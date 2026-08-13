Premium|Block Printing : ब्लॉक प्रिंटिंग; साधी-सुंदर हस्तकला

वर्षा गजेंद्रगडकर ब्लॉक प्रिंटिंग हस्तकलेत जो मानवी स्पर्श आहे, तो यंत्रानं केल्या जाणाऱ्या छपाईमध्ये नाही. यंत्रामुळे अचूक एकसारखेपणा येत असला, तरी त्यात पोत आणि भावना उमटत नाहीत. मानवी हातांमुळे येणारी किंचित अनियमितता आणि एकावर एक उमटणारे रंग त्या वस्त्राला जो जिवंतपणा देतात, तो यांत्रिक छपाईमध्ये दिसत नाही. म्हणून ब्लॉक प्रिंटिंगचा प्रत्येक नमुना वेगळा असतो; एकासारखा दुसरा कधीच नसतो.भारतात वस्त्रकलेची परंपरा खूप प्राचीन आहे. वस्त्रांवर केलं जाणारं भरतकाम किंवा छपाई यांचाही वारसा प्रदीर्घ आहे. राजस्थानमधली ब्लॉक प्रिंटिंगची हस्तकला ही भारतीय वस्त्रकलेला उठाव देणारी व तिचं सौंदर्य वाढवणारी कला आहे. यात छपाईसाठी लाकडी ठोकळ्यांचा वापर केला जातो. कारागीर लाकडी ठोकळे हातानं तयार करून त्यावर वेगवेगळे आकृतिबंध कोरून काढतात आणि मग नैसर्गिक रंगांच्या मदतीनं कापडावर छपाई केली जाते. हातानं ब्लॉक प्रिंटिंग केलेली ही पारंपरिक भारतीय वस्त्रं आता जगभरात लोकप्रिय आहेत. हँड ब्लॉक प्रिंटिंगचा इतिहास बघितला, तर ही कला चीनमध्ये उगम पावली असल्याचं सांगितलं जातं. हळूहळू ती जगात इतर ठिकाणी पोहोचली. विशेषतः पूर्व आशियामध्ये तिचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. अर्थात उपलब्ध असलेल्या सर्वात प्राचीन नोंदी सांगतात, की ब्लॉक प्रिंटिंगची सुरुवात कापडाच्या आधी कागदापासून झाली. डायमंड सूत्र हे चिनी पुस्तक इसवी सन ८६८मध्ये ब्लॉक प्रिंटिंग तंत्रानं छापलं गेलं होतं. आता हे पुस्तक ब्रिटिश म्युझियममध्ये आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, ही कला तुर्कस्तान किंवा पर्शियाबरोबरच्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून भारतात पोहोचली असण्याची शक्यता आहे. पण भारतीय कारागिरांनी इथले रंग, प्रतीकं आणि स्थानिक समुदायांच्या संस्कृतीशी सांगड घालत तिचं रूपांतर एका अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आणि संपन्न हस्तकलेत केलं आहे. .Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .बाराव्या शतकात जयपूरजवळ असलेल्या बागरू समुदायानं ब्लॉक प्रिंटिंगला महत्त्वाची हस्तकला म्हणून प्रस्थापित केलं, असं म्हणतात. गुजरातमधले आणि भारताच्या इतर काही भागातले कारागीरही या कलेत पारंगत होते. चौदाव्या-पंधराव्या शतकामध्ये युरोपशी होत असलेल्या व्यापारात हँड ब्लॉक प्रिंटिंग असलेली वस्त्रं भारतातून निर्यात होत असल्याचे काही पुरावे आहेत. मात्र, या कलेला खरा बहर आला तो सतराव्या शतकातल्या मुघल राजवटीत. शहाजहान आणि अकबरानं ही हस्तकला लोकप्रिय केली.