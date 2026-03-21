Premium|Khangchendzonga National Park UNESCO Mixed Site : ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान: जैवविविधतेचा खजिना

वरूण परबग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संवर्धन क्षेत्रजवळचे शहर : कुलूजवळचे विमानतळ : कुलू-मनाली विमानतळ, भुंतार जवळचे रेल्वेस्थानक : चंडीगढ जंक्शन केव्हा जाल? : मे ते ऑक्टोबर वारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : हिमाचल प्रदेश राज्यातील हिमालयीन पर्वतरांगांच्या पश्चिम भागात वसलेले हे राष्ट्रीय उद्यान बर्फाच्छादित शिखरे, अल्पाईन कुरणे आणि नद्यांच्या काठी असलेल्या जंगलांनी नटलेले आहे. ९०,५४० हेक्टर क्षेत्रफळात पसरलेल्या या प्रदेशात अनेक हिमनद्या आणि बर्फ वितळून तयार होणारे पाण्याचे स्रोत आहेत. येथून जीवा नाल, सैंज, तीर्थन आणि पार्वती या नद्यांचा उगम होतो. त्या नद्या पुढे बियास आणि सिंधू नदीला जाऊन मिळतात. हे क्षेत्र जगातील दोन प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रांच्या (Palearctic आणि Indomalayan Realms) संगमावर वसलेले आहे. त्यामुळे दोन्ही क्षेत्रांतील विशेष घटक इथे पाहायला मिळतात. येथे ८०५ व्हॅस्क्युलर वनस्पतींच्या प्रजाती, १९२ लायकेन (दगडफूल), १२ लिव्हरवॉर्ट्स आणि २५ शेवाळाच्या प्रजाती आढळतात. येथील ५८ टक्के सपुष्प वनस्पती केवळ पश्चिम हिमालयातच आढळतात. येथे ३१ सस्तन प्राणी, २०९ पक्षी, ९ उभयचर, १२ सरपटणारे प्राणी आणि १२५ कीटकांच्या प्रजातींचे संरक्षण केले जाते. यामध्ये जागतिक स्तरावर दुर्मीळ समजल्या जाणाऱ्या चार सस्तन प्राण्यांच्या आणि तीन पक्ष्यांच्या प्रजातींचा समावेश आहे. विशेषतः वेस्टर्न ट्रॅगोपान हा दुर्मीळ पक्षी आणि कस्तुरी मृग यांच्या संवर्धनासाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इथे मोठ्या प्रमाणात इको टुरिझम आणि पर्वतारोहण होते. रानी की वावजवळचे शहर : अहमदाबाद जवळचे विमानतळ : सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अहमदाबाद जवळचे रेल्वेस्थानक : पाटन केव्हा जाल? : डिसेंबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : सरस्वती नदीच्या काठी वसलेली, गुजरातमधील ही बारव (पायऱ्या असलेली विहीर) अकराव्या शतकात एका राजाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बांधली गेली होती. गुर्जर स्थापत्यशैली तिच्या सर्वोच्च शिखरावर असताना ह्या विहिरीची निर्मिती झाली. पाण्याचे पावित्र्य अधोरेखित करण्यासाठी या विहिरीची रचना उलट्या मंदिरासारखी करण्यात आली आहे. ही विहीर सात स्तरांच्या पायऱ्यांमध्ये विभागलेली असून इथे उच्च कलात्मक दर्जाच्या शिल्पाकृती आणि नक्षीकाम आहे. इथे भगवान विष्णूंच्या दशावताराची शिल्पे कोरली आहेत. तसेच विहिरीच्या अगदी तळाशी असलेले शेषशायी विष्णू शिल्प विहिरीला पौराणिक क्षीरसागराचे प्रतीक करते. याशिवाय सोळा श्रृंगार करणाऱ्या अप्सरा, नागकन्या आणि योगिनींची शिल्पेदेखील इथे आहेत. त्यांच्या हातातील आरसा, पायातील पैंजण आणि केसांचे रेखीव शिल्पांकन इथल्या कारागिरांचे कौशल्य दर्शविते. ८०० वर्षांपूर्वी बांधलेली ही सात मजली वास्तू आजही भक्कम उभी असण्याला विविध कारणे आहेत. भूकंपाचे धक्के सोसता यावेत म्हणून इथले दगड एकमेकांमध्ये विशेष तंत्राद्वारे गुंफले आहेत. तेराव्या शतकात सरस्वती नदीला आलेल्या पुरात ही विहीर गाळाने पूर्णपणे भरली आणि जमिनीखाली गेली. हा गाळ उपसण्यापूर्वी सुमारे ७०० वर्षे ही वास्तू जमिनीत गाडलेली होती. त्यामुळे बाहेरील हवामान, आक्रमणे आणि मोठ्या भूकंपांपासून तिचे संरक्षण झाले. १९८०च्या दशकात भारतीय पुरातत्त्व विभागाने गाळ काढून विहीर जगासमोर