोचला. त्यानं फ्लॅटमध्ये पाऊल टाकलं, तेव्हा तिथं अंधाराचं साम्राज्य होतं. त्यानं बटण दाबून पांढराफटक प्रकाश ओतून ते साम्राज्य क्षणात नष्ट करून टाकलं. मार्चचा महिना सुरू होता त्यामुळे मुंबईचं तापमान ३५ डिग्रीपर्यंत गेलं होतं! घामानं थबथबलेल्या पुरूनं हातातली ब्रिफकेस समोरच्या टीपॉयवर ठेवली नि आधी एसी सुरू केला. जरा सैलावून तो कोचावर बसला. आता त्याचा मोबाईल पुन्हा त्याच्या हातात होता. ऐरिनाचा मगाशी आलेला मेसेज पुन्हा वाचताना ती त्याच्या मनभर पसरत चालली होती...विंटर संपत गेला होता नि वसंत ऋतूचं राज्य पसरायला सुरुवात झाली होती. त्यादरम्यान एक दिवस ऐरिना ऑफिसला आली होती तीच मुळी बास्केट भर आल्या आल्या तिनं डिक्लेअर केलं होतं, ‘‘फुलांच्या रंगांचा हा महोत्सव म्हणजे वसंत ऋतूच्या आगमनाचा कौतुकसोहळा! वी सेलिब्रेट ‘मस्लेनित्सा’ फेस्टिव्हल! इन धिस फेस्टिव्हल वी गिव्ह यलो राउंड ॲण्ड हॉट पॅनकेक्स टू अवर फ्रेंड्स. पॅनकेक इज लाइक अ ‘सन’. फुल ऑफ एनर्जी! यू आर ऑल माय गुड फ्रेंड्स...’’ आणि तिनं बास्केट भरून आणलेले पॅनकेक्स सगळ्यांसमोर ठेवले होते. तिच्या डोळ्यांच्या कडा हलक्या ओल्या झाल्या होत्या. तिला नक्कीच साशाची, तिच्या ममाची, जीव की प्राण असलेल्या चिमुकल्या ओक्सानाची आणि कदाचित ओल्गाचीसुद्धा आठवण आली असणार!त्याक्षणीसुद्धा पुरूच्या जे मनात आलं होतं, ‘आम्ही तिला कधीच आमच्या घरच्या पार्ट्यांना बोलावलं नसताना, ऑफिसमध्ये तिची रेग्युलर टिंगलटवाळी करत असताना ती मात्र आम्हाला सगळ्यांना तिचे मित्र समजत होती! अत्यंत निर्मळ मनाची मुलगी ती! मनापासून मैत्र जपणारी, दिलखुलास वागणारी, स्वाभिमानी ऐरिना!हळूहळू ऐरिना टीममध्ये रुळत गेली होती. वर्ष सरलं नि एकेक बातम्या येऊ लागल्या. तिकडे रशियानं युक्रेनच्या बॉर्डरवर सैन्य, रणगाडे आणि बरंच काही गोळा करायला सुरुवात केली होती आणि इकडे ऐरिना कामात चुका करू लागली होती. त्या चुका निस्तरण्यासाठी जास्त वेळ ऑफिसात थांबू लागली होती. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीच्या एका सोमवारी तिनं एकाग्रतेसाठी नेहमीप्रमाणे कानात हेडफोन्स अडकवले होते, पण तरीही तिला काहीही समजत नव्हतं. तिचं कामात लक्ष नाहीये हे पुरूच्या लक्षात आलं होतं. त्याला कारणही तसंच होतं. रशियानं युद्धच सुरू केलं होतं. खारकिव्हवर मिसाईल्स डागल्याच्या बातम्या येत होत्या. हिचं कुणी सापडलं असेल का त्या हल्ल्यात? आख्खी टीम अस्वस्थ झाली होती.पुरू मग तिला शांतपणे म्हटला होता, ‘‘डियर, प्लीज टेल मी व्हॉट हॅपन्ड? कम ऑन, लेट्स टेक ब्रेक ॲण्ड हॅव सम कॉफी!’’‘‘बट आय हॅव टू फिनिश धिस...’’ ती म्हणत होती.पुरूनं मग तिला हाताला धरून उठवत म्हटलं, ‘‘डोंट वरी, फिनिश इट लेटर. जस्ट रिलॅक्स फॉर सम टाइम! ॲण्ड आय ॲम देअर टू हेल्प यू...’’त्यानंतर कॉफी पित पित ती बराच वेळ बोलत राहिली होती...