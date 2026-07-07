Premium|Pune Pandharpur Cycle Wari : सायकल वारी... पंढरपुरी...

वर्षा आठवलेएव्हाना अंतर आटोक्यातलं वाटू लागलं होतं. थोडावेळ बसल्यामुळे तरतरी आली होती. सुरुवातीला चाकाच्या डुगडुगण्यामुळे मनात थोडी भीती बसली होती, त्यामुळे सायकल वेगात चालवताना थोडं बिचकायला होत होतं. तरीही आता पंढरपुरापर्यंत सायकल चालवायचीच यावर मी ठाम होते. त्या रस्त्यावर एकही झाड नव्हतं. उन्हामुळे नको नको झालं होतं तरी नावालाही सावली मिळत नव्हती... पंढरपूर साधारण ३० किलोमीटरवर राहिलं असावं. चहाचा ब्रेक घेतला होता. सूर्य मावळतीला आला होता, त्यामुळे थांबावं की नाही हा प्रश्न होताच, पण चहाची गरज होती. त्यामुळे चहासाठी थांबलो. वैभव गंधे, संजय पोवार आणि स्पंदन ही आमची टेक्निकल सपोर्टची टीम तिथं आमच्यासाठी थांबलेली होती. त्यांनी पहिल्यांदा आमच्या सायकली, त्यांची टायर्स चेक केले. हॉटेलमध्ये चहा सांगितला. आमचा चहा झाल्यावर सायकलला लाइट्स लावण्याची सूचना केली. ते लावायला मदत केली आणि आम्हाला निघायला सांगितलं. आम्ही सायकली चालवायला सुरुवात केली आणि पुढच्या अर्ध्या तासातच अगदी गुडुप अंधार झाला. आता आम्हाला सायकलींच्या दिव्यांवरच भरवसा ठेवायला लागणार होता, कारण त्या रस्त्यावर दिवे जवळपास नव्हतेच. पाठीमागून येणाऱ्यांना आम्ही बाजूने चाललो आहोत हे जाणवून देण्यासाठी सायकलचे टेल लॅम्प होते. पण पुढचे दिवे आता मात्र डिम होऊ लागले होते. त्यातून पुढून बऱ्याचशा गाड्या उलट्या दिशेनं येत होत्या. त्यांच्या प्रखर लाइट्सनी डोळे दिपून जात होते. शिवाय गाडी गेल्यानंतर पुढचं काहीच दिसत नव्हतं. काहीवेळानं हायवेवरच्या रस्त्याच्या बाजूच्या दोन पांढऱ्या पट्ट्यांच्या अलीकडचा रस्ता म्हणजे सर्व्हिस रोड आहे, आणि हे आपल्याला कळतच नाहीये, असंही आम्हाला वाटायला लागलं..एकूणच पुढून येणाऱ्या गाड्या आणि सायकलवरच्या आम्ही तिघी बघून आमच्या टेक्निकल टीमनं मात्र आमची पाठ सोडली नाही. शक्य होतं तिथं ते आमच्या मागूनच कार चालवत होते आणि मग आम्ही त्या प्रकाशात सायकली मारत होतो. पंढरपुरात अगदी भक्तनिवासापर्यंत पोहोचेपर्यंत ही टीम सतत आमच्या पाठीशी राहिली. अगदी खरं सांगायचं, तर या टेक्निकल टीमच्या भरवशावरच आमची पुणे-पंढरपूर सायकल वारी पूर्ण झाली असं म्हणायला हवं.