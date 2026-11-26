श्रीनिवास शारंगपाणीभारताकडे क्वांटम कॉम्प्युटिंगला जेमतेम सुरुवात झाली होती, क्वांटम प्रणाली बाळपावलं टाकत होती. मोठा अडथळा होता तो अतिशीत तापमान गाठण्याचा, जे भारतीय प्रयोगशाळांसाठी जवळपास अशक्य आहे, असंच विद्वानांचं मत होतं. मग भारताकडे अशी कोणती जादूची कांडी आहे, ज्यामुळे सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाळांसाठी जे काम जटिल होतं, ते भारताला शक्य झालं?इस्राईलच्या गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख मोशे लेव्ही सॅटेलाइट फोनवर जोरजोरात बोलत होते, ‘‘हे बघ डेव्हिड, तुला भारतात पाठवून उद्या एक महिना होईल आणि अजून तुला फारशी प्रगती करता आलेली नाही याचं मला अतीव दुःख झालेलं आहे. तुझे पूर्वज भारतातून इस्राईलला स्थलांतरित झालेत. तुला त्यांच्याकडून लहानपणापासून भारताचा इतिहास, संस्कृती या सगळ्याची माहिती मिळालेली आहे. तुला हिंदी आणि इंग्लिशसह तीन-चार भारतीय भाषाही अवगत आहेत. एवढं असूनही तुला अजून दिलेलं काम पूर्ण करता आलेलं नाही, याचा मला खेद वाटतो.’’हैदराबादमध्ये भारत सरकारनं वर्षभरापूर्वी ‘इंटरनॅशनल नॉलेज ट्रान्स्फर सेंटर’नामक (आयकेटीसी) संस्था स्थापन केली होती. तिथेच अमित कुमार हे भारतीय नाव धारण करून तल्लख एजंट डेव्हिड रुबेन नोकरी करत होता. ही त्याची नोकरी कंत्राटी स्वरूपाचीच होती. शासकीय प्रणालीतील विविध छिद्रं आणि पळवाटा शोधून डेव्हिडनं अमित कुमार या नावानं आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादी कागदपत्रं केव्हाच हस्तगत केली होती. पण इतकी मजल मारूनही त्याला दिलेल्या कामात अजून यश मिळालेलं नव्हतं.‘‘सर, मला अजून थोडा अवधी द्या. तुम्हाला माहीत आहेच, भारतानं मे १९७४ आणि मे १९९८मध्ये अणुस्फोट केले होते आणि त्याचा थांगपत्ता अमेरिकेच्या सीआयए आणि रशियाच्या केजीबीलाही लागला नव्हता. उच्च दर्जाचं गुपित कसं ठेवायचं ते भारतीयांना चांगलंच माहीत आहे. पण मी प्रयत्न करतोय आणि मला लवकरच यश मिळेल अशी आशा आहे,’’ डेव्हिडनं आपला बचाव केला..डेव्हिडला आता कसून कामाला लागणं भाग होतं. गुपचूप ऐकलेल्या संभाषणांचे तुकडे जोडून त्यातून काही अन्वयार्थ लागतोय का हे डेव्हिड ऊर्फ अमित कुमार पाहू लागला. पण त्याचं दुर्दैव असं की त्याच्या हाती काही फारसं लागत नव्हतं.आयकेटीसीमध्ये ‘सर्वज्ञ’ नावाचा प्रकल्प सुरू होता आणि त्याचा जगभर गवगवा चालला होता. कारणही तसंच होतं. कुठलीही गंभीर गुंतागुंतीची समस्या किंवा प्रश्न तसंच क्लिष्ट आणि अवघड गणितं, समीकरणं आमचा सर्वज्ञ विक्रमी वेळात सोडवून देईल, असं आयकेटीसीनं जाहीर केलं होतं. प्रश्नाची उकल निमिषार्धात होईल, पण माहितीची देवाणघेवाण आणि संपर्क यालाच काहीसा वेळ लागेल. सर्वज्ञ देऊ शकत असलेल्या या सेवेमुळे जगभरातील शास्त्रज्ञ अचंबित झाले होते. इंग्लंडमधील केंब्रिज विश्वविद्यालय, अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड आणि हार्वर्ड या विद्यापीठांनी अनेक क्लिष्ट गणितं आणि समस्या चाचणीसाठी आयकेटीसीकडे पाठवल्या होत्या आणि खरोखरीच अतिशय कमी वेळात सर्वज्ञ प्रणालीनं त्यांची उकल करून दिली होती. गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट समीकरणं पुंज-संगणकाद्वारे