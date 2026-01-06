Premium|Quick Commerce: अल्लादिनचा जिन तुमच्या सेवेत!

प्राची गावस्करई-कॉमर्स कंपन्यांची पुढची भरारी म्हणजे क्विक कॉमर्स. अर्थात तुम्हाला हवी असलेली वस्तू, तुम्ही ऑर्डर दिल्यापासून अक्षरश: दहा मिनिटे ते अर्ध्या तासात दारात हजर होते. मग यांना अल्लादिनचा जिन म्हणावं नाही तर काय! ‘अगंबाई, भाजीला कोथिंबीर घालायची आहे आणि कोथिंबीर पार संपली आहे. आता काय करू? खाली उतरून दुकानात जाऊन आणायला वेळही नाही आणि कंटाळाही आलाय.’ लगेच ई-पिढीला साद घातली आणि म्हटलं, ‘त्या मोबाईलमधल्या ब्लिंकिट, इन्स्टामार्ट, बिग बास्केट किंवा आणखी कोण असेल त्या अल्लादिनच्या जिनला सांग गं... कोथिंबीर आणायला... मी बाकीचं करेपर्यंत येईलही तो...’ आणि अक्षरशः आठव्या मिनिटाला एक पोरगा दारात हिरवीगार कोथिंबीर घेऊन उभा राहिला. ही अशी सुविधा सुरू झाल्यापासून आता मनात आलेला पदार्थ, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू आहेत की नाहीत हे न बघता करण्याची हिंमत वाढली आहे. एवढंच नाही, कोणाला काही भेट द्यायची असेल आणि वेळ नसेल तर मी अल्लादिनच्या जिनला साद घालते आणि तो येतोही धावत... हे अक्षरशः एक सुख झालं आहे... तंत्रज्ञानाने ही जादू घडवली आहे.... चुटकीसरशी वस्तू दारात हजार होतात... क्विक कॉमर्स का जबाब नही! .अलीकडे घराघरात असे चित्र दिसत असेल तर नवल नाही, कारण तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जलद आणि कमीत कमी वेळेत सेवा पुरवणे शक्य झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांनी ऑनलाइन शॉपिंगची सुविधा दाखल केली, तेव्हा टाचणीपासून गाडीपर्यंत कशाचीही आपण घरबसल्या मोबाईलवरून खरेदी करू असे कोणालाही वाटले नव्हते. पण आता अगदी खेड्यापाड्यातही ऑनलाइन शॉपिंग केली जाते. या ई-कॉमर्स कंपन्यांची पुढची भरारी म्हणजे क्विक कॉमर्स. अर्थात तुम्हाला हवी असलेली वस्तू, तुम्ही ऑर्डर दिल्यापासून अक्षरशः दहा मिनिटे ते अर्ध्या तासात दारात हजर होते. मग यांना अल्लादिनचा जिन म्हणावं नाही तर काय! रात्री जेवण झाल्यावर आइस्क्रीम खाण्याची इच्छा झाली, बोलवा या क्विक कॉमर्सच्या जिनला. इच्छा व्यक्त करायचा अवकाश फक्त, वस्तू हजर होते. आता तर मला वाटते, आपण मनात आणायचा अवकाश... गुगलबाबा सगळं ओळखून वस्तू घरपोच पाठवून देईल! पार्टी असो, सणवार असो, एखादा कार्यक्रम किंवा रोजच्या गरजेची गोष्ट... अगदी किराणामालापासून भाजीपाला, फळे असो की भांडी, सजावटीच्या वस्तू असोत किंवा टीव्ही, फ्रिजसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू सर्वकाही ऑनलाइन खरेदी करणे अगदी सहजशक्य झाले आहे. कोणाच्या वाढदिवसाला जायचे आहे, पण भेटवस्तू आणायला जमले नाही, करा ऑर्डर... आपली तयारी होईपर्यंत वस्तू दारात हजर! किंवा आई-वडील दुसऱ्या शहरात आहेत... त्यांना काही गोष्टी हव्या आहेत... त्यांना विचारा आणि त्यांच्या शहरात सेवा देणाऱ्या ॲपवरून ऑर्डर करा... त्यांना वस्तू घरपोच मिळतील. कोणाला सरप्राइज द्यायचे आहे तर पाठवा त्यांची आवडीची वस्तू घरपोच... अशी ही क्विक कॉमर्सची जादू सर्वांनाच त्याच्या कब्जात घेत आहे. शेवटच्या क्षणी खरेदी करण्याच्या सवयीला या क्विक कॉमर्सने चांगलेच भरीला घातले आहे. अशा सुविधांमुळे क्विक कॉमर्सवरील विक्रीत दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. .