या वारी-प्रवासाची सुरुवात खरंतर मागच्या वर्षीच झाली होती. दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात अनेक ग्रुप्स पुणे ते पंढरपूर अशी सायकल वारी आयोजित करतात. आमच्या पीआरसाऊथ रनिंगच्या ग्रुपनंही मागच्या वर्षीपासून ही सायकल वारी आयोजित करायला सुरुवात केली. पहिल्या वर्षीही मी भाग घेतला होता, पण वारी पूर्ण होऊ शकली नव्हती. कारण प्रॅक्टिस कमी पडली होती. यावर्षी मात्र नीट प्रॅक्टिस करायचं ठरवलं होतं. अर्थात सुरुवात रडतखडत झाली, पण नंतर मात्र सायकलिंगची मजा यायला लागली आणि प्रॅक्टिसही जोरात सुरू झाली. १३ जून ही वारीची तारीख ठरली होती. त्यामुळे त्याआधी किमान एक ते दोन वेळा तरी १०० किलोमीटरची राइड करायचीच हा सगळ्या सिनियर लोकांचा आदेश होता. मागच्या वर्षी माझी १०० किलोमीटरची एकच राइड झाली होती. यावेळी मात्र अशा दोन राइड्स केल्या. त्यामुळे जरा कॉन्फिडन्स आला. वारीच्या आठवडाभर आधी सायकलचं सर्व्हिसिंग झालं, त्यानंतर प्रॅक्टिसही झाली आणि मग वारीसाठी तयार असल्याचा फील आला. आमच्यासाठी ही वारी म्हणजे फक्त त्या दिवशी सायकल चालवणं आणि २२० किलोमीटरचं अंतर पूर्ण करणं हे नाहीच, तर त्याआधीच्या प्रॅक्टिसचा दोन-अडीच महिन्यांचा काळही भरपूर आनंद देणारा असतो.प्रत्यक्ष १२ जूनची रात्र. साधारण दोनच्या सुमारास जाग आली आणि सायकलिंगची जर्सी, पँट, हॅण्ड ग्लोव्ह्ज, हेल्मेट, सायकलचे हेडलाइट, टेललाइट, वॉटर बॉटल, पाठीवर पाण्याची सॅक असा सर्व जामानिमा करून मैत्रिणीसोबत सोनालीच्या घराजवळ पोहोचले. सर्व ग्रुप सारसबागेपाशी जमणार होता. आम्ही सात ते आठजण होतो. त्यातल्या आम्ही तिघींनी पहिल्यापासूनच एकत्र प्रॅक्टिस केली होती. तिघींचा स्पीड साधारण सारखाच. त्यामुळे आम्ही बाकीच्यांच्या थोडं आधीच निघायचं ठरवलं होतं. त्यानुसार सव्वातीन वाजता सिंहगड रस्त्यावरून निघालो. सारसबागेत गणपतीचं दर्शन घेतलं. नीलेश आणि संध्या असलेली सपोर्टची एक गाडी तिथं भेटली. त्यांना बाय केलं आणि निघालो. सारसबागेवरून पुढे निघालो आणि लगेचच सोनालीची सायकल पंक्चर झाली. गीता, मी, ऋतुजा आणि पाठीमागे सोनाली अशा एक लायनीत जात असतानाच सोनाली पाठीमागून ओरडली, तुम्ही पुढे जा. मी पंक्चर काढून येते. आजवरची सगळी प्रॅक्टिस मी सोनालीसोबतच केली होती. त्यातून वारीला सोबत जायचं, गरजेनुसार मदत करायची हेच मनात सतत असल्यानं मी आणि ऋतुजा सोनालीसाठी आपसूकच थांबलो. पंक्चरचं काम झालं आणि पुन्हा निघालो. आता गेलेला वेळ भरून काढायचा होता, त्यामुळे जोशात जोरात पॅडल मारणं सुरू होतं. गोळीबार मैदानाजवळ पुन्हा एकदा सोनालीच्या सायकलचं टायर फुस्स् आवाज करत थेट खालीच बसलं. आता मात्र सोनालीचा आणि तिच्यासोबत आमचाही मूड गेला. अडीच-तीन महिने इतकी प्रॅक्टिस केली तेव्हा एकदाही सायकल पंक्चर झाली नव्हती, आणि आता अगदी महत्त्वाच्या दिवशी तेही दोनदा असं झालं होतं. आम्ही लवकर सुरुवात करून काहीच उपयोग झाला नव्हता. जवळपास एक तासाचा वेळ इथंच गेला होता. एव्हाना बाकीचाही ग्रुप पाठीमागून आला. मग दुसऱ्या गाडीतले व्हॉलेंटिअर सोनालीजवळ थांबले. त्यांनी आम्हाला पुढं जायला लावलं.