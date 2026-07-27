Premium|Sculptor Pramod Kamble : राममंदिर ते सचिनांचा पुतळा; मातीतून घडलेला कलाप्रवास...

श्रुती भागवतअयोध्येतील राममंदिरातील शिल्पकृती असोत, किंवा वानखेडे स्टेडियममधील भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांचा पुतळा... देशभरातील अनेक महत्त्वाच्या कलाकृतींमागे असलेले शिल्पकार प्रमोद कांबळे यांचा प्रवास संघर्ष, साधना आणि कलेवरच्या निष्ठेचा आहे. या प्रवासाविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद...शिल्पकलेमध्येच करिअर करावे असे कधी वाटले? त्यातून बाहेर पडून काही वेगळे करायची इच्छा झाली का?प्रमोद कांबळे : खरे सांगायचे तर मी शिल्पकला निवडली नाही, तर शिल्पकलेनेच मला निवडले असे मला वाटते. माझ्या घरातच कलासक्त वातावरण होते. माझे वडील दत्तात्रय गोपाळराव कांबळे संगमनेर येथील कला महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक होते. आपली चित्रकला, शिल्पकला जोपासताना ते गणेशमूर्तीही घडवत असत. लहानपणी मी त्यांच्यासोबत बसून माती मळायचो, मूर्तींना हात लावायचो, रंगकाम पाहायचो. नकळतपणे मनावर कलेचे संस्कार होत गेले..बालपणी बाकीची मुले इतर खेळ खेळत असताना मी मात्र मातीशी खेळायचो. एखादा चेहरा पाहिला, की तो कागदावर उतरवण्याचा किंवा मातीत घडवण्याचा प्रयत्न करायचो. त्या वयात हे ‘करिअर’ होऊ शकेल की नाही याची जाणीव नव्हती, पण कलेशिवाय दुसरे काही सुचत नव्हते. त्याकाळी अहिल्यानगरमध्ये गुरुवर्य र. बा. केळकर यांनी प्रगत कला महाविद्यालय सुरू केले. त्यांना या महाविद्यालयात चांगले शिक्षक हवे होते, म्हणून त्यांनी वडिलांना संगमनेरवरून नगरला येण्याचा आग्रह धरला. आम्ही सहकुटुंब नगरला आलो आणि इथलेच झालो. दिल्ली गेटच्या पटांगण गल्लीत हरिभाऊ दिवाणे यांच्या छोट्याशा वाड्यातील खोलीत आम्ही पाच भावंडे आणि आई-वडील राहायचो. प्राथमिक शिक्षणानंतर कलेची ओढ असल्यामुळे मी अहिल्यानगरमधील नामांकित गणपती मूर्तीच्या कारखान्यांमध्ये जाऊन ते मूर्ती कशी घडवतात हे शाळा बुडवून दिवसभर पाहत बसायचो. त्यातूनच मला कलेची नवीन ओळख झाली. कुठली मोकळी जागा दिसली, कागद दिसला की मी तो रंगवत बसायचो. भिंतीवर कोळशाने अन् खडूने चित्र काढायचो. गुरुवर्य र. भा. केळकर यांनी माझी कलेची आवड पाहून मला चित्रकलेचे धडे द्यायला सुरूवात केली. पाचवी त बालभारती मराठी विषयाच्या पुस्तकात प्रसिद्ध शिल्पकार करमरकर यांचा ‘माझ्या भाग्यरेषा’ धडा मला इतका आवडला, की ‘हेच आपले ध्येय’ असे मी ठरवून टाकले आणि प्रवास सुरू केला. भिंती रंगवण्याच्या सततच्या सरावामुळेच पुढे भारतीय स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मी अहिल्यानगरच्या महावीर कलादालनात ‘सारे जहाँ से अच्छा’ हे भारतातील सर्वात मोठे पेन्सिलचित्र यशस्वीपणे रेखाटू शकलो. शाळेत जाताना कुंभार गल्लीमध्ये कुंभारांचे काम पाहून मी आकर्षित व्हायचो. माझी कलेची आवड ओळखून कला शिक्षक एकनाथ राजगुरू आणि त्यांचा मुलगा अरुण राजगुरू यांनी मला मातीकाम शिकवले. माझ्या शिल्पाकृतीला देश पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला. त्याच्या राज्यातील विविध वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्या, आकाशवाणीवरून मुलाखत झाली. त्यामुळे मला हुरूप आला.