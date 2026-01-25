Premium|Rakhigarhi Excavation: राखीगढीचा रहस्यभेद; भारताचा इतिहास साडेसात हजार वर्षे मागे!

राकेश मोरे rakesh.more@esakal.comहजारो वर्षांपूर्वी भारतात हडप्पा संस्कृती उदयास आली. नंतर ती काळानुसार लोप पावली; परंतु आजही या संस्कृतीबद्दल जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता आहे. या संस्कृतीची पाळेमुळे इतकी खोलवर गेली आहेत, की आजही अनेक ठिकाणी त्याच्या खाणाखुणा सापडतात. हरयानातील राखीगढीत झालेल्या उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांतून लावलेल्या शोधांमुळे भारताचा आजवर ज्ञात असलेला इतिहास बदलून गेला आहे. त्याचा हा धांडोळा..आजवर सर्वसाधारणपणे असे मानले जात होते, की भारतातील नागरी संस्कृतीचा प्रारंभ हडप्पा आणि मोहेंजोदडो या स्थळांपासून झाला. मात्र पुण्यातील डेक्कन कॉलेजने केलेल्या संशोधनाने या समजुतीला आव्हान दिले. डेक्कन कॉलेजचे माजी कुलगुरू आणि ज्येष्ठ पुरातत्त्वज्ञ डॉ. वसंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ ते २०१७ या कालावधीत हरयानातील हिसार जिल्ह्यातील राखीगढी येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यात आले. सिंधू संस्कृतीतील हे स्थळ आजवर सापडलेल्या नगरांपैकी क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.राखीगढी येथे सापडलेल्या दफनभूमीतील मानवी सांगाड्यांनी संशोधकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. सिंधू संस्कृतीतील विविध ठिकाणी दफनभूमी आढळतात; मात्र राखीगढीतील एक वैशिष्ट्यपूर्ण शोध अभूतपूर्व ठरला. येथे प्रथमच एका स्त्री-पुरुष जोडप्याचे एकत्र दफन सापडले. २०१६मध्ये झालेल्या उत्खननात दिल्लीपासून सुमारे १५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या स्थळावर हे दफन अत्यंत सुस्थितीत आढळून आले. दोन्ही सांगाडे पाठीवर झोपलेल्या अवस्थेत होते आणि त्यांचे हात-पाय पसरलेले होते..Premium|Somnath Swabhiman Parv : हजार वर्षांच्या संघर्षानंतरही अढळ सोमनाथ; स्वाभिमान पर्वातून इतिहासाचे स्मरण.सखोल अभ्यासानंतर असे निष्कर्ष निघाले, की या दफनातील एक सांगाडा पुरुषाचा तर दुसरा स्त्रीचा आहे. दोघांचाही मृत्यू जवळपास एकाच कालखंडात झाला असावा. त्यामुळे त्यांचे एकत्र दफन करण्यात आले असावे. मृत्यूसमयी त्यांचे वय सुमारे २१ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. पुढील संशोधनासाठी हे मानवी अवशेष पुण्यातील डेक्कन कॉलेजमध्ये सुरक्षितपणे हलवण्यात आले.या सांगाड्यांमधून डीएनए मिळवण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. यासाठी कोरियातील तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे. आधुनिक डीएनए तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने एखाद्या प्राचीन मानवाचा चेहरा, त्वचेचा रंग, केसांचा प्रकार, डोळ्यांचा रंग आणि उंची यांचा अंदाज बांधता येतो. कोरियन संशोधकांनी हे तंत्रज्ञान यशस्वीरीत्या विकसित केले असून, नुकतेच या दोन सांगाड्यांमधून डीएनए मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे साडेसात हजार वर्षांपूर्वीच्या हडप्पापूर्व काळातील मानव नेमका कसा दिसत होता आणि त्याचे आजच्या मानवाशी काही साम्य आहे का, याचा शोध घेता येणार आहे..राखीगढीचे एकूण उत्खनन क्षेत्र सुमारे ५०० हेक्टर इतके असून, ते मोहेंजोदडोच्या क्षेत्रफळाच्या जवळपास दुप्पट आहे. याच हरयानातील भिरान्ना या गावात झालेल्या उत्खननातून सिंधू संस्कृतीची सुरुवात इ. स. पू. ६,००० वर्षांपूर्वी झाली असावी, असे महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. हे निष्कर्ष कार्बन-१४ या वैज्ञानिक पद्धतीच्या आधारे काढण्यात आले. सध्या राखीगढी येथेही अशाच प्रकारची तपासणी सुरू असून, जर येथेही तोच कालखंड सिद्ध झाला, तर हडप्पा आणि मोहेंजोदडोच्या आधीची एक प्रगत संस्कृती या भागात अस्तित्वात होती, हे निश्चित होईल..Premium|Indian Arms and Armour : भारतीय शस्त्रे, शस्त्रांचा भारत!.हरयानामध्येच उत्खनन करण्यामागे ठोस शास्त्रीय कारणे आहेत. वैदिक काळातील ऋग्वेदामध्ये सरस्वती नदीचा उल्लेख आढळतो. अनेक अभ्यासकांच्या मते ही सरस्वती म्हणजेच आजची घग्गर-हाकरा नदी. भारतात तिला घग्गर तर पाकिस्तानात हाकरा असे नाव आहे. ‘इस्रो’ या संस्थेने केलेल्या उपग्रह छायाचित्रणात ऋग्वेदात वर्णन केलेल्या सरस्वती नदीचा प्रवाह आणि घग्गर-हाकरा नदीचा प्राचीन प्रवाह यामध्ये साम्य आढळून आले. त्यामुळे या नदीकाठी प्राचीन नागरी वसाहती असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या परिसरात उत्खनन करण्यात आले.या सर्व संशोधनासाठी अजून अधिक व्यापक आणि सखोल अभ्यासाची आवश्यकता आहे. अशा महत्त्वपूर्ण शोधांची माहिती केवळ संशोधनापुरती मर्यादित न राहता, ती विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात आणि पाठ्यपुस्तकांत समाविष्ट केली गेली पाहिजे. या नव्या संशोधनामुळे हडप्पा संस्कृतीच्या अभ्यासाला नवी दिशा मिळणार असून, भारताच्या प्राचीन इतिहासाकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक व्यापक, वैज्ञानिक आणि समृद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.