म्हणजे क्वांटम कॉम्प्युटिंग पद्धतीनं सोडवता येतात हे शास्त्रज्ञांना माहीत होतं. वास्तविक पाच-सहा वर्षांपूर्वी जगप्रसिद्ध गुगल कंपनीनं त्यांनी निर्माण केलेल्या विलो या क्वांटम कॉम्प्युटर चिपच्या साहाय्यानं एक अतिशय क्लिष्ट गणित बिनचूकपणे पाच मिनिटांच्या आत सोडवून दाखवलं होतं. ते गणित सोडवायला उपलब्ध महाकाय आणि अतिजलद सुपर कॉम्प्युटर्सना दहा सेप्टिलियन किंवा भारतीय संख्यामापनपद्धतीत सांगायचं झालं, तर दश-मध्यमा किंवा महावृंद वर्षं लागतील. हा काळ एवढा मोठा आहे की एकावर पंचवीस शून्य मांडली, तर जेवढी संख्या होईल तेवढी वर्षं ही गणितं सोडवण्यासाठी लागतील. गमतीची गोष्ट अशी की सुपरकॉम्प्युटर्सना विश्वाच्या जन्माच्यावेळी जर हे गणित सोडवायला सांगितलं असतं, तरी ते सध्याच्या काळापर्यंतही पूर्ण झालं नसतं. हे क्लिष्ट गणित सोडवण्यासाठी क्वांटम कॉम्प्युटिंगच उपयोगाला आलं असल्यानं भारतानं सर्वज्ञमध्ये त्यांच्याकडच्या महासंगणकांऐवजी क्वांटम कॉम्प्युटर्सचाच वापर केला असला पाहिजे असं शास्त्रज्ञांचं ठाम मत झालं.भारताकडे क्वांटम कॉम्प्युटिंगला जेमतेम सुरुवात झाली होती, क्वांटम प्रणाली बाळपावलं टाकत होती. मोठा अडथळा होता तो अतिशीत तापमान गाठण्याचा. क्वांटम कॉम्प्युटरला उणे २७३० सेंटिग्रेड किंवा ०.१५० केल्व्हिन या पातळीवर थंड ठेवावं लागतं. हे भारतीय प्रयोगशाळांसाठी जवळपास अशक्य आहे, असंच विद्वानांचं मत होतं. मग भारताकडे अशी कोणती जादूची कांडी आहे, ज्यामुळे सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाळांसाठी जे काम जटिल होतं, ते भारताला शक्य झालं?एका संभाषणात डेव्हिड लेव्हीसाहेबांना म्हणाला होता, ‘‘सर, भारतीय शास्त्रज्ञ क्वांटम कॉम्प्युटिंगऐवजी दुसरं कुठलंतरी तंत्र वापरत असावेत!’’‘‘का?’’ लेव्हीसाहेबांचा प्रश्न.‘‘सर, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिनाला अतिशीत तापमान आवश्यक असतं. ते साध्य करायला भारताला जवळजवळ एक दशक लागलं. तेव्हा...’’‘‘हं...’’‘‘आणि तेव्हा आवश्यकता होती ती फक्त उणे १५०० सेंटिग्रेडची. क्वांटमला हवं तापमान उणे २७३० सेंटिग्रेड. आता तुम्हीच बघा,’’ डेव्हिड म्हणाला होता.‘‘बरोबर आहे,’’ लेव्ही म्हणाले.भारतीय शास्त्रज्ञांनी सलगपणे दीर्घकाळ अतिशीत तापमान कसं मिळवलं असेल, याचा डेव्हिड रात्रंदिवस विचार करत होता. आयकेटीसीमध्ये झालेल्या प्रत्येक संभाषणाचे तुकडे आठवून आठवून तो विचार करत होता आणि कुठे धागा सापडतोय का ते पाहत होता.असाच एका रात्री विचार कर-करून तो थकला आणि झोपण्यासाठी आडवा पडला. त्याला लगेच झोप लागली नाही, पण निद्रेच्या आधीन होण्याआधी त्याला एक संभाषण आठवलं. कॉफी पिताना मुरुगन नावाचा एक कर्मचारी काहीतरी म्हणाला होता. डेव्हिड एकदम टक्क जागा झाला आणि उठून बसला. मुरुगन काय म्हणाला होता बरं? डेव्हिड कॉफी मशिनपाशी झालेल्या संभाषणाचा क्षणन्क्षण आठवू लागला. ‘‘अरे या आपल्या हैदराबादच्या ऑफिसमध्ये काही महत्त्वाचं काम होत नाही. बॅक ऑफिससारखं काम चालतं इथं. म्हणजे ग्राहकांची नोंदणी, नंतर त्यांच्याशी ई-मेल व्यवहार, आर्थिक व्यवहार वगैरे.’’ असंच काहीसं बोलला होता मुरुगन.मग डेव्हिडनं त्याला विचारलं होतं, ‘‘म्हणजे? मग गणितं सोडवणारा आणि प्रश्नांची, समस्यांची उकल करणारा कॉम्प्युटर इथं नाहीये?’’‘‘अमित, सुपर कॉम्प्युटर तज्ज्ञ, त्यांची धावपळ, लगबग असं इथं काही दिसतंय का तुला?’’