Premium|Rain Poetry Marathi : ओल्या स्मृतींचा प्रवास...

शंतनु वेल्हाळ पाऊस म्हणजे निसर्गाचा स्वर, कविता म्हणजे मनाचा स्वर आणि गाणं म्हणजे त्या दोघांच्या मिलाफातून जन्मलेली लय. या तिघांचं नातं इतकं सहज, इतकं नैसर्गिक आहे की त्याला वेगळं करणं अशक्य आहे. आणि म्हणूनच खिडकीबाहेर सरी कोसळत असताना, एखाद्या जुन्या कवितेची ओळ किंवा एखाद्या गीताचा स्वर कानात अलगद तरळला की जाणवतं की पाऊस बाहेर पडत नाही, तो आत उतरत असतो.पाऊस हे केवळ ढगातून पडणारं पाणी नाही, ती एक भावावस्था आहे. तो माणसाच्या मनाच्या गाभाऱ्यात दडलेल्या आठवणींना जागं करणारा, विस्मृतीच्या धुळीत गाडलेल्या संवेदनांना पुन्हा ओल देणारा एक अदृश्य स्पर्श असतो. उन्हाळ्याच्या रखरखाटानंतर पहिला पाऊस जेव्हा भूमीला स्पर्श करतो, तेव्हा मातीचा सुगंध जसा दरवळतो, तसाच काहीसा शब्दांचाही सुगंध मनात दाटून येतो. म्हणूनच पावसाचं आणि कवितेचं नातं जन्मजात आहे, आणि मराठी माणसासाठी हे नातं अधिकच गहिरं आहे. कारण आपल्या साहित्याच्या आणि संगीताच्या परंपरेत पावसानं नेहमीच एक विशेष स्थान व्यापलेलं आहे..Premium|Biological Rhythm: रात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं...मराठी कवितेतला पाऊस कधी विरहाचा दूत होतो, कधी मिलनाची चाहूल देतो, तर कधी आत्मपरीक्षणाचा सोबती ठरतो. प्रत्येक कवीनं पावसाकडे पाहण्याची आपली एक स्वतंत्र दृष्टी निर्माण केली आहे. म्हणूनच पाऊस एकच असला तरी त्याचे अर्थ अनेक आहेत.आरती प्रभू यांच्या कवितांमध्ये पाऊस अनेकदा निसर्गाचा नव्हे, तर मनाच्या गूढ कोपऱ्यांचा आवाज वाटतो. त्यांच्या शब्दातली ओल बाहेरच्या सरींपेक्षा आतल्या भावनांची अधिक असते. ‘ये रे घना, ये रे घना, न्हाऊ घाल माझ्या मना’ ही ओळ फक्त आकाशातल्या ढगांना हाक मारत नाही, तर ती मनावर साचलेल्या कोरडेपणाला धुऊन काढण्याची आकांक्षा आहे. हा पाऊस म्हणजे आत्म्याची स्नानघटना आहे.पण मंगेश पाडगांवकर यांच्या कवितांमधला पाऊस अधिक तरल, अधिक प्रणयी आहे. त्यांच्या शब्दात पावसाचा थेंब हा जणू प्रियकराच्या स्पर्शासारखा अलगद उतरतो. ‘श्रावणात घननिळा बरसला’ ही ओळ ऐकताना मनात एकाच वेळी निसर्ग आणि प्रेम या दोन्हींचा मिलाफ उमलतो. पाडगावकरांच्या कवितेतला पाऊस केवळ दृश्य नाही, तर ती अनुभूती आहे. जणू एखाद्या जुन्या पत्राच्या घडीत सापडलेली सुगंधी आठवण. दुसरीकडे कुसुमाग्रज यांच्या लेखणीतला पाऊस मात्र अधिक व्यापक भासतो. त्यांच्या शब्दांत तो संघर्षाचं, बदलाचं आणि जीवनाच्या अनिश्चिततेचं प्रतीक आहे. त्यांच्या कवितेतलं आकाश काळवंडतं, पण ते फक्त निसर्गचित्र नसतं, ती मानवी अस्तित्वाची व्याकुळता असते..