घरची परिस्थिती तितकीशी चांगली नव्हती. त्यामुळे मी ग्रीटिंग करून विकायचो. बाजारतून कार्डशीट पेपर आणून आकाशकंदील तयार करून विकायचो. डीएडच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या आकाराचे आकर्षक चार्ट््स तयार करून द्यायचो. त्याचे मला पाच रुपये मिळायचे. एखादे साइन बोर्ड रंगवण्याचे दुकान दिसले, की मी तिथेच थांबून त्यांच्या कामाचे निरीक्षण करायचो. सोनवणे पेंटर यांच्याकडे मी पाच रुपये रोजंदारीवर काम सुरू केले. तेथेच मला साइन बोर्डाविषयी बेसिक ज्ञान मिळाले. .Seema Kohali: सीमा कोहली; स्थलांतर, स्मृती आणि आध्यात्मिकतेतून घडलेले सीमाचे कलाविश्व.माझे वर्गशिक्षक बाळासाहेब वाघ यांच्या मार्गदर्शनामुळेच मी दहावी उत्तीर्ण झालो. नंतर मला फाउंडेशन कोर्सला प्रवेश मिळाला. ते शिकत असताना मी साइन बोर्ड रंगवण्याचे काम सुरूच ठेवले. दुकानांच्या फळ्या रंगवणे, रुखवत तयार करणे, नंबर प्लेट रंगवणे, सायकलवर नाव टाकून देणे, टपऱ्या रंगवणे अशी कामे केली. घरात बसून मी न्यूजपेपरवर अक्षरलेखनाची प्रॅक्टिस करायचो आणि नंतर ते कागद फेकून द्यायचो. कचराकुंडीत असे रंगवलेल्या कागदांचे ढीग पाहून त्याच भागात राहणाऱ्या घोरपडे साहेबांनी मला त्यांच्या ऑफिसच्या पेंटिंगचे काम दिले. मैलाचे दगड रंगवण्याचे काम होते. मी दररोज सायकलवर जाऊन ते काम पूर्ण केले. एक दगड रंगवला की दोन रुपये मिळायचे. मी ते काम आनंदाने केले. जामखेड येथे शेवटचा मैलाचा दगड ज्या ठिकाणी मी रंगवला, त्याच ठिकाणी काही वर्षांनंतर नदीपात्रात भगवान शंकराची ध्यानमग्न २२ फुटी मूर्ती घडवण्याचा योग आला. तेव्हा मी खूप गहिवरून गेलो!त्यानंतर मुंबईत गेलो. चित्रपटांची बॅनर्स, होर्डिंग्ज, जाहिराती यांमधून चांगले पैसे मिळू लागले. तेव्हाही संघर्ष सुरूच होता. पण त्याच वेळी वडिलांचे एक पत्र आले. त्यात लिहिले होते, ‘पैसे कमावतोस हे चांगलं आहे, पण तुझ्या कलासाधनेचं काय? रोजची कलासाधना (रियाज) होतेय का? कलेसाठी काय करतो आहेस?’ त्यांचे हे विचारणे माझ्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट ठरले. अनेकदा आर्थिक संकटांमुळे इतरही कामे करावी लागली. पेपर टाकले, हेल्परची कामे केली, रंगारी काम केले, पण मन कधीच तिथे रमले नाही. प्रत्येक वेळी मी पुन्हा कलेकडेच परतलो. आज मागे वळून पाहताना वाटते, त्या संघर्षांनीच मला घडवले..शिल्पकलेत चित्रकलेला किती महत्त्व असते?प्रमोद कांबळे : माझ्या मते चित्रकला ही शिल्पकलेची आई आहे. उत्तम चित्रकार नसलेला शिल्पकार पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाही. शिल्प म्हणजे त्रिमितीय चित्रच. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, त्याचे व्यक्तिमत्त्व, शरीररचना, प्रमाण, भावभावना यांचा अभ्यास आधी चित्रातूनच होतो. शिल्प घडवण्यापूर्वी मी आजही अनेक स्केचेस काढतो.माझ्या आयुष्यात चित्रकलेचा खूप मोठा वाटा आहे. मी चित्रपटांची बॅनर्स, पोस्टर्स, साइन बोर्ड्स आणि जाहिरातींसाठी अनेक चित्रे काढली. त्या अनुभवांमुळे निरीक्षणशक्ती वाढली. कोणत्याही व्यक्तीचा स्वभाव तिच्या चेहऱ्यातून, डोळ्यांतून, उभे राहण्याच्या पद्धतीतून वाचण्याची सवय लागली. आज मी जेव्हा एखादे शिल्प घडवतो, तेव्हा प्रथम त्या व्यक्तीचे चित्र माझ्या मनात तयार होते आणि मग ते मातीतून आकार घेते. सन १९८०मध्ये जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जी.डी.आर्ट या पदवीसाठी प्रवेश मिळाला. पोटाची भूक भागवण्यासाठी आणि मुंबईत राहून शिकण्यासाठी समर्थ आर्ट स्टुडिओमध्ये ताशी एक रुपया वेतनावर काम केले. परिस्थिती चांगली असलेल्या सीनिअर मुलांच्या असाइन्मेंट्स मी पूर्ण करून द्यायचो, त्याचेही मला पैसे मिळायचे. १९८४मध्ये शिल्पकला परीक्षेत राज्यात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालो. दरम्यान एकदा अमिताभ बच्चन यांच्या सिलसिला चित्रपटाचे ३० बाय ४० फुटांचे बॅनरही मी केले होते.सुरुवातीचा काळ कसा होता?प्रमोद कांबळे : माझा सुरुवातीचा काळ म्हणजे संघर्षाचे एक विद्यापीठच होते. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत साधी होती. एक वेळ अशी होती, की दिवसा शिक्षण, दुपारी आणि रात्री काम असे चक्र सुरू होते. मुंबईत शिक्षण घेताना अनेकदा पोटभर जेवणही मिळत नव्हते. पण या संघर्षात एक गोष्ट कायम होती, ती म्हणजे माझे स्वप्न. मला चांगला कलाकार व्हायचे होते. म्हणून परिस्थितीशी कधी तडजोड केली नाही. मुंबईत खूप काम केले. राम तेरी गंगा मैली या राज कपूर यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर काम करण्याची संधीही मला मिळाली होती.मुंबईऐवजी नगरमध्येच राहून काम करावे असे का वाटले?प्रमोद कांबळे : मुंबईत राहिलो असतो, तर कदाचित आर्थिकदृष्ट्या अधिक यश मिळाले असते. चित्रपटसृष्टीत, जाहिरात क्षेत्रात मोठ्या संधी होत्या. चित्रपटाच्या कामांना खूप पैसे मिळायचे. पण मला नेहमीच वाटले, की कलाकाराचे मोठेपण शहरावर अवलंबून नसते. ते त्याच्या कामावर अवलंबून असते. नगर ही माझी कर्मभूमी आहे. या शहराने मला घडवले. त्यामुळे मी नगरमध्ये राहूनच उच्च दर्जाचे काम करण्याचा निर्धार केला.आज अयोध्येतील राममंदिर, वानखेडे स्टेडियममधील भारतरत्न सचिन तेंडुलकरांचा पुतळा, मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेतील शिल्पकाम, एनडीएमधील शौर्य स्मारक, देशभरातील विविध स्मारके ही सर्व कामे नगरमध्ये राहूनच केली आहेत. त्यामुळे मला अभिमान वाटतो, की नगरसारख्या शहरातूनही मी जागतिक स्तरावर पोहोचू शकलो..शिल्प घडवताना काय विचार असतो?