Premium|Plant Intelligence: वनस्पतींची बुद्धिमत्ता संशोधनाचा नवा आयाम

Plant behavior: वनस्पतींमध्ये बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि संवेदना असतात का, यावर आधुनिक संशोधन नव्या दिशा दाखवत आहे. Jagadish Chandra Bose पासून ते Paco Calvo पर्यंत अनेक संशोधकांनी वनस्पतींच्या ‘Plant Cognition’ संकल्पनेवर क्रांतिकारी प्रयोग मांडले आहेत.
वनस्पतींमध्ये बुद्धिमत्ता, स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता, संवेदना आहेत का, हा वनस्पतींविषयक आधुनिक संशोधनाचा विषय आहे. वनस्पतींच्या उपजत प्रेरणा हा अजूनही संशोधकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. या स्वरूपाचे प्रयोग भारतीय वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी करूनही आता शंभरावर वर्षे लोटली आहेत. तरीही हा विषय वैज्ञानिकांच्या पूर्णपणे आवाक्यात आला आहे असे नाही.

