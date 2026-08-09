Premium|Indian Sculptor : दगडाची भाषा समजणारा शिल्पकार...

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comराजेंदर टिकू हे दगडामध्ये शिल्प कोरणारे कलावंत, कलेच्या विविध माध्यमात काम केले तरी ते ते दगडातून मूर्ती कोरताना अधिक प्रसन्न असतात.काश्मीरमध्ये शिक्षण घेतलेल्या टिकू यांना इब्राहिम अल्काझी यांचा सहवास मिळाला त्यानंतर त्यांचे आयुष्यच बदलले. परंपरा ही काही अनुकरण करण्यासाठी नसते तर ती नीट समजून घेऊन पुढे नेण्यासाठी असते असे टिकू मानतात. राजेंदर टिकू हे शिल्पकार आहेत पण शिळेला आकार द्यायचा तो फक्त हातातल्या साहित्याला नव्हे तर एकूण संस्कृतीच्या भविष्य घडवण्यासाठी आणि तेही वर्तमानाचे पूर्णपणे अवधान राखून असे ते मानतात. ते सांगतात की दगडालाही स्मरणशक्ती असते हे गृहीत धरून. शिल्पकलेकडे पाहण्याचा हा एक वेगळाच दृष्टिकोन आहे. त्यांचे स्वतःचे आयुष्यच मुळी ऐतिहासिक घटना, निसर्ग आणि परंपरा यांनी घडवलेले आहे अशांनाच असे शक्य होते.त्यांचा जन्म झाला काश्मीरमधील वाडवान या खेड्यात. बालपण गेले तो परिसर आज पाहता आपल्याला स्वर्गच वाटतो. शिकायला शाळा होतीच. परंतु त्यांच्यावरील बरेचसे संस्कार आजूबाजूच्या परिसरातील घटनांमुळे होत असत. ‘मला शिक्षण काही वर्गात बसून मिळालं नाही, तर ते इकडून तिकडून मिळत होतं,’ ते सांगतात. या इतर जगात खेड्यातील दर्गाही सामील होती. त्या ठिकाणी पर्शियन शैलीतील भित्तिचित्र होती. ती रंगवली होती आणि काही पुनर्जीवित केली जात. पर्शियन कुटुंबातील सभासदांकडून. लहान मुलांच्या कुतूहलाने त्या कारागिरांच्या जवळ उभे राहत आणि रंग, ब्रश, चित्रे काढण्याचे तंत्र याबद्दल नको तितके प्रश्न विचारत. लग्नाच्या मोसमात हिंदूंच्या घरात समोरच्या बाजूला अनेक देखावे रंगवले जात. यातच काहीही शेजाऱ्यांनी टिकू याला रंगवायला सांगितले. आर्ट स्कूलमध्ये पोहोचण्यापूर्वीच नकळत त्यांच्या आयुष्यात कलेचा प्रवेश झाला होता. .शहर हेच त्यांची शाळाशिक्षण घेताना मिडल स्कूल पार केल्यावर पुढील शिक्षणासाठी ते श्रीनगरला गेले. काही काळाने ते तेथील विख्यात श्री प्रताप कॉलेज या संस्थेत जाऊ लागले. एक शिक्षक नुरुद्दीन साहिब यांना या तरुण विद्यार्थ्याचा कलेचा ध्यास लक्षात आला. आणि श्रीनगरच्या शाळेत ड्रॉइंग शिकवायला कोणी नव्हते हे कळल्यावर नुरुद्दीन साहिब यांनी स्वतः ड्रॉइंग मॅन्युअल विकत घेऊन त्याचा अभ्यास केला आणि ते टिकू यांना शिकवू लागले.कधीतरी त्यांना इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझिक अँड फाइन आर्ट्स या संस्थेचा पत्ता लागला. तेथे रोज दुपारी कलेचे वर्ग भरायचे. टिकूला फार सोयीचं होतं. सकाळी कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेचा अभ्यास आणि दुपारी कलाविषयक धडे.इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझिक अँड फाइन आर्ट्स या संस्थेचा एक विशेष होता की येथील बहुतेक शिक्षक हे बडोद्याच्या फॅकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स येथे शिकून आलेले होते. पेंटिंग, शिल्पकला, कलेचा इतिहास आणि सौंदर्यशास्त्र या विषयात जे ते शिकवत होते ते देशातल्या इतर उत्कृष्ट कलासंस्थेशी तुल्यबळ होते. ‘माझे शिल्पकलेतले प्रशिक्षण झाले ते प्राध्यापक गयूर हसन यांच्याकडे. ते स्वतः बडोद्याला महाराजा सयाजीराव विद्यापीठात शिकून आले होते.’ या संस्थेत टिकू यांना आपला मार्ग सापडला. जणू शिळा त्यांची वाटच पाहत होती. त्या ठिकाणी देवर (लाईमस्टोन) हा काश्मीर मधील स्मारकात वापरला जात असे. तो मुबलकपणे उपलब्ध होता. त्यांनी व्यवस्थित प्रशिक्षण घेतले; शिवाय श्रीनगरमधील पारंपारिक मूर्तिकारांचे काम तासनतास पाहत आणि त्याचे तंत्र समजावून घेत. टिकू जे ग्रहण करत होते ते वर्गात कधीच मिळाले नसते.‘मी त्यांच्याकडे ठाण मांडूनच शिकलो.’ शिळा हीच जणू त्यांची पहिली भाषा बनली.शिक्षण संस्थेपलीकडील शिक्षणनेमके त्याच दिवसांत श्रीनगरमध्ये बरीच सांस्कृतिक जडणघडण चालू झाली. दर उन्हाळ्यात जम्मू-काश्मीर कल्चरल अकॅडमी महिनाभरासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा भरवत असे. त्यासाठी देशातले श्रेष्ठ कलावंत काश्मीरमध्ये येत. तेव्हा टिकू आणि इतर विद्यार्थी सर्व प्रकारची मदत करत. कॅनव्हास तयार करणे. शिल्पे व अन्य सामग्री यांची हलवाहलव करणे, आवश्यक ते साहित्य पुरवणे आणि सगळ्यात म्हणजे त्यांचे काम काळजीपूर्वक पाहणे. ‘आमचं भाग्य की या श्रेष्ठ कलावंतांना काम करताना आम्ही जवळून पाहू शकलो.’ के. जी. सुब्रमण्यम, नीलिमा शेख, सुलतान अली, धनराज भगत, एन. एस. बेंद्रे अशा कलाकारांची भारतीय चित्र इतिहासात थोरवी स्वीकारली जाण्यापूर्वीच ते अशा कलाकारांना भेटू शकले हे त्यांना आठवते.या कॅम्पशिवाय श्रीनगर शहरच एक शिक्षणकेंद्र बनले. पुस्तकालयात वाचनाची सोय असायची. उकाडा टाळण्यासाठी इंडिया कॉफी हाउसमध्ये लेखक, कलाकार, विचारवंत - विद्वान यांची रेलचेल असायची. इंग्रजी साहित्याच्या वर्गात त्यांची भाषा आणि सौंदर्यशास्त्र यांचा व्यासंग वाढत होता. तो काळ टिकू यांच्या स्मरणात आहे तो फक्त कलाशिक्षणासाठी नव्हे तर एकूण संस्कृतिक जाणीव समृद्ध होत असे म्हणून..Baiju Parthan : विज्ञान, ‘एआय’ आणि निसर्गाचा शोध घेणारे कलाकार बैजू पार्थन.साहित्यात बदल, विचारात नव्हेसायन्स आणि नंतर कायदा या विषयात डिग्री मिळवून झाल्यावर त्यांनी जम्मू येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ म्युझिक अँड फाइन आर्ट्समध्ये शिकवणे सुरू केले. ही इन्स्टिट्यूट नंतर युनिव्हर्सिटी ऑफ जम्मू मध्ये विलीन झाली. शिक्षकी पेशामुळे त्यांचे कलात्मक काम कमी झाले नाही उलट त्याला गती मिळाली. ‘विद्यार्थी जेव्हा त्यांचे शिक्षक कामात गुंतलेले पाहतात तेव्हा ते आपोआप शिकू लागतात.’ जम्मूला गेल्यावर त्यांच्या कलेला एक महत्त्वाचे वळण घ्यावे लागले. त्यांचे आधीचे सारे काम हे लाईमस्टोनवर सिद्ध झाले होते. लाइमस्टोन जम्मूत सहज उपलब्ध नसे. ते मिळत नाही म्हणून टिकू नाराज झाले नाहीत, त्यांनी टेराकोटा (भाजलेली माती), लाकूड अशा निरनिराळ्या माध्यमावर काम करायला सुरुवात केली.कुठलीही मर्यादा न मानता ती एक वेगळी संधी होती. दिल्लीच्या कलाजगतापासून दूर राहिल्याने अनपेक्षितपणे त्यांना मोकळीक मिळाली. ‘या एकटेपणाचे काही फायदेही असतात,’ ते म्हणतात. ‘नाहीतर तुमच्यावर इतर जे करतात त्याचा प्रभाव पडतो.’हळूहळू मिळत जाणारी प्रसिद्धीटिकू यांनी संकोचत आपल्या कामाची छायाचित्रे दिल्लीच्या आर्ट हेरिटेज या गॅलरीत पाठवली. त्यांना आशा बाळगू नको असे सांगण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात प्रतिसाद मिळाला तो लगेच. आर्ट हेरिटेजचे मालक इब्राहिम अल्काझी यांनी ते काम पाहताच त्यांना प्रदर्शनाविषयी सुचवले. १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस भरलेल्या या पहिल्या प्रदर्शनामुळे निर्माण झालेले बंध यामुळे भविष्यातील त्यांची कारकीर्द आकाराला आली. त्यांच्यासाठी अल्काझी हे फक्त गॅलरी प्रमुख राहिले नाहीत ते त्यांचे हितचिंतक, संग्राहक आणि जानी दोस्त बनले. त्यांनी या शिल्पकाराची अनेक कलाकृती संग्रहांशी परिचय घडवून आणला, प्रदर्शने पाहिल्यावर त्यांच्यावर अर्थपूर्ण चर्चा होत असत आणि त्यांच्या बऱ्याचशा कलाकृती अल्काझी यांनी स्वतः विकत घेतल्या.