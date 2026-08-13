Premium|Rajendra Kumar : सिनेमा आणि संगीताचा लपंडाव

सुलभा तेरणीकरसिनेमा आणि संगीत लपंडाव खेळत होतं. मात्र अशा वेळी लोकप्रियतेची विशिष्ट चौकट असणारे फॅमिली ड्रामा सिनेमे आणि लोकप्रिय गाणी यांचा एक साचा तयार होत होता. त्याचा तुरा राजेंद्र कुमारसारख्या अभिनेत्याच्या टोपीत अलगद खोवला जात होता. फाळणीनंतर घरदार सोडून आलेल्या देखण्या, उंचापुऱ्या पंजाबी तरुणांत त्याचंही एक नाव होतं. एव्हाना सिनेमा भारतीयांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग होऊ लागला होता. ह्या सिनेमाऋतूच्या सोहळ्यात सिनेमाइतकंच सिनेसंगीत साजरं होऊ लागलं होतं. नव्या हिरोंसोबतच नव्या गाण्यांचीही चर्चा होऊ लागली होती. लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, महंमद रफी, हेमंत कुमार, मन्ना डे यांच्या आवाजाशिवाय सिनेमाचं जग बेइमानी वाटू लागलं होतं. आणि अशातच किशोर कुमार घेऊन आले ‘सबकुछ किशोर कुमार’ असलेला झुमरू हा चित्रपट घेऊन आले. पण भाग्योदय दूर होता. इथलं यश हुलकावणी देणारं होतं...समयची आणि सिनेमाची रिळं सारख्याच गतीनं धावत होती. दरम्यान नवं-जुनं, यश-अपयश यांच्या व्याख्याच जणू बदलत होत्या. त्रिपुराचे राजकुमार राजपाट सोडून संगीताला सर्वस्व मानून निघाले होते. बंगालचा उपसागर आता अरब सागरतीरावर आला होता. सचिन देव बर्मन हे संगीतकारांच्या फळीतले ज्येष्ठ अत्यंत व्यग्र होते. शंकर जयकिशन, ओ. पी. नय्यर आणि खय्याम, मदन मोहन यांच्यापेक्षा वेगळं तरुण संगीत देते होते. .Dharmendra: सदाबहार 'हि मॅन'! भावुक धर्मेंद्रची मारधाड करणारा गरम धरम अशी इमेज कधी बनली ? .त्यांच्या दोन निष्ठावंत साहाय्यकांची गोष्ट मात्र सांगायला हवी. पहिले म्हणजे सुहृद कार. बर्मनदांचे १९४८ सालापासूनचे सहाय्यक. विद्या, पेइंग गेस्ट, प्यासासाठी काम केलेले सुहृद कार. त्यांना १९६१मध्ये एक चित्रपट मिळाला, काँच की गुडिया; तोसुद्धा मिळाला दादा बर्मन व्यग्र होते म्हणून. त्यातलं मुकेश-आशाचं ‘साथ हो तुम और रात जवाँ’ गाणं लोकप्रिय ठरलं. संगीतकार म्हणून फक्त एक चित्रपट खात्यावर जमा झाला. बाकी सुहृद कार प्रेम बंधन, प्यार मोहब्बत, रूप की रानी चोरों का राजा, हाफ टिकट, मर्यादा, कसौटी, उंचे लोग या चित्रपटांचे कथा व पटकथा लेखकही होते. कथा, पटकथा, संवाद, सहाय्यक संगीतकार आणि एका चित्रपटाचे संगीतकार असूनही सुहृद कार हे नाव सिनेसृष्टीच्या गर्दीत कुठेतरी हरवून गेलं.दुसरे सहाय्यक जयदेव. दादा बर्मन यांचे उजवे हात जणू. मूळचे लुधियानाचे, नैरोबीत जन्मलेले जयदेव वर्मा. यांचं जीवन एखाद्या भटक्या मुसाफिरासारखंच; त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं, तर ‘जिंदगी में एक आवारगी है’! पंधराव्या वर्षी सिनेमात चमकण्यासाठी घरातून पळून गेलेल्या जयदेवांना आजही तेहत्तीस सालच्या काला गुलाबमध्ये पाहता येतं. पण नंतर जावकर बंधूंकडे किराणा घराण्याची तालीम, अलमोड्याच्या उदयशंकर यांच्या नृत्य-गायन शाळेत मिळालेलं संगीतांच आणि नृत्याचं शिक्षण, मैहरच्या बाबा अल्लाउद्दीन खाँ यांच्याकडे मिळालेलं सरोद वादनाचं शिक्षण असं दांडगं ज्ञानभांडार पाठीशी. त्यासोबतच उस्ताद अली अकबर खाँ यांच्या नवकेतन फिल्म्सच्या आँधीयाँ चित्रपटाचे सहाय्यक संगीतकार अशीही एक ओळख. जीवनकथेचा पट हा एवढा मोठा असूनही ही कथा खूप उपेक्षेनं, निर्धनतेनं, पण तेवढ्याच साहित्य-संगीतानं ओथंबलेला आहे. त्यांना स्वतंत्रपणे मिळालेले जोरू का भाई आणि अंजलि हे चित्रपट अपयशाचा शिक्का मारून गेले. पण टॅक्सी ड्रायव्हरपासून बर्मनदादांचे सहाय्यक असलेले जयदेव संधीच्या प्रतीक्षेत होते. नवकेतन फिल्म्सचा हम दोनो जयदेवजींना मिळाला. सन १९९५७पासून लता-बर्मनदा यांच्यातले दुरावलेले संबंध आणि ताण याचा आघात जयदेवजींवर झाला होता. मग स्वतः देव आनंद आणि विजय आनंद यांनी लतादीदींना राजी केलं आणि ‘अल्ला तेरो नाम’ आणि ‘प्रभु तेरो नाम’ या दोन सुंदर अजरामर रचना रसिकांना मिळाल्या. जयदेवजींनी मुलाखतीत सांगितलं होतं, की पं. रविशंकर भेटले तेव्हा म्हणाले ‘बाबा अल्लाउद्दीनना गुरुदक्षिणा मिळाली!’ उस्ताद अली अकबर खाँ आणि पं. रविशंकर या थोर शिष्यपरंपरेत एक जयदेवही होते ना! तर ज्येष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास म्हणाले ‘I Wish I Could Compose This Song!’ अशी दिगंत कीर्ती लाभली होती ‘अल्ला तेरो नाम’ या गाण्याला. पुढे मात्र जयदेवजी म्हणतात, नवकेतन फिल्म्सचा एक चित्रपट दादांना आणि मला देण्याचा वादा देव आनंद विसरले..मैहर घराण्याच्या सरोद वादनाची तालीम मिळालेल्या बर्मनदांच्या राजपुत्राला - लाडक्या पंचमदांना १९६१मध्ये एक चित्रपट मिळाला, छोटे नवाब. दादा आणि लतादीदींमधली नाराजी अजूनही होती, तरीही पंचमदांच्या पहिल्यावहिल्या चित्रपटासाठी दीदी सुरेख गाऊन गेल्या, ‘घर आजा घिर आये बदरा साँवरिया...’ बर्मनदा पंचमदांना एकदा म्हणाले होते, ‘अरे तू तर मदन-मोहन, शंकर-जयकिशनसारखं काम करतोस. स्वतःचं वेगळं काहीतरी कर’ आणि अर्थात, खूप प्रतीक्षेनंतर, पंचमदांनी स्वतःला सिद्ध केलं. चित्रपट संगीतानं पुन्हा एक सांधा बदलला.दादा बर्मन यांचा आणखी एक लाडका गायक त्यावेळी अभिनय आणि गायकी या दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून अक्षरशः हेलकावत होत, तो म्हणजे दादामुनी ऊर्फ अशोक कुमार यांचा धाकटा भाऊ किशोर कुमार. अशोक कुमार ‘बॉम्बे टॉकीज’सारख्या संस्थेचा आधार होते. त्यांचा अठरा वर्षांनी लहान असणारा भाऊ किशोर त्यांना मुलासारखाच होता. सैगलचा चाहता असलेल्या या मुलाला गाण्याची ओढ होती. किशोर कुमार हौसेनं रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये येत, कोरसमध्ये गात. दादामुनींना मात्र त्यानं अभिनयात लक्ष द्यावं असं वाटे. अखेर विलक्षण आवाजाची नैसर्गिक देणगी असल्यानं किशोरनं गाणं सोडलं नाहीच! पुढे १९६१मध्ये आलेला मधुबालाबरोबर केलेला झुमरू म्हणजे ‘सबकुछ किशोर कुमार’ असा चित्रपट होता. चांगली बारा गाणी होती त्यात! ‘मै हूँ झुम झुम झुमरू’ ही आयकॉनिक ओळ जरी किशोरना सुचली असली, तरी चित्रपटातली गाणी मजरुह सुलतानपुरींनी लिहिली. आज कुणाला या ओळी आठवल्या तर वाटेल किशोर कुमारना संगीतकार म्हणावं, गायक म्हणावं, की गमत्या अभिनेता?