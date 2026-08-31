Premium|Public Infrastructure Cost : जीवन, शहर आणि समाज

डॉ. अमेय खरेसकाळी घराबाहेर पडल्यानंतर रस्ता नीट असणं, बस वेळेवर मिळणं, कचरा उचलला जाणं, पाणी येणं आणि रात्री रस्त्यावर दिवे लागलेले असणं, या सगळ्या गोष्टींकडे आपण वेगळा आर्थिक व्यवहार म्हणून बघत नाही. पण या सुविधा चांगल्या असतील, तर त्या आपला वेळ वाचवतात, अनावश्यक खर्च टाळतात आणि आपल्याला काम, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर संधींपर्यंत पोहोचणं सोपं जातं.पहिला प्रसंग - रात्रीचे आठ वाजले आहेत. एका सोसायटीतून एक महिला आपल्या मुलासोबत जवळच्या दुकानात जाण्यासाठी बाहेर पडते. दुकान घरापासून फारसं दूर नाही, पण रस्त्याच्या एका कोपऱ्यावरचा दिवा बंद आहे, पुढे फुटपाथ तुटलेला आहे आणि रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षित जागाही नाही. अंतर काही मिनिटांचं असलं, तरी त्या छोट्याशा प्रवासासाठी आता अधिक काळजी घ्यावी लागते. दुसरा प्रसंग - सकाळी त्याच रस्त्यावरून शाळेची मुलं, ज्येष्ठ नागरिक, दुकानदार आणि वाहनचालक जातात. कचरा वेळेवर उचललेला असतो, पाणीपुरवठा सुरू असतो आणि आपत्कालीन सेवाही वेळेवर पोहोचते. खरंतर या सगळ्या सोयी व्यवस्थित असतील, तर आपण त्यांचा फारसा विचार करत नाही, पण एखादी सुविधा अचानक बंद पडली की तिचं महत्त्व लगेच जाणवतं..आपण अशा प्रसंगांना रोज सामोरं जातो. कधी रस्ता खराब असतो, कधी पाणीपुरवठा खंडित होतो, तर कधी सार्वजनिक वाहन मिळण्यासाठी उशीर होतो. या गोष्टी इतक्या सहज आपल्या रोजच्या आयुष्याचा भाग होऊन जातात, की त्यांची किंमत आपल्याला स्वतंत्रपणे दिसत नाही.अशा वेळी एक साधा प्रश्न विचारावा. आपण या सुविधा वापरतो, पण त्यांची किंमत कोण भरतं? रस्त्यावरून चालण्यासाठी आपण प्रत्येक वेळी पैसे देत नाही. रस्त्यावरच्या दिव्याखाली उभं राहण्यासाठी तिकीट काढावं लागत नाही. पण याचा अर्थ या सुविधा खर्चिक नाहीत असा अजिबात होत नाही. रस्ता बांधण्यासाठी पैसा लागतो, दिव्यांची देखभाल करणं, कचरा उचलणं आणि पाणीपुरवठा करणं यासाठी मोठी यंत्रणा लागते. म्हणजेच आपल्याला एखादी सुविधा वापरताना थेट पैसे द्यावे लागत नाहीत, पण याचा अर्थ त्या सुविधेसाठी खर्च होत नाही असा नाही. त्या खर्चासाठी लागणारा पैसा कर स्वरूपात जमा केला जातो, स्थानिक संस्थांची यंत्रणा काम करते आणि सार्वजनिक निधीतून पायाभूत सुविधा उभ्या राहतात. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधा समजून घेताना पहिला प्रश्न फक्त ‘किती खर्च झाला?’ हा नसतो; तर त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असतो, हा खर्च कोणासाठी आणि कशासाठी केला जातो?.Premium|Cost of Living in Cities : पगार वाढतोय, पण बचत का वाढत नाही? शहरातल्या खर्चाचं हे गणित समजून घ्या.पब्लिक गुडआपण ‘सार्वजनिक सुविधा’ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर रस्ते, दिवे, उद्यानं, पाणी, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक अशा अनेक गोष्टी येतात. अर्थशास्त्रात ‘पब्लिक गुड’ हा शब्द थोड्या वेगळ्या अर्थानं वापरला जातो. यात नेमकं काय पाहिलं जातं? तर, सुविधा कोण पुरवतं यापेक्षा तिचा लाभ अनेकांना एकाच वेळी मिळतो का, आणि एखाद्याला त्या लाभापासून दूर ठेवणं किती सहज शक्य आहे, हे पाहिलं जातं.अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ पॉल सॅम्युअलसन यांनी १९५४मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘द प्युअर थिअरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर’ या लेखातून या प्रश्नाला अर्थशास्त्रीय चौकट दिली. सॅम्युअलसन यांनी ‘कलेक्टिव्ह कन्झम्प्शन गुड्स’ म्हणजेच सामूहिक उपभोगाच्या वस्तू, अशी संकल्पना मांडली. साध्या भाषेत सांगायचं, तर काही सुविधांचा फायदा आपण एकटेच घेत नाही. अनेकजण एकाच वेळी त्यांचा फायदा घेऊ शकतात आणि एका व्यक्तीला त्याचा लाभ मिळाला म्हणून दुसऱ्याला तो कमी मिळतो असंही होत नाही.हे थोडं सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊ या. समजा, आपण बेकरीतून एक पाव घेतला, आपण तो पाव खाल्ला की तोच पाव दुसऱ्या व्यक्तीला खाता येत नाही. म्हणजे माझ्या वापरामुळे तुमच्यासाठी उपलब्ध असलेली वस्तू कमी झाली. अर्थशास्त्रात याला ‘रायव्हलरी’ म्हणतात. पण, रस्त्यावरच्या एका दिव्याच्या प्रकाशात एक व्यक्ती चालते, म्हणून दुसऱ्यासाठी त्या दिव्याचा प्रकाश कमी होत नाही. दहाजण दिव्याखालून चालत गेले, तरी तरी दिवा त्या सगळ्यांना एकाच वेळी तेवढाच प्रकाश देतो. याला ‘नॉन-रायव्हलरी’ म्हणतात. म्हणजे एका व्यक्तीला मिळालेला लाभ दुसऱ्याचा लाभ कमी करत नाही. सार्वजनिक सुविधांकडे पाहताना ही कल्पना महत्त्वाची ठरते.दुसरी कल्पना आहे ‘नॉन-एक्सक्लुडेबिलिटी’. एखादी सुविधा तयार झाल्यानंतर तिचा लाभ काही लोकांपुरता मर्यादित ठेवणं सहज शक्य नसेल, तर ती नॉन-एक्सक्लुडेबल मानली जाते. उदाहरणार्थ, रस्त्यावर दिवे लावले असतील, तर ‘हा दिवा फक्त कर भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी’ असं सांगून बाकी लोकांना त्या प्रकाशापासून दूर ठेवणं व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण असतं. सार्वजनिक सुरक्षिततेचंही असंच आहे. शहर सुरक्षित ठेवण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेचा फायदा एका व्यक्तीपुरता मर्यादित ठेवता येत नाही. म्हणूनच पब्लिक गुड समजून घेताना दोन प्रश्न विचारता येतात - पहिला, एका व्यक्तीच्या वापरामुळे दुसऱ्याचा लाभ कमी होतो का? आणि दुसरा, काही ठरावीक लोकांना त्या लाभापासून सहजपणे दूर ठेवता येतं का? या दोन प्रश्नांच्या उत्तरांमधून पब्लिक गुडची आर्थिक वैशिष्ट्यं समजतात. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडच्या (आयएमएफ) २००४च्या विश्लेषणातही नॉन-रायव्हलरी आणि नॉन-एक्सक्लुडेबिलिटी या दोन वैशिष्ट्यांना महत्त्व दिलं आहे. पण इथं एक महत्त्वाचा फरक आहे. सरकारनं दिलेली प्रत्येक सुविधा म्हणजे पब्लिक गुड नाही. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक बस सर्वांसाठी उपलब्ध असली, तरी बसमध्ये जागा मर्यादित असतात. गर्दी वाढली की एका प्रवाशाच्या वापराचा परिणाम दुसऱ्यावर होतो. उद्यानातही जागा मर्यादित असते. रस्त्यावर वाहतूक वाढली की एका नवीन वाहनामुळे इतरांचा प्रवास आणखी धीमा होऊ शकतो. म्हणूनच एक गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे, की सार्वजनिक सुविधा आणि पब्लिक गुड या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक आहे. सार्वजनिक सुविधा म्हणजे नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिलेली व्यवस्था, तर पब्लिक गुड म्हणजे त्या सुविधेच्या वापराची आणि लाभाच्या स्वरूपाची आर्थिक वैशिष्ट्यं..Premium|Indian Stock Market : क्रेडिट स्कोअर म्हणजे काय?.