मराठी गाण्यांमध्ये तर पावसानं एक अखंड विश्व उभारलं आहे. एखाद्या सरीसोबत एखादं जुनं गाणं आठवणं, हा मराठी मनाचा सहज स्वभाव आहे. पावसाची पहिली सर पडली की नकळत ओठांवर येतं, ‘रिमझिम झरती श्रावणधारा, धरतीच्या कलशात...’ या ओळी केवळ गाणं नाहीत, त्या पावसाच्या लयीशी एकरूप झालेलं आयुष्य आहेत. त्या ऐकताना वाटतं, जणू प्रत्येक थेंब एखादा स्वर घेऊनच पडतोय. ना. धों. महानोर यांच्या गीतांमध्ये पावसाचा एक वेगळाच ओलावा आहे. त्यांचं ‘नभं उतरू आलं’ हे गीत ऐकलं, की पावसाची सातत्यपूर्ण रिमझिम आणि प्रेमाचं एक विलक्षण साम्य जाणवतं. पावसाचा प्रत्येक थेंब जणू एखादी आठवण कुरवाळत राहतो. मराठी चित्रपट संगीतात पावसाचा उपयोग केवळ दृश्य सजावटीसाठी झालेला नाही, तर तो भावनांच्या उत्कटतेला अधिक सघन करण्यासाठी झाला आहे. प्रेम व्यक्त करायचं असेल, विरह दाखवायचा असेल किंवा आयुष्यातल्या वळणांवरचा एकांत रंगवायचा असेल तर मग पाऊस नेहमीच तिथं असतो.‘हे सावळ्या घना’ या गीतातला पाऊस मनाच्या अस्थिरतेचा भाग आहे. बाहेरचा वारा, पाऊस आणि आतली घालमेल यांचा अदृश्य संगम या गीतात अनुभवायला मिळतो. म्हणूनच अशी गाणी वर्षानुवर्षं ताजी राहतात, कारण त्यातला पाऊस प्रत्येक पिढीला आपला स्वतःचा वाटतो. पावसाचं आणि आठवणींचं नातंही तितकंच पुरातन आहे. प्रत्येकाला आयुष्यातला एखादा पाऊस आठवतो. एखादी ओलसर दुपार, खिडकीवर टपकणारे थेंब, हातात गरम चहाचा कप आणि पार्श्वभूमीला मंद स्वरात वाजणारं एखादं जुनं गाणं. या क्षणांमध्ये कविता नकळत जगली जाते; ती वाचावी लागत नाही, ती अनुभवावी लागते. कवितेचं आणि पावसाचं आणखी एक विलक्षण साम्यधर्म म्हणजे, दोघेही बरसतात, पण प्रत्येकावर वेगळ्या पद्धतीने! पाऊस जमिनीवर बरसतो आणि जमिनीचा रंग बदलतो, तर कविता मनावर बरसते आणि मनाची छटा बदलते. म्हणूनच अनेकदा एखाद्या कवितेची आठवण फक्त पावसातच का होते, याचं उत्तर कदाचित याच नात्यात दडलं आहे, असं वाटतं..Premium|Hridaynath Mangeshkar on Asha Bhosle : दुष्काळ, संघर्ष आणि बहिणीचा आधार; आशा भोसले यांचा भावनिक जीवनपट.बा. भ. बोरकर यांच्या कवितेतला पाऊस अधिक ललित, अधिक नादमय आहे. त्यांच्या शब्दांत सरी जणू गातात...झाले अंबरझुलते झुंबरहवेत अत्तर तरते गंक्षितिजीं आले भरते गं...त्यांची कविता वाचताना असं वाटतं, की अक्षरांवरही थेंब जमा झाले असावेत.पावसाचं वैशिष्ट्य असं की तो प्रत्येक कवीकडे वेगळ्या रूपानं येतो आणि प्रत्येक संगीतकाराकडे वेगळ्या चालीत उमलतो. म्हणूनच मराठी साहित्यात आणि संगीतविश्वात पाऊस कधीच पुनरुक्त वाटत नाही. प्रत्येक नव्या शब्दातून, प्रत्येक नव्या सुरातून तो पुन्हा एकदा जन्म घेतो. कधी ढगांच्या गडगडाटासारखा भारदस्त, तर कधी खिडकीवर अलगद टपकणाऱ्या थेंबांसारखा हळवा.