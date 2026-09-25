Premium|Pune to Varanasi Travel : पुणे ते वाराणसी प्रवासाने स्वतःला ओळखण्याचा नवा अनुभव दिला

श्रद्धा चांदगुडेपुणे ते वाराणसी प्रवास माझ्यासाठी फक्त एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा नव्हता. तर तो स्वतःला ओळखण्याचा प्रवास होता. प्रत्येक छोट्या निर्णयाबरोबर आत्मविश्वास वाढत जातो. हॉटेल शोधण्यापासून ते स्थानिक वाहतूक समजून घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट स्वतः करावी लागते. सुरुवातीला हे सगळं कठीण वाटतं, पण नंतर जाणवतं की आपण आपल्याला वाटतं त्यापेक्षा जास्त सक्षम आहोत.आजकाल कुठेही फिरायला जायचे म्हटलं की मनात हजार प्रश्न निर्माण होतात. मी करू शकेन ना? मला जमेल ना? सगळं व्यवस्थित होईल ना? असे अनेक प्रश्न मनात घर करून बसतात. पण कदाचित याच प्रश्नांमधून पहिल्यांदा काहीतरी करण्याची हिंमत मिळते आणि एका नवीन अनुभवाची सुरुवात होते..पुण्यात शिकायला आले, तेव्हा पहिल्याच वर्षी सगळं पुणं फिरून पालथ घातलं. मला फिरण्याची पाहिल्यापासूनच आवड असल्यानं ट्रिपचा प्लॅन ऐनवेळी कॅन्सल करणाऱ्यातली मी नव्हते. असंच एक दिवस विचार आला, की जवळपासची ठिकाणं खूप फिरून झाली, आता थोडं कुठेतरी लांब जायला पाहिजे. त्यात सोशल मीडिया आहेच वेड लावायला! एखाद्या ठिकाणचा एक व्हिडिओ पाहिला, की अल्गोरिदम आपल्याला त्याच ठिकाणचे अजून दहा व्हिडिओ दाखवायला सुरुवात करतो. मग आपणही त्या ठिकाणाबद्दल विचार करायला लागतो. अशातच थोडीफार ठिकाणं शोधून झाल्यावर मी आणि माझ्या मैत्रिणीनं वाराणसीला जायचं ठरवलं. कारण ते खिशाला परवडणारं होतं.सगळी ट्रिप प्लॅन करून झाली. सुरुवातीला ही ग्रुप ट्रिप होती, पण हळूहळू माणसं कमी होऊन शेवटी ती सोलो ट्रिप झाली. याची घरी काहीच कल्पना नव्हती. ट्रेनचं रिझर्व्हेशन एक महिना आधी करावं लागणार होतं. मग काय जोश जोशमध्ये पुणे स्टेशनला जाऊन रिझर्व्हेशन केलं, पण तिकीट कन्फर्म होईल की नाही सांगता येत नव्हतं. तिकीट कन्फर्म झालं तरच जायचं आणि घरीपण तेव्हाच सांगायचं असं मी ठरवलं, आणि दिलं सगळं नशिबावर सोडून. ग्रुप ट्रिपच्या निमित्तानं प्लॅन झालेला असल्यामुळे नंतर मी एकटी जाणार असले, तरी त्यासाठीचं फार काही वेगळं नियोजन मला करावं लागलं नाही. एक महिना झाल्यानंतर म्हणजेच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जायचं होतं. जायच्या दोन दिवस आधी तिकीट कन्फर्म झाल्याचा मेसेज आला. मग मात्र मनात धाकधूक आणि हजारो प्रश्न यायला लागले. आता घरी सांगायची वेळ आली होती. मी एकटी वाराणसीला जाणार आहे फिरायला, तिकीट काढून झालंय, असं मी आईला एका दमात सांगून टाकलं. तिला वाटलं ही आत्ता म्हणतेय, पण खरंच थोडी जाणार आहे एकटी.