काळाच्या ओघात ब्लॉक प्रिंटिंग या हस्तकलेचं राजस्थान हे केंद्र झालं. आता जयपूर शहराजवळ असलेली बागरू आणि संगानेर ही दोन ठिकाणं या हस्तकलेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीसाठी आणि नावीन्यासाठी सर्वदूर नावाजली गेली आहेत. गेल्या चार-साडेचार शतकांपासून या गावातली कुटुंबं ही कला अधिकाधिक सुबक करताना राजस्थानच्या समृद्ध संस्कृतीचा रंग-गंध असणारी वस्त्रनिर्मिती करत आहेत. भटके समुदाय जसे राहतात, तशीच ही कारागीर कुटुंबं सवाई माधोपूरहून येऊन बागरूमध्ये संजारिया नदीकाठी स्थायिक झाली, असा एक मतप्रवाह आहे. जोधपूर आणि मध्य प्रदेशातल्या बाघजवळच्या अकोला गावातही हे समुदाय आहेत आणि तेही ब्लॉक प्रिंटिंगची हस्तकला पुढे नेताहेत.छ्पाईकाम करणारा हा समुदाय ‘छिप्पा’ किंवा ‘छिपा’ म्हणून ओळखला जातो. नदीच्या काठावर त्यांना ब्लॉक प्रिंटिंग कलेसाठीचं आवश्यक साधन असणारी माती भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होती. ज्यावर ब्लॉक प्रिंटिंग करायचं आहे, त्या कापडावर आधी ही माती पसरून टाकतात आणि मग हळदीच्या पाण्यात ते कापड बुडवतात. यामुळे कापडाला भुरा रंग मिळतो. बागरूमधल्या छिपांच्या मते, ते संत नामदेवांचे वंशज आहेत. महाराष्ट्रातली मुघल आक्रमणं आणि सततच्या लढायांमुळे त्यांना स्थलांतर करावं लागलं आणि ते राजस्थानात येऊन स्थिरावले, असं हे छिपा सांगतात..हँड ब्लॉक प्रिंटिंगचं सौंदर्य तिच्या साधेपणात आहे आणि या हस्तकलेसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या संयमातही आहे. कारागीर सर्वात आधी शिसवी किंवा सागाच्या लाकडापासून ठोकळे तयार करतात. त्यावर फुलं, पानं, वेलींची नक्षी किंवा भौमितिक आकार हातानं कोरून काढले जातात. हात आणि डोळ्यांचा समन्वय आवश्यक असणारं हे काम फार बारकाईनं, धीरानं करावं लागतं. एकेक ठोकळा अचूक तयार करण्याकरता काही दिवस खर्च करावे लागतात. यानंतरचा टप्पा रंगकामाचा असतो. वनस्पतींची मूळं, फुलं, पानं आणि काही खनिजांपासून मिळणारे नैसर्गिक रंग हँड ब्लॉक प्रिंटिंगमध्ये वापरले जातात. वनस्पतिजन्य निळीपासून समुद्राचा निळा, मंजिष्ठेच्या मुळांपासून लाल आणि गुलाबी, हळद, डाळिंब आणि सूर्यफुलापासून पिवळा, पानांपासून हिरवा, लोहकणांपासून काळा रंग मिळतो. इतर काही रंगछटा बिगर विषारी रंग वापरून तयार केल्या जातात. पण रंगांचा टिकाऊपणा वाढवताना पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते.कोरीव काम केलेले ठोकळे आणि रंग तयार झाले की कापड धुऊन, वाळवून घेतलं जातं. मग ते कापड प्रिंटिंग टेबलवर पसरून ठेवतात. रंगाच्या ट्रेमध्ये ठोकळा बुडवून कारागीर हातानं तो ठोकळा कापडावर दाबतात. दाब देताना डोळ्यांत आणि स्नायूंत साठवलेल्या स्मृती काम करत असतात. मोजमापही केवळ नजरेनं करत दोन छापांमध्ये समान अंतर ठेवण्याचं कसब कारागीर सरावानं आत्मसात करतात. एकापुढे एक छाप, एकापुढे एक रंग उमटत राहतो आणि अखेरीस एखाद्या कवितेसारखा नक्षी आणि रंगांचा आकृतिबंध पूर्ण होतो. छपाई पूर्ण झाल्यावर कापड पूर्णपणे वाळवलं जातं. त्यानंतर ते धुऊन त्याला इस्त्री केली जाते. मग ही निर्मिती वापरासाठी उपलब्ध होते.या हस्तकलेत जो मानवी स्पर्श आहे, तो यंत्रानं केल्या जाणाऱ्या छपाईमध्ये नाही. यंत्रामुळे अचूक एकसारखेपणा येत असला, तरी त्यात पोत आणि भावना उमटत नाहीत. मानवी हातांमुळे येणारी किंचित अनियमितता आणि एकावर एक उमटणारे रंग त्या वस्त्राला जो जिवंतपणा देतात, तो यांत्रिक छपाईमध्ये दिसत नाही. म्हणून ब्लॉक प्रिंटिंगचा प्रत्येक नमुना वेगळा असतो; एकासारखा दुसरा कधीच नसतो. अशी सूक्ष्म अनियमितता हीच या हस्तकलेची खूण आहे. तयार झालेलं हे वस्त्र कथा सांगतं ती कलेची, उत्पादनाची नव्हे. ते वस्त्र काळाचा पट उलगडत जातं, काळाचा वेग नव्हे. त्यामुळेच हँड ब्लॉक प्रिंटिंगच्या प्रत्येक वस्त्राला एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असतं..Premium|Jhabua Dolls : भिल्ल जीवनाचा आरसा झाबुआ बाहुल्या .वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्लॉक प्रिंटिंगचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. संगानेर आणि बागरू ही या कलेसाठी प्रसिद्ध असलेली दोन गावं म्हणजे या कलेचे दोन आत्मे आहेत, असं म्हटलं तरी चालेल. गावं जवळ जवळ असली, तरी ब्लॉक प्रिंटिंगच्या त्यांच्या शैलीत खूप अंतर आहे. संगानेरी शैलीमध्ये नाजूक फुलांची खूप बारीक नक्षी असते. पांढऱ्या किंवा फिकट रंगाच्या कापडावर तजेलदार रंगात ही नक्षी उमटलेली दिसते. मुघल आणि राजपूत सम्राटांच्या आश्रयाखाली बहरत गेलेल्या या कलेला शाही राजवाड्यांच्या सुंदर, प्रशस्त बगिच्यांनी प्रेरणा दिली आणि कारागिरांनी फुलं, पानं, वेलींच्या या प्रतीकांमध्ये अचूकता आणत तीच कापडावर उमटवली. याउलट बागरू शैलीमध्ये मात्र ठळक, ठसठशीत प्रतीकं असतात. भुऱ्या किंवा पिवळट रंगाच्या कापडावर गडद निळा, काळपट लाल आणि काळ्या रंगांचा वापर जास्त असतो. ही शैली निसर्गाशी अधिक जवळचं नातं सांगणारी आहे. एकाच काळातल्या कलेच्या दोन बोली असाव्यात तशा या बागरू आणि संगानेरी शैली आहेत.अजरख हा सर्वाधिक नावाजलेला ब्लॉक प्रिंटिंगचा प्रकार आहे. यात पूर्णतः नैसर्गिक रंग वापरले जातात. किरमिजी लाल आणि निळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर सहसा भौमितिक आकारातली नक्षी हे अजरखचं वैशिष्ट्य आहे. गुजरात, कच्छ, राजस्थान आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात हा प्रकार प्रचलित आहे. अकोला ब्लॉक प्रिंटिंग शैली