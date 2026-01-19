Premium|Pune Film Festival : पुणे फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमांचा अनोखा अनुभव

या आठवड्यातच पुणे फिल्म फेस्टिव्हलला (पिफ) पुण्यात सुरुवात झाली. कोणताही चित्रपट महोत्सव पाहणे एक समृद्ध करणारा अनुभव असतो यात शंकाच नाही. शंभरावर देशांचे शेकडो सिनेमे एकाच वेळी प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध असतात आणि त्यातील आपल्या आवडीनुसार निवडक सिनेमे पाहून आपले ज्ञान, भावविश्व जोखून घेण्याची संधी प्रेक्षकांनी मिळत असते. अलीकडेच झालेल्या ‘इफ्फी’मध्ये अनेक प्रयोग पाहायला मिळाले व ‘पिफ’मध्ये अनेक नवे चित्रपट व प्रयोग पाहायला मिळतील. मात्र, महोत्सव कसा पाहावा हे एक शास्त्र आहे आणि ते अर्थातच आपल्या अनुभवातूनच विकसित होत राहते. यासाठीची तपश्चर्या मोठी असते. महोत्सवाला जाणे व तो पाहणे यात करायच्या आणि टाळायच्या गोष्टींबद्दल... चित्रपट पाहण्याची इच्छा असणाऱ्या दर्दी प्रेक्षकांसाठी दरवर्षी राज्य, देश व जगभर विविध चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन केले जाते. यामध्ये त्या वर्षीच्या विशिष्ट कालावधीत प्रदर्शित सिनेमे आमंत्रित केले जातात व ते प्रेक्षकांपुढे सादर केले जातात. यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, प्रेक्षक म्हणून तुम्हाला देशात कोठेही प्रदर्शित न होणारे व प्रेक्षागृहात जाऊन पाहणे कठीण असलेले सिनेमे निवडावे लागतात. म्हणजे महोत्सवामध्ये कायमच इंडियन पॅनोरमा नावाचा विभाग असतो व त्यामध्ये हिंदी, मराठी, तेलगूसह भारतात प्रदर्शित झालेले किंवा होऊ घातलेले सिनेमे प्रदर्शित होतात. आता, हे सिनेमे तुम्ही अनेक माध्यमांतून देशात पाहू शकता, मात्र काही महत्त्वाच्या विभागांतील सिनेमे तुम्ही पुन्हा भारतात पाहू शकणार नसल्याने त्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे ठरते. महोत्सवामध्ये २०पेक्षा अधिक प्रकारांतील सिनेमे दाखवले जातात. यामध्ये इतर महोत्सवांत गाजलेले सिनेमे, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन, सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड (एका विशिष्ट देशाची निवड करून तेथील सिनेमे, उदाहरणार्थ, जपान, इराण इत्यादी), प्रायोगिक सिनेमे, क्लासिक सिनेमे, इंडियन पॅनोरमा, त्यावर्षी निधन झालेल्या बड्या सिनेकर्मींचे सिनेमे आणि बरेच काही. तुम्हाला फेस्टिव्हलचा कॅटलॉग पाहून आपल्याला नक्की काय पाहायचे आहे हे निश्चित करावे लागते, हे करण्यासाठी अनुभवी लोकांकडून घेतलेल्या टिप्स आणि आपला अभ्यास कामाला येतो. एकदा आपल्याला नक्की काय पाहायचे आहे हे निश्चित केल्यानंतर पुढचा प्रवास तसा सुकर होतो. .इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनसिनेमांची निवड करणे हा वर सांगितल्याप्रमाणे अभ्यासाचा भाग आहे. तो ज्याला चांगला जमला, त्याच्यासाठी महोत्सवातील सिनेमे पाहणे हा समृद्ध अनुभव ठरतो. कसे ते पाहू. महोत्सवातील सर्वांत महत्त्वाचा विभाग असतो इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन अर्थात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमे. या प्रकारात केवळ १५ सिनेमे असतात व ते अनुभवी ज्युरींनी जगभरातील सिनेमांचा अभ्यास करून निवडलेले असतात. त्यामध्ये जुन्या जाणत्यांपासून नव्या दमाच्या सिनेमकर्मींच्या सिनेमांचा समावेश होईल याची काळजी घेतलेली असते. त्याचबरोबर या विभागात तीन भारतीय सिनेमांचाही