प्रमोद कांबळे : शिल्प म्हणजे फक्त चेहरा साकारणे नव्हे, तर ते व्यक्तिमत्त्व हुबेहूब उभे करणे असते. मी एखाद्या व्यक्तीचे शिल्प घडवताना तिचे आयुष्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तिचे विचार, कार्य, संघर्ष, समाजातील योगदान यांचा अभ्यास करतो. सचिन तेंडुलकर यांचे शिल्प साकारताना फक्त क्रिकेटपटू दिसणे महत्त्वाचे नव्हते, तर त्यांचा संयम, शिस्त, नम्रता आणि भारतासाठी खेळण्याची भावनाही त्या शिल्पातून दिसणे महत्त्वाचे होते. राममंदिरातील शिल्पांमधून भक्ती आणि अध्यात्म व्यक्त करायचे होते. माझ्यासाठी प्रत्येक शिल्प म्हणजे एक संवाद असतो. प्रेक्षक आणि शिल्प यांच्यामध्ये भावनिक नाते निर्माण करणे हेच अंतिम ध्येय असते.वानखेडे स्टेडियममधील सचिन तेंडुलकरांच्या पुतळ्याविषयी आणखी सांगा ना...प्रमोद कांबळे : सचिन तेंडुलकर हे केवळ क्रिकेटपटू नाहीत, तर ते भारताच्या भावविश्वाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचा पुतळा घडवण्याची संधी मिळणे हे माझ्यासाठी अत्यंत मोठे भाग्य होते. यापूर्वी त्यांच्या वडिलांचे चित्र काढण्याची संधी मला मिळाली होती. त्या कामामुळे सचिनजींशी जवळून संवाद झाला. त्यानंतर सचिनजींसाठी अनेक छोट्या-मोठ्या कलाकृती साकारण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करताना मला जाणवले, की इतका मोठा माणूस असूनही ते अत्यंत साधे आणि नम्र आहेत. वानखेडे स्टेडियममधील पुतळा घडवताना लाखो क्रिकेटप्रेमींच्या भावनाही लक्षात घेतल्या होत्या. त्यामुळे प्रत्येक तपशिलावर विशेष मेहनत घेतली. त्यासाठी त्यांचे बंधू अजित तेंडुलकर यांचेदेखील मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. आज जेव्हा क्रिकेटप्रेमी त्या पुतळ्यासमोर उभे राहून फोटो काढतात, तेव्हा कलाकार म्हणून खूप समाधान मिळते. आत्तापर्यंत तुम्ही किती आणि कोणकोणती शिल्पे घडवली आहेत?प्रमोद कांबळे : गेल्या चार दशकांहून अधिक काळात मी शेकडो छोट्या व मोठ्या कलाकृती घडवल्या आहेत. त्यामध्ये, अयोध्या राम मंदिरातील शिल्पाकृती, सचिन तेंडुलकरांचा पुतळा, अनेक महापुरुषांचे पुतळे उभारले. तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांचा कोणताही फोटो उपलब्ध नसताना त्यांचे चित्र साकारण्याचीही संधी मला मिळाली. आज छत्रपती संभाजी महाराजांचा जो प्रसिद्ध फोटो उपलब्ध आहे, ती कलाकृती मी साकारलेली आहे. तसेच संत भगवान बाबांची मूर्ती, भारतरत्न नानाजी देशमुख यांच्या चित्रकूट येथील ‘नन्हीं दुनिया’ या प्रकल्पासाठी ५० प्राणि शिल्पे, गुजरातच्या स्वामीनारायण मंदिरातील शिल्पे, भारतीय लष्कराच्या तिन्ही सैन्यदलांसाठी स्मारके तयार केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मुंबईतील कार्यालयासमोर बँकेचे स्मृतिचिन्ह आणि वाघ साकारण्याची संधी मिळाली. अहिल्यानगरमधील एमआयआरसीमध्ये ‘द स्पिरिट’ हे वॉर मेमोरियलही साकारले. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) शौर्य चौकातील शिल्प साकारल्याबद्दल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेचे ‘कमेंडेशन ॲवॉर्ड’ देऊन माझा सन्मान केला. यासोबतच जाहिरात तसेच अप्लाइड आर्ट्स क्षेत्रातही माझ्या हातून खूप वेगवेगळे काम घडले. विविध निमंत्रणपत्रिका व लग्नपत्रिकादेखील अत्यंत नावीन्यपूर्ण पद्धतीने साकारल्या आहेत . गणेशोत्सवासाठी ‘तुमचा गणपती तुम्हीच बनवा’ या पर्यावरणपूरक उपक्रमामार्फत हजारो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले..तुमच्या कारखान्याविषयी आणखी जाणून घ्यायला आवडेल...प्रमोद कांबळे : माझी कार्यशाळा म्हणजे माझे मंदिर आहे. इथे मातीच्या गोळ्यापासून ते भव्य स्मारकांपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास घडतो. संकल्पना, स्केच, मॉडेलिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, फिनिशिंग आणि स्थापत्य या सर्व प्रक्रिया इथे होतात. आज अनेक तरुण कलाकार माझ्यासोबत काम करताहेत. मला नेहमी वाटते, की कला पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित झाली पाहिजे. त्यामुळे कार्यशाळा हा केवळ उद्योग नाही, तर ती गुरुकुलासारखी आहे.काही लक्षात राहणारे अनुभव सांगाल?प्रमोद कांबळे : अयोध्येतील राम मंदिरासाठी काम करण्याची संधी, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडून मिळालेली दाद, सचिन तेंडुलकर यांच्याशी झालेला संवाद हे माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण आहेत. पण एक कटू अनुभवही तितकाच महत्त्वाचा आहे. २०१५मध्ये माझ्या स्टुडिओला भीषण आग लागली होती. तेव्हा माझ्या आयुष्यभराच्या अनेक कलाकृती जळून खाक झाल्या. त्यावेळी मी खचून न जाता माझ्यातला कलाकार पुन्हा जागा केला. त्या राखेतून मी पुन्हा उभा राहिलो. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा धडा आहे.आजच्या पिढीला काय सांगाल?प्रमोद कांबळे : आजच्या तरुणांकडे संधी खूप आहेत, पण संयम कमी आहे. शिल्पकला ही एका दिवसात शिकण्याची कला नाही. वर्षानुवर्षे साधना करावी लागते. हात घडवावा लागतो, डोळ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते आणि मन संवेदनशील ठेवावे लागते. शिल्पकला करिअर म्हणून निवडताना मेहनत, अभ्यास आणि सातत्य आवश्यक आहे. छंद म्हणून जोपासताना कलेवर प्रेम करा. प्रसिद्धीसाठी नव्हे, तर आनंदासाठी कला साकारा. कारण खरी कला आत्म्याशी संवाद साधत असते.पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती कार्यशाळेबद्दल थोडी माहिती द्याल?प्रमोद कांबळे : पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे शाडू मातीच्या मूर्ती आणि पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचा प्रसार करण्यासाठी मी कार्यशाळा घेतो. या कार्यशाळांमध्ये केवळ मूर्ती कशी घडवायची हे शिकवले जात नाही, तर गणेशोत्सवामागचे सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय महत्त्वही सांगितले जाते. मुलांना स्वतःच्या हाताने गणपती घडवताना पाहणे हा खूप आनंददायी अनुभव असतो. कारण तिथूनच पुढच्या पिढीतील कलाकार जन्म घेतात. माझे स्वप्न आहे, की नगरमध्ये एक मुक्त कला गुरुकुल उभे राहावे आणि अशा हजारो गुणी मुलांना कला क्षेत्रासाठी योग्य दिशा मिळावी.लेखिका साप्ताहिक सकाळच्या संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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