‘‘नाही. मग...’’.Premium|Study Room : जागतिक संकटातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड, मूडीजच्या अहवालानुसार विकासदर ७ टक्क्यांवर जाणार!.‘‘अरे, अहमदाबादचं एसएसी बहुतेक सगळं काम करतं. आपले साहेब तिकडेच जात असतात मधूनमधून आणि एसएसीशीच बरेचसे ई-मेल आणि इतर व्यवहार होतात इथून.’’डेव्हिड ताडकन उठला. या एसएसीमध्येच पाणी मुरतंय. ही काय भानगड आहे ते बघितलं पाहिजे. त्यानं लागलीच गुगल केलं. एसएसी म्हणजे भारतीय अंतराळ संस्था इस्रोचाच एक भाग होता - स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर. पण या क्वांटम कॉम्प्युटिंगशी स्पेसचा काय संबंध? डेव्हिड चक्रावून गेला. लेव्ही साहेबांना हे सांगणं आवश्यक होतं. काम पुढे सरकल्याचंही त्यांना कळेल आणि पुढे काय करायचं ते त्यांनाच ठरवावं लागेल.लेव्हींनादेखील एसएसीशी सर्वज्ञचा संबंध आहे हे ऐकून आश्चर्यच वाटलं. पण इस्रायली पंतप्रधानांच्या आज्ञेनुसार त्यांना भारताच्या या नवीन आणि कल्पनातीत शोधाचा मागोवा घेणं भागच होतं. पुढे काय करायचं याची सविस्तर माहिती त्यांनी डेव्हिडला दिली.डेव्हिडनं म्हणजे अमित कुमारनं यूपीमधल्या आपल्या आजारी आईची देखभाल करण्याकरता दोन महिन्यांची सुट्टी मागितली. आयकेटीसीच्या मानव संसाधन अधिकाऱ्यानं तर काहीसा दमच भरला. ‘‘हे पाहा अमितजी, तुम्ही कंत्राटी कर्मचारी आहात आणि दोन महिन्यांची सुट्टी मागताय. इतकी मोठी सुट्टी देणं अवघड नव्हे तर केवळ अशक्यच आहे. तुमची सुट्टी संपल्यावर कदाचित तुम्हाला नोकरी सुटलेली दिसेल. इथं कंत्राटी नोकरभरतीसाठी हजारोंची लाइन लागली आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का?’’‘‘होय सर. पण माझा नाइलाज आहे.’’‘‘तुम्ही जाऊ शकता. मात्र तुमची नोकरी संपल्यातच जमा आहे हे ध्यानात असू द्या. मी देतो त्या फॉर्म्सवर सह्या करा आणि मगच तुम्ही जाऊ शकाल.’’पुढील काही मिनिटांतच अमित कुमारची म्हणजे डेव्हिडची हैदराबादच्या आयकेटीसीमधून सुटका झाली.‘‘ओहो, तुम्ही तर प्रा. डॉ. पटनाईक यांचं शिफारसपत्र आणलंय. त्यांनी मला खूप पूर्वी मार्गदर्शन केलं होतं,’’डॉ. शेषाद्रींनी त्यांच्यासमोर नम्रपणे उभ्या असलेल्या गोमती प्रसाद या बिहारहून आलेल्या तिशीच्या तरुणाकडे पाहून म्हटलं. डॉ. शेषाद्री एसएसीमध्ये संचार विभाग म्हणजे कम्युनिकेशन विभागाचे प्रमुख होते.‘‘व्हॉट अ ग्रेट सायंटिस्ट ॲण्ड इक्वली ग्रेट मॅन,’’ गोमती प्रसाद हे नाव धारण केलेल्या डेव्हिडनं म्हटलं.‘‘अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री दॅट ही इज नो मोअर,’’ डॉ. शेषाद्री यांनी कपाळाला हात लावून आपलं दुःख प्रकट केलं.डेव्हिडला दीड-दोन वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या पटनाईक या शास्त्रज्ञाच्या नावानं प्रशस्तिपत्र मिळवणं फारसं अवघड गेलं नव्हतं आणि गोमती प्रसाद या नावाची आयडेंटिटी मिळवणं तर खूपच सोपं गेलं होतं. एसएसीमध्ये त्याची वर्णी लवकरच लागली.गोमती प्रसादला एसएसीमध्ये रुळायला महिनाभराचा अवधी लागला. पण इथं माहिती मिळवणं त्याला तुलनेनं सोपं गेलं. कारण तो शेषाद्री यांच्या जवळचा आहे हे स्टाफला समजलं होतं. आणखी तीन आठवड्यांनी त्यानं शेषाद्रींना त्यांच्या ऑफिसात गाठलं.‘‘सर, मला नोकरी सोडायची आहे,’’ गोमती ऊर्फ डेव्हिडनं सरळ सरळ सांगून टाकलं.