ऐसे मैं चल रहा हूँ, पेड़ों की छाँव मेंजैसे कोई सितारा, बादल के गाँव मेंमेरे दिल, तू सुना, कोई ऐसी दास्तांजिसको सुनकर, मिले चैन मुझे मेरी जाँहे कडवं विशेष भावतं. झुमरूचं यश मर्यादित होतं. किशोर कुमार नावाचा एक गायक, ‘सबकुछ’ करणारा एक हुरहुन्नरी नट अजून आपलं अस्तित्व शोधत होता.सन १९६१मध्ये आलेला, ज्याच्यावर आवर्जून लिहावं असा आणखी एक चित्रपट म्हणजे अप्सरा. चित्रपटाबद्दल लिहिण्याचं एक खास कारण आहे. त्यात अठरा गाणी होती म्हणून नाही, त्यात प्रदीप कुमार-पद्मिनी होते म्हणूनही नाही, किंवा वेशभूषा प्रधान बी.एम. व्यास यांची होती म्हणूनही नाही; तर ते कारण होतं - पं. हुस्नलाल-भगतराम ही पहिली संगीतकार जोडी..Premium|Shama Movie : ‘संपूर्ण रामायण’ ते ‘तीन कन्या’....जालंधरच्या शर्मा कुटुंबानं तीन मोठे संगीतकार दिले. पं. अमरनाथ, पं. हुस्नलाल आणि भगतराम. देव गंधर्व भास्करबुवांच्या परंपरेतल्या पं. दिलीपचंद बेदींची तालीम मिळालेल्या बंधूंचं चित्रपटसृष्टीतलं आगमन मोठं लक्षणीय ठरलं. १९४४मध्ये ‘प्रभात फिल्म कंपनी’चा चाँद हा चित्रपट हुस्नलाल-भगतराम या जोडीला मिळाला. ‘दो दिलों को ये दुनिया जीने भी नही देती’ हे गाणं गाजलं. पण आत्ता या संगीतकार जोडीबद्दल सांगायचं कारण वेगळं आहे. मुंबईतल्या चार बंगला या भागात राहणाऱ्या हुस्नलाल यांचं घर काही संगीत विद्यालयापेक्षा वेगळं नव्हतं. नुकत्याच दिवंगत झालेल्या वयोवृद्ध निर्मला हुस्नलाल आपल्या आठवणीत लिहितात - ‘मोठमोठे शास्त्रीय संगीताचे उस्ताद विचारविमर्श करायला घरी येत आणि नवोदित, नवखे होतकरू गायक वादकही. त्याकाळी युवा असणारे पं. हृदयनाथ मंगेशकर, लता, रफी, किशोरी आमोणकर, संगीतकार शंकर अशा सगळ्यांची ये-जा असे. रफी समोर बसून रियाज करत, तर शंकर रात्री उशिरापर्यंत रियाज करत; कधी तिथेच राहत. शेजारच्या आऊटहाऊसमध्ये राहणारे रोशनही येत.पं. रविशंकर येत...’ स्वतः हुस्नलाल उत्कृष्ट व्हायोलिन वादक होते तर भगतरामजी हार्मोनियम वादक. गायकी ढंग, वादनाचं अंग अशी विद्या दोन्ही हातानं देणारे होते.प्यार की जीत, बडी बहन हे दोन चित्रपट आले आणि खूप गाजले. एका वर्षात जवळपास सात-आठ चित्रपट आले. १९४९मध्ये शंकर जयकिशन बरसातचं संगीत घेऊन आले आणि हुस्नलाल भगतराम अस्तंगत होऊ लागले. नशीब फिरलं. डाव हातचा गेला.अप्सरा हा चित्रपट या कथेची विलापिका ठरला. आज जुन्या संगीताचे प्रेमी, संग्राहक त्यांच्या एकेक गाण्याची आठवण काढतात. ‘लुट गयी उम्मीदों की दुनिया’, ‘छोटासा फसाना है तेरे मेरे प्यार का’,‘ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूँढू कहाँ...’ ही गाणी चांगली असूनहीनामशेष झाली. जलतरंग, बिरहा की रात, अदल-ए-जहाँगीर या चित्रपटांतील गाणी त्याकाळच्या नव्या लोकप्रिय संगीताच्या लाटेत वाहून गेली.सोलापूरच्या मेळ्यामध्ये कृष्ण म्हणून शोभणारी शशिकला जवळकर (शशिकला सहगल) शौकत हुसैन यांच्या झीनत या कव्वालीत शोभली खरी, पण हे क्षेत्रच असं, की अपयशाचा शिक्का बसला की भाव उतरतोच. शशिकला आपल्या आठवणीत सांगतात, ‘इथं लग्न झालेली नायिका एकदम शून्य होते. सोळाव्या वर्षी लग्न केलं आणि कामं मिळेनात. पती ओमप्रकाश सहगल यांनी एका चित्रपटाची निर्मिती केली, तो चित्रपट म्हणजे करोडपती. त्यात माझे नायक होते किशोर कुमार. संगीतकार शंकर जयकिशन. पण नशीब चांगलं नव्हतं. करोडपतीनं आम्ही ‘रोडपती’ झालो. दहा गाणी होती. आशा भोसले यांचं ‘सावन बन गये नैन’ हे गाणं ऐकून खरोखर डोळ्यात पाणी आलं. सिनेमाचा सारीपाट खूप वेगळा खेळ आहे, हेच खरं.’