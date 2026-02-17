Premium|Plant Intelligence: वनस्पतींची बुद्धिमत्ता संशोधनाचा नवा आयाम

डॉ. वर्षा निंबाळकर वनस्पतींमध्ये बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता, संवेदना आहेत का, हा वनस्पतींविषयक आधुनिक संशोधनाचा विषय आहे. वनस्पतींच्या उपजत प्रेरणा हा अजूनही संशोधकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. या स्वरूपाचे प्रयोग भारतीय वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी करूनही आता शंभरावर वर्षे लोटली आहेत. तरीही हा विषय वैज्ञानिकांच्या पूर्णपणे आवाक्यात आला आहे असे नाही..अस्सल लाकूड, भक्कम गाठताठर कणा टणक पाठवारा खात गारा खातबाभुळझाड उभेंच आहेवसंत बापट यांनी लिहिलेल्या या ओळी फक्त बाभळीच्या झाडासाठी नसून, चिवटपणे आपल्या जीवनचक्राची मार्गक्रमणा करणाऱ्या समस्त वनस्पतीवर्गासाठीच आहेत, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. पृथ्वीवर पहिलेवहिले पाऊल टाकल्यापासून ते आजतागायत वनस्पतींचा जीवनव्यवहारांशी अव्याहत संघर्ष सुरूच आहे. बदलते हवामान, स्रोतांची उपलब्धता-कमतरता आणि नैसर्गिक शत्रू अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांची झुंज सुरू आहे.वनस्पतींमधील जगण्याची आणि प्रतिकूल परिस्थितीत तग धरून राहण्याची नैसर्गिक ऊर्मी हा वनस्पतींच्या उपजत अंतःप्रेरणेचा उगम आहे. अचल वनस्पतींची ही उपजत प्रेरणा मात्र दोन ठोस पायांवर चालते, एक म्हणजे स्वसरंक्षण आणि स्वतःची जाती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रजोत्पादन करत पुढच्या पिढ्या निर्माण करणे, हे दुसरे..वनस्पतींचा उपजत प्रेरणांवर चालणारा जीवनक्रम आपल्यासाठी काहीच नवखा नाही. वनस्पतींच्या बिया रुजल्यावर उगवून आलेले नवीन रोपट्याचे देठ आपोआप सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने वाढायला लागते, तर मुळे काळोखात गुरुत्वीय बलाच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू करतात. अन्न तसेच पाण्याच्या शोधात वनस्पतींची मुळे नेहमी ओलाव्याच्या दिशेने आपला मोर्चा वळवतात. हा आपल्याला सहज दिसणारा वनस्पतींच्या नैसर्गिक अंतःप्रेरणेचाच भाग आहे.वनस्पतींची दैनिक लयबद्धता त्यांच्या शरीरात बसवलेल्या चोवीस तासांच्या नैसर्गिक जैविक घड्याळावर चालते. या घड्याळामुळे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचा कालखंड वनस्पतींना समजतो. त्यामुळे दिवसभरात, आजूबाजूच्या वातावरणातील बदलाचा अंदाज घेत त्याला सामोरे जाण्याची यंत्रणा त्यांना सुसज्ज ठेवता येते. चिंच, कांचन, शिरीष, गुलमोहर यासारखे शेंगावर्गीय कुळातील वृक्ष सूर्योदय-सूर्यास्ताची लयबद्धता गाठत आपली पाने सकाळी उघडतात आणि मावळतीला मिटून घेतात. इंग्रजीत वनस्पतींच्या या रात्रीच्या झोपण्याला ‘निकटीनास्टी’ असे म्हणतात. दिवसभर प्रकाशसंश्लेषणाची गती वाढवण्यासाठी पाने पसरवणे आणि रात्रीच्यावेळी शरीरातील पाण्याचा अतिरिक्त व्यय होऊ नये म्हणून ती दुमडून ठेवणे हाही वनस्पतीतील अंतःप्रेरणेचाच भाग. निलपुष्पीची (Morning Glory) फुले सूर्योदयाला उमलतात आणि सूर्यास्ताला मिटून