जाणीवपूर्वक समावेश केलेला असतो. महोत्सवातील सुवर्णपदक विजेता सिनेमा याच पंधरा चित्रपटांतून निवडला जातो व इतर सर्व प्रकारांतील, म्हणजे सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकापासून कलाकारांपर्यंतचे सर्व पुरस्कार याच १५ सिनेमांतून निवडलेले असतात. त्यामुळे हे १५ सिनेमे पाहणे सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरते, यात शंका नाही. आता, महोत्सवाच्या सात ते आठ दिवसांत हे पंधरा सिनेमे म्हणजे दररोज दोन सिनेमे पाहण्याचे नियोजन तुम्हाला करावे लागते. भारताचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव असलेल्या गोव्यातील इफ्फीमध्ये सर्वच सिनेमे पाहण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून तुम्हाला वेळापत्रक पाहून सिनेमाचे तिकीट बुक करावे लागते. ही प्रक्रिया खूप विचारपूर्वक व वेगाने पूर्ण करावी लागते. त्यासाठी सिनेमांची ऑनलाइन तिकिटे कधी खुली होणार आहेत, सिनेमे नक्की कोणत्या प्रेक्षागृहात आहेत, दोन सिनेमांमधील अंतर, दोन प्रेक्षागृहांतील अंतर व दिलेल्या वेळात आपल्याला तेथपर्यंत पोहोचता येणार आहे का, या सगळ्याचा विचार अगदी काही मिनिटांत करणे आवश्यक असते. जवळपास हीच प्रक्रिया तुम्हाला पिफ, मुंबईचा ‘मामि’ या सर्वांसाठी करावी लागते.तुमची चित्रपट पाहण्याची प्राथमिकता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सिनेमे पाहण्याला असल्यास त्यानुसार नियोजन केल्यास १५पैकी जास्तीत जास्त सिनेमे तुमच्या पदरात पडतात व शेवटी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर हा कोणता विजेता सिनेमा, असा प्रश्न तुम्हाला पडत नाही. या सिनेमांचे वेळापत्रक व त्याचे तिकीट तुमच्या हातात पडल्यास तुम्ही अर्धी लढाई जिंकलेली असते. यामध्ये एक गोष्टी लक्षात घ्यायला हवी, की कोणत्या प्रेक्षकांना दिवसभरात किती तिकिटे बुक करता येतात, याचीही नियमावली आहे. यामध्ये विद्यार्थी, सामान्य प्रेक्षक, आमंत्रित, पत्रकार यांच्यासाठी वेगवेगळी तिकीट संख्या आहे. आता दोन चित्रपटांमध्ये किती अंतर ठेवावे, याचाही नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे सर्व सोपस्कार पार पाडत आपल्या पाहायच्या असलेल्या सिनेमांची अंतिम यादी तयार करावी लागते. यातून तुम्हाला इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमधील १०पेक्षा अधिक सिनेमे पाहता आल्यास तुम्ही अत्यंत सुदैवी ठरलेले असता..Premium| Khun Bhari Maang: कबीर बेदी - रूपेरी पडद्यावरचा रुबाबदार खलनायक.सिनेमा ऑफ द वर्ल्डइंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमधील सिनेमांचे बुकिंग केल्यानंतर आता दुसऱ्या महत्त्वाच्या प्रकारांकडे तुम्हाला लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असते. ‘सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड’ हा तो महत्त्वाचा विभाग. या विभागात जगभरातील महत्त्वाच्या चित्रकर्मींचे चित्रपट, विविध भाषांतील व देशांतील चित्रपट, गोष्ट सांगण्याचे विविध मार्ग चोखाळलेले चित्रपट व सर्वच वयोगटांतील प्रेक्षकांनी नक्की काहीतरी मिळेल असे चित्रपट निवडलेले असतात. या प्रकारातील सुमारे ५० चित्रपट पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळते. इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशननंतर या विभागातील किती सिनेमे तुम्हाला पाहता येतील याचा अंदाज तुम्हाला तुमच्या तिकीट संख्येवरून घ्यावा लागतो व त्यानुसार तिकिटे बुक करावी लागतात. या प्रकरांतील सिनेमे पाहणे खरोखरच अत्यंत वेगळा