शेषाद्री आश्चर्यानं त्याच्याकडे पाहत राहिले. भानावर येऊन त्यांनी विचारलं, ‘‘अरे पण का? इथं तुला चांगली वाढ मिळेल.’’उत्तरादाखल गोमती प्रसादनं डॉ. शेषाद्रींसमोर एक कागद धरला. त्यावरचा मजकूर वाचून शेषाद्री म्हणाले, ‘‘ओ, आय सी! मग ठीक आहे. इस्राईलमधल्या एरिअल युनिव्हर्सिटीमध्ये तुला संशोधनाची संधी मिळतेय ही फार आनंदाची गोष्ट आहे.’’‘‘सर. एरिअल विद्यापीठामधली मॉस्कोवित्झ स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन्स ही जगप्रसिद्ध संस्था आहे. तिथं संशोधनाची संधी मिळणं म्हणजे करोडोंची लॉटरी लागण्यासारखं आहे,’’ गोमती प्रसाद म्हणाला.‘‘हा डॉ. पटनाईक यांचा आशीर्वाद आहे असं समज. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू,’’ असं म्हणून डॉ. शेषाद्री यांनी डेव्हिडला शुभेच्छा दिल्या.मॉस्कोवित्झनं दिलेली ऑफर हा अर्थातच लेव्ही यांचा कारनामा होता. त्यांच्यासारख्यासाठी हा डाव्या हाताचा मळ होता.इस्राईलमधल्या जेरुसलेम शहरातील किर्याट हामेमशला, किर्याट हालिओम या ठिकाणी असलेलं इस्रायली पंतप्रधानांचं तळघरातलं खास दालन होतं. इथं मोशे लेव्ही आणि डेव्हिड रुबेन, पंतप्रधान इसाक फ्रीडमन यांच्यासमोर बसले होते. डेव्हिड थोडासा चुळबुळत होता. त्यानं जरी पंतप्रधानांना अनेकदा जवळून पाहिलं असलं, तरी त्यांच्यासमोर बसून चर्चा करण्याची त्याची पहिलीच वेळ होती. भव्य कपाळ आणि डोक्यावर विरळ आणि भुरे असलेले राखाडी केस, गोरापान वर्ण, सरळ नाक आणि राखाडी रंगाच्याच डोळ्यांवर सोनेरी काड्यांचा चष्मा धारण केलेल्या फ्रीडमन यांचं व्यक्तिमत्त्व भारदस्त होतं. करारी बाण्याचे आणि बहुतेक वेळा गंभीर असलेले पंतप्रधान त्यांच्या ‘नो नॉन्सेन्स अॅप्रोच’बद्दल प्रसिद्ध होते. कुठल्याही कामात त्यांना हयगय चालत नसे. या उलट मोशे लेव्ही खूप मोकळे होते. मानेखालपर्यंत आलेली काहीशी पिकलेली दाढी आणि भेदक डोळे यांमुळे पूर्ण टक्कल असलेले मोशे एखाद्या नाटकातील पात्र वाटत. डेव्हिड हा मध्यम उंचीचा आणि बांध्याचा काहीसा रापलेला असल्यानं बाकी दोघांपेक्षा वेगळा भासत होता.‘‘तुम्ही दोघांनी चांगलं काम केलं आहे. भारतीय संशोधनाच्या तळाशी जाऊन तुम्ही त्यांचे शास्त्रज्ञ नक्की कशारितीनं गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवतात हे शोधून काढलंत याबद्दल तुम्हा दोघांचं अभिनंदन,’’ समोरच्या अहवालावरून नजर टाकत पंतप्रधान म्हणाले. मोशेंनी मान किंचितशी तुकवली. डेव्हिड गप्पच राहिला. थोड्या वेळानं पंतप्रधान फ्रीडमन म्हणाले, ‘‘तुमच्या उत्तम कार्याबद्दल तुम्हा दोघांना बढती मिळावी अशी शिफारस मी इंटेलिजन्स एजन्सीच्या प्रमुखांकडे करेन.’’.भारतीय पंतप्रधान प्रदीप द्विवेदी यांनी तडकाफडकी इस्राईलला जाण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कॅबिनेटमधील मंत्र्यांना आणि त्यांच्या सचिवांना खूप आश्चर्य वाटलं. त्यांच्याबरोबर स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे प्रमुख डॉ. शेषाद्री जाणार होते.तेल अविवच्या बेन गुरियन इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर उतरल्यावर इस्रायली पंतप्रधान फ्रीडमन यांना द्विवेदी चांगलेच चिडलेले दिसत होते. अर्थात फ्रीडमन यांनी द्विवेदींचं यथोचित स्वागत करण्यात कुठलीही कसर सोडली नाही. किर्याट हामेमशला इथल्या ऑफिसमध्ये स्थानापन्न झाल्यावर द्विवेदींनी आपल्या संतापाला वाचा फोडली, ‘‘तुमच्या हेर मंडळींनी फसवणूक करून आमच्या गुप्त प्रकल्पांची माहिती काढून घेतली आहे असं आमच्या लक्षात आलंय. मित्र राष्ट्रांनी अशा प्रकारे वागावं हे न पटण्यासारखं आहे.’’ कणखर आवाजात द्विवेदीसाहेब बोलत होते.‘‘मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो की तुमच्या लोकांनीही आमच्या हालचालींवर अनेकदा गुप्तपणे पाळत ठेवली आहे. आणि तेसुद्धा आम्हीच तुमच्या एजंट्सना ट्रेनिंग दिलेलं होतं तरीही. खरं सांगायचं तर आमचा उद्देश फक्त तुमचं संशोधन कोणत्या दिशेनं चाललंय हे पाहणं इतकाच होता,’’ फ्रीडमननी बचाव केला.फ्रीडमन म्हणत होते ते बऱ्याच अंशी खरं होतं हे जाणून द्विवेदी म्हणाले, ‘‘तरीसुद्धा...’’‘‘कमॉन, द्विवेदीसाहेब. आम्ही सरळ सरळ विचारलं असतं तर तुम्ही खरं खरं सांगितलं असतं का?’’‘‘अहो असं सरळ विचारलं तर कुठलंही राष्ट्र आपला गुप्त प्रकल्प उघड करणार नाही. अगदी तुम्हीसुद्धा तसं करणार नाही आणि कधी केलेलंही नाही,’’ द्विवेदींनी आपला मुद्दा जोरकसपणे मांडला.‘‘हं हे खरं. पण तसं बघायला गेलं तर तुमची आणि आमची कुठल्याही क्षेत्रात स्पर्धा अशी नाही. आहे ते केवळ सहकार्य,’’ फ्रीडमननं आश्वस्त केलं.‘‘ओके, फ्रीडमन. आपल्या दोन्ही राष्ट्रांत अनेक वर्षं सहकार्य आहे, मित्रत्वाचे संबंध आहेत म्हणून एक विनंती करतो,’’ द्विवेदी म्हणाले.‘‘नो प्रॉब्लेम.’’‘‘तुम्ही आमच्या क्वांटम कॉम्प्युटिंग संशोधनाबाबत जे काही शोधून काढलं आहे ते तुम्ही इतर कुठल्याही राष्ट्राबरोबर किंवा संस्थेबरोबर शेअर करू नये अशी आमची मागणी आहे.’’‘‘अवश्य. आम्ही या तुमच्या इच्छेचं तंतोतंत पालन करू. आम्हाला भारताचं कौतुक वाटतं. पूर्वीही तुम्ही तुमच्या नवकल्पनांमुळे अशक्य ते शक्य करून दाखवलं आहे. मग ते विक्रमी काळामध्ये रोगप्रतिबंधक लशींचं उत्पादन आणि उपयोगीकरण असो अथवा कोट्यवधी ऑनलाइन पेमेंट्सचा वेगळा मार्ग जगाला दाखवणं असो,’’ फ्रीडमन म्हणाले.‘‘आमचा विश्वास आहे की तुम्ही वचन पाळाल.’’‘‘नक्कीच. पण आता याबाबत आम्ही काही सहकार्य करू शकू का असं मला विचारायचं आहे.’’‘‘तुमचा काय विचार आहे ते कळू शकेल का?’’ द्विवेदींनी विचारलं.‘‘तुम्हा भारतीयांच्या सर्जनशीलतेचं आणि नवकल्पनांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. क्वांटम कॉम्प्युटिंगसाठी अतिशीत म्हणजे ०.१५० केल्व्हिन किंवा उणे २७३० सेंटिग्रेड इतकं खालचं तापमान आवश्यक असतं आणि ते सतत ठेवणं हे जगातल्या भल्याभल्या प्रयोगशाळांना अशक्यप्राय झालेलं असताना तुम्ही अवकाशात असं तापमान मिळणं सहज शक्य आहे, हे ओळखून तुमचा क्वांटम कॉम्प्युटर अवकाशात स्थापन केलात, कारण अवकाशात असं अतिशीत तापमान प्राप्त करणं सहज सोपं आहे. मग पृथ्वीवरून त्याला प्रश्न विचारून त्याच्याकडून उत्तर मिळवण्याचा मार्ग साध्य केलात. हे म्हणजे समस्येवर कशी मात करायची याचा वस्तुपाठच म्हणावा लागेल,’’ फ्रीडमन यांच्या शब्दांतून खरोखरीच कौतुक प्रतीत होत होतं.द्विवेदी खूश झाले आणि म्हणाले, ‘‘क्वांटम चिप आमच्या हुशार इंजिनिअर्सनी डिझाईन केली आणि एका जगद्विख्यात चिप कंपनीकडून तयार करून घेतली. त्यांना वाटलं की ती आम्ही कुठल्यातरी विदेशी कंपनीसाठी डिझाईन केली आहे. मग क्वांटम कॉम्प्युटरची जुळणी करणं फार अवघड नव्हतं.’’