पुढचा थांबा होता ४० किलोमीटरवर; उरुळीकांचन इथलं पहिलं नाश्ता सेंटर. इथं पोहोचायला साधारण चार-पाच किलोमीटर बाकी होते, तेव्हा अचानक मला सायकल काहीतरी विचित्र हलतेय, डुगडुगतेय असं वाटायला लागलं. वारीच्या आधीच्या आठवड्यात गिअरनी थोडा त्रास दिला होता. त्यामुळे असं वाटलं की गिअरचीच गडबड दिसतेय. पण गिअर तर व्यवस्थित बदलता येत होते. मग टायर, चाकाचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, असं लक्षात आलं. शेवटी नाश्ता करायला थांबलो तेव्हा वारीचे ऑर्गनायझर चेतन येवलेकर सर समोर दिसले. त्यांनी सायकल चेक केली आणि सांगितलं, की मागचं चाक थोडं आऊट वाटतंय. पण ठीक आहे, तू चालवू शकशील. म्हटलं ठीक आहे. म्हणून मग नाश्ता केला आणि लगेच निघालो..Premium|Peru Travel Experience : दुखऱ्या पायावरही जिद्दीने केलेला पेरूचा अविस्मरणीय प्रवास.अर्ध्या तासातच मागचं चाक चांगलंच डुगडुगू लागलं. मागून येणारा प्रत्येकजणच मला म्हणू लागला, की मागच्या चाकाचं बेअरिंग गेलंय. पुढचा प्रश्न लगेचच यायचा, की सर्व्हिसिंग केलं नव्हतं का? खरंतर आठवडाभर आधीच सर्व्हिसिंग झालेलं होतं. सर्व्हिसिंगवाल्यानं आधीचं टायर पातळ झालं म्हणून ते बदललं आणि त्याजागी दुसऱ्याच मापाचं लावलं. मग तेही बदलून झालं होतं. त्यानंतर रोज सायकल चालवून झालेली होती. तरीही तेव्हा हे लक्षात आलं नव्हतं. तेव्हा अर्थात हे सगळं आठवून काहीच उपयोग नव्हता. शेवटी टेक्निकल सपोर्टच्या वैभव सरांना फोन केला. त्यांनी ‘हळूहळू पुढे जात राहा, आम्ही येतोच’ असं सांगितलं. पुढे थोड्या अंतरावर टेक्निकल सपोर्टची नीलेश आणि संध्याची दुसरी गाडी मला शोधत आली. टायर काढलं आणि काम सुरू झालं. नीलेशनं बॅगमधून सगळे पान्हे बाहेर काढले. कुठला पान्हा चालतोय याचा शोध सुरू झाला. नीलेश गमतीनं म्हणाला, तुझं नशीब असेल तर सायकलला चालणारा पान्हा मिळेल. शोध सुरूच होता. माझ्या सायकलला लागणार होता तो १६ नंबरचा पान्हा त्याच्याकडे नव्हता. थोड्या वेळातच वैभवचीही गाडी आली. दुर्दैवाने त्याच्याकडेही १६ नंबरचा पान्हा नव्हता. नीलेश म्हणाला, ‘‘सायकल टेम्पोत टाकू या की चालवायचीच आहे?’’ मी म्हटलं, ‘‘हो. यावेळी छान प्रॅक्टिस झालीये आणि मला चालवायची आहे. जेवढी शक्य आहे तेवढी नक्कीच चालवेन.’’ मग त्यानं चाक पुन्हा बसवून दिलं. तिथून पुढं, कुरकुंभ, पाटस वगैरे कुठं सायकलचं दुकान मिळतंय का हे बघून वैभवनं मला कळवू असं सांगितलं. ते पुढे गेले. त्याचवेळी सोनाली मला पुन्हा भेटली. तिच्या सायकलचं पंक्चर वगैरे सगळं निस्तरून तीही पहिला टप्पा पार करून आली होती. आता आम्ही सोबत होतो.