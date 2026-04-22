Premium|Recipe of Love Book : परिपूर्णतेचा नाही, प्रामाणिक प्रेमअनुभवाचा प्रवास; लेखिका नव्हे तर ‘स्क्राइब’ म्हणून घडलेलं पुस्तक

स्नेहल आर. सिंगRecipe of Love हे परिपूर्णतेचा दावा करणारं पुस्तक नाही. ते प्रामाणिकतेचा अनुभव देणारं पुस्तक आहे. या संपूर्ण प्रवासातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, हे पुस्तक माझं नाही; मी या पुस्तकाची लेखिका नाही, तर एक माध्यम आहे. एक 'स्क्राइब'. एक अशी व्यक्ती, जिच्यामार्फत हा संदेश पुढं आला. म्हणूनच या पुस्तकाचं खरं स्वरूप आहे 'Not mine, but ours.' हे पुस्तक त्या प्रत्येक व्यक्तीचं आहे, ज्याला या शब्दांमध्ये कुठेतरी स्वतःचं प्रतिबिंब दिसतं. ज्याला हे वाचताना केवळ माहिती नाही, तर अनुभव मिळतो.कधीकधी काही गोष्टी आपण करत नाही, तर त्या आपल्याकडून घडतात. Recipe of Love हा माझ्यासाठी तसाच एक अनुभव होता. हे पुस्तक मी लिहिलं, असं म्हणणं पूर्णपणे खरं ठरणार नाही. कारण या पुस्तकाच्या निर्मितीमध्ये 'मी' हा केंद्रबिंदू नसून, मी फक्त एक माध्यम होते. या प्रवासाची सुरूवात एका साध्या रायटर्स क्लबच्या भेटीत झाली. त्या दिवशी काही विशेष घडेल, असं अपेक्षितच नव्हतं. आम्ही नेहमीप्रमाणं लिहायला बसलो होतो. त्या संध्याकाळी वातावरणात एक वेगळीच शांतता होती. एक स्थिरता, जिथे शब्द येण्याआधीच काहीतरी वेगळं जाणवत होतं. मी काही क्षण डोळे मिटले आणि त्या क्षणापासून अनुभव बदलला..Premium|Pune book lovers story : पुण्यातील वाचनवेडा प्रवास; आठ मिनिटांत 'गरमागरम' पुस्तकं, रद्दीपासून सोळंकी बुकसेलर्सपर्यंतची जादुई भेट.माझ्यात एक ऊबदार आणि स्पष्ट ऊर्जा जागी झाली. ती बाहेरून आलेली नव्हती. ती माझ्याच आत होती, पण त्या दिवशी ती पहिल्यांदाच इतक्या स्पष्टपणे जाणवली. त्या अनुभवासोबत एक विचार नाही, तर एक ठाम जाण आली 'Love is the most powerful magic of all. And you must write it down.' त्या क्षणानंतर लेखन हा प्रयत्न राहिला नाही. तो एक प्रवाह झाला. मी विचार करत नव्हते, मी रचना करत नव्हते, मी फक्त शब्दांना येऊ देत होते. आणि ते शब्द सहजपणे, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय, कागदावर उतरू लागले. पुढच्या दहा दिवसांत हे संपूर्ण पुस्तक पूर्ण झालं. ना आधी ठरवलेला आराखडा, ना नंतर केलेली सुधारणा. या सगळ्या प्रक्रियेत एक गोष्ट सतत स्पष्ट होत गेली, ती म्हणजे हे पुस्तक वेगळं आहे.ते फक्त त्याच्या जन्मामुळेच नाही, तर त्याच्या स्वरूपामुळे. 'Recipe of Love' हे नाव केवळ रूपक नाही. हे पुस्तक अक्षरशः रेसिपी फॉरमॅटमध्ये लिहिलं गेलं आहे. माझ्यासाठी कुकींग केवळ दैनंदिन कृती कधीच नव्हती. एक काळ असा होता, जेव्हा स्वयंपाक करणं म्हणजे माझ्यासाठी मेडिटेशन होतं. प्रत्येक घटक, प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक सुगंध हे सगळं मला एका शांत, एकाग्र अवस्थेत घेऊन जात होतं. आणि कदाचित म्हणूनच, जेव्हा या पुस्तकाची निर्मिती होत होती, तेव्हा त्याने आपोआपच 'रेसिपी'चा आकार घेतला. कारण रेसिपी गुंतागुंतीची नसते, ती स्पष्ट असते. ती सांगते काय घ्यायचं, किती घ्यायचं आणि कसं करायचं..हे पुस्तकही तसंच आहे. हे केवळ 'ग्रॅटिट्यूड ठेवा', 'प्रेम अनुभवा' असं सांगत नाही. हे त्या प्रत्येक गोष्टीला सोप्या टप्प्यांमध्ये विभागतं. ग्रॅटिट्यूड म्हणजे नेमकं काय? प्रार्थना कशी करावी? प्रेमाचा अनुभव कसा जगायचा?या सगळ्याची उत्तरं या पुस्तकात आहे. पण तत्त्वज्ञानाच्या भाषेत अजिबातच नाही, तर दैनंदिन जीवनात वापरता येईल अशा साध्या आणि स्पष्ट पद्धतीत. एखादी डिश आपण रेसिपी पाहून सहज करतो, तसंच हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्या आतलं जग समजून घ्यायला आणि अनुभवायला मदत करतं. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तो म्हणजे या पुस्तकाचं संपादन करायचं नाही. कारण हा मजकूर माझ्याकडून निर्माण झालेला नव्हता. तो माझ्यामधून प्रवाहित झाला होता..त्या शब्दांमध्ये एक विशिष्ट ऊर्जा होती जी तशीच राहणं गरजेचं होतं. आजच्या काळात संपादन हे गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक मानलं जातं. पण या पुस्तकाचं संपादन करणं म्हणजे त्या प्रवाहात हस्तक्षेप करणं असं मला वाटलं. Recipe of Love हे परिपूर्णतेचा दावा करणारं पुस्तक नाही. ते प्रामाणिकतेचा अनुभव देणारं पुस्तक आहे. या संपूर्ण प्रवासातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, हे पुस्तक माझं नाही; मी या पुस्तकाची लेखिका नाही, तर एक माध्यम आहे. एक 'स्क्राइब'. एक अशी व्यक्ती, जिच्यामार्फत हा संदेश पुढं आला. म्हणूनच या पुस्तकाचं खरं स्वरूप आहे 'Not mine, but ours.' हे पुस्तक त्या प्रत्येक व्यक्तीचं आहे, ज्याला या शब्दांमध्ये कुठेतरी स्वतःचं प्रतिबिंब दिसतं. ज्याला हे वाचताना केवळ माहिती नाही, तर अनुभव मिळतो.शेवटी वाचकांसाठी एक साधा पण गहन संदेश, प्रेम तुमच्यामध्येच आहे, तुमच्यामध्ये जादू आहे आणि तुम्ही आधीपासूनच परिपूर्ण आहात. जसं एखाद्या रेसिपीमध्ये सगळे घटक आधीपासूनच असतात, फक्त त्यांना योग्य पद्धतीने एकत्र आणायचं असतं. तसंच आपल्या आयुष्याचंही आहे. जर या शब्दांनी तुमच्या मनामध्ये काही हालचाल झाली असेल, तर ते माझ्यामुळं नाही. तो संवाद प्रेमाचा आहे जो थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे.(स्नेहल आर. सिंग सकाळ माध्यम समूहामध्ये एआय विभागाच्या पुणेस्थित चीफ मॅनेजर आहेत.).