Premium|Stress management guide : ताणतणावावर सोपे उपाय; श्वास, झोप, व्यायाम, हसू आणि सकारात्मक विचारांनी मन शांत कसे ठेवावे

डॉ. शुभ्रा शर्माकधीकधी गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत आणि मग शेवटी आपले पूर्ण लक्ष काय चुकीचे घडत आहे आणि काय नीट घडत नाही आहे, यावर केंद्रित होते. जर आपण जाणीवपूर्वक आपले लक्ष काय चांगले घडत आहे याकडे वळविले, तर आपल्याला अजून चांगले वाटेल आणि जेव्हा आपल्याला चांगले वाटते, तेव्हा आपण आपले आयुष्य अधिक चांगले घडवू शकतो. त्यामुळे आजच आनंदी विचार निवडूयात!‘कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं, क्योंकि हमें लगता हैं कि इम्पॉर्टंट चीजें पाने के लिए मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए । हम आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते?...’ डिअर जिंदगी या सिनेमामधील डॉ. जहांगिर खानचा हा डायलॉग.किती सुंदर विचार आहे हा! कठीण रस्ता निवडण्यात आणि स्वतःवर कठोर होण्यात कोणताही मोठेपणा मला वाटत नाही. कधीही जिममध्ये न गेलेली व्यक्ती पहिल्याच दिवशी अतिवजन उचलत नाही. सोप्यापासून सुरुवात करत आपण आपली क्षमता वाढवत नेतो आणि मग हळूहळू मोठ्या आव्हानांना भिडतो. ताणतणाव व्यवस्थापन शिकतानाही असेच करायला हवे..ताण समजून घ्याताण कारच्या अलार्मसारखा असतो. धोक्याची सूचना देऊन आपल्याला सुरक्षित ठेवतो. कोणताही धोका नसतानासुद्धा हा अलार्म वारंवार वाजत असेल, तर हा आपले संरक्षण न करता आपल्याला थकवतो. जेव्हा आपल्या मेंदूला धोक्याची जाणीव होते, तेव्हा मेंदू ‘फाइट ऑर फ्लाइट’ म्हणजेच लढ किंवा पळून जा अशी प्रतिक्रिया देतो. याबरोबरच ॲड्रेनलिन व कॉर्टिसोलसारखे स्ट्रेस हार्मोन्स शरीरात सोडतो. त्यानंतर रक्ताचा प्रवाह हाता-पायांकडे वळवला जातो. यामुळे पळून जाण्याची किंवा तिथेच राहून लढण्याची प्रेरणा मिळते. आधुनिक जगात आपल्यासमोर असलेले धोके क्वचितच शारीरिक असतात. आपण हल्ली डेडलाइन पूर्ण करणे, आर्थिक चिंता, नात्यांतील संघर्ष, पीअर प्रेशर, कामाच्या ठिकाणच्या समस्या, वाढता स्क्रीन टाइम अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जात आहोत. या सगळ्यामुळे शरीरातील स्ट्रेस अलार्म सुरूच राहतो. मग तणाव संप्रेरकांची पातळी शरीरात वाढत जाते. परिणामी, चिंता, नैराश्य, झोप न लागणे आणि आरोग्याच्या इतर समस्या उद्भवतात..Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा.तणाव व्यवस्थापनाचा सोपा मार्गकाही सोपी पावले उचलून शरीराला विश्रांती देणारी आणि रिलॅक्स करणारी यंत्रणा आपण सक्रिय करू शकतो.डोक्यापासून हृदयापर्यंतबरोबर वाचलेत. तुमचे लक्ष डोक्याकडून हृदयाकडे केंद्रित करा. हार्टमॅथ इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या एका संशोधनात असे दिसून आले, की आपले हृदय मेंदूइतकेच हुशार आहे आणि त्यात अंदाजे ४० हजार न्यूरॉन्स असतात. दीर्घ आणि संथ श्वासोच्छ्वास करताना हृदयाकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे तणाव वाढवणाऱ्या हार्मोन्सची पातळी कमी होते, शरीराला विश्रांती मिळते व मन शांत होते. सकारात्मक हार्मोन्समध्ये वाढ होते. या गोष्टीचा सराव केल्याने बदल घडतो. चला तर मग सराव करू या -तुमचा हात हृदयावर ठेवा आणि एक मोठ, दीर्घ व खोल श्वास घ्या.तुमचे लक्ष छातीच्या केंद्रस्थानी केंद्रित करून आता पुन्हा संथ आणि हलके श्वास घ्या.आता अशा क्षणांचा विचार करा, ज्यावेळी तुम्ही आनंद, शांतता अनुभवली होती. त्या क्षणात असे शिरा जणू काही तो क्षण तुम्ही आत्ता अनुभवत आहात..Premium|Adolescent Brain Development : मुले हट्टी झालीत की त्यांच्या मेंदूत 'केमिकल लोचा' सुरू झालाय? जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल.ग्राउंडिंग एक्सरसाइज(मनाला स्थिर आणि शांत करण्याचा सराव)जागतिक आरोग्य संघटनेने तणाव व्यवस्थापनासाठी एक मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केलेली आहे - डुइंग व्हॉट मॅटर्स इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस : ॲन इल्युस्ट्रेटेड गाइड. या मार्गदर्शक पुस्तिकेसह ऑडिओ एक्सरसाइजही उपलब्ध आहे. ही मार्गदर्शक पुस्तिका जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच यूट्यूबवर यावर आधारित व्हिडिओज उपलब्ध आहेत. ‘डुइंग व्हॉट मॅटर्स’ असे यूट्युबवर सर्च केल्यानंतर हे व्हिडिओ लगेच सापडतील. आपण हे व्हिडिओज बघून व्यायाम करू शकतो. या मार्गदर्शक पुस्तिकेतील काही सोपे व्यायाम बघू यातुम्हाला कसे वाटते आहे आणि तुम्ही काय विचार करत आहात, याकडे लक्ष द्या.आता हळूहळू श्वास घ्या व पूर्ण श्वास सोडा.आता शक्य तितक्या हळूहळू पुन्हा श्वास घ्या.तुमचे पाय हळूवारपणे जमिनीवर दाबा.आता हळूहळू तुमचे दोन्ही हात एकमेकांवर दाबा किंवा हात ताणा.आता पुन्हा तुमचे लक्ष सभोवतालच्या जगावर केंद्रित करा. तुम्ही कुठे आहात, याची जाणीव करून घ्या.आता तुम्हाला दिसणाऱ्या पाच गोष्टींकडे लक्ष द्या.तुम्ही स्पर्श करू शकता, अशा चार गोष्टींकडे लक्ष द्या.तुम्ही ऐकू शकत असलेल्या तीन गोष्टींकडे लक्ष द्या.तुम्ही वास घेऊ शकत असलेल्या दोन गोष्टींकडे लक्ष द्या.तुम्हाला जाणवणाऱ्या एका भावनेकडे लक्ष द्या.झोपझोप शरीराची झीज भरून काढते, मनाला शांत करते, विश्रांती देते व आपल्याला प्रफुल्लित ठेवते. संशोधनानुसार, प्रौढ व्यक्तीला किमान सात तासांची झोप गरजेची असते. शांत, अंधारी व आरामदायी झोपेची जागा चांगली झोप येण्यास मदत करते. झोप हे मेंदूचे ‘रिसेट’ बटण आहे. जेव्हा आपली झोप नीट पूर्ण झालेली असते, आपण व्यवस्थित विश्रांती घेतलेली असते, तेव्हा आपले शरीर कॉर्टिसोल हे ताण देणारे संप्रेरक कमी प्रमाणात निर्माण करते. झोपण्यापूर्वी मोबईलचा वापर टाळावा. मोबाईलमधून निघणारा निळा प्रकाश मेलॅटोनिन या झोप येणाऱ्या संप्रेरकाला दाबतो, त्यामुळे झोपेत अडथळा निर्माण होतो..व्यायामइकिगाई नावाचे प्रसिद्ध पुस्तक जपानी लोकांच्या दीर्घ आणि आनंदी जीवनाच्या रहस्याबद्दल सांगते. हे पुस्तक जपानमधील ओकिनावा या बेटावरील शंभरी ओलांडलेल्या व्यक्तींच्या वैद्यकीय अभ्यासावर आधारित आहे. त्यांच्या दीर्घायुष्याचे सीक्रेट अगदी सोपे आहे, जे लोक जास्त हालचाली करतात, ते लोक जास्त जगतात. व्यायामामुळे शरीरातील ताण निर्माण करणारी रसायने कमी होतात आणि शरीरात एंडॉर्फिन स्रवते. एंडॉर्फिन हे हार्मोन ताण कमी करते, वेदना शमवते आणि मनःस्थिती सुधारते.अमेरिकेतील इलिनॉय विद्यापीठाच्याडॉ. चक हिलमन यांच्या संशोधनानुसार, वीस मिनिटांच्या व्यायामामुळे मेंदूची कार्यक्षमता, एकाग्रता आणि स्मरणशक्ती सुधारते. इंटरनेटवर या प्रयोगातील मेंदूच्या स्कॅनचे फोटो आहेत; हे फोटो वीस मिनिटे चालल्यानंतर मेंदूत कसा बदल होतो, हे दाखवितात. म्हणून तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यायामाचा समावेश करा.