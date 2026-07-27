Premium|Reliance Share Analysis : कोई जीता, कोई हारा...

भूषण महाजनखनिज तेल पुन्हा तेजीत आल्यास रिफायनिंग मार्जिन्स वाढतील. त्यामुळे रिफायनिंग कंपन्यांची नफाक्षमता वाढेल. पण सरकारने लगेच डिझेल व एटीएफचा निर्यात कर वाढवला. खनिज तेलापासून रसायने तयार करण्याचा व्यवसाय वाढला आहे, तसेच जिओ प्लॅटफॉर्मची भागविक्री शेअरला नवे तेज देईल असे वाटते. रिलायन्स वाढला नाही, तरी त्याला खाली येण्यास फारशी जागा नाही.परदेशी संस्थांच्या वापसीबद्दल मागील लेखात (अब आया ऊँट पहाड के नीचे..., ता. २५ जुलै) लिहिले होते. पण एकूणच इराण-अमेरिका शांतता कराराचे बारा वाजायची शक्यता दिसू लागल्यामुळे त्यांनी पुन्हा हात आखडता घेतला. ते आले आले म्हणता म्हणता पुन्हा परत जाऊ लागले. रुपया स्थिर झाला हे शब्द उच्चारण्याच्या आतच तो पुन्हा कमजोर पडू लागला. व्हेंटिलेटर काढल्यानंतर पेशंटने मान टाकावी तसेच हे झाले! विश्लेषकांना आपले शब्द व अंदाज कसे लगेच गिळावे लागतात, याचे हे द्योतक आहे. जरी परदेशी संस्थांची विक्री सुरू झाली असली, तरी यावेळी त्यात एक वेगळेपण आहे. त्यांनी कॅश मार्केटमध्ये विक्री सुरूच ठेवली असली, तरी फ्युचर्समध्ये त्यांचा मंदी कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा सिग्नल सकारात्मक आहे. तात्पर्य असे, की निर्देशांकांनी आपली आगेकूच सुरू ठेवत पाहता पाहता २४३००चा अडसर पार केला. रिलायन्स अनेक दिवसानंतर रंगात आला. प्रवर्तकांनी नऊ हजार कोटी रुपयांची खरेदी करून आपला हिस्सा वाढवला, तसेच चांगल्या कामकाजाच्या अपेक्षेने बँक निफ्टी वाढली. .Premium|Indian Stock Market Outlook : शेअर बाजारात तेजीची चाहूल; निफ्टी नव्या उच्चांकाच्या दिशेने?.तिन्ही मोठ्या खासगी बँकांनी आपापले तिमाही निकाल सप्ताहाअंती जाहीर केले आहेत. ते समाधानकारक आहेत. ॲक्सिस बँकेने मागील वर्षाच्या तुलनेत २२ टक्के वाढ दर्शवत ६० अब्ज रुपयांचा नफा नोंदवला. एचडीएफसी बँकेने १९०.६ अब्ज रुपयांचा निव्वळ नफा (मागील वर्षाच्या तुलनेत ५ टक्के वाढ) नोंदवला असून, निव्वळ व्याजाचे मार्जिन (एनआयएम) ३.४ टक्क्यांच्या जवळपास स्थिर आहे. आयसीआयसीआय बँकेचे निकाल अधिक लक्षवेधक आहेत व त्यांनी या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. मजबूत कर्जवाढ (१९.६ टक्के) आणि ४.३६ टक्के एनआयएमच्या जोरावर, निव्वळ नफा मागील तुलनेत १२.६ टक्के वाढून १२० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब अशी, की कर्जमागणी मजबूत आहे. ठेवींचा पुरवठा कमी पडत असल्यामुळे व्याजदर किंचित वाढले आहेत व बँका लांब पल्ल्याच्या गुंतवणुका स्वीकारत आहेत. सर्वच बँकांची अनार्जित कर्जे कमी झाली आहेत. यात सरकारी बँकाही मागे पडलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र बँकेने छान निकाल दाखवले. चांगल्या निकालांच्या अपेक्षेने शेअर आधीच वाढला होता, त्याला विक्रीला तोंड द्यावे लागले. मागे हा शेअर रडारवर ठेवावा असे सुचवले होते. चांगल्या निकालानंतर खाली आल्यामुळे आपल्या सल्लागाराला विचारून खरेदीचा निर्णय घ्यावा. व्याजाचे मार्जिन (एनआयएम) स्थिर असल्यामुळे या क्षेत्राने गुंतवणुकीचे दार उघडले असे मानायला हरकत नाही.