Premium|Salt Intake and Health : सावधान! जास्त मीठ खाणे घातक...

मीठ हा अन्नाची चव वाढवणारा पदार्थ असला, तरी त्याचे अतिप्रमाण शरीरासाठी धीमे विष ठरू शकते. मीठ कमी खाणे म्हणजे चवीशी तडजोड करणे नसून, ती आरोग्याशी केलेली एक महत्त्वाची मैत्री आहे. आजपासूनच आपल्या आहारात मिठाचे प्रमाण संतुलित ठेवून आपण हृदय आणि किडनीचे रक्षण करू शकतो. थोडासा संयम आणि आहारातील योग्य बदल आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातील. लक्षात ठेवा आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि ती टिकवणे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे.आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण चवीला जास्त महत्त्व देतो आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मीठ अत्यंत आवश्यक असले, तरी त्याचा अतिवापर शरीरासाठी विषासमान ठरू शकतो. पाकीटबंद पदार्थ आणि हॉटेलमधील जेवणामुळे आपल्या शरीरात मिठाचे प्रमाण नकळत वाढत चालले आहे. निरोगी आणि दीर्घायुष्यासाठी मिठाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, ही आता काळाची गरज झाली आहे..१. उच्च रक्तदाबाची समस्याजास्त मीठ खाल्ल्यामुळे रक्तातील सोडियमचे प्रमाण वाढते आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये पाणी साठून राहते. त्यामुळे रक्ताचा दाब वाढतो आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास कायमस्वरूपी सुरू होऊ शकतो. रक्तवाहिन्यांवरील हा अतिरिक्त ताण दीर्घकाळ राहिल्यास त्या कमकुवत होऊन फुटण्याची भीती असते. उच्च रक्तदाब हा शरीरातील इतर अनेक गंभीर आजारांचे मूळ मानला जातो. मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास रक्तदाब नैसर्गिकरित्या सामान्य पातळीवर येण्यास खूप मोठी मदत होते. घरच्या जेवणातसुद्धा वरून मीठ घेण्याची सवय पूर्णपणे टाळली पाहिजे, तरच हृदय सुरक्षित राहील. रक्तदाब नियंत्रित राहिल्यामुळे शरीराचे सर्व महत्त्वाचे अवयव अधिक काळ कार्यक्षम आणि निरोगी राहतात.२. हृदयविकाराचा धोकाउच्च रक्तदाबामुळे रक्ताभिसरण करण्यासाठी हृदयावर अतिरिक्त ताण पडू लागतो. मिठाच्या अतिवापरामुळे हृदयाच्या स्नायूंची लवचिकता आणि कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ लागते. यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता अनेकपटींनी वाढते. रक्तवाहिन्या कडक झाल्यामुळे हृदयाला पुरेसा रक्तपुरवठा करताना अडथळे निर्माण होतात. हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होण्यामागेदेखील सोडियमचे अतिप्रमाण हेच मुख्य कारण असते. तरुण पिढीमध्ये हृदयविकाराचे प्रमाण वाढण्यामागे खारट आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन कारणीभूत आहे. हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी आजपासूनच मिठाच्या वापरावर लगाम घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.३. किडनीच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणामआपली किडनी रक्तातील अतिरिक्त सोडियम गाळून बाहेर टाकण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते. पण मिठाचे प्रमाण सतत जास्त राहिल्यास किडनीवर गाळणप्रक्रियेचा खूप मोठा ताण येतो. किडनीला सतत जास्त काम करावे लागल्यामुळे ती हळूहळू निकामी होण्याची शक्यता असते. शरीरातील क्षारांचे संतुलन बिघडल्यामुळे लघवीवाटे आवश्यक प्रथिने बाहेर पडू लागतात, त्यामुळे किडनीमध्ये खडे म्हणजेच स्टोन होण्याची शक्यतासुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढते. जास्त मीठ खाणाऱ्या लोकांमध्ये किडनी फेल होण्याचा धोका इतरांपेक्षा जास्त असतो. किडनीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी मिठाचा वापर मर्यादित ठेवणे हाच एकमेव आणि उत्तम उपाय आहे..