कुरकुंभला सायकलचं दुकान असल्याचं कळलं. सोनालीला पुढे जायला सांगितलं. आता संजय गाडीतून उतरून माझ्यासोबत आला. दुकान बंद होतं. पण एका दुकानात १६ नंबरचा पान्हा मिळाला. पुन्हा एकदा वैभव सरांनी चाक काढलं. नट घट्ट केला आणि नेहमीसारखी सायकल चालवायला सांगितलं. पुढे सायकलचं दुकान मिळालं की बेअरिंगचं काम करून घेऊ असं ठरलं. मग सायकल दामटत आले, तर साधारण सहा-सात किलोमीटरवर सोनाली माझ्यासाठी थांबलेली दिसली. थोड्यावेळानं संजयनं कळवलं की भिगवणमध्ये सायकलचं दुकान मिळालं होतं. तिथं पोहोचलो तर दुकानदारानं सायकल बघून सांगितलं, याचं काम इथं होणार नाही. त्यानंच पुढे साईधाममध्ये काम होईल असं सांगितलं. फायनली तिथं सायकल दुरुस्त झाली. मागच्या चाकाचा मधला रॉड खराब झाला होता. अर्थातच माझ्या सायकलचं सर्व्हिसिंग केलेल्या माणसानं हे नीट बघितलं नव्हतं. हा रॉड काही तिथं मिळणार नव्हता. पण त्यानं बॉल बेअरिंग बदलून दिलं. सायकल दुरुस्त होताना बघून मनात आलं, की आपल्याला सायकल चालवायची असेल तर दुरुस्तीतल्या बेसिक गोष्टी माहिती असायला हव्यात आणि थोडीफार दुरुस्तीही करता यायला हवी. आता पंढरपुरापर्यंत काही टेन्शन नव्हतं. आता जरा वेगात जाऊ या असं ठरवलं. पुढे एका पेट्रोल पंपापाशी थांबलो. तिथं नीलेशची गाडी आली. त्यांनी संत्री खायला दिली, थोडं पाणी दिलं.खरी परीक्षा पुढं होती. कारण या सगळ्या दुरुस्तीत आमचा सकाळचा चांगला वेळ निघून गेला होता. एव्हाना ११ वाजून गेले होते. पुढचा रस्ता होता पळसदेवचा. इथल्या चढानं मला मागच्या वर्षीही दमवलं होतं. पण यावर्षी झालेल्या प्रॅक्टिसमुळे मी व्यवस्थित गिअर बदलत हा चढ चढेन याची खात्री वाटली. एका ठिकाणी पाणी प्यायला थांबले तेव्हा मात्र असं वाटलं, की आता ऊन सहन होत नाहीये. पळसदेवचा शेवटचा चढ चढले आणि वाटलं की आता थांबले नाही तर संपलं सगळं! चक्कर आल्यासारखं होत होतं आणि जवळचं पाणी संपलं होतं. सरबत प्यायलं तरी उलटून पडेल असं वाटत होतं. बाजूला सावली दिसली आणि सायकल सरळ रस्त्याच्या बाजूला घेतली. पाच मिनिटं सावलीत जाऊन उभी राहिले. तिथल्या दुकानाच्या शेडमध्ये अक्षरशः आडवी पडले. जरा बरं वाटलं. मग थोडी चिक्की खाल्ली. २०० मीटरवर दुकान दिसत होतं आणि पाणी आणायला हवं हे कळत होतं. पण उठून पाणी आणण्याएवढे त्राणच नव्हते. शेवटी १० मिनिटं तशीच पडून राहिले. मग पाणी आणलं. दोघींनी थोडं भरून घेतलं. उन्हापासून संरक्षण मिळावं म्हणून गळ्यात अडकवलेले मफ ओले केले आणि मग जरा फ्रेश वाटलं. पुन्हा सायकली काढल्या आणि निघालो..पळसदेव सोडलं तेव्हा दुपारचे पावणेदोन वाजले असतील. थोडं अंतर गेलो असू, तेवढ्यात संजयचा फोन आला. आम्ही सर्वांत शेवटी होतो. सगळे सायकलिस्ट जेवायचा ब्रेक घेऊन पुढे निघाले होते. त्या सायकलिस्टसाठी बाकी सपोर्टच्या गाड्याही पुढे निघाल्या होत्या. एकजण दमली होती म्हणून तिला घ्यायला ट्रक परत येत होता. मग त्यानं विचारलं की तुम्हीही ट्रकमध्ये बसताय का, कारण आता मागे सपोर्टचं कुठलंच वाहन नाहीये. तेव्हा आम्ही नाही