जातात. सूर्यप्रकाशाची तीव्रता आणि प्रकाश-काळोखाचा अवधी जोखण्याची हुशारी वनस्पतींच्या पानांमध्ये असते. पानांमधील प्रकाश संवेदक पेशींनी तो मोजायचे (फोटोरिसेप्टर्स), आणि संप्रेरकांद्वारे संदेश खोडाच्या अग्रभागी पोहोचवायचे, म्हणजे ऋतुबदलानुसार फुले फुलवण्याचे कसब वनस्पतींमध्ये येते. निरनिराळ्या वनस्पती निरनिराळ्या ऋतूंत नेमक्या कशा फुलतात, याचे उत्तर वनस्पतींच्या प्रकाश तीव्रता जाणण्याच्या उपजत प्रेरणेमध्ये दडलेले आहे..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.सूर्यफुले अधिकाधिक सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी दिवसभर सूर्याची पाठ सोडत नाहीत. लाजाळूच्या पर्णिका स्पर्श होताक्षणी स्वसंरक्षणार्थ मिटून जातात. वाटाण्यासारख्या वेलवर्गीय वनस्पती वाढीदरम्यान दुसऱ्या वनस्पतींचा किंवा वस्तूंचा आधार शोधतात. त्यांच्या खोडावरील सडपातळ हिरवे धागे किंवा तणावे (Tendrils) त्या वस्तूचा आधार, त्याभोवती आपला तणावा फिरवत फिरवत घेऊन शोधतात आणि त्याभोवती विळखा घालतात. पुढे आपला वाढीचा प्रवास सुरू ठेवतात. वनस्पतींमधील नैसर्गिक (Auxin) संप्रेरके त्या कामी त्यांना सहकार्य करतात. दवबिंदू नावाच्या कीटकभक्षी (ड्रोसेरा) वनस्पती नत्राची कमतरता असणाऱ्या अधिवासात वाढतात. त्यांच्या छोट्या, नाजूक पानांवर मधुरसाच्या मोहापोटी मुंगीसदृश एखादा कीटक बसताच या वनस्पती चिकट द्राव स्रवत त्याला जखडून ठेवतात आणि त्याला मारून त्याच्या कलेवरातून आपली नत्राची कमतरता भागवून घेतात. अशीच यंत्रणा मल्लिका पंजर (व्हिनस फ्लायट्रॅप) या कीटकभक्षी वनस्पतीतही आढळते.वनस्पतींची प्रकाश, प्राणी, स्पर्श किंवा गुरुत्वीय बल यांसारख्या बाह्य उत्तेजनांच्या प्रतिसादार्थ होणारी हालचाल हा अगदी डार्विन युगापासूनच अभ्यासकांचा कुतूहलाचा विषय राहिला आहे.चार्ल्स डार्विनने त्यावेळची उपलब्ध सामग्री वापरून वनस्पतींची बाह्य निरीक्षणे केली. त्यावर आधारित, वनस्पतींच्या हालचालींची कारणमीमांसा करत ठोकताळे बांधले. डार्विनने १८८०मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या द पॉवर ऑफ मूव्हमेंट इन प्लांट्स या पुस्तकात वनस्पतींच्या हालचालींबाबत उलगडा करणाऱ्या नोंदी सापडतात. डार्विनने वनस्पतींच्या हालचालींचे निरीक्षण ग्लास प्लेट पद्धतीने करत वनस्पतींच्या वाढीचा स्पष्ट आराखडा तयार केला. या प्रयोगातून वनस्पती केवळ सरळ रेषेत न वाढता आजूबाजूच्या वातावरणाचा शोध घेत, अवलोकन करत हालचाल करत असतात, असे निरीक्षण त्याने मांडले..वर्गीकरणशास्त्रज्ञ कार्ल लिनायसनेही वनस्पतींच्या हालचालींच्या नोंदी सोमनस प्लॅन्टॅरम या पुस्तकात दिल्या आहेत. डार्विनच्या या पुस्तकात त्याने ‘Root-brain’ हा सिद्धांत मांडला. वनस्पतींच्या मुळांच्या अग्रभागी असलेल्या पेशी मेंदूसारखे काम करतात, ज्याद्वारे मुळे त्यांच्या आजूबाजूचे वातावरण चाचपून बघतात, अनुभवू शकतात आणि त्यानुसार पुढील हालचालींसाठी मार्गक्रमण करतात. हाच मूलमंत्र घेत पुढे अभ्यासकांना आपले वनस्पतींमधील प्रतिक्षिप्त क्रिया आणि त्यामागील शरीरशास्त्रीय यंत्रणेचा अभ्यास करता आला, आणि तसे अंदाज बांधता आले.