Premium|Depression causes and symptoms : आळस की नैराश्य? थकवा, उदासी, एकटेपणा ओळखा; डिप्रेशनची प्राथमिक लक्षणे आणि तज्ज्ञांनी सुचवलेली सोपी स्व-मदत तंत्रे

गौरी भंडारीकधीकधी आपल्याला सतत थकवा जाणवतो, पूर्वी आवडीने केलेल्या गोष्टींमधला रस अचानक निघून जातो. कोणत्याही कारणाशिवाय एकटे राहावेसे वाटते. आपण याला फक्त आळस किंवा एखादी आयुष्यातली फेज समजून दुर्लक्ष करतो, पण प्रत्यक्षात हे नैराश्याचे संकेत असू शकतात. आपल्या विचारांवर आणि वागण्यावर याचा कसा परिणाम होतो, हे वेळीच ओळखणे गरजेचे आहे. नैराश्य म्हणजे नक्की काय, त्याची कारणे कोणती आणि अगदी साध्या उपायांनी किंवा योग्य मदतीने यातून कसे बाहेर पडता येते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ‘अक्षय आठ तास झोपल्यानंतरही थकलेला असतो, त्याला कोणाशीच बोलावेसे वाटत नाही.’ ‘रिया चित्रकलेत खूप हुशार होती आणि ती नियमितपणे चित्रे काढायची, पण गेल्या अनेक दिवसांपासून तिने तिच्या चित्रकलेच्या वहीला स्पर्शही केलेला नाही. तिला वाटते, की ती सध्या फक्त आळशी झाली आहे.’ ‘तनया तिच्या कामाच्या ठिकाणी नेहमी अनुपस्थित असते आणि जेव्हा ती कामावर असते, तेव्हा ती कोणाशी फारसे बोलत नाही. एकटीच आपल्या कामात गर्क असते.’... ही उदाहरणे नैराश्याची आहेत. .पहिल्या उदाहरणात थकव्याबद्दल, दुसऱ्यात आवडीनिवडी कमी होण्याबद्दल आणि तिसऱ्या उदाहरणात एकाकीपणाबद्दल सांगितले आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये नैराश्य म्हणजेच डिप्रेशन ही समान गोष्ट आहे. नैराश्य ही एक नकारात्मक भावनिक स्थिती आहे, या स्थितीमध्ये दुःखापासून ते अत्यंत निराशा आणि हताशापर्यंतच्या भावनांचा समावेश होतो, या भावना दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण करतात. आपण काय अनुभवतो, काय विचार करतो, कसे वागतो आणि जगाकडे कसे पाहतो या सगळ्यावर याचा नकारात्मक परिणाम होतो.भारतातील ‘नॅशनल मेंटल हेल्थ सर्व्हे २०१५-१६’नुसार, सुमारे १५ टक्के भारतीय प्रौढांना मानसिक आरोग्याच्या समस्यांसाठी उपचारांची गरज आहे. आणि दर २० भारतीयांपैकी एकजण नैराश्याने ग्रस्त आहे. जागतिक स्तरावर अपंगत्वासाठी कारणीभूत ठरणारा नैराश्य हा सर्वात मोठा घटक मानला जातो..नैराश्याची लक्षणेअनेक लोकांना नैराश्याने घेरलेले असते, पण त्यांना ते ओळखता येत नाही. दैनंदिन जीवनात नैराश्य कसे दिसून येते ते पाहू या.भावनिक लक्षणेकोणत्याही कारणाशिवाय रिकामपण येते किंवा उदास, दुःखी वाटते.चांगल्या गोष्टी होणार नाहीत अशी हताशपणाची भावना निर्माण होते.ज्या गोष्टींमध्ये पूर्वी आनंद मिळायचा, त्यातील रस निघून जातो.साध्या गोष्टींवरूनही नेहमीपेक्षा जास्त चिडचिड होते..विचारांची स्थितीमेसेजेस वाचणे किंवा काहीतरी बघणे यांसारख्या अगदी साध्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते.विचार पूर्वीपेक्षा थोडे मंद झाल्यासारखे वाटतात, त्यामुळे स्पष्टपणे विचार करणे किंवा पटकन प्रतिसाद देणे कठीण होते.काय खावे किंवा कोणते कपडे घालावेत यांसारखे छोटे निर्णय घेणेदेखील कठीण जाते.साध्या साध्या गोष्टी विसरायला लागतात किंवा आत्ता तुम्ही काय करत होता याचा विसर पडतो.तुम्हाला वाटते की तुम्ही चांगली व्यक्ती नाही किंवा तुम्ही लोकांना निराश केले आहे.तुमची चूक नसतानाही तुम्हाला सतत अपराधी वाटते.कधीकधी हे विचार इतके जड होतात, की व्यक्तीला जगण्याची इच्छा राहत नाही. मरणाचे विचार येऊ लागतात..शारीरिक लक्षणेविश्रांती घेऊनही सततथकवा जाणवतो.सकाळी अंथरुणातून उठणे किंवा दिवसाची सुरुवात करणे हे एखाद्या संघर्षासारखे वाटते.तुम्ही खूप जास्त झोपता किंवा तुम्हाला अजिबातच झोप लागत नाही. झोपण्यासाठी त्रास होतो.जेवावेसे वाटत नाही किंवा नेहमीपेक्षा, गरजेपेक्षा जास्त जेवण केले जाते.