‘‘पण मग अवकाशात तुमचा क्वांटम कॉम्प्युटर स्थापन करणं आव्हानात्मक झालं असेल, नाही? आम्हाला कसं केलंत ते सांगू शकलात तर आवडेल आम्हाला. कारण आम्हाला जे कळलं आहे ते तुकड्या-तुकड्यांच्या स्वरूपात आहे. ते सांगितलंत की आम्ही तुम्हाला याबाबतीत काय सहकार्य करू शकतो ते स्पष्ट करू.’’द्विवेदींनी शेषाद्रींकडे पाहिलं आणि मान किंचित हलवली. त्याची दखल घेऊन शेषाद्री म्हणाले, ‘‘अवकाशात काहीही पाठवणं आणि ते ठरावीक कक्षेत आणणं हे नेहमीच आव्हानात्मक असतं. कॉम्प्युटर तयार झाल्यावर तो अवकाशात एका विशिष्ट कक्षेत स्थापित करणं त्या मानानं फारच सोपं होतं. कारण आमच्या रॉकेट्सनी पृथ्वी आणि मंगळ यांच्यामध्ये जणू काही एखादा लघुग्रह असेल अशारितीनं उपग्रह एका कक्षेत नेला. तिथे सूर्याच्या विरुद्ध बाजूला तापमान ३० केल्व्हिन असतं. कॉम्प्युटर कायम अंधारात राहील अशीच आम्ही व्यवस्था केली. तापमान ३० केल्व्हिनच्या आणखी थोडं खाली आणणं अवघड नव्हतं. कक्षा अशी ठेवली होती की उपग्रह पृथ्वीपासून प्रचंड अंतरावर जाणार नाही. दोन्ही बाजूंनी संदेशांची देवाणघेवाण व्हायला जो वेळ लागतो तो पृथ्वी आणि क्वांटम कॉम्प्युटर यांच्यामधील अंतरावर अवलंबून असणार ना? हे अंतर उपग्रहाच्या कक्षेतील स्थानावर अवलंबून असतं. त्यामुळे संदेशांच्या देवाणघेवाणीला तीन ते पंधरा मिनिटांचा वेळ लागतो. कधीकधी आमच्या ग्राहकांच्या आणि आयकेटीसी यांच्यामधल्या संदेशांना यापेक्षा जास्त वेळ लागतो.’’ हे सांगताना द्विवेदी आणि शेषाद्री हसले. फ्रीडमननंही स्मित केलं.‘‘ओके. ग्रेट. आता आम्ही काय सहकार्य करू शकतो ते सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये जबरदस्त मजल मारली आहे, हे आयकेटीसीच्या बिझनेस प्रोफाइलवरून आमच्या लक्षात आलं. याशिवाय मोठमोठ्या संस्थांनी आणि सरकारांनीही तुम्हाला मोठी गुंतागुंतीची कामं दिली आहेत हेही आम्हाला माहीत आहे. खरंतर यासाठीच आमच्या गुप्तहेर संस्थांनी तुम्ही नक्की काय करत आहात याचा शोध घेतला. आता तुम्हाला आमचा सद्हेतू लक्षात येईल,’’ फ्रीडमन स्मित करीत म्हणाले.काहीशा कडवटपणे द्विवेदी उद््गारले, ‘‘सद्हेतू?’’‘‘होय. सद्हेतूच. ते तुमच्या लवकरच ध्यानात येईल. चिप बांधणीमध्ये भारतानं फारशी प्रगती केलेली नाही आणि क्वांटम-चिप फॅब्रिकेशनमध्ये तर जवळजवळ नाहीच, हे तर तुम्ही मान्य कराल.मात्र यात इस्राईलनं खूप मोठी आघाडी घेतली आहे. त्याच वेळीहेही सांगायला हवं, की अंतराळ क्षेत्रात तुम्ही बड्या राष्ट्रांच्यापंक्तीत आहात आणि आम्ही म्हणजे इस्राईल कुठेच नाही. म्हणूनच तुमचं आमचं याबाबतीत सहकार्य झालं तर आपण सर्व जगावर राज्य करू!’’‘‘होय. आम्हाला चिप क्षेत्रातील आमच्या उणिवेची जाणीव आहे. म्हणूनच आम्ही ऑस्ट्रेलियातल्या डिरॅक कंपनीकडून क्वांटम चिप आमच्या डिझाईनप्रमाणे तयार करून घेतली. पण तुमच्या क्वांटम चिपबद्दल किंवा त्यातील नव्या संशोधनाबद्दल आम्हाला फारशी माहिती नाही,’’ डॉ. शेषाद्री म्हणाले.‘‘आता गंमत अशी आहे, की डिरॅक कंपनीची चिप इतर कंपन्यांच्या चिपपेक्षा अधिक तापमानाला काम करू शकते हे खरं आहे.’’ नंतर जवळच्याच एका कागदाकडे कटाक्ष टाकून ते म्हणाले, ‘‘म्हणजेइतर मोठ्या कंपन्यांच्या चिप्स ०.