Premium|Marathi Poetry Appreciation : कवितेकडे पहिलं पाऊल; संतकाव्यापासून ढसाळांपर्यंत मराठी कवितेशी मैत्री करण्याचा मार्ग

शंतनु वेल्हाळमराठी कविता ही केवळ शब्दांची रचना नाही, तर ती आपल्या सांस्कृतिक स्मृतीचा, भावविश्वाचा आणि संघर्षांचा दस्तावेज आहे. कवितेकडे पहिलं पाऊल टाकताना भीती वाटू शकते, पण ती भीती लवकरच आपुलकीत बदलते. कविता निवडताना 'योग्य' किंवा 'अयोग्य' असा निकष नसतो. जी कविता तुमच्याशी बोलते, तुम्हाला काही क्षण थांबवते, विचार करायला लावते तीच तुमच्यासाठी योग्य! 'वेडात मराठे वीर दौडले सात...' कुसुमाग्रजांची ही ओळ आपण कित्येकदा ऐकलेली असते. कधी शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात, कधी एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात, तर कधी एखाद्या भाषणात. पण या ओळीचा केवळ उच्चार आणि तिचा अनुभव यात मोठा फरक आहे. कविता फक्त वाचायची नसते, ती जगायची असते. आणि नेमकं इथंच अनेकजण अडखळतात. 'कुठून सुरू करावं?', 'कोणत्या कवीला वाचावं?', 'कविता समजत नाहीत!' अशा प्रश्नवजा समस्या आपण वारंवार ऐकत असतो.मराठी कवितेचा पट फार व्यापक आहे. भक्ती, निसर्ग, प्रेम, क्रांती, अस्तित्व, शहर, गाव, स्त्री-अनुभव, दलित अस्मिता, आधुनिक मनाची घुसमट असे असंख्य रंग तिच्यात मिसळलेले आहेत. या विविधतेमुळेच नव्या वाचकाचा गोंधळ उडू शकतो. परंतु हा गोंधळ हीच एक सुरुवात असू शकते, कारण शोध घेण्याची ऊर्मी इथंच जन्माला येते.कविता गद्यापेक्षा वेगळी असते. कथेत किंवा कादंबरीत कथानक आपल्याला हात धरून पुढे नेतं. कवितेत मात्र शब्दांच्या आड दडलेली शांतता वाचावी लागते. म्हणूनच कविता वाचताना घाई करणं उपयोगाचं नसतं. एखादी कविता दोन-तीन वेळा वाचावी लागते; कधी मोठ्यानं उच्चारून, कधी शांतपणे. कवितेतली प्रतिमा, रूपक, लय आणि विरामचिन्हंदेखील अर्थ घडवतात. एखाद्या ठिकाणी आलेला अल्पविराम किंवा पूर्णविरामही भावनेचा उतार-चढाव दाखवतो. नव्या वाचकानं प्रथम स्वतःच्या मनःस्थितीला ओळखणं आवश्यक आहे. आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या भावना भिडतात? काय आवडतं? निसर्ग? प्रेम? समाजप्रश्न? अस्तित्वाचे प्रश्न? यावरून निवड सोपी होते. .मराठी कवितेची मुळं संत साहित्यात रुजलेली आहेत. संत तुकारामांची अभंगवाणी आजही सामान्य माणसाला सहज भिडते. त्यांच्या तुकाराम गाथेतील अभंग वाचताना जीवनातील साधेपणा, वेदना आणि आत्मचिंतन एकत्र अनुभवायला मिळते. तुकारामांची भाषा साधी आहे, पण तिच्या साधेपणात एक गूढ गाभा दडलेला आहे. तसंच संत ज्ञानेश्वरांच्या भावार्थदीपिकामध्ये तत्त्वज्ञान आहे, पण त्यातली काव्यात्मकता मनाला हळूवार स्पर्श करते. नव्या वाचकानं या संतकाव्याकडे केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता मानवी अनुभवांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर त्यातला आशय जास्त सुलभ वाटतो. संतवाङ्मय म्हणजे केवळ अध्यात्म नव्हे, तर तो मानवी मनाच्या प्रवासाचा काव्यमय दस्तावेज आहे.