४. शरीराला सूज येणे, पाणी साठणेमिठामुळे शरीरातील पेशींमध्ये पाणी साठवून ठेवण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती खूप वाढते, यालाच वैद्यकीय भाषेत ‘वॉटर रिटेन्शन’ असे म्हटले जाते. ज्यामुळे शरीराला सूज येते, हात-पाय आणि चेहऱ्यावर वारंवार सूज येऊन शरीर बेढब दिसू लागते. सकाळी उठल्यावर डोळ्यांखाली सूज येणे हे मिठाच्या अतिवापराचे एक प्रमुख लक्षण आहे. शरीराचे वजन अचानक वाढल्यासारखे वाटते पण ते केवळ साठलेल्या पाण्यामुळे असते. चालताना किंवा काम करताना शरीरात सतत जडपणा आणि आळस जाणवतो. शरीरातील पाण्याचे योग्य संतुलन राखण्यासाठी मिठाचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे आहे.५. हाडांची झीज आणि ऑस्टिओपोरोसिसचा धोकाजास्त मीठ खाल्ल्यामुळे लघवीवाटे शरीरातील आवश्यक कॅल्शियम बाहेर टाकले जाते. हाडांच्या मजबुतीसाठी कॅल्शियम हे सर्वात महत्त्वाचे आणि गरजेचे घटक असते. कॅल्शियम कमी झाल्यामुळे हाडे आतून ठिसूळ होतात आणि ती लवकर मोडू शकतात. यामुळे सांधेदुखी आणि हाडांचे आजार कमी वयातच त्रास देऊ लागतात. महिलांमध्ये वयाच्या चाळिशीनंतर हा धोका अधिक पटीने वाढताना दिसतो. मिठाचा अतिवापर हाडांच्या आरोग्यासाठी एक प्रकारचा छुपा शत्रू ठरू शकतो. हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी केवळ दूध पिऊन चालणार नाही, तर मीठसुद्धा कमी करावे लागेल.६. पोटाच्या कर्करोगाचा वाढता संभवकाही संशोधनानुसार, जास्त मीठ खाणे हे पोटाच्या कर्करोगाशी थेट संबंधित असल्याचे आढळले आहे. जास्त खारट पदार्थ पोटाच्या आतील नाजूक थराला इजा पोहोचवू शकतात, यामुळे पोटाचे गंभीर विकार आणि अल्सर होण्याचे प्रमाण समाजात वाढत आहे. सतत तिखट आणि खारट पदार्थ खाल्ल्याने पोटातील जळजळ सतत वाढत जाते. शरीरातील पेशींमध्ये होणारे अनावश्यक बदल भविष्यात कर्करोगाला निमंत्रण देऊ शकतात. प्रक्रिया केलेले पदार्थ आणि लोणची यामध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असते, अशा पदार्थांचे अतिसेवन करणे भविष्यात आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.७. मेंदूची कार्यक्षमता आणि स्ट्रोकचा धोकाजास्त मीठ खाल्ल्यामुळे मेंदूला होणाऱ्या रक्तपुरवठ्यावर आणि रक्तदाबावर परिणाम होतो. उच्च रक्तदाबामुळे मेंदूतील एखादी बारीक रक्तवाहिनी फुटण्याचा म्हणजेच स्ट्रोकचा धोका वाढतो, यामुळे अर्धांगवायू होऊन शरीर निकामी होण्यासारखे अत्यंत गंभीर प्रकार घडू शकतात. सोडियमच्या वाढत्या प्रमाणामुळे मेंदूच्या पेशींना सूक्ष्म सूज येण्याची शक्यता असते. विचार करण्याची क्षमता आणि स्मरणशक्तीवरसुद्धा याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे काही लोकांना सतत डोकेदुखी जाणवते. बुद्धी तल्लख ठेवण्यासाठी आणि मेंदूचे रक्षण करण्यासाठी मीठ कमी खाणे हिताचे आहे..