अनुभव ठरतो, कारण हे चित्रपट खऱ्या अर्थाने जगातील प्रत्येक खंडातील संस्कृती, तेथील समस्या, मानवी भावभावना यांचे सखोल दर्शन घडवणारे असतात. कॅटलॉग पाहून तुम्हाला यातील कोणते विषय, कोणते दिग्दर्शक अधिक जवळचे वाटतात, कोणत्या संस्कृतीचा अभ्यास करणे तुम्हाला अधिक आवडू शकते, चित्रपटाचा कोणता जॉनर तुमच्या अधिक जवळचा आहे हे ठरवावे लागते. हे करताना काही अनुभवी प्रेक्षकांची मदत तुम्ही नक्कीच घेऊ शकता. इंटरनेटवरया चित्रपटांची अधिक माहिती व रिव्ह्यू पाहूनही तुम्ही चित्रपट निवडू शकता. या प्रकारातील नेमके १० ते १५ सिनेमे निवडून ते पाहता आल्यास तुमचा महोत्सवाचा अनुभव अधिक समृद्ध होऊ शकतो..माहितीपटांचे समृद्ध दालनचित्रपटांव्यतिरिक्त जगभरातील दिग्दर्शकांनी प्रेक्षकांच्या विचारशक्तीच्या खूप पुढे जाऊन निर्माण केलेले माहितीपट ऊर्फ डॉक्युमेंट्रीचा अनुभवही तुम्ही या विभागात घेऊ शकता. यंदाच्या इफ्फीमधील ‘डॉक्यू-मोन्टाज’ विभागात प्रेक्षकांना इजिप्त, अर्जेंटिना, कोलंबिया, स्पेन, फ्रान्स, अर्मेनिया, अमेरिका, इटली व पोर्तुगाल या देशांची माहितीपट पाहण्याची संधी मिळाली होती. या विभागातील माहितीपटांचे कॅटलॉग पाहून तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या विषयाचा माहितीपट निवडता येऊ शकतो. या विभागातील विषयांचे वैविध्य तुम्हाला थक्क करू शकते आणि यातून एखादा छोटा विषय जगभरातील चर्चेचा विषयही ठरू शकतो.मानवी संबंधांतील गुंतागुंतमहोत्सवात मानवी भावभावनांचा खेळ मांडणारे, त्यातील गुंतागुंत अधोरेखित करणारे अनेक चित्रपट दाखविले जातात. किंबहुना महोत्सवातील चित्रपटांचे हे मोठे वैशिष्ट्य ठरते. वानगीदाखल नुकत्याच झालेल्या इफ्फीमधील ‘रायझिंग स्टार’ या तरुण प्रयोगशील दिग्दर्शकांसाठीच्या विभागातील वुई बिल्विह यू या चित्रपटाचा उल्लेख करावा लागेल. चार्लोटी डिव्हिलर्स आणि अर्नाउड ड्युफेज या दिग्दर्शक जोडीचा हा बेल्जियम देशाचा चित्रपट. एक आई आपल्या दोन टिनएजर मुलांना घेऊन न्यायालयात हजर होते; येथून सिनेमा सुरू होतो. तिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट हवा आहे. ती आणि तिची मुले खूपच भेदरलेली आहेत. तिचा पती तिला व दोन मुलांना प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रास देतो, असा तिचा दावा आहे. आता हे प्रकरण फ्लॅशबॅक, मुलांच्या प्रतिक्रिया, तिची स्वगते यांच्या माध्यमातून वकील व न्यायाधीशांसमोर येत राहते. काही वेळानंतर आपल्याला ती महिला हे सर्व कुंभाड रचत असल्याची शंका यायला लागते. याचे कारण अर्थातच तिच्या दोन मुलांची वेगळी सुनावणी घेताना काही शंकास्पद गोष्टी समोर येऊ लागतात. मात्र, चित्रपटाचा शेवट त्याच्या शीर्षकाला न्याय देणारा आणि आई व मुलांमधील नात्याच्या एक वेगळा पैलू सादर करणारा ठरतो..Premium|Dhurandhar Movie Review : पुण्यातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स स्टुडिओने ‘धुरंधर’ला दिला नवा आयाम.या पूर्वीच्या महोत्सवांतील द प्लॅस्टिक कार्डबोर्ड सोनाटा हा इटलीचा चित्रपट एका अविवाहित तरुणाची गोष्ट सांगतो. इस्टेट एजंटचे काम करणाऱ्या या तरुणाला एकांतवासाने ग्रासले आहे. शेजाऱ्यापासून जोडीदारापर्यंतची प्रत्येक व्यक्ती कशी असावी, याबद्दल त्याच्या काही अपेक्षा आहेत, मात्र त्या कधीही पूर्ण होणाऱ्या नाहीत. मानवी मूल्यांच्या मर्यादांची जाणीव झाल्यानंतर हा तरुण भानावर येतो आणि प्रॅक्टिकल जगात वावरण्याचा निर्णय घेतो. विविध प्रतिकांच्या साह्याने केलेली कथेची मांडणी आणि नायकाचे एकाकीपण टिपण्यासाठी निवडलेले