आणली. बारव ह्या अनोख्या स्थानिक स्थापत्यप्रकाराचे दर्शन ह्या वास्तूद्वारे होते. ल कॉर्बुझिएरचेवास्तुकला शिल्पजवळचे शहर : चंडीगढजवळचे विमानतळ : शहीद भगत सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, चंडीगढजवळचे रेल्वेस्थानक : चंडीगढ जंक्शनकेव्हा जाल? : ऑक्टोबर ते मार्चवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : प्रख्यात युरोपीय वास्तुविशारद ल कॉर्बुझिएर यांच्या कार्यातून निवडलेली सात देशांमधील १७ स्थळे आहेत. यांपैकी भारतातील चंडीगढमधील कॅपिटल कॉम्प्लेक्स हे एक आहे. ल कॉर्बुझिएर यांनी शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि निवासी व कार्यालयीन विभाग यांचा परस्परपूरक संबंध प्रस्थापित करणारी नवी आधुनिक वास्तुशैली विकसित केली. वास्तुकलेत क्रांती घडवणाऱ्या प्युरिझम, ब्रुटलिझम आणि शिल्पात्मक वास्तुकला या तीन प्रमुख प्रवाहांना कॉर्बुझिएर यांच्या संकल्पनांमधून जन्म मिळाला. पंडित नेहरूंच्या आदेशानुसार १९५०मध्ये चंडीगढ शहराच्या निर्मितीचे कार्यल कॉर्बुझिएर यांच्याकडे देण्यात आले. या नगरचना प्रकल्पाद्वारे त्यांनी सलोह काँक्रीट वापरून एकापेक्षा एक अशा सरस कलात्मक वास्तूंची निर्मिती केली. चंडीगढच्या रूपाने आधुनिक नगररचनेचा एक आदर्श त्यांनी जगासमोर ठेवला. तेथील सचिवालय, हायकोर्ट आणि सभागृह या प्रमुख वास्तू, भारतीय हवामानात तापमान नियंत्रण कसे साधता येईल, हे प्रभावीरित्या दाखवून देतात. येथे नैसर्गिक वातानुकूलन आणि पावसाच्या पाणी साठवणुकीसाठी सनस्क्रीन आणि रिफ्लेक्टिंग पूल्स या आविष्कारांचा कल्पक वापर केला आहे. मॉड्युलर प्रणालीचा वापर करून मानवी प्रमाणानुसार तयार केलेली येथील सार्वजनिक ठिकाणे आणि हाताच्या पंजाचे भव्य स्मारक आजही उठावदार दिसतात.कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यानजवळचे शहर : गंगटोकजवळचे विमानतळ : बागडोगरा विमानतळजवळचे रेल्वेस्थानक : न्यू जलपाईगुडीकेव्हा जाल? : जून ते ऑक्टोबरवारसास्थळाची वैशिष्ट्ये : सिक्कीम राज्यात हिमालयाच्या मध्यभागी वसलेले कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हे जगातील सर्वाधिक उंचीवर असणाऱ्या संवर्धन क्षेत्रांपैकी एक आहे. मैदाने, दऱ्या, सरोवरे, हिमनद्या आणि प्राचीन जंगलांनी वेढलेला निसर्गरम्य बर्फाच्छादित पर्वतप्रदेश आहे. हे उद्यान सिक्कीम राज्याचा २५ टक्के भाग व्यापते. या भागात जगातील तिसरे सर्वोच्च शिखर माउंट कांचनजंगा आहे. १,७८,४०० हेक्टर क्षेत्रफळात पसरलेले हे उद्यान सात किलोमीटरहून अधिक (१,२२० मीटर ते ८,५८६ मीटर) उंचीच्या शिखरांचे केंद्र आहे. येथे २६ किलोमीटर लांब असलेल्या 'झेमू' हिमनदीसह अनेक तलाव आणि हिमनद्या आहेत. इथे उप-उष्णकटिबंधीय ते अल्पाईन अशा सर्व प्रकारच्या परिसंस्थांचे दर्शन घडते. हे उद्यान भारतातील जैवविविधतेच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्थळांपैकी एक आहे. भारतातील पक्ष्यांच्या विविधतेपैकी निम्मी विविधता येथे आढळते. वन्य वृक्ष, ऑर्किड्सच्या विविध प्रजाती येथे आढळतात. येथे मांजर कुळातील सहा प्रजाती (बिबट्या, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमबिबट्या, जंगली मांजर, गोल्डन कॅट, लेपर्ड कॅट) आढळल्या आहेत. हिमबिबट्या, लाल पांडा, कस्तुरी मृग, निळी मेंढी यांसारखे प्राणी प्रजातींचे येथे संवर्धन केले आहेत. विविध संस्कृतींची परंपरा जपणारे हे क्षेत्र बौद्धधर्मीयांसाठी 'बियुल' म्हणजेच एक पवित्र भूमी आहे, तर लेपचा समुदायासाठी ती 'मायेल ल्यांग' भूमी आहे. लेपचा आणि भुतिया समुदायाद्वारे येथे आजही नियमितपणे 'ने-सोल' आणि 'पांग ल्हाबसोल' यांसारखे विधी केले जातात. सहा हजार मीटरहून अधिक उंचीची २० शिखरे, १८ हिमनद्या आणि ७३ तलावांमुळे हे ठिकाण पर्वतरोहणाचे केंद्र समजले जाते. 