साप्ताहिक

Premium|Stress management guide : ताणतणावावर सोपे उपाय; श्वास, झोप, व्यायाम, हसू आणि सकारात्मक विचारांनी मन शांत कसे ठेवावे

Mental well-being tips : ताणतणाव हा कारच्या अलार्मसारखा असून, 'हार्ट-फोकस ब्रीदिंग', पुरेशी झोप आणि माइंडफुलनेस यांसारख्या सोप्या मार्गांनी आपण आपल्या मेंदूला रिसेट करून आनंदी आणि सुदृढ जीवन जगू शकतो, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
Stress management guide

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. शुभ्रा शर्मा

कधीकधी गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत आणि मग शेवटी आपले पूर्ण लक्ष काय चुकीचे घडत आहे आणि काय नीट घडत नाही आहे, यावर केंद्रित होते. जर आपण जाणीवपूर्वक आपले लक्ष काय चांगले घडत आहे याकडे वळविले, तर आपल्याला अजून चांगले वाटेल आणि जेव्हा आपल्याला चांगले वाटते, तेव्हा आपण आपले आयुष्य अधिक चांगले घडवू शकतो. त्यामुळे आजच आनंदी विचार निवडूयात!

‘कभी कभी हम मुश्‍किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं, क्योंकि हमें लगता हैं कि इम्पॉर्टंट चीजें पाने के लिए मुश्‍किल रास्ता अपनाना चाहिए । हम आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते?...’ डिअर जिंदगी या सिनेमामधील डॉ. जहांगिर खानचा हा डायलॉग.

किती सुंदर विचार आहे हा! कठीण रस्ता निवडण्यात आणि स्वतःवर कठोर होण्यात कोणताही मोठेपणा मला वाटत नाही. कधीही जिममध्ये न गेलेली व्यक्ती पहिल्याच दिवशी अतिवजन उचलत नाही. सोप्यापासून सुरुवात करत आपण आपली क्षमता वाढवत नेतो आणि मग हळूहळू मोठ्या आव्हानांना भिडतो. ताणतणाव व्यवस्थापन शिकतानाही असेच करायला हवे.