८. जेवणात मिठाला नैसर्गिक पर्यायमिठाचे प्रमाण कमी केल्यावर जेवण अळणी वाटू नये, म्हणून आपण लिंबाचा वापर करू शकतो. लिंबाच्या रसामुळे पदार्थाला एक प्रकारचा चटपटीतपणा येतो आणि मिठाची कमतरताही भासत नाही. अमसूल किंवा चिंचेचा कोळ वापरल्यानेदेखील आमटी आणि भाज्या चविष्ट लागतात. जेवणामध्ये कोथिंबीर आणि पुदिना यांचा वापर वाढवल्यास पदार्थाला नैसर्गिक सुगंध प्राप्त होतो. आल्याची पेस्ट किंवा लसूण वापरल्यामुळे पदार्थाची चव अधिक खुलून येते आणि मीठ कमी लागते. मिरी पूड किंवा ओवा वापरल्यानेसुद्धा जिभेला वेगळी चव मिळते आणि आरोग्य सुधारते. नैसर्गिक घटकांमुळे अन्नाचा दर्जा वाढतो आणि सोडियमचे प्रमाण आपोआप कमी होते.९. वरून मीठ घेण्याची सवयअनेकांना जेवण समोर आले, की चव न बघता वरून मीठ घेण्याची खूप वाईट सवय असते. ताटात बाजूला मीठ वाढून घेतल्यामुळे आपण गरजेपेक्षा जास्त मीठ नकळत खातो. ही सवय मोडण्यासाठी डायनिंग टेबलवरून मिठाची बरणी कायमची हटवावी. सुरुवातीला जेवण थोडे अळणी वाटेल, पण हळूहळू जिभेला त्या चवीची सवय होऊन जाते. शिजवताना घातलेले मीठ शरीरासाठी पुरेसे असते आणि ते पचायलासुद्धा सोपे जाते. वरून घेतलेले कच्चे मीठ थेट रक्तदाब वाढवण्यास कारणीभूत ठरते, असे डॉक्टर सांगतात. मुलांच्या ताटातसुद्धा सुरुवातीपासून मीठ वाढण्याची पद्धत बंद करणे हिताचे ठरेल.१०. प्रक्रिया केलेले पदार्थबाजारात मिळणाऱ्या चिप्ससारख्या पदार्थांमध्ये मिठाचे प्रमाण प्रचंड असते. हे पदार्थ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यात सोडियमचे विविध प्रकार प्रदीर्घ काळ वापरले जातात. इन्स्टंट नूडल्स आणि सूपच्या पाकिटांमध्ये चवीसाठी मिठाचा अतिरेक केलेला असतो. बिस्किटे आणि खारी यांसारख्या बेकरी प्रॉडक्ट्समध्येसुद्धा मीठ मोठ्या प्रमाणात लपलेले असते. बाहेरचे प्रक्रिया केलेले अन्न टाळून घरी केलेले ताजे पदार्थ खाणे हा सर्वात उत्तम मार्ग आहे. पाकीटबंद पदार्थ विकत घेताना त्यावरील लेबल नीट वाचण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. सोडियमचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ विकत घेणे टाळल्यास आरोग्याचे रक्षण होईल.११. पापड आणि लोणच्यांवर नियंत्रणभारतीय जेवणात पापड आणि लोणची हे पदार्थ तोंडी लावण्यासाठी नेहमीच वापरले जातात. पण हे दोन्ही पदार्थ तयार करताना मीठ हा मुख्य घटक म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. लोणचे टिकवण्यासाठी त्यात मिठाचा जाड थर दिला जातो, जो आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो. दररोजच्या जेवणात पापड खाल्ल्यामुळे शरीरातील सोडियमची पातळी अचानक वाढू शकते. हे पदार्थ अधूनमधून चवीपुरते खाणे ठीक आहे, पण त्यांचा रोजचा वापर टाळावा. घरी लोणचे करताना मिठाचे प्रमाण कमी ठेवण्याचा प्रयत्न आपण नक्कीच करू शकतो. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी लोणच्याऐवजी ताज्या भाज्यांची कोशिंबीर वापरणे उत्तम आहे.१२. फळे आणि भाज्यांचा आहारात समावेशपोटॅशियमयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त सोडियम बाहेर टाकण्यास मदत होते. केळी आणि संत्री यांसारख्या फळांमध्ये पोटॅशियम भरपूर असते, ते मिठाचे दुष्परिणाम कमी करते. पालेभाज्या आणि ताज्या फळांमध्ये मिठाचे प्रमाण नैसर्गिकरित्या खूप कमी आणि संतुलित असते. मोड आलेली कडधान्ये खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात आणि भूक शमते. आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवल्यामुळे पचनसंस्था सुधारते आणि क्षार साठून राहत नाहीत. फळांवर वरून चाट मसाला किंवा मीठ टाकून खाण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केली पाहिजे. फळांची नैसर्गिक गोडी आणि चव घेण्याचा प्रयत्न केल्यास आरोग्याला जास्त फायदा होतो.