क्विक कॉमर्सची बाजारपेठआपल्या देशात ही बाजारपेठ अतिशय मोठी आहे आणि ती वेगाने वाढत आहे. २०२४मध्ये तिचे मूल्य सुमारे तीन ते सात अब्ज डॉलर्स होते. २०२५अखेरपर्यंत ती १० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान ही बाजारपेठ १४२ टक्के इतक्या प्रचंड वार्षिक चक्रवाढ विकास दराने (CAGR) वाढली आहे. २०२५मध्ये साधारण ७५-८५ टक्के दराने वाढ झाली आहे. महानगरांच्या पलीकडे छोट्या शहरांमध्ये तिचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे ही बाजारपेठ आर्थिक वर्ष २०२८पर्यंत २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त, म्हणजे साधारण दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. २०३०पर्यंत ही बाजारपेठ ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. वाढत्या डिजिटल वापरामुळे आणि किराणामालाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांच्या श्रेणींच्या विस्तारामुळे या क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळत आहे, तथापि नफा मिळवणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. .या कंपन्या इतक्या फास्ट सेवा देतात कशी? हा प्रश्न अनेकांना सतावत असतो... मलाही प्रश्न पडायचा. यांना ऑर्डर दिल्यानंतर एवढ्या कमी वेळात अगदी झटपट कसे काय येतात? गुगलवर थोडी शोधाशोध केली असता यांच्या कामकाजाची पद्धत लक्षात आली.क्विक कॉमर्स (क्यू-कॉमर्स) हे एक ऑनलाइन रिटेल मॉडेल आहे, जे किराणा सामान, औषधे आणि स्नॅक्ससारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची साधारणपणे दहा ते तीस मिनिटांत अत्यंत वेगवान डिलिव्हरी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यासाठी स्थानिक 'डार्क स्टोअर्स'चा वापर केला जातो, ज्यामुळे वस्तूंची मागणी त्वरित पूर्ण केली जाते. आपल्या देशात क्विक कॉमर्स क्षेत्रात प्रमुख कंपन्यांमध्ये ब्लिंकिट, झेप्टो, स्विगी इन्स्टामार्ट आणि फ्लिपकार्ट मिनिट्स इत्यादींचा समावेश होतो. .हे कसे कार्य करते?यांत मुख्य घटक असतो तो म्हणजे डार्क स्टोअर्स. शहराच्या मध्यवर्ती किंवा ज्या भागामध्ये जास्तीजास्त मागणी असते अशा ठिकाणी कंपन्या अगदी मोक्याच्या ठिकाणी आपली छोटी गोदामे उभारतात. तिथे जास्त मागणी असलेल्या वस्तूंचा साठा ठेवला जातो, ज्यामुळे वस्तूंची जलद निवड आणि पाठवणी करता येते. त्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गोदामापासून विविध ठिकाणी जाण्याचे जवळचे मार्ग निश्चित केलेले असतात. त्या मार्गावर असलेला डिलिव्हरी बॉय स्टोअरमधून वस्तू घेऊन ग्राहकापर्यंत पोहोचवतो. या पद्धतीमुळे वेगवान सेवा देणे शक्य होते. वेग कायम राखण्यासाठी दाट शहरी भागांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.किराणा सामान, ताजी फळे आणि भाज्या, सौंदर्य उत्पादने, स्नॅक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू यांचा साठा केलेला असतो. ऑर्डर आली की त्वरित पूर्ण करणे शक्य होते. यासाठी डेटा विश्लेषण महत्त्वाचे असते. कोणत्या भागात, कोणत्या वेळेस, कोणत्या वस्तूंच्या ऑर्डर्स जास्त येतात, त्यानुसार तिथे डार्क स्टोअरमध्ये त्या वस्तूंचा साठा केला जातो. .क्विक कॉमर्सची बाजारपेठ वाढण्याची मुख्य कारणे म्हणजे स्मार्टफोनचा वाढता वापर, वेगवान इंटरनेट, वाढते शहरीकरण 