कोणतेही प्रयत्न न करता वजन कमी-जास्त होते.तुमची हालचाल किंवा बोलणे मंदावते, ते इतरांच्या लक्षात येऊ शकते.नैराश्याची कारणेनैराश्य सहसा एखाद्याच कारणामुळे येत नाही, अनेक घटक त्याला कारणीभूत असू शकतात.जैविक किंवा आनुवंशिक घटकआपण वर पाहिलेल्या उदाहरणामधल्या अक्षयच्या बाबतीत सांगायचे, तर अक्षय जे अनुभवत होता तेच त्याचे वडीलही अनुभवत होते. येथील नैराश्य हे जैविक किंवा आनुवंशिक कारणांमुळे असू शकते. मेंदूतील रसायनांमधील बदल (सेरोटोनिन, डोपामाइन इत्यादी) आणि नकारात्मक व्यक्तिमत्त्वदेखील याला कारणीभूत असू शकते..सामाजिक घटकरिया अलीकडे शिक्षणासाठी नवीन शहरात गेली होती. कुटुंब आणि मित्र-मैत्रिणींपासून दूर राहिल्यामुळे तिला जुळवून घेणे कठीण झाले. एकटेपणा वाढला आणि तिने स्केचिंग थांबवले. येथे सामाजिक घटक महत्त्वाचे ठरले. इतर सामाजिक कारणांमध्ये हिंसा, दुर्लक्ष, अत्याचार, कुटुंबातील वाद, गरिबी, बेरोजगारी, प्रिय व्यक्तीचा मृत्यू, घटस्फोट, शारीरिक आजार इत्यादींचा समावेश होतो.मानसशास्त्रीय घटकतनयाच्या बाबतीत, ती स्वतःची इतरांशी तुलना करत असे आणि स्वतःबद्दल नकारात्मक विचार करत असे. त्यामुळे हळूहळू आत्मविश्वास कमी झाला आणि ती एकटी पडली. येथे मानसशास्त्रीय घटक म्हणजेच नकारात्मक विचारपद्धती, आत्मसन्मानाची कमतरता, अतिविचार, परिपूर्णतेचा अट्टाहास, भावना व्यक्त करण्यात अडचण यांचा समावेश होतो.नैराश्यावरीलजेव्हा एखाद्याला नैराश्याची लक्षणे जाणवतात, तेव्हा ही आयुष्यातली एक फेज आहे असे म्हणून दुर्लक्ष केले जाते. इतरांची परिस्थिती जास्त वाईट आहे, त्यामानाने मी ठीक आहे, असे म्हणत भावना दडपल्या जातात. कधीकधी व्यक्ती व्यसनांच्या आहारी जाते. पण हे काही नैराश्यावरील उपाय नाहीत. त्याऐवजी, पुढील काही गोष्टी फायद्याच्या ठरू शकतात :तुमच्या विश्वासातील व्यक्तीशी बोला, यामुळे भावनिक ओझे कमी होईल.स्व-मदत तंत्र अवलंबा. नियमित व्यायाम करा, ज्यामुळे मनःस्थिती सुधारते.पुरेशी आणि चांगली झोप घ्या.निरोगी आहार घ्या आणि अल्कोहोल टाळा.ज्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला पूर्वी आनंद मिळायचा त्या करत राहा.विश्वासू लोकांशी संपर्क ठेवा.नैराश्याच्या लक्षणांचा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असेल, तर सायकोलॉजिस्ट किंवा समुपदेशकाचा सल्ला नक्की घ्या.तज्ज्ञ तुमच्या समस्येची कारणे समजून घेण्यासाठी आणि त्यावरच्या उपायांसाठी मदत करतात..काही उपयुक्त उपायमाइंडफुल ब्रीदिंग : शांत, आरामात बसा आणि दोन ते पाच मिनिटे आपल्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा.ग्राउंडिंग टेक्निक : जेव्हा तुम्हाला विचारांत हरवल्यासारखे वाटेल, तेव्हा सभोवतालच्या पाच गोष्टी पाहा, चार गोष्टींना स्पर्श करा, तीन गोष्टी ऐका, दोन गोष्टींचा वास घ्या आणि एक गोष्टीची चव घ्या. यामुळे तुम्हाला हलके वाटेल आणि पुन्हा वर्तमानात आल्याचे जाणवेल.लिखाण (जर्नलिंग) : तुमचे विचार कागदावर मुक्तपणे लिहा, यामुळे मन मोकळे होण्यास मदत होईल.आवडीच्या गोष्टी करा : संगीत ऐकणे, चालणे किंवा छंद जोपासणे यांमुळे वातावरण बदलते आणि मन गुंतलेले राहते.नैराश्य ही केवळ एक तात्पुरती फेज किंवा टप्पा नसून, ते आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे त्याची लक्षणे लवकर ओळखून त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे. काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. चांगली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, यासाठी मदत उपलब्ध आहे आणि त्यामध्ये सुधारणाही शक्य आहे. योग्य आधार, प्रयत्न कऱण्याची आणि मदत मागण्याची तयारी असेल, तर हळूहळू गोष्टी हलक्या वाटू लागतात, आणि आपण पूर्ववत आपले आयुष्य आनंदाने जगू शकतो. 