प्रसंग हे चित्रपटाचे वैशिष्ट्य होते. डोंट टेल मी द बॉय वॉज मॅड हा फ्रान्सचा चित्रपट खरेतर एक युद्धकथा सांगतो; मात्र दिग्दर्शकाने तुर्कस्तान आणि अर्मेनिया या देशांतील वैराची गोष्ट मानवी भावनांचा वेगळा आविष्कार दाखवत सादर केली आहे. ही कथा १९१५मध्ये अर्मेनियाने केलेल्या उठावापासून सुरू होते व नंतर दोन पिढ्या पुढे सरकते. आपल्या अनेक पिढ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना असलेला एक तरुण तुर्कस्तानच्या राजदूताला एका बाँबस्फोटात ठार करतो; मात्र त्यावेळी सायकलवर चाललेल्या एक निष्पाप तरुणाला अपंगत्व येते. स्फोट घडवणारा तरुण अर्मेनियाच्या सैन्यात दाखल होतो, तर अपंग तरुण बदला घेण्यासाठी तडफडत राहतो. त्याची ओळख स्फोट घडवणाऱ्या तरुणाच्या पालकांशी होते व तो या कुटुंबात भावनिकदृष्ट्या गुंतत जातो. एक आई आता स्वतःच्या देशासाठी बलिदान करायला बाहेर पडलेल्या व त्याचबरोबर त्याच्यामुळे अपंग झालेल्या मुलाच्या भावविश्वात अडकत जाते.‘आई’ याच संकल्पनेला आणखी पुढे नेणारा आणि आई व मुलीतील नात्याचे अनेक पदर उलगडून दाखवणारा जर्मनीचा माय मदर चित्रपट अनेक वर्षांनंतरही स्मरणात आहे. आजी, मुलगी आणि नात अशा तिघांच्या माध्यमातून हा चित्रपट एक हळवा पट उभा करतो. मार्गारिटा या चित्रपट दिग्दर्शिकेची आई अंथरुणाला खिळली असून, तिची शाळेत शिकणारी मुलगी आजीला पाहायला घरी आली आहे. आजीच्या घरातील प्रत्येक वस्तू पाहिल्यावर आठवणींचे पट उलगडले जातात. कामाबरोबर आईच्या आजाराचा ताण आलेली मार्गारिटा, त्यातून आईबरोबरच कामाकडे होणारे दुर्लक्ष, मुलीच्या शिक्षणाबद्दलच्या आईच्या अपेक्षा अशा अनेक गोष्टी चित्रपट अधोरेखित करतो. मार्गारिटाच्या चित्रपटाच्या सुरू असलेल्या चित्रीकरणातून अनेक गमतीही समोर येतात.मानवी संबंधांतील गुंतागुंतीचे असे अनेक पैलू उलगडणारे चित्रपट तुम्ही महोत्सवाच्या कॅटलॉगमधून निवडून त्यांचा आनंद घेऊ शकता. याच्या जोडीला असलेले युद्धपटांचे समृद्ध दालन प्रत्येकच महोत्सवात पाहायला मिळते. येथेही मानवी भावभावनांचा मोठा पट उलगडलेला दिसतो.एकंदरीतच, महोत्सवातील चित्रपट पाहणे हा समृद्ध करणारा अनुभव असला, तरी तो कसा निवडावा याचे शास्त्र अनुभवातून विकसित होत जाते. एकदा तुम्ही तेथपर्यंत पोहोचल्यानंतर प्रेक्षागृहातील अंधारात पडद्यावरील प्रकाशमान चित्रांशी असलेला तुमचा संवाद खूप वरच्या स्मरणातला टॅक्सीइराणचा टॅक्सी हा चित्रपट गेल्या अनेक महोत्सवांतील सर्वाधिक प्रतिसाद मिळालेला चित्रपट असावा. एक सिनेदिग्दर्शक (स्वतः सिनेमाचा दिग्दर्शक जाफर पनाही) आपल्या कथांना वेगळेपण देण्यासाठी टॅक्सी घेऊन बाहेर पडतो. या प्रवासात त्याला आलेले अनुभव म्हणजे हा चित्रपट. टॅक्सीत बसणारे विविध अवलिये, त्यांच्या भन्नाट कथा, त्यावर या दिग्दर्शकाच्या प्रतिक्रिया हे सगळे कॅमेरा टॅक्सीच्या बाहेर न नेता दाखवले गेले आहे. गोवा व पुण्यात या चित्रपटासाठी मोठ्या रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यांच्याच २०१५मध्ये प्रदर्शित इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट हा चित्रपटाचीही यंदाच्या इफ्फीत जोरदार चर्चा होती. त्याला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला. सरकारविरोधी चित्रपटांमुळे पनाही यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी तेथील छळछावण्यांचे चित्र जगासमोर मांडले. या चित्रपटावर अर्थात इराणमध्ये बंदी घातली गेली आहे.महेश बर्दापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित सहयोगी संपादक आहेत. 