भक्तिकाव्यानंतर मराठी कवितेनं अनेक वळणं घेतली. स्वातंत्र्य, राष्ट्रप्रेम, सामाजिक भान या विषयांमुळे कविता अधिक थेट झाली. कुसुमाग्रज यांचा विशाखा हा काव्यसंग्रह वाचताना शब्दांची भव्यता आणि भावनांची उंची अनुभवता येते. त्यांच्या कवितेत आवाहन आहे आणि एक प्रकारची नाट्यमयता आहे, जी नव्या वाचकाला आकर्षित करते. तसंच बा.भ. बोरकर यांच्या कवितेत निसर्ग आणि प्रेमाची कोमलता आहे. ‘रात्र झाली की...’सारख्या कवितांमध्ये लयीची जादू जाणवते. ज्यांना शब्दांची मधुरता अनुभवायची आहे, त्यांनी बोरकरांच्या कवितांकडे वळावं. त्यांच्या कवितेत समुद्राच्या लाटांसारखी एक लय आहे - शांत, सुसंवादी आणि मनाला स्पर्श करणारी.मराठी कवितेतलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे मंगेश पाडगांवकर. जिप्सी किंवा शब्द यांसारख्या संग्रहांमध्ये त्यांनी प्रेम, विरह आणि शहरी मनाची नाजूक भावस्थिती सहज शब्दांत मांडली आहे. त्यांची भाषा साधी आहे म्हणून नव्या वाचकाला ती जवळची वाटते. पण जर तुम्हाला अधिक गहन, विचारप्रधान कविता वाचायची असेल, तर विं.दा. करंदीकर यांचे अस्तित्व किंवा मृद्गंध यांसारखे काव्यसंग्रह हातात घ्यावेत. विंदांची कविता पहिल्या वाचनात कदाचित अवघड वाटेल, पण त्यातली प्रतिमा आणि तत्त्वचिंतन हळूहळू उलगडत जातं. ही कविता वाचताना संयम हवा, कारण ती आपल्याला अंतर्मुख करते..मराठी कवितेचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिचं सामाजिक भान. नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपिठानं मराठी कवितेला नवं परिमाण दिलं. त्यांच्या कवितेत शहरातले अंधारे कोपरे, उपेक्षितांचं जीवन आणि कडवट वास्तव आहे. ही कविता वाचताना अस्वस्थता येते, पण तीच अस्वस्थता आपल्याला प्रश्न विचारायला भाग पाडते. स्त्री-अनुभवाच्या दृष्टीनं शांता शेळके यांची कविता कोमल आणि विचारशील आहे. त्यांच्या गीतांमध्ये स्त्री-मनाची सूक्ष्म हालचाल टिपलेली दिसते. तसंच इंदिरा संत यांच्या कवितेतही अंतर्मुखता आणि निसर्गाशी असलेली एकरूपता जाणवते. स्त्री-कवितेनं मराठी साहित्याला भावविश्वाची नवी समृद्धी दिली आहे.कविता काळाशी संवाद साधत असते. एखादी कविता ज्या काळात लिहिली गेली, त्या काळातली सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थिती जाणून घेतल्यास तिचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातली कविता वाचताना त्यातला आवेश आणि उत्कटता समजण्यासाठी त्या काळाचा इतिहास डोळ्यासमोर असणं आवश्यक असतं. तसंच, शहरीकरणानंतरची कविता वाचताना बदलत्या जीवनशैलीचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून कविता वाचणं म्हणजे केवळ शब्द वाचणं नव्हे, तर त्या शब्दांमागचा काळ, अनुभव आणि विचार जाणून घेणं होय!