सर्वच सजीवांप्रमाणे वनस्पतींमध्ये ‘स्वसंरक्षण’ ही उपजत प्रेरणा आहे. विविध बुरशीजन्य, कीटकजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव, चराई, शुष्क हवामान यांसारख्या प्रतिकूल परिस्थितींना वनस्पती विविध प्रकारची अल्कॉलॉइड्स, टॅनिन, सॅपोनिन, ऑक्सिनसारखी रसायने व संप्रेरके स्रवून प्रतिसाद देत असतात आणि स्वसंरक्षणासाठी सज्ज राहतात.प्रतिकूल परिस्थितीत वनस्पती इतर वनस्पतींशी संवाद साधू शकतात. हा संवाद रासायनिक किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक संदेशाद्वारे साधला जातो. धोक्याची परिस्थिती उद्भवताच आजूबाजूच्या वनस्पतींशी रासायनिक संदेशांद्वारे किंवा मुळांच्या मधे पसरलेल्या बुरशीच्या कवकजालामार्फत त्या संवाद साधतात आणि धोक्याची सूचना देत शेजारी वनस्पतींना सावध राहण्याचा इशारा देतात, असेही संशोधक मांडतात..Premium|Study Room : मानव प्राण्यापासून ते मानवतेपर्यंतचा प्रवास..!.चराई करणाऱ्या प्राण्यांपासून बचाव करण्यासाठी वनस्पतींची ‘संरक्षण यंत्रणा’ सजग आणि सुसज्ज असते. आणीबाणीच्या परिस्थितीत वनस्पती आपल्या शरीरात इथिलीन किंवा इतर रसायने तयार करतात. १९९०मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका शोधनिबंधात, दक्षिण आफ्रिकेतील अकॅशिया बाभळीची आणि कुडू हरणांची गोष्ट वनस्पतींच्या स्वसंरक्षण प्रणालीचे एक लोकप्रिय उदाहरण म्हणून दिलेली आहे. नैऋत्य आफ्रिकेतील कुडू जातीची हरणे बाभळीच्या एका प्रजातीचा हिरवा पाला खाऊन आपली गुजराण करतात. हिवाळ्याच्या दिवसांत तो मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतो. मात्र प्रचंड दुष्काळ पडलेल्या एका वर्षी शुष्क हवामानात मात्र शेकडो कुडू हरणांचे मृत्यू होत असल्याचे संशोधकांच्या लक्षात आले. प्रिटोरिया विद्यापीठातील वॉटर वॅन होवेन या प्राणिशास्त्रज्ञाने यामागील गूढ शोधण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्या असे लक्षात आले, की कुडू हरणांचा मृत्यू इतर कुठल्याही सूक्ष्मजीवजन्य रोग किंवा शिकारीमुळे होत नसून, या बाभळीची पाने खाल्ल्यामुळेच होत होता. हिवाळ्यात अल्प प्रमाणात, तर एरवी शुष्क हवामानाला प्रतिसाद म्हणून ही झाडे आपल्या शरीरात टॅनिनची निर्मिती करतच होती. परंतु या कुडू हरणांची या बाभळींवरची चराई जेव्हा अधिकच वाढली, तेव्हा स्वसंरक्षण यंत्रणा म्हणून बाभळीच्या झाडांनी या अतिरिक्त चराईपासून वाचण्यासाठी स्वतःच्या शरीरात टॅनिनचे प्रमाण त्याहूनही अधिक वाढविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कुडू हरणांच्या पचनसंस्थेवर परिणाम होऊन त्यांचे मृत्यू होऊ लागले. वॅन होवेनने प्रयोगांद्वारे सप्रमाण सिद्ध केले, की एखादे कुडू हरिण जेव्हा बाभळीच्या झाडाची पाने खाण्यासाठी येते तेव्हा ती बाभूळ आपल्या पन्नास मीटरच्या परिसरातील इतर बाभळींच्या झाडांना इथिलीन वायूद्वारे येणाऱ्या संकटाचा इशारा देते. या इशाऱ्याअंती इतर बाभळी आपल्या शरीरात मोठ्या प्रमाणावर टॅनिन तयार करून हल्ल्यासाठी अगोदरच सज्ज राहतात..