१५० केल्व्हिन या तापमानाला काम करतात, तर डिरॅक चिप १० केल्व्हिन तापमानावर काम करते. पण आम्ही म्हणजे इस्रायली शास्त्रज्ञांनी याहीपेक्षा अधिक तपमानाला व्यवस्थित काम करू शकेल अशी क्वांटम चिप तयार केली आहे,’’ फ्रीडमन हातातील कागदांशी चाळा करत म्हणाले. द्विवेदी आणि शेषाद्री एकमेकांकडे काही काळ पाहत राहिले..Premium|Stock Market Investment : शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे शास्त्र की कला? सातत्याने परतावा मिळवण्यासाठी अभ्यास आवश्यक.डॉ. शेषाद्री खुर्चीच्या कडेवर येऊन म्हणाले ‘‘पण... पण हे कसं शक्य आहे? अॅब्सोल्युट झीरोच्या जवळपासच्या म्हणजे सुमारे १० केल्व्हिन तापमानाला परमाणूंचं स्पंदन जवळजवळ नाहीसं होतं आणि त्यामुळे क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये अजिबात दोष म्हणजे एरर येत नाही. आणि हीच तर क्वांटम कॉम्प्युटिंगची खासियत आहे.’’‘‘सांगतो,’’ असं म्हणून फ्रीडमननी कोणालातरी फोन केला. काही क्षणांनी एक बारीक, उंच आणि चिंचोळ्या चेहऱ्याचे गृहस्थ आत आले. सरळ लांब नाक आणि त्यावर असलेला जाड भिंगांचा चष्मा यांमुळे त्यांचं व्यक्तिमत्त्व भारदस्त दिसत होतं. फ्रीडमन त्यांच्याशी काहीतरी बोलले मग ते गृहस्थ मान तुकवून आणि किंचित हसून म्हणाले, ‘‘मी याकोव्ह जेकब. मी क्वांटम चिप संशोधन आणि निर्मिती प्रमुख आहे. तुमची शंका मला कळली. आता मला तुम्ही सांगा की कुठलीही वस्तू कंप पावली आणि आपल्याला ते कंपन नको असेल तर आपण काय करतो?’’डॉ. शेषाद्री आणि द्विवेदी एकमेकांकडे पाहतच राहिले. मग भानावर येऊन डॉ. शेषाद्री म्हणाले, ‘‘आपण तिथं अवमंदन किंवा दमन म्हणजेच ज्याला इंग्लिशमध्ये डँपिंग म्हणतो ते करतो.’’‘‘एक्झॅक्टली! आम्हीही काहीशा उच्च तापमानामधील परमाणूंच्या स्पंदनांचं दमन किंवा डँपिंगच करतो. अर्थात ही प्रक्रिया मेकॅनिकल डँपिंगपेक्षा वेगळी आहे. पण त्यामुळे क्वांटम माहितीच्या क्युबिट्समध्ये कुठलाही एरर येत नाही. माझा या विषयावर संशोधनपर प्रबंध प्रसिद्ध झाला आहे. मी तुम्हाला तो पाठवू शकतो. या प्रणालीचं आम्ही पेटंटही घेतलं आहे,’’ आपली मूठ हलकेच टेबलावर आपटत डॉ. जेकब म्हणाले.डॉ. शेषाद्री आश्चर्यचकित झाले आणि आळीपाळीनं द्विवेदी, फ्रीडमन आणि जेकब यांच्याकडे पाहू लागले. नंतर ते म्हणाले, ‘‘धिस इज ग्रेट. पण तुमची चिप कुठल्या तापमानापर्यंत काम करते?’’‘‘सध्याचं मॉडेल १२३० केल्व्हिन तापमानापर्यंत म्हणजेच उणे १५०० सेंटिग्रेड या तापमानापर्यंत काम करू शकतं. उणे १००० सेंटिग्रेडपर्यंत काम करेल अशी चिप निर्माण आमचा करण्याचा मानस आहे,’’ डॉ. जेकब उत्तरले.द्विवेदी आणि शेषाद्री आ वासून पाहत राहिले. शेवटी शेषाद्री म्हणाले, ‘‘धिस इज टू गुड टू बी ट्रू!’’फ्रीडमन यांनी हसून दाद दिली आणि म्हणाले, ‘‘बट इट इज ट्रू! आपलं या विषयात एकमेकांना सहकार्य करायचं ठरलं, तर आम्ही सॅम्पलही देऊ शकतो तुमच्या चाचण्यांसाठी.’’द्विवेदींना काय बोलावं तेच सुचत नव्हतं. ते काय उद्देशानं आले होते आणि समोर जे घडत होतं ते अगदी परस्परविरोधी होतं. इस्राईलच्या पंतप्रधानांना ताकीद देण्यासाठी त्यांची तडकाफडकी भेट घेण्याची यांना इच्छा होती, आणि आता दोन्ही राष्ट्रांना उपयुक्त ठरेलअसं काहीतरी निष्पन्न होत होतं. ही खरोखरीची ‘विन-विन सिच्युएशन!’ आहे असा विचार त्यांच्या मनात तरळून गेला.‘‘तुम्ही चंद्रावर कायमचं स्थानक बांधत आहात हे जगजाहीर आहे. तुमच्या चांद्रयान-६ मोहिमेचं तेच फलित आहे. चंद्राच्या कायम अंधारात असलेल्या भागाचं तपमान उणे १८३० सेंटिग्रेड इतकं असतं. कल्पना करा, या भागात तुम्ही तुमचा क्वांटम कॉम्प्युटर ठेवून ऑपरेट केलात आणि त्यातून मिळणारे निष्कर्ष तुमच्या स्थानकामार्फत पृथ्वीवर पोहोचवलेत तर केवढा फायदा होईल, तुम्हाला-आम्हाला आणि सर्व जगाला!’’ फ्रीडमन यांनी आपले दोन्ही हात उंचावून जाहीर केलं.डॉ. शेषाद्रींनी द्विवेदींच्या कानाशी आपलं तोंड नेऊनत्यांना सांगितलं, ‘‘सर, आत्ता आपण अतिदूरच्या कक्षेत उपग्रह स्थापित करून त्यावर क्वांटम कॉम्प्युटर ऑपरेट करतो आणि गणिती व इतर समस्यांची उकल करण्याचीसेवा देतो त्यापेक्षा इस्रायली चिप वापरून ते म्हणतात त्याप्रमाणे चंद्रावर क्वांटम कॉम्प्युटर ऑपरेट केला तर खरोखरीच क्रांती होईल. वेळ, खर्च तर वाचेलच पण कार्यक्षमताही खूप वाढेल.’’द्विवेदींनी शेषाद्रींचा खांदा हलकेच दाबून आपली संमती दर्शवली.दुसऱ्या दिवशी किर्याट हामेमशला या ठिकाणी झालेल्या एका समारंभात इस्राईल आणि भारत यांच्यात संयुक्त क्वांटम कॉम्प्युटिंग सहकार्याच्या करारावर द्विवेदी आणि फ्रीडमन यांनी टाळ्यांच्या गजरात सह्या केल्या.भारतात परत गेल्यावर दोन महिन्यांनी सर्वज्ञ-२.० या प्रकल्पाचे प्रमुख या नात्यानं डॉ. शेषाद्री यांनी सूत्रं हाती घेतली. त्यांना द्विवेदींनी मुक्तहस्तानं बजेटही मंजूर केलं. चांद्रयान-६चं चांद्रस्थानक.बांधण्याचं काम सुरू असतानाच चांद्रयान-७ मोहिमेची घोषणा करण्यात आली. या मोहिमेत चंद्राच्या सतत अंधःकारात असलेल्या भागात विवक्षित यंत्रणा उभारण्याचं आणि तिची जोडणी चांद्रस्थानकाशी करण्याचं ठरलं. अर्थात ही यंत्रणा म्हणजे सर्वज्ञ-२.० हा क्वांटम कॉम्प्युटर होता.जगाला महाप्रचंड ज्ञानस्रोत उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पाच्या उंबरठ्यावर भारत आता उभा होता!‘‘तुम्ही चंद्रावर कायमचं स्थानक बांधत आहात हे जगजाहीर आहे. तुमच्या चांद्रयान-६ मोहिमेचं तेच फलित आहे. चंद्राच्या कायम अंधारात असलेल्या भागाचं तपमान उणे १८३० सेंटिग्रेड इतकं असतं. कल्पना करा, या भागात तुम्ही तुमचा क्वांटम कॉम्प्युटर ठेवून ऑपरेट केलात आणि त्यातून मिळणारे निष्कर्ष तुमच्या स्थानकामार्फत पृथ्वीवर पोहोचवलेत तर केवढा फायदा होईल, तुम्हाला-आम्हाला आणि सर्व जगाला!’’ फ्रीडमन यांनी आपले दोन्ही हात उंचावून जाहीर केलं.कॉम्प्युटर तयार झाल्यावर तो अवकाशात एका विशिष्ट कक्षेत स्थापित करणं त्या मानानं फारच सोपं होतं. कारण आमच्या रॉकेट्सनी पृथ्वी आणि मंगळ यांच्यामध्ये जणू काही एखादा लघुग्रह असेल अशारितीनं उपग्रह एका कक्षेत नेला. तिथे सूर्याच्या विरुद्ध बाजूला तापमान ३० केल्व्हिन असतं. कॉम्प्युटर कायम अंधारात राहील अशीच आम्ही व्यवस्था केली. तापमान ३० केल्व्हिनच्या आणखी थोडं खाली आणणं अवघड नव्हतं. कक्षा अशी ठेवली होती की उपग्रह पृथ्वीपासून प्रचंड अंतरावर जाणार नाही.आयकेटीसीमध्ये ‘सर्वज्ञ’ नावाचा प्रकल्प सुरू होता आणि त्याचा जगभर गवगवा चालला होता. कारणही तसंच होतं. कुठलीही गंभीर गुंतागुंतीची समस्या किंवा प्रश्न तसंच क्लिष्ट आणि अवघड गणितं, समीकरणं आमचा सर्वज्ञ विक्रमी वेळात सोडवून देईल, असं आयकेटीसीनं जाहीर केलं होतं. प्रश्नाची उकल निमिषार्धात होईल, पण माहितीची देवाणघेवाण आणि संपर्क यालाच काहीसा वेळ लागेल. सर्वज्ञ देऊ शकत असलेल्या या सेवेमुळे जगभरातील शास्त्रज्ञ अचंबित झाले होते.लेखक पुणेस्थित विज्ञानकथा लेखक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.