फिरायच्या बाबतीत घरातून कधी कोणी मला अडवलं नव्हतं. कारण त्यांनाही माहीत आहे, आपण नाही म्हणलो तरीही ही मुलगी जाणारच. पण यावेळेस मात्र मी एकटीच जाणार आहे हे समजल्यावर विरोध झाला. मग थोडंफार इमोशनल ब्लॅकमेल करून, रडून-पडून आणि शेवटी प्रश्नोत्तरांचा खेळ खेळून घरच्यांनी मला एकटीला जाण्याची परवानगी दिली. दोन दिवसांत पॅकिंग करायचं होतं. कडाक्याची थंडी असल्यानं कपडेसुद्धा विचार करूनच भरावे लागणार होते. पहिल्यांदाच एकटी जाणार म्हणून मनात खूप शंका होत्या आणि भीतीही होती. पण प्लॅन कॅन्सल करणाऱ्या मित्र-मैत्रिणींनाही मला दाखवून द्यायचं होतं, की मी एकटीसुद्धा जाऊ शकते बरं का!.Premium|Pune to Ladakh Road Trip : पुणे ते लडाख रोड ट्रिप; मुक्त आकाश आणि डोंगरांनी जिंकले मन.आता होणार होती माझ्या खऱ्या प्रवासाला सुरुवात. पुणे ते वाराणसी प्रवास हा केवळ एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणं नव्हतं, तर मला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जायचं होतं. पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सोडून बाहेर जाणार होते, त्यामुळे काहीतरी नवीन अनुभवण्याची उत्सुकता होती.कडाक्याची थंडी होती आणि पुणे ते वाराणसीचा प्रवास जवळपास २६ तासांचा होता, त्यामुळे तयारीही विचारपूर्वक करावी लागली. जायचा दिवस जवळ आला तशी माझी भीती आणि उत्सुकता दोन्ही वाढत होतं. तिकीट कन्फर्म झालंच होतं, त्यातही साइड लोअर विंडो सीट मिळाल्यानं आनंद गगनात मावेनासा झाला. ट्रेन दुपारी चार वाजता असल्यानं तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला. प्रवासाला निघण्यापूर्वी दगडूशेठ गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. आवश्यक सामान, उबदार कपडे, प्रवासात खाण्यासाठी काही पदार्थ आणि मोबाईलमध्ये काही मूव्हीज डाउनलोड करून मी पुणे स्टेशनवर पोहोचले, आणि अखेर झाली प्रवासाची सुरुवात! सोबत आणलेलं सगळं सामान व्यवस्थित ठेवलं, आजूबाजूला पाहिलं तर बहुतेक प्रवासी दुसऱ्या राज्यातले होते. क्षणभर मनात पुन्हा चलबिचल झाली. पण आता माघार घेणं शक्य नव्हतं. मग स्वतःलाच समजावलं. आपल्याला थोडं धाडसी व्हायचं आहे आणि हा प्रवास पूर्ण करायचाच आहे.ट्रेन पुढे जात राहिली, माझी भीतीही जरा कमीकमी होत गेली आणि उत्सुकता वाढत गेली. धुक्यामुळे २६ तासांचा प्रवास जवळपास ३० तासांचा झाला. खिडकीतून बदलणारा प्रदेश पाहत, मोबाईलवर वेळ घालवत आणि थोडी झोप घेत प्रवास पूर्ण झाला. ट्रेन रात्री उशिरा पोहोचली. निघतानाच राहण्याची सोय करून ठेवली होती, त्यामुळे फारसं टेन्शन नव्हतं. स्टेशनवर उतरल्यावर मात्र प्रचंड गर्दी आणि अनोळखी चेहरे पाहून थोडं गडबडल्यासारखं झालं. पण स्वतःवर विश्वास ठेवला नाही, तर नवीन अनुभव कसे मिळणार, असं म्हणत पुढे निघाले. स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर एका वेगळ्याच जगात आल्यासारखं वाटत होतं. आपल्या पुण्यापेक्षा सगळंच वेगळं ना! बाहेर खूप रिक्षा होत्या, त्यामुळे हॉटेलपर्यंत जाण्याचं टेन्शन नव्हतं. रात्री जवळपास दोन वाजता चेक-इन करून सरळ झोपले..दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून फिरायला जायचं ठरवलं. अरुंद गल्ल्यांमधून बाहेर पडले आणि थेट घाटावर पोहोचले. कडक थंडी, सगळीकडे पसरलेलं धुकं आणि गंगेच्या किनाऱ्यावर निवांतपणे चालण्याचा अनुभव खूपच छान होता. वाराणसीत आलीय म्हटल्यावर काशी विश्वनाथ मंदिराची भेट कशी चुकवेन. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असल्यामुळे इथं येणाऱ्या प्रत्येकासाठी हे खूप खास ठिकाण आहे. तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत अनेक लोक दर्शनासाठी रांगेत उभे होते. मंदिराच्या परिसरात गेल्यावर आपोआप मन शांत होतं. सगळीकडे फक्त एकच आवाज ऐकू येत होता... ‘हर हर महादेव! हर हर महादेव!’ मंदिरातून बाहेर पडताना खूप प्रसन्न वाटत होतं. वाराणसीमध्ये फिरायचं असेल तर शक्य तितकं चालत फिरावं. रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक टुकटुक आहेतच, पण गल्ल्यांमधून चालत फिरण्याची मजा काही औरच आहे. प्रत्येक गल्लीत छोटी छोटी दुकानं दिसतात. बनारसी साड्या, कचोरी, समोसा, चाट आणि चहाची दुकानं सगळीकडे काही ना काही खास दिसत राहतं. वाटेल तिथे थांबून चहा पिणं आणि आजूबाजूच्या लोकांचं निरीक्षण करणं हासुद्धा एक वेगळा अनुभव होता. प्रत्येकाचं आयुष्य वेगळं, त्यांची धावपळ वेगळी आणि त्यांची जगण्याची पद्धतही वेगळी. तिथल्या गल्ल्यांमधून फिरताना दिवस कधी संपतो ते कळतच नाही.सूर्यास्ताच्यावेळी मस्त घाटावर जाऊन बसले. वाराणसीला गेल्यावर अनुभवायलाच हवा असा एक सोहळा म्हणजे दशाश्वमेध घाटावरची गंगा आरती. आरती सुरू होण्याच्या एक तास आधीपासूनच लोक घाटावर जमा व्हायला लागतात. हजारोंच्या संख्येने लोक आलेले होते. थोड्याच वेळात पारंपरिक वेशातील पुजारीही आले आणि आरती सुरू झाली. घंटानाद, मंत्रोच्चार, शंखनाद आणि हवेत दरवळणारा धूपाचा सुगंध... संपूर्ण वातावरण खूपच सुंदर होतं. त्या क्षणी मी एकटी असूनही मला एकटं वाटत नव्हतं. आरतीचा तो क्षण इतका सुंदर होता, की खरंच मन भरून आलं. या आरतीचे सोशल मीडियावर कितीही व्हिडिओ पाहिले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा अनुभव घेण्याची मजा वेगळीच आहे.