आजवर माणूस कथा-काव्यांतून वनस्पतींकडे आपल्या मानवीय भावभावनांच्या दृष्टिकोनातून पाहत आला आहे. माणसाला उपजत लाभलेली विचारशक्ती, संवादक्षमता आणि कौशल्य, सहसंवेदना, निर्णयक्षमता याबरोबरच हव्या आणि नको असलेल्याही गोष्टींची स्मृती जतन करण्याच्या देणग्या माणसाला इतर सजीवांपासून वेगळे करतात. माणसाची शारीरिक, भावनिक आणि बौद्धिक मूल्यांकने करण्यासाठीची ही परिमाणे आहेत. संशोधकही इतर सजीवांविषयीच्या कुतूहलाचा उलगडा करताना याच ‘मानवासाठी निर्मिलेल्या’ परिमाणांचा आधार घेतात. याच परिमाणांवर ते इतर सजीवांकडे कुतूहलाने बघतात. त्यांच्या अस्तित्वाची, जीवनक्रमातील घटनांची कोडी उलगडण्याचा प्रयत्न करतात.प्राण्यांच्या बाबतीत ही परिमाणे बरीचशी सारखी आहेत. परंतु, वनस्पतींना मात्र काही अंशी त्यातून वगळावे लागते. याचे कारण म्हणजे वनस्पतींकडे प्राण्यांसारखा नसलेला मेंदू नावाचा अवयव आणि मज्जासंस्थेचा अभाव. एका जागी उभ्या असलेल्या वनस्पती अवतीभवती झालेल्या बदलांना, निर्माण झालेल्या अवचित प्रसंगांना आपल्या विविध अवयवांद्वारे प्रतिसाद देत असतात. म्हणूनच वनस्पतींमध्ये बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता, संवेदना आहेत का, हा वनस्पतींविषयक आधुनिक संशोधनाचा विषय आहे.स्पेनमधील मर्सिया विद्यापीठातील (मिनिमल इंटेलिजन्स लॅब) तत्त्वज्ञ संशोधक-प्राध्यापक, तसेच प्लान्टा सेपियन्स या पुस्तकाचे लेखक पॅको कॅल्वो वनस्पतीच्या बुद्धिमत्ता आणि आकलनशक्ती (Plant Cognition) या विषयावर प्रयोगांद्वारे नवीन आणि विज्ञानजगताला क्रांतिकारी सिद्धांत मांडत आहेत. त्यांच्या प्रयोगावर आधारित निष्कर्ष म्हणतात, ‘वनस्पती फक्त नैसर्गिक प्रेरणांवर वाढत नसून जाणिवांच्या आधारावर वागत असतात. निर्णय घेतात. .वनस्पती केवळ सूर्यप्रकाशाकडे झुकत नाहीत, तर त्या भविष्यातील संकटांचा अंदाज घेतात आणि त्यानुसार निर्णय घेतात. हा केवळ प्रतिसाद नसून विचारपूर्वक केलेले वर्तन असते.’ वनस्पतींमध्ये स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता, संवेदना, भावना, विचारशक्ती तसेच साठवलेल्या माहितीवर प्रक्रिया करू शकतात का, असा त्यांचा संशोधनाचा रोख आहे. कस्कुटा किंवा अमरवेल या परपोशी वनस्पतींच्या वाढीवर त्यांनी प्रयोग करत त्याचे टाइम लॅप्स छायाचित्रण केले असता त्यांच्या असे लक्षात आले, की वनस्पतीची वाढ कोणत्या दिशेने व्हावी याचा निर्णय वनस्पतींकडून घेतला जातो. ज्या वनस्पतीकडून अन्न शोषून घ्यायचे त्या बाजूला वळण्याचा पर्याय हा त्या वनस्पतीने विचारपूर्वक निवडलेला असतो. म्हणजेच वनस्पती आजूबाजूचा परिसर माहीत करून घेऊ शकतात.वनस्पतींच्या उपजत प्रेरणा हा अजूनही संशोधकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. या स्वरूपाचे प्रयोग भारतीय वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी करूनही आता शंभरावर वर्षे लोटली आहेत. तरीही हा विषय वैज्ञानिकांच्या पूर्णपणे आवाक्यात आला आहे असे नाही. पण वर दिलेली उदाहरणे बघून आपल्याला निदान या विषयावर जगभर कसा विचार केला जातो याचा अंदाज तरी येईल.वारा खात, गारा खात उभे राहणारे बाभळीचे झाड किंवा इतर कोणतेही झाड पाहून तुम्हाला मनात या झाडांच्या अंतःप्रेरणांविषयी काही कुतूहल निर्माण झाले, काही प्रश्न पडले तर हा लेखन प्रपंच सुफळ संपूर्ण होईल.डॉ. वर्षा निंबाळकर पुणेस्थित महाविद्यालयात वनस्पतिशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.