तिचं सुंदर शहर. तिथलं तिचं लाइफ. रेडिओ स्टेशवरचा रिहानाचा हिपहॉपचा भलताच पॉप्युलर झालेला अल्बम आणि बुट टॅप करत नाचायला लावणारं म्युझिक... पॅव्हेलियनमध्ये बसून एन्जॉय केलेल्या त्या सॉकरच्या ॲड्रेनलिन रश देणाऱ्या मॅचेस... हॅरी पॉटर बघून रात्री घरी येताना साशाची घेतलेली फिरकी... लेट नाइट टीव्हीसमोर बसून बियरचे घोट घेत डोळे फाडून फाडून पाहिलेल्या थ्रिलर सिरीज... लाइफ वॉज फुल ऑफ फन! आणि मग साशा, तिचा जिवलग मित्र, गेला होता नोकरीसाठी जर्मनीला!ती हलकेच म्हणाली होती, ‘‘तुला माहीत आहेच, माझ्या ब्यूटिफुल देशात सगळं काही आहे. सुंदर तळी आहेत, मैलोनमैल पसरलेली सूर्यफुलं आहेत, नजर जाईल तिथवर डोळ्यांना गारवा देणारी हिरवीगार कुरणं आहेत. मॅग्नोलिया, ट्युलिप्स आणि असंख्य रंगांची फुलं फुलत असतात. शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, दवाखाने आहेत, नाहीत त्या फक्त चांगला पगार देण्याऱ्या नोकऱ्या. निम्मे लोक बाहेरदेशी चाकरमाने म्हणून राहतायत नि घरी पैसे पाठवतायत. मी पुस्किन इन्स्टिट्यूटमध्ये होते, नाटक करत करत एकीकडे बॅलेही शिकले होते. राहिले तिथे तग धरून. त्याच सुमाराला तू गेलास तिथून, कारण आमचा देश तुझा थोडीच होता!दिवसेंदिवस प्रत्येक युक्रेनियनसाठी सुख मागं पडत होतं. त्याची जागा घोंगावत येणारं वादळ घेत होतं. राजकारणाला ऊत आला होता, युक्रेनियन बोलणारे आणि रशियन बोलणारे असे कधी नव्हते ते भेद उफाळून आले होते. लोकांत दुफळी पडू लागली होती. मोर्चे निघू लागले होते. बसेस भरभरून लोकांना मैदानात नेत होते. ते पुढे करतील त्या फॉर्मवर तुम्ही फक्त सही करायची, की लगेच तुम्हाला बसमध्ये प्रवेश, विथ हेल्मेट अॅण्ड काठी!दोन्हीकडून लोक घोषणा देत होते, ओरडाआरडा करत होते. क्षणात वणवा पसरावा तशा अफवा पसरत होत्या. लोकांना काहीही समजत नव्हतं. लोकं एकदम आपापल्या माणसांसाठी भावूक होत असत आणि दंगा सुरू होई. काही वेळानं जेव्हा त्यांना समजे, की जे ऐकलं ती केवळ एक अफवा होती, तेव्हा ते बेचैन होत. हा सगळा खेळ मीडियानं सुरू केला होता. प्रसिद्धी हवी होती त्यांनासुद्धा! मग पैसा मिळणार, जाहिराती मिळणार. सगळं गणित पैशाचं आणि राजकारण खेळणाऱ्यांचंसुद्धा.केव्हा काय होईल कोण काय डाव टाकेल काही नेम नव्हता. लोकं दिवसेंदिवस घाबरायला लागली होती. काही दिवसांपूर्वी जगण्यात जी मजा होती ती नासत चालली होती. सत्तेत असलेल्यांनी पोसलेले गुंड रस्त्यावर उतरून कधी हणामारी सुरू करतील याचा नेमच नव्हता. जो तो टरकून राहू लागला होता. या वातावरणाला कंटाळून आले मी इथं. पण तिकडे रोजचं जगणं अशक्य होत चाललंय. खारकिव्हचं आकाश रात्रीबेरात्री झुंडीनं येणाऱ्या ड्रोन्सनी व्यापलं जातंय. मिसाईल्स पडतायत. इमारती कोसळतायत. माझी ममा सगळं कसं करत असेल या अशा भीषण वेळी? सायरन वाजला की तिला भराभर बंकरकडे जायला किंवा एखाद्या सबवे स्टेशनात आश्रयाला जायला जमत असेल का? सत्तरी पार केलीय तिनं... आणि ओल्गा खूप काम करतेय देशासाठी, ती कशी जमवत असेल दरखेपी ममाकडे जाणं? फार काळजी वाटते. लक्ष लागत नाही कशातच. मग चुका होतात. काय करणार पण? शेवटी पैसा तर हवाच ना!’’ ती खिन्न झाली.