शांताबाई शेळके यांच्या गीतविश्वात पावसाची एक निरागस, कोवळी छटा दिसते. त्यांच्या शब्दांमध्ये निसर्ग केवळ पार्श्वभूमी नसून, तो भावनांचा सहप्रवासी आहे. पावसाचं वर्णन करताना त्या केवळ सरींचं चित्र रेखाटत नाहीत, तर त्या सरींमध्ये माणसाच्या मनाचं प्रतिबिंबही दाखवतात. त्यांच्या शब्दांना लाभलेली सहजता आणि लय यामुळे पावसाचं सौंदर्य अधिक जिवंत वाटतं.ग्रेसांच्या कवितेतला पाऊस मात्र गूढ आहे. तो नेहमी स्पष्ट दिसत नाही, तो धुक्यासारखा जाणवतो. त्यांच्या कवितेतल्या सरी अनेकदा न बोललेल्या भावनांप्रमाणे शांतपणे झिरपत राहतात. त्यामुळे त्यांच्या कवितेतला पाऊस समजून घेता येत नाही, अनुभवावा लागतो. तो शब्दांच्या पलीकडचा प्रवास आहे..मराठी भावगीतांनी पावसाला जसे स्वर दिले, तसं उदाहरण क्वचितच दुसरीकडे आढळेल. ‘आला आला वारा, संगे पावसाच्या धारा’ हे गीत ऐकलं, की बालपण, मोकळं आभाळ आणि निष्पाप आनंद एका क्षणात डोळ्यांसमोर उभा राहतो. या गीतात पावसाचा उत्सव आहे. निसर्गाशी एकरूप होण्याचा आनंद आहे. त्या सुरांमध्ये श्रावणाचा गंध आहे आणि मनाला नकळत हलकं करून टाकण्याची ताकद आहे. ‘ऋतू हिरवा’ हे गीत तर अनेक पिढ्यांच्या स्मृतींचा भाग झालं आहे. त्यातला पाऊस केवळ ऋतू नसून तो जगण्याच्या लयीचा भाग आहे. प्रत्येक श्रावणात हे गीत पुन्हा नव्यानं जन्म घेतं. त्याचप्रमाणे ‘असा बेभान हा वारा’ हे गीत दुःख आणि निसर्ग यांना एका विलक्षण भावविश्वात एकत्र आणतं. शब्द आणि स्वर यांचा असा काही संगम घडतो, की गाणं ऐकतानाच पाऊस दिसू लागतो. ‘वादळवारं सुटलं गो’ या गीतात निसर्गाशी साधलेला संवाद हा प्रत्यक्षात स्वतःच्या मनाशी साधलेला संवाद आहे. प्रत्येक सरीसोबत मनातली एखादी भावना विरघळत जाते. म्हणूनच ही गाणी काळाच्या कसोटीवर टिकून राहतात. त्यातला पाऊस कधी जुना होत नाही, कारण प्रत्येक श्रोत्याला त्यात स्वतःचं प्रतिबिंब दिसत राहतं.मराठी चित्रपटांनीही पावसाचा अत्यंत संवेदनशील वापर केला आहे. अनेक प्रसंगांमध्ये पाऊस नायक किंवा नायिकेइतकाच महत्त्वाचा वाटतो. तो कधी प्रेमाचा पहिला साक्षीदार असतो, कधी विरहाचा निःशब्द साथीदार, तर कधी आयुष्यातल्या नव्या पर्वाची चाहूल देणारा संकेत. पावसाशिवाय काही प्रसंग अपूर्ण वाटावेत, इतकं त्याचं चित्रभाषेशी नातं घट्ट आहे. पाऊस आणि संगीत यांच्यातील नातं केवळ शब्दांचं नाही, तर नादाचंही आहे. छपरावर पडणाऱ्या थेंबांची लय, पानांवरून ओघळणाऱ्या पाण्याचा ताल, दूरवर घुमणाऱ्या मेघगर्जनेचा गंभीर स्वर आणि त्यामध्ये दडलेली शांतता या सगळ्यांत एक अदृश्य संगीत असतं. कदाचित म्हणूनच अनेक संगीतकारांना पावसात नवनव्या चाली सुचतात आणि अनेक कवींना नव्या कविता सापडतात.