राजस्थानातल्या उदयपूर भागात आढळते. निसर्ग आणि पारंपरिक प्रतीकांवर या शैलीचा विशेष भर आहे. बाघ हीदेखील ब्लॉक प्रिंटिंगमधली एक प्रसिद्ध शैली आहे. मध्य प्रदेशातल्या बाघ जिल्ह्यात या पारंपरिक कलेचा उदय झाला. मुख्यतः काळ्या आणि लाल रंगांचा वापर बाघ शैलीत केला जातो. बाटिक प्रिंट हाही ब्लॉक प्रिंटिंगचाच एक प्रकार आहे. ही शैली मुळात इंडोनेशियामध्ये उगम पावलेली आहे. लाकडी ठोकळे मेणात बुडवून कापडावर छपाई केली जाते. पण हे काम सोपं नाही, कारण मेण रंगरोधक असतं. ते ताबडतोब काढून कारागीर कापडावर रंग ओततात. कलमकारी हा हँड ब्लॉक प्रिंटिंगचा एक खास प्रकार आहे. आंध्र प्रदेशात प्रचलित असलेल्या कलमकारीचेही श्रीकालहस्ती आणि मच्छलिपटनम या दोन ठिकाणी विकसित झालेले दोन वेगळे प्रकार आहेत. कच्छ शैलीमध्ये संपूर्ण कापडावर एकच नक्षी असते. अजरख तंत्राचा वापरही यात अनेकदा केला जातो. चारशे वर्षांपासून ही कला कच्छमध्ये अस्तित्वात आहे आणि आज तिचा जगभर लौकिक आहे. पिपड शैलीमध्ये लाकडी ठोकळ्यांमध्ये खिळे ठोकून कापडावर या खिळ्यांद्वारे नक्षी छापली जाते. हे तंत्र वापरून फुलं, पानं, पारंपरिक प्रतीकं आणि भौमितिक आकार कापडावर छापले जातात.जयपूर, बागरू, संगानेर, बारमेर, सिकारा अशा अनेक ठिकाणी ब्लॉक प्रिंटिंग करणाऱ्या कारागिरांचे मोठे समुदाय आहेत. हे लक्षात घेऊन या हस्तकलेच्या अनेक तंत्रांना भौगोलिक मानांकनं मिळालेली आहेत. संगानेरीला २००९मध्ये, तर बागरूला २०११मध्ये मानांकन मिळालं. या दोन्ही ठिकाणची कुटुंबं पिढ्यान्पिढ्या या कलेच्या सोबतीनेच जगत आली आहेत. ठोकळे तयार करून त्यावर कोरीव नक्षी काढण्याचं, रंग तयार करण्याचं वर्कशॉप त्यांच्या घरीच असतं आणि घराच्या अंगणात उघड्या जागेत प्रिंटिंग केलं जातं. आई-वडिलांना रंग तयार करताना आणि कापडावर ठोकळे जुळवताना बघत घरातली मुलं ही हस्तकला आत्मसात करतात.गेल्या काही वर्षांपासून मात्र ठळक दिसणाऱ्या हवामान बदलांनी ब्लॉक प्रिंटिंगपुढे मोठ्या अडचणी उभ्या केल्या आहेत. अवकाळी पाऊस ही भारतभरात सगळीकडेच मोठी समस्या झाली आहे. अशा पावसामुळे ब्लॉक प्रिंटिंगच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. कापड उन्हात वाळवणं हा या हस्तकलेतला महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्यामुळे एरवीही पावसाळ्याचे जवळपास चार महिने या कामात थोडा खंड पडतोच, पण अवकाळी पावसामुळे ब्लॉक प्रिंटिंगची प्रक्रिया पावसाळ्याखेरीज एरवीही अनपेक्षितरित्या बंद पडते. दोन वर्षांपूर्वी उन्हाळ्याच्या प्रारंभी बिपरजॉय या चक्रीवादळाचा तडाखा कच्छच्या किनाऱ्याला बसला, तेव्हा अजरख आणि बाटिक ब्लॉक प्रिटिंगचं काम करणाऱ्या कारागिरांना आपलं काम बंद ठेवणं भाग पडलं. याची परिणती अर्थातच त्यांच्या आर्थिक नुकसानीत झाली..