हसणेआपले मन आणि शरीर एकमेकांशी जोडलेले असतात. हसल्यामुळे शरीरात एंडॉर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन यांसारखी आनंदी संप्रेरके तयार होतात. आणि गंमत म्हणजे, जे लोक हसतात व ज्यांच्यासोबत लोक हसतात, त्या दोघांनाही आनंद मिळतो. तुमचे हास्य केवळ तुमचेच जग उजळवत नाही, तर इतरांचेही जग प्रकाशमय करते.योग्य विचार निवडाएक गाजलेले वाक्य आहे, ‘तुमचे विचार बदला, तुमचे आयुष्य बदला.’ बीबीसीने डॉ. रॉबर्ट होल्डन यांच्या ‘हॅपिनेस प्रोजेक्ट’ यावर एक माहितीपट तयार केला आहे. या प्रयोगात सहभागी लोकांना त्यांच्या घराभोवती लहान रंगीत ठिपके चिकटविण्यास सांगण्यात आले. जेव्हा जेव्हा हे लोक ठिपक्यांकडे बघायचे, तेव्हा त्यांना एखादा सकारात्मक विचार, एखादी आनंदी आठवण, त्यांच्या प्रिय व्यक्ती किंवा ज्या गोष्टींबद्दल ते कृतज्ञ आहेत, त्या गोष्टी अशा गोष्टींचा विचार करायचा होता. कधीकधी गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत आणि मग शेवटी आपले पूर्ण लक्ष काय चुकीचे घडत आहे आणि काय नीट घडत नाही आहे, यावर केंद्रित होते. जर आपण जाणीवपूर्वक आपले लक्ष काय चांगले घडत आहे याकडे वळविले, तर आपल्याला अजून चांगले वाटेल आणि जेव्हा आपल्याला चांगले वाटते, तेव्हा आपण आपले आयुष्य अधिक चांगले घडवू शकतो. त्यामुळे आजच आनंदी विचार निवडूयात.माइंडफुलनेसवर्तमानात जगा. तुम्ही जे काही काम करत असाल, त्याकडे पूर्ण लक्ष द्या. जर आत्ता तुम्ही हा लेख वाचत असाल, तर लेख छापलेल्या पानांचा स्पर्श अनुभवा, नवीन छापलेल्या या पुस्तकाचा सुगंध घ्या, त्यातील छपाई आणि रंगांकडे लक्ष द्या आणि पाने हळूवारपणे व जाणीवपूर्वक उलटा. शक्य तेवढ्या सावकाशपणे लेख वाचा व त्यातील संदेश नीट ग्रहण करा. या वेगवान व धकाधकीच्या जगात आपला वेग कमी करून वर्तमानात जगणे गरजेचे आहे..आहारतुम्ही जे ग्रहण करत आहात, त्याबद्दल जागृत राहा. मनाला आनंदी, प्रसन्न ठेवणारे सेरोटोनिन रसायन सुमारे ९५ टक्के आपल्या पचनसंस्थेत तयार होते. निरोगी आतडे म्हणजे निरोगी मन. डार्क चॉकलेट, दही, नट्स, सूर्यफुलाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया, चरबीयुक्त मासे यांसारखे पदार्थ शरीरात सेरोटोनिन या आनंदी संप्रेरकाच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरतात.संगीतडोपामाइन या आनंदी संप्रेरकाची निर्मिती करून ताण कमी करण्याचे अद्भुत काम संगीत करते. संशोधनानुसार, हृदयाचे ठोके व श्वास आपण ऐकत असलेल्या संगीताशी जुळतात, सिंक्रोनाइज होतात. तुम्ही तुमच्या सभोवतालचा शांत नैसर्गिक आवाज जसे, समुद्राच्या लाटांची गाज, पावसाचा आवाज, पक्ष्यांचा किलबिलाट किंवा तुमचे आवडते गाणे ऐकून मनःशांती अनुभवू शकता.चाकोरीबाहेरचे हटके विचार करारोज काहीतरी नवीन करा. चित्रकला, मंडाला आर्ट, नवीन पदार्थ तयार करणे किंवा कुठेतरी बाहेर फिरायला जाणे यांसारख्या काहीतरी क्रिएटिव्ह, कल्पक गोष्टी करून बघा. यामुळे मेंदूत नवीन जुळण्या तयार होतात. काहीतरी नवीन शिकण्याचे धाडस करा, नवीन ठिकाणी एक्सप्लोअर करा, तुमचे क्षितिज विस्तारा, तुमच्या विचारांचे घोडे चौफेर पळवा.तुम्ही या टप्प्यांनुसार गेलात, तर तुमच्या मनावर तुम्ही ताबा मिळवू शकाल. यामुळे दबावाखालीही शांत राहण्यास मदत मिळेल. ताणतणावाचे व्यवस्थापन यशस्वीपणे करू शकाल. शेवटी, तुमचे मन शांत ठेवा. मन शांत असेल, तर आयुष्य सुकर होते.(अनुवाद ः श्रेया माधवी) डॉ. शुभ्रा शर्मा मुंबईस्थित शिक्षणतज्ज्ञ आहेत. 