हळूहळू त्यांची कीर्ती पसरू लागली. राष्ट्रीय पुरस्कार, उल्लेखनीय दिल्ली त्रिएनाल पुरस्कार, आंतरराष्ट्रीय शिल्पकार परिषदेचे निमंत्रण, सिंगापूर स्वित्झर्लंड आणि जर्मनी येथील प्रदर्शनात सहभाग, पोलक क्रेसनर, एडोल्फ अँड एस्थर गोटलिब फाउंडेशनची अभ्यासवृत्ती आणि २०१३ मध्ये मिळालेली पद्मश्री या सर्वांमुळे जम्मूत शांतपणे आपले काम करणाऱ्या या कलाकाराचे कार्य लक्षात येऊ लागले. अल्काझी यांच्या संग्रहाखेरीज टिकूंच्या कलाकृती ललित कला अकॅडमी, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, किरण नादर म्युझियम ऑफ आर्ट, अहमदाबादचे एलडी म्युझियम, क्रोएशिया येथील म्युझियम ऑफ ड्रॉइंग अँड स्मॉल कल्चर येथे पोहोचले आहे. या यशामुळे त्यांच्या कामात दिनक्रमात काही फरक पडलेला नाही. ‘मी काम केलं नाही असं एकही दिवस मला आठवत नाही.’.तरी शिळेचे महत्त्वआता जरी ते ब्रांझ, लाकूड आणि मिश्र माध्यमावर काम करत असले तरी त्यांना शिळेवर काम करण्याची ऊर्मी येते. ते निवळ जुन्या आठवणी आळवण्यासाठी नव्हे तर त्यांचा असा दगडी कामावर विश्वास असल्यामुळे. ते लक्षात आणून देतात भारतात जगातील सर्वात श्रेष्ठ कोरीव कामाची परंपरा दगडात आहे. महाबलीपुरम, एलोरा, कोणार्क आणि असे असंख्य ठिकाणी मंदिरातून शिल्पकला जी अजून दिसते त्यानेच भारतीय संस्कृती भूषवली आहे. तरी आजकालच्या कलावंतांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे असे त्यांना वाटते. काश्मीरमधील मार्तंड सूर्य मंदिर प्रेरित असे त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या आश्रयाने हाती घेतलेले प्रकल्प हे अभिजात परंपरा आणि आजकालच्या शिल्पकला यांत सेतू बांधण्याचा प्रयत्न आहे. ‘ही परंपरा आजच्या काळाशी कशी जोडून घ्यायची हा प्रश्न आहे,’ ते म्हणतात. परंपरा ही काही अनुकरण करण्यासाठी नसते तर ती नीट समजून घेऊन पुढे नेण्यासाठी असते असे टिकू मानतात.समकालाशी समरसतात्यांनी आयुष्यभर भारतीय परंपरेचा अभ्यास केला तरी टिकू हे स्वतःला परंपरावादी कलाकार मानत नाही. ‘मी आजच्या काळातच वावरत असतो’ ते सरळ सरळ सांगतात. त्यांच्या साठी समकालीन असण्यास तेव्हढे पुरेसे आहे. काश्मीरमधील हिंसेचे प्रतिबिंब त्यांच्या शिल्पात दिसून येते ते रूपकात्मक पद्धतीने. त्यात प्रत्यक्ष राजकारण आणलेले नाही. ‘आयरिस इनसाईड’ सारख्या मालिकेतून कठीण परिस्थितीतून येणारा आशेचा किरण ते लक्षात आणून देतात. आजूबाजूच्या विखुरलेल्या जगातही चांगुलपणाला स्थान आहे हे ते दाखवतात. त्यांच्या एकूण कामामागे आणखी एक तत्त्व आहे. त्याचा संबंध कदाचित त्यांच्या सायन्सच्या अभ्यासाशी लावता येईल. कलाकाराला विज्ञाननिष्ठ असायला हवे ते शास्त्रातील फॉर्म्युलाच्या भाषेत नव्हे तर निरीक्षण, औत्सुक्य आणि समजून घेण्याची शक्ती याबाबतीत. ‘विज्ञान आणि कला ही काही परस्परविरुद्ध नाहीत. दोन्ही सृजनशील प्रक्रिया आहेत.’ त्यांची शिल्पे दगडातून कोरलेली असोत, ब्रॉंन्झमध्ये ओतलेली असोत किंवा निरनिराळ्या माध्यमातून बनवलेली असोत त्यांच्यापाठी एक चिरंतन विश्वास आहे. प्राचीन आणि अर्वाचीन काही एकमेकांविरोधी नाहीत. एकाच शिळेचे ते वेगवेगळे स्तर आहेत. गरज आहे ती फक्त त्यातील एकात्मता शोधणाऱ्यांची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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