बोलता बोलता वेळ कसा गेला कळलंच नव्हतं. पुरूला ती त्याआधी कधीच एवढी जवळची वाटली नव्हती. त्यांचं बोलून झाल्यावर तिनं पुन्हा कामाला सुरुवात करताना हेडफोन्स अडकवले नि काही टाइप करू लागली होती. पुरूनं तिला तिचं काम निपटायला मदत केली तेव्हा कुठे अंधार गडद होताना ती दोघं ऑफिसमधून बाहेर पडू शकली होती!एव्हाना पुरूला जाम भूक लागली होती. त्यानं मग स्विगीवरून दाल-खिचडी विथ आइस्क्रीम मागवलं नि तो मुकाट खाऊ लागला. पोट भरलं म्हणून त्यानं आइस्क्रीम न खाता फ्रीजमधे ठेवलं नि तो पुन्हा कोचावर आडवा झाला. पण त्याचा डोळा लागेना. ऐरिना डोक्यातून जाईना... .ओक्साना फक्त काळ्याच रंगानं चित्र रंगवते. तिच्या चित्रांमधे हमखास आकाशाच्या दिशेनं काळे पट्टे ओढलेले दिसतात. असं वाटतं, तिचं मन नाहीच मुक्त झालं या दाटत चाललेल्या काळोखातून तर? खूप भीती वाटली म्हणून मग तिला घेऊन मी गावाबाहेर दूरवर गेले. तिथली सूर्यफुलांनी बहरलेली शेतं दाखवली. कुणीतरी येऊन मुद्दाम लावलेल्या मलो फ्लॉवर्सच्या रोपांना एव्हाना चांगला बहर आला होता. .खारकिव्हवरच्या रशियन आक्रमणाबद्दलच्या बातम्या जसजशा येऊ लागल्या तसतशी ऐरिना कमालीची बेचैन दिसू लागली होती. एक दिवस तर जेमतेम ऑफिस सुरू होऊन दोन तासदेखील झाले नसतील, तितक्यातच तिनं त्याला जागचं उठवून कॉफी प्यायला नेलं होतं नि डोळ्यात टिपूससुद्धा येऊ न देता ती फक्त बोलत राहिली होती.‘‘खारकिव्ह कमालीच्या तणावाखाली आहे. पुढे काय वाढून ठेवलंय देव जाणे! प्रत्येकाला भविष्याची चिंता लागून राहिलीये. सगळीकडचंच दूध, अंडी, मांस संपत चाललंय. सर्वसामान्य माणसाला प्रश्न पडतोय, की रशियन्स जर येता-जाता युक्रेनियन्स आमचे भाऊ आहेत असं म्हणत आले आहेत, तर ते इतका विद्ध्वंस कसा करू शकतात? प्रत्येकाचं मन उद्विग्नतेनं व्याकूळ झालंय. हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शाळा, हॉस्पिटल्स सगळीकडे मिसाईल्स पडतायत. माणसं, मुलंबाळं मरतायत. दुखः सार्वत्रिक होतंय. आता डोळ्यांत अश्रूच उरले नाहीत असेही अनेकजण आहेत. पोलंड, ग्रेट ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, जर्मनी कितीतरी ठिकाणी कामधंद्याला गेलेली, आपल्या कुटुंबांना पैसा पाठवणारी लोकं देशात परत गेलीयत. त्यांना देशासाठी लढायचंय! ममाला गेल्या आठवड्यात ओल्गानं आणि इतर व्हॉलेंटियर्सनी मिळून नर्सिंग होममध्ये ॲडमिट केलं होतं. आता तोही पाश संपलाय. यापुढे सुखात, दुःखात अगदी एकटीच असणार मी! आता कुणासाठी कमावू पैसा? काय करतेय मी इथं? मलाही खारकिव्हला जायला हवं...’’ आणि ती एकाएकी गप्प झाली होती.तिची ममा गेली हे ऐकून पुरू अस्वस्थ झाला होता. त्यानं तिचा हात हातात घेत म्हटलं होतं, ‘‘ सॉरी ऐरिना! सॉरी फॉर युअर लॉस. आय विल प्रे फोर युअर ममा! मे हर सोल रेस्ट इन पीस! ॲण्ड माय हम्बल रिक्वेस्ट, नेव्हर एव्हर से, यू आर अलोन. ॲज अ गुड फ्रेंड आय प्रॉमिस, आय विल ऑलवेज बी देअर फॉर यू...!’’ अचानक आपण हे काय बोलून गेलो याचं त्याचं त्यालाच आश्र्चर्य वाटलं होतं. पण मग त्याला मनापासून जाणवलं, युद्धग्रस्त भागातली एक कलीग, चांगलं आणि नेटानं काम करणारी जबर कामसू मुलगी म्हणून फक्त ती आता आपल्या मनात राहिली नाहीये, त्यापेक्षा जास्त जवळची झालीय ती. त्यानं त्याक्षणी तिला जवळ घेत तिचे डोळे पुसले होते.