१३. पाण्याचे प्रमाणभरपूर पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील वाढलेले क्षार लघवीवाटे बाहेर काढणे सोपे जाते. मिठाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी दिवसभरात किमान आठ ते दहा ग्लास पाणी पिणे आवश्यक आहे. पाणी प्यायल्यामुळे किडनीचे कार्य सुधारते आणि रक्तातील सोडियमची पातळी नियंत्रित राहते. कोमट पाणी पिण्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते आणि सूज कमी होते. नारळपाणी पिणे हा शरीरातील क्षारांचे संतुलन राखण्यासाठी एक नैसर्गिक आणि उत्तम मार्ग आहे. पाणी कमी प्यायल्यास मिठामुळे होणारे नुकसान शरीरात जास्त काळ टिकून राहते आणि त्रास वाढतो. स्वतःला हायड्रेटेड ठेवल्यामुळे रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुरळीत राहते आणि आरोग्य उत्तम राहते..१४. लठ्ठपणावर नियंत्रणमिठामुळे शरीरात पाणी साठल्याने वजनाचा काटा झपाट्याने वाढतो, ज्याला आपण लठ्ठपणा म्हणतो. खारट पदार्थ खाल्ल्यामुळे भूक जास्त लागते आणि आपण नकळत जास्त कॅलरीज शरीरात घेतो. शरीरातील चरबी वाढण्यास आणि चयापचय क्रिया मंदावण्यास मदत होते. मीठ कमी केल्यास वजन कमी करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी होऊ शकते. व्यायामासोबतच मिठावर नियंत्रण ठेवल्यास शरीर सुडौल राहण्यास मदत होते. लठ्ठपणामुळे होणारे इतर गंभीर आजार मिठाच्या अतिवापरामुळे आपल्या जवळ येतात.१५. डोळ्यांचे आरोग्यउच्च रक्तदाबामुळे डोळ्यांच्या अतिशय नाजूक रक्तवाहिन्यांवरसुद्धा प्रचंड ताण येतो. यामुळे डोळ्यांची दृष्टी धूसर होणे किंवा नजर कमी होणे असे त्रास जाणवू लागतात. जास्त मीठ खाल्ल्यामुळे डोळ्यांच्या पापण्यांभोवती पाणी साठून राहण्याची समस्या उद्भवते. डोळ्यांना सूज येणे किंवा वारंवार खाज येणे असे त्रासदायक प्रकार घडतात. दीर्घकाळ मिठाचा अतिवापर केल्यास डोळ्यांच्या आरोग्यावर कायमस्वरूपी परिणाम होऊ शकतो. रक्तातील सोडियमची पातळी डोळ्यांच्या अंतर्गत दाबावरसुद्धा विपरीत परिणाम करते.१६. सातत्य आणि आहारातील शिस्तमिठाचा वापर कमी करणे एका दिवसात शक्य नाही, त्यासाठी सातत्य आवश्यक आहे. सुरुवातीला चवीमध्ये थोडा फरक जाणवेल पण आरोग्यासाठी हे बदल स्वीकारणे गरजेचे आहे. आपण जेवढ्या लवकर मिठावर नियंत्रण मिळवू तेवढे आपले भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. कुटुंबातील सर्वांच्या आरोग्यासाठी कमी मिठाचा आहार ही एक प्रकारची गुंतवणूक आहे. शरीरातील प्रत्येक अवयवाचे रक्षण करण्यासाठी अन्नातील मिठाचे संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. केवळ चवीसाठी आरोग्याचा बळी देणे हे शहाणपणाचे लक्षण अजिबातच नाही. नैसर्गिक आणि सात्त्विक आहारामुळे आपण अनेक असाध्य आजारांपासून स्वतःला दूर ठेवू शकतो.मीठ हा अन्नाची चव वाढवणारा पदार्थ असला, तरी त्याचे अतिप्रमाण शरीरासाठी धीमे विष ठरू शकते. मीठ कमी खाणे म्हणजे चवीशी तडजोड करणे नसून, ती आरोग्याशी केलेली एक महत्त्वाची मैत्री आहे. आजपासूनच आपल्या आहारात मिठाचे प्रमाण संतुलित ठेवून आपण हृदय आणि किडनीचे रक्षण करू शकतो. थोडासा संयम आणि आहारातील योग्य बदल आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातील. लक्षात ठेवा आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि ती टिकवणे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.