.अनारकलीच्या भूमिकेत शोभलेली मधुबाला पासपोर्ट नावाच्या एका नगण्य सिनेमातही दिसते. भारतीय चित्रपट संगीताचे भीष्म पितामह म्हणून गौरवानं संबोधल्या जाणाऱ्या अनिल विश्वास यांना लकी नंबर नावाचा एक क्षुल्लक चित्रपटही मिळतो. मधुमतीच्या नेत्रदीपक यशानंतरही सलील चौधरी चार दीवारी, सपन सुहानेसारखे चित्रपट करत होते. तरीही छायामध्ये आपल्या शैलीचं सुंदर संगीत देत होते. ‘इतना ना मुझसे तू प्यार बढा’सारखं गाणं मोझार्टच्या सिंफनीशी जोडत होते. सपन सुहानेमध्ये ‘ओ सजना’च्या लतादीदींना ‘नाम मेरा निम्मो मुकाम लुधियाना’सारखं नटखटही गायला लावत होते. मदन मोहन संजोगसारखा सामान्य चित्रपटही मन लावून करीत होते. ‘वो भूली दास्ताँ, लो फिर याद आ गयी’, ‘भूली हुई यादो, मुझे इतना न सताओ’, ‘चला है कहाँ...’सारखी गाणी मदन-मोहनप्रेमी रसिक आजही आळवत असले, तरी त्यांना तेव्हा लोकप्रियता लाभली नव्हती.सिनेमा आणि संगीत असा लपंडाव खेळत होतं. मात्र अशा वेळी लोकप्रियतेची विशिष्ट चौकट असणारे फॅमिली ड्रामा सिनेमे आणि लोकप्रिय गाणी यांचा एक साचा तयार होत होता. त्याचा तुरा राजेंद्र कुमारसारख्या अभिनेत्याच्या टोपीत अलगद खोवला जात होता. फाळणीनंतर घरदार सोडून आलेल्या देखण्या, उंचापुऱ्या पंजाबी तरुणांत त्याचंही एक नाव होतं. जोगन या १९५०च्या चित्रपटातून प्रवेश केलेल्या राजेंद्र कुमारनं या दशकात चांगलंच बस्तान बसवलं. अभिनयावर थेट दिलीप कुमारची छाप. पण चित्रपट मिळाले ते घराना, घूँघट, ससुराल यांसारखे. यशाची माळ गळ्यात पडल्याने राजेंद्र कुमार झाले ज्युबिली कुमार!आस का पंछी, प्यार का सागर, जिंदगी और ख्वाब अशी वाटचाल करता करता मीना कुमारी, वैजंयतीमाला, आशा पारेख तर दाक्षिणात्य बी. सरोजादेवी अशी जोडी जमवता जमवता राजेंद्र कुमार ज्युबिली चित्रपटाचे नायक झाले. १९६१मधल्या रेडिओवरच्या सर्वात जास्त लोकप्रिय गीतमालेत, बिनाका गीतमालामध्ये गाजत होते. ‘तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मेबद्दूर...’ हे गाणं त्याकाळी सगळ्यांच्या ओठी होतं. गीतकार हसरत जयपुरी अशा सुंदर पर्शियन उर्दू शब्दांनी गीत सजवीत असत. त्यांचीच ‘शाह-ए-खूबाँ’, ‘तहलिना’ ही गाणीसुद्धा लोकप्रिय झाली. असं म्हणतात, ‘ये आँखें उफ़ यूँ माँ’ हे गाणं त्यांनी त्यांच्या मुलाचा सुंदर चेहरा आठवून लिहिलं. काहीही असो, राजेंद्र कुमार हे नाव प्रसिद्ध होण्यामध्ये या गाण्यांचाही हात होता. त्याचवेळी बिनाकामध्ये ससुरालमधलं आणखी गाणं गाजत होतं - ‘एक सवाल मैं करूँ, एक सवाल तुम करो’... राजेंद्र कुमार यांचं आस का पंछीमधलं आणखी एक गाणं होतं, ‘दिल मेरा एक आस पंछी...’ बिनाकाच्या पंधरा गीतांत चार शंकर जयकिशनची होती, पहिल्या-दुसऱ्या नंबरावर रफी! राज्य संगीताचं होतं...!लेखिका पुणेस्थित चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.