त्याक्षणी तो टीम लीडर नव्हता, तो होता फक्त तिचा खूप जवळचा मित्र होता. म्हणूनच तर त्या क्षणाला, प्रोजेक्ट ऑनलाइन जायच्यावेळी जर ही मुलगी निघून गेली तर अफाट अडचणी येतील, असा विचारही त्याच्या मनाला शिवला नव्हता. तो तिला मनापासून म्हणाला होता, ‘‘ तिथं बंबार्डिंग चालू आहे, माणसं मरतायत. वेडी का काय तू! वाटल्यास पैसे पाठव. मदत होईल घरं हरवलेल्या आई-बाप संपून गेलेल्या मुलांना. हीपण देशसेवाच झाली की!’’ तर तिनं म्हटलं होतं, ‘‘मनी कान्ट सॉल्व्ह बेसिक प्रॉब्लेम, माय कंट्री नीड्स पीपल टू फाइट!’’मधे जेमतेम दोन दिवस गेले असतील, तिनं पुन्हा खरोखरच खारकिव्हला परत जायची भाषा सुरू केली होती. तेव्हा तो तिला म्हणाला होता, ‘‘तुला काय येतं? पाच किलोचं ओझं उचलणंही तुला झेपत नाही, आणि तू मशिन गन उचलायची बात करतेयस? तिथं जाऊन काय दिवे लावणार आहेस? असे आत्मघातकी चाळे करणाऱ्यांना आम्ही स्टुपिड म्हणतो!’’तर तिनं त्याला सुनावलं होतं, ‘‘तुम्ही युद्ध अनुभवलेलं नाही. तुला माझी अवस्था काय आहे तेच समजत नाहीये. आज आत्ता मला पैशापेक्षा माझ्या देशाप्रति असलेलं माझं कर्तव्य लाखमोलाचं आहे! आता तर कसले पाशही उरलेले नाहीत. आणि माझ्या शारीरिक कुवतीबद्दल म्हणशील, तर माझ्याइतक्याच कुवतीच्या अनेक मुलींनी तिथं अनेक प्रकारची कामं करायला सुरुवात केलीय. काहीजणी एकत्र येऊन अंडरग्राऊंड शाळा चालवतायत. शिवाय खूप मुलं अनाथ झालीयेत त्यांनादेखील पाहायला हवंय. अनेक कामं आहेत. साशा केव्हाच परत गेला, त्यानं सुचवलंय, ‘यू विल हँडल मीडिया!’ आमचं म्हणणं जगाला सांगायला हवंच आहे. ते काम मी नक्कीच करेन. फक्त शस्त्र हातात घेऊन लढणं म्हणजेच युद्ध करणं नाही. युद्ध अनेक पातळ्यांवर लढायचं असतं. माय डियर, मोस्ट स्टुपिड फ्रेंड! गॉट इट? ॲक्च्युली यू हॅव फेल्ड टू अंडरस्टँड अवर प्रॉब्लेम. बिकॉज यू आर टोटली आऊटसायडर...’’ आणि मग डोळ्यातलं पाणी तसंच वाहत ठेवत उठलीच तटकन आणि चालू लागली होती. तसं तो तिच्यामागून मुकाट चालायला लागला होता.जसं काही पुरूच्या डोळ्यांसमोरून ऐरिना आत्ताच उठून गेलीय तसा तो अस्वस्थ झाला. त्यानं डोळे मिटून घेतले मान मागं टाकली आणि तो म्हणत राहिला, ‘ऐरिना तू सुखरूप असायला हवीस..!’ अजूनही त्याचं मन ऐरिनातच गुंतलेलं होतं. त्याला तो दिवसा आठवला...सोमवार होता. नवा आठवडा सुरू झाला होता आणि ऐरिना काम करत असलेल्या प्रॉजेक्टचा तुकडा ऑनलाइन जाणार होता. तेवढ्यात ऐरिना ऑफिसला न येता फोन करून त्याला म्हणाली होती, ‘‘आय हॅव रिझाइन्ड. आय ॲम गोइंग बॅक. माय कंट्री नीड्स मी...!’’आता पुरूतला टीमलीडर चिडला होता, प्रोजेक्टचा हा तुकडा ऑनलाइन जायच्यावेळी ही खुशाल सांगतेय, ‘माय कंट्री नीड्स मी?’तो चिडून तिला म्हणाला होता, ‘‘तू जेव्हा इथे आलीस तेव्हाही खारकिव्हमध्ये गोंधळ होताच, तरी तू हा प्रोजेक्ट घेतलास आणि आता फायनल रिपोर्ट देण्याचं घाटत असताना तू अशी बेजबाबदारपणे कशी वागू शकतेस? मला कळतच नाहीये!’’