नवीन शहरात गेल्यावर तिथलं खाणं ट्राय केल्याशिवाय तो प्रवास पूर्ण होतच नाही. मसालेदार कचोरी-सब्जी, टोमॅटो चाट आणि मलईयो यांची चव खूप वेगळी होती. दिवसाचा शेवट बनारसी पान खाऊन झाला. दुसऱ्या दिवशी लवकर उठून अस्सी घाटावरची पहाटेची ‘सुबह-ए-बनारस’ नावानं जगप्रसिद्ध असलेली गंगा आरती अनुभवायची होती. आरतीनंतर घाटावर बोटीनं फिरून एकाला एक लागून असलेले घाट बघण्यात वेगळंच सुख होतं. संध्याकाळी परतीचा प्रवास असल्यानं निवांत फिरून थोडी खरेदी केली. बनारसी साड्या घेतल्या. परदेशी पर्यटक आणि अघोरी यांची गर्दी बघत पुढे येऊन पोहोचले ते मणिकर्णिका घाटाजवळ. सुरुवातीला हा घाट मी लांबूनच पाहिला. तिथं जाणं थोडं अस्वस्थ करणारं वाटत होतं. गंगेच्या काठावर असलेला हा घाट जीवनाच्या अंतिम सत्याची जाणीव करून देतो. वाराणसीच्या प्रवासातील सर्वात गंभीर आणि मनाला स्पर्श करणारा अनुभव म्हणजे मणिकर्णिका घाट. इथं सतत सुरू असणारे अंत्यसंस्कार पाहून मन स्तब्ध झालं. त्या ठिकाणी श्रीमंत-गरीब, लहान-मोठा फरक नसतो. शेवटी प्रत्येक माणसाचा प्रवास याच अंतिम सत्याकडे जाणारा आहे. मणिकर्णिका घाटानं मला जीवनाकडे वेगळ्या नजरेनं पाहायला शिकवलं. त्या ठिकाणाहून परतताना मनात भीती नव्हती, तर एक वेगळीच शांतता होती..घरी परतताना मनात बरेच विचार होते. एकट्यानं प्रवास केल्यावर सर्वात आधी आपल्याला आपली भीती समोर भेटते. अनोळखी शहरात राहण्याची भीती, रस्ता चुकण्याची भीती आणि नवीन लोकांशी बोलण्याची भीती. पण प्रत्येक छोट्या निर्णयासोबत आत्मविश्वास वाढत जातो. हॉटेल शोधण्यापासून ते स्थानिक वाहतूक समजून घेण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्ट स्वतः करावी लागते. सुरुवातीला हे सगळं कठीण वाटतं, पण नंतर जाणवतं की आपण आपल्याला वाटतं त्यापेक्षा जास्त सक्षम आहोत. दोन दिवस वाराणसीमध्ये फिरून झाल्यावर परतीच्या प्रवासाची वेळ आली. मी वाराणसीला आले, तेव्हा सगळं अनोळखी होतं. पण आता तेच रस्ते आपलेसे वाटत होते. गंगेचे घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती, अरुंद गल्ल्या आणि मणिकर्णिका घाट या सगळ्या आठवणी मनात घेऊन मी परतीच्या प्रवासाला निघाले. या प्रवासानं मला सुंदर ठिकाणं दाखवली, नवीन संस्कृती अनुभवता आली आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मला माझी स्वतःची ओळख करून दिली.पहिल्यांदा सोलो ट्रिप करत असाल, तर त्या ठिकाणाची माहिती आधी घेणं आवश्यक आहे. विशेषतः मुलींसाठी ते ठिकाण सेफ आहे का, राहण्याची सोय कशी आहे आणि फिरण्याची व्यवस्था कशी आहे, हे आधीच पाहिलं पाहिजे. पण या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाची एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्वतःवर विश्वास असणं. कारण प्रवास तुम्हाला फक्त नवीन ठिकाणं दाखवत नाही, तर तो तुम्हाला तुमच्या भीतीचा सामना करायला शिकवतो. कधीकधी एका अनोळखी शहराचा प्रवास आपल्याला स्वतःचीच नवीन ओळख करून देत असतो. माझ्यासाठी पुणे ते वाराणसी ही फक्त एक सोलो ट्रिप नव्हती, तर भीतीपासून आत्मविश्वासापर्यंतचा तो एक सुंदर प्रवास होता.लेखिका खोपोलीस्थित हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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