निवड कशी करावी?लहान संग्रहांपासून सुरुवात करा. जाडजूड ग्रंथाऐवजी निवडक कवितांचा संग्रह हातात घ्या.एकाच कवीवर काही दिवस थांबा. त्याची भाषा, लय, विचारपद्धती समजून घेण्यासाठी वेळ द्या.कविता मोठ्यानं वाचा. मराठी कवितेची लय कानांनी ऐकली की अर्थ अधिक स्पष्ट होतो.आपल्या प्रतिक्रिया लिहून ठेवा. एखादी ओळ का आवडली, कोणती प्रतिमा भिडली हे लिहिल्यास कविता ‘आपली’ होते.तुलनात्मक वाचन करा. उदाहरणार्थ, प्रेमकवितेसाठी पाडगावकर आणि बोरकर यांची तुलना करून पाहा. सामाजिक भानासाठी कुसुमाग्रज आणि ढसाळ यांचं एकत्र वाचन करा.वाचनसमूहात सहभागी व्हा, कारण चर्चेतून अनेक अर्थ उलगडतात..कविता ‘समजणं’ की ‘अनुभवणं’?अनेकांना वाटतं की कविता समजली नाही म्हणजे ती अपयशी. पण प्रत्येक कवितेचा अर्थ शब्दशः उलगडणं गरजेचं नसतं. काही कविता फक्त भावना देतात, काही विचार देतात, तर काही प्रश्न देतात. एखाद्या चित्रासारखी कविता समोर उभी राहते आणि आपण तिच्याकडे पाहत राहतो. त्याचा अर्थ लावणं हा एकच मार्ग नसतो. कविता वाचताना आपली जीवनानुभूती महत्त्वाची ठरते. वय, अनुभव, काळ यानुसार त्याच कवितेचा अर्थ बदलू शकतो. म्हणूनच कवितेकडे एक अंतिम अर्थ शोधण्याच्या घाईनं न जाता, तिला वेळ द्या.आज सोशल मीडियावर अनेक कविता फिरताना दिसतात.काही चांगल्या असतात, तर काही फक्त भावनिक उद्रेक.म्हणून मूळ कवींच्या अधिकृत संग्रहांकडे वळणं आवश्यकअसतं. वाचनालयं, पुस्तक प्रदर्शनं, साहित्य संमेलनं अशाठिकाणी फिरल्यास कविता निवडणं सोपं जातं. तसंच, एखाद्या कवीच्या कवितेवर आधारित चर्चा, व्याख्यानं किंवा वाचनसत्रांना उपस्थित राहणं उपयोगी ठरतं. कविता ही सामूहिक अनुभवाचीही गोष्ट आहे, तेव्हा दुसऱ्याच्या वाचनातूनही आपल्याला नवे अर्थ सापडतात.कविता ही मनाला घडवणारी प्रक्रिया आहे. ती संयम शिकवते, शब्दांची ताकद दाखवते आणि अंतर्मुखतेची सवय लावते. आपण नियमितपणे कविता वाचतो, तेव्हा आपलं भाषिक भान समृद्ध होतं. शब्दांच्या सूक्ष्म छटा ओळखण्याची दृष्टी तयार होते.मराठी कविता ही केवळ शब्दांची रचना नाही, तर ती आपल्या सांस्कृतिक स्मृतीचा, भावविश्वाचा आणि संघर्षांचा दस्तावेज आहे. तिच्याकडे पहिलं पाऊल टाकताना भीती वाटू शकते, पण ती भीती लवकरच आपुलकीत बदलते. कविता निवडताना ‘योग्य’ किंवा ‘अयोग्य’ असा निकष नसतो. जी कविता तुमच्याशी बोलते, तुम्हाला काही क्षण थांबवते, विचार करायला लावते तीच तुमच्यासाठी योग्य.एकदा का आपण कवितेशी मैत्री केली, की शब्दांच्या पलीकडचं जग उलगडू लागतं. मग ‘वेडात मराठे...’ ही ओळ केवळ ऐकू येत नाही, तर ती आपल्या रक्तात धावू लागते! आणि तेव्हाच कविता आपली होते; केवळ वाचलेली नव्हे, तर जगलेली...शंतनु वेल्हाळ पुणेस्थित लेखक, कवी व कलाकार आहेत. 