तर ती फोनवर त्याच्या आंगावर वेड्यासारखी ओरडत बोलली, ‘‘स्टुपिड! माय कंट्री नीड्स मी!’’त्यानं तिला म्हटलं, ‘‘बेटर यू डू युवर जॉब इन हँड. सेंड मनी. दॅट इज ऑल्सो नीडेड..’’त्यावेळी तिनं फोनवर जे सांगितलं होतं, ते त्याला तेव्हा समजलं होतंच, आणि ते त्याला आत्तासुद्धा आठवत होतं, ते असं, ‘देशाची लाज राखली पाहिजे. शत्रूला झुंजवत ठेवलं पाहिजे. हा देश माझा आहे. ॲट एनी कॉस्ट मला दुसऱ्याची ताबेदारी नकोय! इतिहासाच्या पानांत हा देश ट्रॅप झालाय आणि शत्रूनं तर इतिहास नव्यानं दुरूस्त करायला घेतलाय. तो त्याचा अधिकार असल्यासारखा हल्ले चढवतोय. साशा एका बॅटरीला लीड करतोय.’‘‘बलाढ्य शत्रूसमोर तुम्ही टिकू शकाल? ’’त्याच्या या प्रश्नावर तिनं उत्तर दिलं, ‘’नीना, माझी आजी, ती दुसऱ्या महायुद्धात लढली जर्मनांबरोबर. ती रशियन. अस्सल देशभक्त! शहरातल्या प्रत्येक चौकात ते लढत राहिले. घरात अन्नाचा कण नाही, उपासमारीनं पाठची तीन भावंडं मेली तिची... तरी ती जर्मन सैनिकांनी दाखवलेल्या लालचीला बधली नव्हती. ती लढत राहिली. बर्फ पडत असताना, पावलं निळी पडली असताना त्यांनी लढा दिला. भले आज मी रशियन नाही, तरीपण मी नीनाची नात आहे! मला माझ्या देशासाठी, युक्रेनसाठी जायला हवं!’’ .कॉम्प्युटर इंजिनिअर असलेला साशा आता मोबाईल डिफेन्स सिस्टीमचा हेड आहे. तो ४० व्हॉलेंटियर्सच्या गटाचं नेतृत्व करतोय. त्याच्याजवळच्या टॅबवर रडार बेस्ड डेटा दिसतो त्यामुळे ड्रोन्स कुठल्या दिशेनं किती स्पीडनं आणि किती उंचीवरून उडतायत हे सगळं तो आपल्या गटाला सांगत राहतो. मग स्थानिक त्यांच्या गटाचे वेगवेगळे भाग करतात आणि निर्णय घेऊन बंदुका आकाशाकडे रोखून बरोबर ड्रोन्स पाडतात..‘‘दुसरं महायुद्ध झालं तेव्हा शस्त्रास्त्रं एवढी ॲडव्हान्स्ड नव्हती. आता ड्रोन्स आहेत, मिसाईल्स आहेत, ती हाताळायला मिनिमम शिक्षण लागतं. तेव्हासारखं नुसत्या बंदुकीनं नाही लढता येत. ऐक, तिथं जाऊन तू काही करू शकणार नाहीयेस. शिवाय तुमचा शत्रू तर भलताच बलाढ्य आहे!’’ पुरू तेव्हा मनापासून तिला समजावत राहिला होता.पण परिणाम उलट झाला. ती जास्तच चवताळली. ‘‘आम्ही काय चीज आहोत ते ऐक. आमची मिलिटरी ट्रेनिंग देतीय आणि आमच्यातले इंजिनिअर्स, टेक्निशियन्स सगळं भराभर शिकलेतसुद्धा. तिथली लोकं आता तयार झालेली आहेत दुःख पचवायला नि पुन्हा उभं राहायला. कारण त्यांनी पक्क ठरवलंय, देश माझा आहे नि मी इथं राहूनच शत्रूला नामोहरम करणार!तिथं टिच्चून राहणाऱ्यांनी स्वतःचे गट तयार केलेत. पिक-अप ट्रकच्या मागच्या जागेत ते बसतात. त्यांच्या हातातल्या मशिन गन्स आकाशाच्या दिशेनं रोखलेल्या असतात. आमच्या शहरांवर बरसत असणाऱ्या ड्रोन्सचा आवाज आता कुणालाही ओळखू यायला लागलाय, त्यामुळे आकाशातून असे ड्रोन्स आले, की आवाजावरून ते ओळखता येतात. शहराची खडान्खडा माहिती असलेले व्हॉलेंटियर्स आणि या गटांतल्या ज्यांना मिलिटरी ट्रेनिंग मिळालंय, ते एकमेकांना मदत करतात आणि हे ड्रोन्स टार्गेटवर पडण्याआधीच पाडले जातात. एक ड्रोन पाडला जाणं म्हणजे बरेच जीव वाचवणं! ड्रोन पाडताना ते कुठे पाडायचे हेदेखील स्थानिक सांगतात, त्यामुळे नुकसान तरी टळतंय.