आज भूजजवळ असणारं अजरखपूर गाव म्हणजे तुलनेनं नवी वसाहत आहे. अजरख ब्लॉक प्रिंटिंग करणारे हे खत्री समुदायातले लोक मूळचे सिंध प्रांतातले. चार-साडेचार शतकांपूर्वी ते आपली ब्लॉक प्रिंटिंगची कला सोबत घेऊन भूजजवळच्या धमडका या लहानशा गावात नदीच्या काठी स्थलांतरित झाले. पण २००१मध्ये कच्छच्या भागात झालेल्या मोठ्या भूकंपामुळे तिथे प्रचंड पडझड झाली. शिवाय या भागातल्या पर्यावरणातही लक्षणीय बदल झाले. भूकंपानंतर इथल्या भूजलातलं लोहाचं प्रमाण वाढलं. यामुळे नैसर्गिक रंग तयार करण्याकरता हे पाणी निरुपयोगी झालं. तरीही ब्लॉक प्रिटिंग करणारे कारागीर नेटानं आपली कला जोपासत उपजीविका करत होते. पण हवामान बदलांचा परिणाम म्हणून गावातली नदी हळूहळू सुकायला लागली. पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आणि या कारागिरांना गाव सोडून जाणं भाग पडलं. हा सगळा खत्री समुदाय भूजपासून १३ किलोमीटर अंतरावर एका नव्या ठिकाणी बस्तान बसवायला गेला आणि त्यांच्या हँड ब्लॉक प्रिंटिंगच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेमुळे त्या ठिकाणाला अजरखपूर हे नाव मिळालं.राजस्थानातल्या आमेरमध्ये ब्लॉक प्रिंटिंगची हस्तकला जोपासणाऱ्या कारागिरांची कथाही वेगळी नाही. ठोकळ्याद्वारे कापडावर नक्षी छापताना हवेतल्या आर्द्रतेची पातळी योग्य असणं आवश्यक असतं. यामुळे नक्षी नीट उमटते आणि रंग पक्के व्हायला मदत होते. पण अतिउष्णता, सरासरीपेक्षा घटणारं तापमान किंवा बिगर मोसमी पाऊस यांमुळे कामाचं नियोजन, प्रत्यक्ष निर्मिती आणि बाजारपेठेत केला जाणारा कलावस्तूंचा पुरवठा या सगळ्यांवरच प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याचं आमेरमधले कारागीर सांगतात.अतिउष्णतेपासून कलानिर्मितीला वाचवण्यासाठी काहीजणांनी कामाच्या वेळा बदलल्या आहेत. पहाटे सहा ते दुपारी तीनपर्यंत ते काम करतात. हवामान बदलामुळे अनेक ठिकाणी नैसर्गिक रंग देणाऱ्या वनस्पतीही नामशेष होऊ लागल्या आहेत. यामुळे काही कारागीर नाइलाजानं कृत्रिम रंगांकडे वळले आहेत. कलेला प्रोत्साहन देणाऱ्या काही संस्था किंवा कलारसिक, पारंपरिक पद्धती कायम ठेवून नक्षीकामात नावीन्य आणण्यासाठी कारागिरांसोबत काम करत असले, तरी हवामान बदलांना तोंड देणं हे आव्हान कायम आहेच. अशा परिस्थितीत या कारागिरांची नवी पिढी नोकरी किंवा इतर व्यवसायांकडे वळली, तर दोष कुणाचा? असं सातत्यानं होत राहिलं, तर ब्लॉक प्रिंटिंगसारख्या इतरही अनेक हस्तकला टिकतील का? पर्यावरणातल्या हस्तक्षेपामुळे आपण कोणकोणत्या पातळ्यांवर काय काय गमावून बसू, याची नुसती कल्पनाही वेदना देणारी आहे... आपण विचार करायलाच हवा!लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं 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