म्हणालो. थोडं पुढं गेल्यावर सोनालीशी बोलले. आधी आमचं बोलणं झालं होतं की काहीही झालं, कितीही उशीर झाला तरी वारी पूर्ण करायचीच. आम्हाला आधीच सगळ्याला उशीर झाला होता. याच गतीनं उन्हात सायकल चालवत गेलो असतो, तर आम्ही रात्री बाराला पंढरपुरात पोहोचलो असतो. म्हणून मग तिला म्हटलं, ट्रक जिथं भेटेल तिथवर सायकल चालवू. मग पुढं हॉटेल राधापाशी ट्रक मिळाला. तिथून इंदापूर साधारण आठ किलोमीटरवर होतं. ट्रकमध्ये बसलो. इंदापूरला जेवण केलं. अन्न बघूनही नको वाटत होतं, पण शक्ती येण्यासाठी थोडंफार खाल्लं.ट्रकमध्ये आधीचे एकजण, ऋतुजा, मी आणि सोनाली बसलो होतो. थोडावेळ शांत बसल्यावर पहाटेपासून काय काय घडलं ते आठवू लागलं. वारीच्या आदल्या दिवसापर्यंत आम्ही काय काय ठरवत होतो तेही आठवलं. वारीच्या या पूर्ण प्रवासात ८० सायकलिस्ट होते. अर्थातच प्रत्येकाच्या वेगानुसार कुणी एकत्र, मागे-पुढे होतोच. वारीला निघायच्या आदल्या दिवसापर्यंत काय काय ठरवत होतो ते आठवलं. आपापल्या वेगानुसार चालवू, एकमेकींची वाट बघत दर २५ किलोमीटरवर पाच-सात मिनिटं थांबू, फार वेळ थांबून बॉडी कूल करायची नाही, असं किती काय काय बोलणं झालं होतं आधी! प्रत्यक्षात ऐनवेळी काय होईल काहीच सांगता येत नाही याची जाणीव झाली.साधारण तीस किलोमीटरचा प्रवास ट्रकमधून केल्यानंतर चार-साडेचारच्या दरम्यान अकलूज रस्त्यावर आम्ही उतरायचं ठरवलं. पंढरपूर ५० किलोमीटरवर होतं. तिथं स्वप्ना भेटली. मग आम्ही तिघी निघालो. अंतर आटोक्यातलं वाटू लागलं होतं. थोडावेळ बसल्यामुळे तरतरी आली होती. सुरुवातीला चाकाच्या डुगडुगण्यामुळे मनात थोडी भीती बसली होती, त्यामुळे सायकल वेगात चालवताना थोडं बिचकायला होत होतं. तरीही आता पंढरपुरापर्यंत सायकल चालवायचीच यावर मी ठाम होते. हा रस्ता चांगला मोठा चौपदरी होता. पण रस्त्यावर एकही झाड नव्हतं. उन्हामुळे नको नको झालं होतं तरी नावालाही सावली मिळत नव्हती. त्यातून मधेमधे रोलिंगचा रस्ता, म्हणजे फ्लायओव्हर्स, चढ-उतार सगळं अगदी भरपूर. त्यामुळे एक चढ चढून उतरतोय की दुसरा लागायचा.आता तिघींमध्येही फारसं अंतर राहू नये याची काळजी घेत आम्ही निघालो. लेखाच्या सुरुवातीला लिहिल्यानुसार पुढे टेक्निकल सपोर्ट टीम भेटली. त्यानुसार पुढचं अंतर त्यांच्या सोबतीनं पार पाडलं, आणि रात्री नऊच्या सुमारास पंढरपुरातल्या भक्तनिवासात पोहोचलो. टायर पंक्चर, माझ्या सायकलचं अचानक निघालेलं काम, त्यात गेलेला दोन ते तीन तासांचा वेळ, त्यातूनही सपोर्ट टीमची मिळालेली साथ यामुळे यावर्षीची वारी पूर्ण झालीच, पण पुढच्या वर्षीही पूर्ण तयारीनं पुन्हा भाग घेईन या विश्वासाची पेरणीही याच वारीनं माझ्या मनात केली.वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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