साशा मुळातच हुशार. कॉम्प्युटर इंजिनिअर असलेला साशा आता मोबाईल डिफेन्स सिस्टीमचा हेड आहे. तो ४० व्हॉलेंटियर्सच्या गटाचं नेतृत्व करतोय. त्याच्याजवळच्या टॅबवर रडार बेस्ड डेटा दिसतो त्यामुळे ड्रोन्स कुठल्या दिशेनं किती स्पीडनं आणि किती उंचीवरून उडतायत हे सगळं तो आपल्या गटाला सांगत राहतो. मग स्थानिक त्यांच्या गटाचे वेगवेगळे भाग करतात आणि निर्णय घेऊन बंदुका आकाशाकडे रोखून बरोबर ड्रोन्स पाडतात. पण त्यांच्याजवळच्या मर्यादित शस्त्रांमुळे जर ड्रोन पाडायला नाहीच जमलं, तर निदान ते मोडून त्यांची नासधूस तरी नक्की केली जाते. अनेकदा रात्रीच्यावेळी ड्रोन्स झुंडीनं येतात, तेव्हा व्हॉलेंटियर्स लोकांना सावध करतात. लोकं ताबडतोब सुरक्षित जागी जातात, त्यामुळे जीव वाचतात.ड्रोन्स आणि मिसाईल्सचा वर्षाव होतोच आहे. दरखेपी व्हॉलेंटियर्सना सक्सेस नाही मिळत. ड्रोन्स आणि मिसाईल्स पडतायतच लहान मुलांच्या शाळेवर, हॉस्पिटल्सवर, हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सवर आणि मग मरतात माणसं, लहान लेकरंबाळं! तरीही कुणालाही नैराश्य आलेलं नाही. व्हॉलेंटियर्स कंबर कसून उभे आहेत. त्यांनी निर्धारानं लढा चालू ठेवलाय. परवाच साशानं व्हॉइस मेसेज टाकून बरंच काही शेअर केलंय. खरंतर हे सगळं खूप धोक्याचं आहे, पण इथं जिवाची पर्वा आहे कुणाला!’’नाईलाजानं त्याला मग शेवटचं शस्त्र उपसावं लागलं होतं. तो म्हटला होता, ‘‘तू तुझ्या निर्णयावर ठाम राहिलीस तर मला तुझ्या पेमेंटबंदल इशू रेझ करावा लागेल!’’ आणि मग त्यांच्यात खूप मोठं भांडण झालं होतं...मधे इतका काळ गेल्यावर तिचा आलेला हा मेसेज! पुरूला वाटलं काहीतरी बरंच घडलंय तिच्या आयुष्यात. जस्ट अ हंच. तिला उत्तरादाखल काय मेसेज करायचा समजत नव्हतं. त्यानं मग सरळ तिला व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल लावला. खारकिव्हमध्ये आत्ता किती वाजले असतील, ती कामात असेल का, असले काहीही विचार त्याचा मनात आले नाहीत. बराच वेळ रिंग वाजत राहिली आणि मग समोर स्क्रीनवर दिसली ऐरिना. मुळात तिच्या अंगावर कधीच बाळसं नव्हतं, पण आता तर ती पारच खंगली होती आणि तरी तिच्या त्या मधाळ डोळ्यांत विलक्षण चमक दिसत होती.तिनं हसून म्हटलं, ‘‘हाऽऽय!’’पुरू तिच्याकडे एकटक पाहत राहिला. त्याला बोलायचं भान उरलं नव्हतं. तिनंच मग म्हटलं, ‘‘सो यू आर इन युअर मुंबाय. वेल! हॅपी टू सी यू आफ्टर अ लाँऽऽऽग टाइम!’’भानावर येत पुरू हलकेच म्हणाला, ‘‘आफ्टर सच अ लाँग टाइम यू हॅव सेंट मी अ टेक्स्ट. माय डियर ऐरिना, बी फ्रँक विथ मी, आय ॲम डेस्परेट टू नो, व्हॉट हॅज हॅपन्ड? इफ यू नीड एनी हेल्प, आय ॲम देअर फॉर यू!’’अत्यंत स्वाभिमानी असलेल्या ऐरिनाचे डोळे पाण्यानं भरून आले. ती बोलत राहिली आणि तो फक्त ऐकत राहिला..