Premium|Salt Intake and Health : सावधान! जास्त मीठ खाणे घातक...

Healthy Diet Tips : मिठाचा अतिवापर शरीरासाठी धीमे विष ठरत असून, हृदय आणि किडनीच्या विकारांपासून वाचण्यासाठी दैनंदिन आहारात मिठाचे प्रमाण संतुलित ठेवणे हे दीर्घायुष्याचे आणि औषधमुक्त जीवनाचे खरे गमक आहे.
Salt Intake and Health

Salt Intake and Health

डॉ. सुबोध देशमुख

मीठ हा अन्नाची चव वाढवणारा पदार्थ असला, तरी त्याचे अतिप्रमाण शरीरासाठी धीमे विष ठरू शकते. मीठ कमी खाणे म्हणजे चवीशी तडजोड करणे नसून, ती आरोग्याशी केलेली एक महत्त्वाची मैत्री आहे. आजपासूनच आपल्या आहारात मिठाचे प्रमाण संतुलित ठेवून आपण हृदय आणि किडनीचे रक्षण करू शकतो. थोडासा संयम आणि आहारातील योग्य बदल आपल्याला औषधमुक्त आयुष्याकडे घेऊन जातील. लक्षात ठेवा आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि ती टिकवणे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे.

आजच्या धावपळीच्या जीवनात आपण चवीला जास्त महत्त्व देतो आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मीठ अत्यंत आवश्यक असले, तरी त्याचा अतिवापर शरीरासाठी विषासमान ठरू शकतो. पाकीटबंद पदार्थ आणि हॉटेलमधील जेवणामुळे आपल्या शरीरात मिठाचे प्रमाण नकळत वाढत चालले आहे. निरोगी आणि दीर्घायुष्यासाठी मिठाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, ही आता काळाची गरज झाली आहे.

Related Stories

No stories found.