मग प्रत्येकानं पैसे का द्यावेत?आता इथं आणखी एक गंमत आहे. जर एखाद्या सुविधेचा फायदा सगळ्यांनाच होणार असेल, तर प्रत्येक व्यक्ती स्वतःहून त्यासाठी पैसे का देईल? जर मला पैसे न देता दिव्याचा प्रकाश मिळणारच असेल, तर मी असंही म्हणू शकतो, की इतर लोक देतील, मी कशाला देऊ? अशा विचारातून ‘फ्री-रायडर प्रॉब्लेम’ निर्माण होतो. म्हणजे स्वतः खर्चात योगदान न देता इतरांनी केलेल्या खर्चाचा लाभ घेण्याची प्रवृत्ती. प्रत्येकानंच असा विचार केला, तर समाजाला आवश्यक असलेली सुविधा पुरेशा प्रमाणात निर्माण होईलच असं नाही.आयएमएफनं २०२१मध्ये पब्लिक गुड समजवताना या समस्येकडे लक्ष वेधलं आहे. म्हणूनच काही सुविधांसाठी सामूहिक पातळीवर निधी उभारण्याची गरज निर्माण होते. याच ठिकाणी सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका समोर येते. कराच्या माध्यमातून नागरिकांकडून संसाधनं जमा केली जातात आणि त्यातून रस्ते, स्वच्छता, पाणी, प्रकाशव्यवस्था, वाहतूक किंवा इतर सार्वजनिक सेवांसाठी खर्च केला जातो. पण इथं पुन्हा एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो - फक्त पैसा खर्च केला म्हणजे नागरिकांना चांगली सुविधा मिळते का? समजा, दोन शहरं रस्त्यांवर समान रक्कम खर्च करतात. एका शहरात रस्ते चांगले बांधले जातात आणि त्यांची नियमित देखभाल होते, तर दुसऱ्या शहरात रस्ते वारंवार खराब होतात आणि त्याच कामावर पुन्हा पुन्हा पैसा खर्च करावा लागतो. कागदावर दोन्ही शहरांचा खर्च समान आहे, पण नागरिकांच्या अनुभवात मोठा फरक आहे. हा फरक शेवटी आपल्या खिशापर्यंत पोहोचतो. खराब रस्त्यांमुळे प्रवासाचा वेळ आणि वाहनांचा खर्च वाढतो. सार्वजनिक वाहतूक अपुरी असेल, तर खासगी वाहन किंवा रिक्षेवर अधिक खर्च करावा लागतो. स्वच्छता व्यवस्था कमकुवत असेल, तर त्याचा परिणाम आरोग्यावर आणि पुढे वैद्यकीय खर्चावरही होऊ शकतो. म्हणजेच सार्वजनिक सुविधेची गुणवत्ता खराब झाली, तर त्याचा काही भाग आपण खासगी खर्चातून भरून काढतो. म्हणूनच सार्वजनिक सुविधांचं अर्थशास्त्र हे केवळ सरकारच्या बजेटचं अर्थशाघेतला नाही, ते आपल्या घराच्या बजेटचंही अर्थशास्त्र आहे..सकाळी घराबाहेर पडल्यानंतर रस्ता नीट असणं, बस वेळेवर मिळणं, कचरा उचलला जाणं, पाणी येणं आणि रात्री रस्त्यावर दिवे लागलेले असणं, या सगळ्या गोष्टींकडे आपण वेगळा आर्थिक व्यवहार म्हणून बघत नाही. पण या सुविधा चांगल्या असतील, तर त्या आपला वेळ वाचवतात, अनावश्यक खर्च टाळतात आणि आपल्याला काम, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर संधींपर्यंत पोहोचणं सोपं होत.म्हणूनच पुढच्यावेळी शहराच्या बजेटमध्ये एखाद्या रस्त्यासाठी, बससेवेसाठी किंवा स्वच्छतेसाठी किती पैसा खर्च झाला, हे कानावर पडलं, तर फक्त रक्कम पाहू नका. त्या पैशामुळे नागरिकांचा वेळ किती वाचला, त्यांचा खर्च किती कमी झाला आणि त्यांच्या जीवनात किती सुधारणा झाली, हेसुद्धा पाहा. कारण सार्वजनिक खर्चाचा खरा अर्थ त्याच्या रकमेत नसतो, तो नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यात निर्माण होणाऱ्या मूल्यामध्ये असतो.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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