‘‘खारकिव्हमधे रात्र पसरत चालली की ताबडतोब कर्फ्यू सुरू होतो. काल भेटलेले मित्र-मैत्रीण आज हयात नसतात. ओल्गाही हयात नाही. ओक्साना असते माझ्याजवळ. म्हणून तर... ’’ आणि मग एकदम ती म्हणाली, ‘‘आपला भाचा, मुलगा बॉर्डरवर शत्रूशी लढताना शहीद झाला ही बातमी येऊ नये म्हणून प्रार्थना करणारे अनेक आहेत. आणि तरी ती बातमी कुणाच्यातरी घरी येतेच. राष्ट्रध्वजात गुंडाळलेला मृतदेहदेखील येतो. शहीद झालेल्या सैनिकांसाठी सन्मानाचं द्योतक म्हणून त्या मृतदेहावर लपेटलेल्या राष्ट्रध्वजावर पानाफुलांनी तयार केलेलं चक्र ठेवलं जातं. राष्ट्रभक्ती खरीच आहे, तरीपण प्रियकर, मित्र, आयुष्याचा जोडीदार पुन्हा कधीही दिसणार नाहीये हे समजणं मनाला जबर जखमी करणारं असतं. बऱ्याचजणी मग त्या मृतदेहावरचं पानाफुलांनी तयार केलेलं ते सन्मानचिन्ह हलकेच काढून ठेवतात, ते जपून ठेवतात. त्याच्या स्मृती जपत जगायचं असतं त्यांना!एकूणच सगळ्यांनाच इतकं दुखः भोगावं लागलंय, की ‘इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ’ असं म्हणत देशाच्या सीमांचं रक्षण करण्याचा विडा उचललेले हे नागरिक पुन्हा पुन्हा उभं राहून आपली मुलं, भाचे, पुतणे सीमेवर लढायला पाठवतायत. शहरं ओस पडत चाललीयत. .Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड.ओक्साना आता पाच वर्षांची आहे. तिच्या वयाच्या अनेकानेक मुलांनी माणसं मरताना पाहिली आहेत. ओक्सानानंसुद्धा अनेक गोष्टी अनुभवल्या आहेत. सायरन वाजला की अनेकदा तिच्या ममाच्यामागे तिच्या एप्रनच्या टोकाला पकडून शेल्टर होमकडे ती धावत गेलेली आहे. आणि तासन््तास शेल्टर होममध्ये चूपचाप बसून राहिलेली आहे. त्याकाळात इतकं शेलिंग झालं होतं, की त्या कानठळ्या बसणाऱ्या आवाजामुळे तिच्या कानाच्या पडद्यांना इजा झालीये. त्यावर उपचार झाले, नशिबानं तिला ऐकू यायला लागलंय. पण ती हे सगळं लक्षात ठेवून आहे. बंदुकीच्या गोळ्यांची बौछार होताना तिला काखोटीला मारून एक व्हॉलेंटियर पळाला होता. त्यावेळी तिच्या फ्रेंडला, फ्रेड्रिकला, बंदुकीची गोळी लागून मरताना पाहिलं तिनं. रस्त्यात काचा, दगड लागून कोसळलेली माणसं तिनं पाहिलीयत. आणि फक्त ओक्सानाच नव्हे, तर अशा अनेक लहान मुलांना हे सगळं बघूनही दुःख होत नाही यापैकी कशाचं. असं वाटायला लागलंय ही मुलं हे सगळं वातावरण म्हणजेच ‘नॉर्मल’ जगणं आहे असं समजून बसली आहेत. त्यांना आनंद मिळावा म्हणून शाळेत मुद्दाम गाणी लावली जातात. डान्स केला जातो. चित्र रंगवली जातात.ओक्साना फक्त काळ्याच रंगानं चित्र रंगवते. तिच्या चित्रांमधे हमखास आकाशाच्या दिशेनं काळे पट्टे ओढलेले दिसतात. असं वाटतं, तिचं मन नाहीच मुक्त झालं या दाटत चाललेल्या काळोखातून तर? खूप भीती वाटली म्हणून मग तिला घेऊन मी गावाबाहेर दूरवर गेले. तिथली सूर्यफुलांनी बहरलेली शेतं दाखवली. कुणीतरी येऊन मुद्दाम लावलेल्या मलो फ्लॉवर्सच्या रोपांना एव्हाना चांगला बहर आला होता. पाच पाकळ्यांची ती फुलं तिनं पाहिली नि तिनं मला विचारलं, ‘ऐरिना आंटी, माझी ममा गेली. तू मला इथं घेऊन आलीस. तूही गेलीस की मला व्हॉलेंटियर्स ऑर्फनेजमध्ये घेऊन जातील. चपट्या बिया आणून तुझ्या नावाचं मलो फ्लॉवरचं एक रोप लावतील. तुझ्या फोटोला सॅल्यूट करायला सांगतील. आमच्या क्लासमधल्या स्वेतलानाची ममा शत्रूला मारताना गेली तेव्हा तिलाही ऑर्फनेजमध्ये नेलं होतं आणि रोझ लावलं होतं. तिनं सांगितलंय मला सगळं.’ त्याक्षणी माझ्या लक्षात आलं, साशा दोनच दिवसांपूर्वी फोनवर जे बोलला होता ते हिनं ऐकलं असणार, तो म्हणत होता, ‘बॅटरीत आता चाळीसपैकी दहाच उरलेत. तू ताबडतोब जॉइन हो! यू हॅव नो चॉइस! वी हॅव टू सेव्ह अवर डिग्निटी. द कंट्री नीड्स यू!’ तेव्हापासून ओक्साना एकदम गप्प झालीय. ना खेळायला जातीये, ना खातीये, बाहेर कुठेतरी बघत खिडकीत बसून राहते. काळजी वाटतेय मला तिची...’’ तिला पुढे बोलवेना.‘‘म्हणून माझी आठवण आली? सांग ना तसं. तुझी ममा ख्रिस्तवासी झाली तेव्हा तुला मी म्हटलं होतं, नेव्हर एव्हर से, यू आर अलोन. ॲज अ गुड फ्रेंड, आय प्रॉमिस, आय विल ऑलवेज बी देअर फॉर यू...! ॲण्ड आय कीप माय वर्ड टुडे ऑल्सो! हक्कानं सांग मी काय करू ते. आणि ही मलो फ्लॉवर्सची काय भानगड आहे गं?’’ऐरिना सांगू लागली, ‘‘या फुलांमागे एक आख्यायिका आहे. या आख्यायिकेवर प्रत्येक अस्सल युक्रेनियनचा विश्वास आहे. ही गोष्ट आहे ‘मालवा’ नावाच्या एका शूर मुलीची. ही मुलगी कसलीही भीती न बाळगता शत्रूच्या अनेक सैनिकांना मारून देशाचं आणि तिच्या घराचं रक्षण करते. देशभक्तीबरोबर स्त्रीशक्तीचं प्रतीक म्हणूनही हे फूल ओळखलं जातं... ओक्साना मोठी व्हायला हवी रे...’’ तिला आणखी काही सांगायचं असावं पण एकदम मोठा आवाज झाला आणि सगळंच ठप्प झालं. तो खूप मोठा आवाज पुरूनंही ऐकला होता. त्यानं पुन्हा कॉल करायचा प्रयत्न केला पण सिग्नल नव्हता.रात्र वाढत चालली होती. टीव्ही लावून तिथल्या बातम्या बघण्याची त्याला भीती वाटायला लागली. त्याला झोप येणं शक्य नव्हतं. त्यानं पायात स्लिपर्स सरकवल्या नि तो वाट फुटेल तिकडे चालत सुटला. त्याचं मन भीतीनं व्याकूळ झालं. रस्त्याच्या कडेला एका बंद दुकानासमोरच्या बाकड्यावर तो डोकं धरून बसला.कधीच शांत नसणाऱ्या मुंबईत आत्ताही रस्त्यावरून वाहनं पळत होतीच. सिनेमाचा लास्ट शो बघून लोकं मोठमोठ्या आवाजात गप्पा मारत घरी चालली असावीत. कोपऱ्यावरच्या चाटवाल्याकडे चाट खाण्यासाठी गर्दी होती. यातल्या कुणालाही जगात काय चाललंय याची बहुधा फिकीर नव्हती किंवा आपलं सामान्यपण ओळखून हे लोक आपापलं जिणं चविष्ट करत जगत असावेत.इतक्यात काठी आपटत एक पोलिसदादा आले नि त्यानं पुरूला दमात घेत म्हटलं, ‘‘जंटलमन दिसताय, तरीपन हितं या वक्ताला? आणि डोस्कं धरून? काय चाललंय? आँ?’’तर पुरू भानावर येत हलकेच म्हणाला, ‘‘काही नाही. घरात जीव एकदम कासावीस झाला, श्वास घेता येईना म्हणून मोकळ्यावर आलो. आता बरं वाटतंय. निघतो मी.’’तो जागचा उठल्याची खात्री करून पोलिसदादा काठी आपटत पुढे गेले.पुरू उठून चालायला लागला तेव्हा त्याच्या खिशातला मोबाईल व्हायब्रेट होत होता. खिशात मोबाईल आहे हेसुद्धा तो इतका वेळ विसरला होता. त्यानं कापऱ्या हातांनी फोन उचलला तर ऐरिनाचा व्हॉइस मेसेज, ‘वी आर सेफ’... त्यानं तो मेसेज ऐकला नि त्याला एकदम हायसं वाटलं. त्यानं पटकन तिला व्हॉट्सॲपवर कॉल लावला. तिनं फोन उचलताच घाईनं तो म्हणाला, ‘‘थँक गॉड! 