भारतीय शास्त्रीय संगीतातल्या मेघ, मियाँ मल्हार, मेघ मल्हार यांसारख्या रागांनी पावसाचं स्वररूप अधिकच समृद्ध केलं आहे. या रागांमध्ये पावसाचं केवळ वर्णन नाही, तर त्याची अनुभूती आहे. हे स्वर कानी पडल्यावर जणू आकाश भरून येतं, वारा वाहू लागतो आणि मनात नकळत श्रावण उतरतो. मराठी संगीतावरही या परंपरेचा सूक्ष्म प्रभाव दिसून येतो.पावसाची आणखी एक विलक्षण गोष्ट म्हणजे तो आठवणींना कालमर्यादा लागू देत नाही. कित्येक वर्षांपूर्वीचा एखादा दिवस, एखादी भेट, एखादं निरोपाचं वाक्य किंवा एखादं रेडिओवर ऐकलेलं जुनं गीत हे सगळं अचानक एका सरीसोबत पुन्हा जिवंत होतं. म्हणूनच पाऊस केवळ वर्तमानाचा नाही, तर भूतकाळ आणि वर्तमान यांना जोडणारा एक भावनिक पूल असतो.कविताही अगदी अशीच असते. एखादी ओळ वर्षानुवर्षं आठवत नसते आणि अचानक एखाद्या पावसात ती मनात उमलते. मग लक्षात येतं की काही शब्द आपण विसरत नाही, ते फक्त योग्य ऋतूची वाट पाहत असतात. श्रावण हा त्या शब्दांचा ऋतू आहे. पाऊस त्यांना पुन्हा जागं करतो. म्हणूनच मराठी मनात पावसाचं स्थान केवळ निसर्गाच्या बदलत्या ऋतूंमध्ये नाही, तर सांस्कृतिक स्मृतींमध्ये आहे. आपल्या कविता, भावगीतं, लोकगीतं आणि चित्रपट संगीत यांनी पावसाला इतक्या विविध रंगांनी रंगवलं आहे, की प्रत्येक सरीसोबत एखादा स्वर, एखादी कविता किंवा एखादी आठवण नकळत सोबत येते. म्हणूनच पाऊस पडत असताना आपण फक्त पावसाचा आवाज ऐकत नसतो, आपण अनेक कवींचे शब्द, अनेक गीतकारांच्या भावना आणि अनेक संगीतकारांचे स्वरही ऐकत असतो..आजच्या धावत्या काळात पाऊसही बदलला आहे आणि त्याला ऐकण्याची आपली पद्धतही. आता पावसाकडे पाहण्यासाठी वेळ कमी मिळतो, पण तरीही एखाद्या संध्याकाळी अचानक जुनी गाणी लागली की मन तिथंच परत जातं. जुन्या कवितांच्या ओळी आठवतात. मग जाणवतं, काळ बदलला, माणसं बदलली, जगण्याच्या व्याख्या बदलल्या पण पाऊस, कविता आणि गाणी यांचं त्रिकोणी नातं अजूनही तितकंच जिवंत आहे. पावसात भिजताना आपण फक्त शरीर भिजवत नसतो, तर आपण आपल्या स्मृतींना पुन्हा ओलावत असतो. एखाद्या सुरेल गीताच्या पावलावरून पुन्हा भूतकाळात फेरफटका मारत असतो.पाऊस म्हणजे निसर्गाचा स्वर, कविता म्हणजे मनाचा स्वर आणि गाणं म्हणजे त्या दोघांच्या मिलाफातून जन्मलेली लय. या तिघांचं नातं इतकं सहज, इतकं नैसर्गिक आहे की त्याला वेगळं करणं अशक्य आहे. म्हणूनच खिडकीबाहेर सरी कोसळत असताना, एखाद्या जुन्या कवितेची ओळ किंवा एखाद्या गीताचा स्वर कानात अलगद तरळला की जाणवतं की पाऊस बाहेर पडत नाही, तो आत उतरत असतो, आणि जे आत उतरून मनात कायम राहतं तेच खरं चिरंतन असतं...!लेखक पुणेस्थित कवी व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा 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