गेल्या सप्ताहात (ता. १३ ते १७ जुलै) झालेला बदल म्हणजे प्रथमच लार्ज कॅप शेअरनी स्मॉल व मिड कॅप शेअरना मागे टाकले. हे साहजिकच आहे. कारण हे दोन्ही निर्देशांक आपल्या अत्युच्च पातळीवर होते, तेथे थोडी विक्री होणारच! ती सामावून घेत, यथावकाश तेही निर्देशांक पुढे चाल घेतील. त्यातल्या त्यात आयटी निर्देशांक उसळले. आपला टीसीएसबद्दलचा अंदाज बरोबर निघाला. टीसीएसपाठोपाठ पर्सिस्टंट व ओएफएसएस आघाडीवर होते. टीसीएस व एचसीएल टेक डेटा सेंटर व्यवसायाकडे गांभीर्याने बघत आहेत. टीसीएस तिच्या एआयप्रणित हायपर व्हॉल्ट उपकंपनीत ६ ते ७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. त्यापाठोपाठ एचसीएल टेकने याच क्षेत्रात ३,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. ‘सर्वम’ या एआय प्लॅटफॉर्ममधील त्यांची गुंतवणूक धोरणात्मक समजली पाहिजे. टोमणे मारून मारून सासू थकली की सुनेला दिवस जावे तसे उशिरा का होईना, आपले आयटी दिग्गज डेटा सेंटर व एआयकडे वळले हेही नसे थोडके! ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ म्हणत बँकिंग, आयटी व रिलायन्सच्या जोरावर निफ्टीने गेल्या सप्ताहात चांगलीच मुसंडी मारली..अमेरिका व इराण बोलणी अडखळत चालली आहेत, कारण दोन्ही पक्ष आपला हट्ट सोडायला तयार नाहीत. या युद्धात माझी पँट जरी फाटली तरी कोट शाबूत आहे, हे ट्रम्प यांना सिद्ध करायचे आहे आणि इराणलाही जनतेचा प्रक्षोभ फार वाढणार नाही, हे बघायचे आहे. म्हणजे आता हे प्रकरण चिघळत रशिया-युक्रेनच्या मार्गाने चालेल असे दिसते. एका वाईट बातमीमुळे दोन वेळा बाजारात पॅनिक होत नाही, या प्रमेयाप्रमाणे पुन्हा मार्च २०२६ अखेरची घबराट होणार नाही. पण खनिज तेल ८७ डॉलर प्रतिबॅरल गेले, हे सहन करावे लागेल. खनिज तेल पुन्हा तेजीत आल्यास रिफायनिंग मार्जिन्स वाढतील. त्यामुळे रिफायनिंग कंपन्यांची नफाक्षमता वाढेल. पण सरकारने लगेच डिझेल व एटीएफचा निर्यात कर वाढवला. रिलायन्स सेझमध्ये (एक्सपोर्ट-ओरिएन्टेड एसईझेड - स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) येत असल्यामुळे त्यांना या करातून सूट आहे. पण चेन्नई पेट्रो व इतर कंपन्यांचे तसे नाही. मार्जिन वाढल्यामुळे तो शेअर उसळला, पण नवा कर लागू केल्यामुळे लगेच खाली आला. तरीही हा शेअर आपल्या रडारवर ठेवावा असे आम्ही सुचवतो. चांगल्या घसरणीत विचार करता येईल. रिलायन्स जवळ बाळगणे कितीही कंटाळवाणे असले (तीन वर्षांचा परतावा जेमतेम ३.५ टक्के), तरी जिओ प्लॅटफॉर्मचा प्राथमिक बाजारात प्रवेश होईपर्यंत जवळ बाळगावा असे वाटते. तसे नुकतेच जाहीर झालेले निकाल बरे आहेत. खनिज तेलापासून रसायने तयार करण्याचा व्यवसाय वाढला आहे, तसेच जिओ प्लॅटफॉर्मची भागविक्री शेअरला नवे तेज देईल असे वाटते. रिलायन्स वाढला नाही, तरी त्याला खाली येण्यास फारशी जागा नाही. ‘ऐंशी तिथे पंच्याऐंशी म्हणत अजून तीन महिने कळ काढावी. तेल पुन्हा ८० ते ९० डॉलरच्या टप्प्यात जाणे भारताला नक्कीच अनुकूल नाही, त्यावर आपले नेतृत्व कशी मात करते ते बघू व आपले धोरण ठरवू.गेले वर्षभर मागे पडलेल्या डिव्हिज लॅब्जने ७,३९० रुपयांचा नवा उच्चांक केला. बाजाराने चांगले स्वागत करण्याचे कारण म्हणजे तिमाही निकालातून फारशा अपेक्षा नव्हत्या. त्याउलट कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२६च्या चौथ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी केली. कंपनीने महसुलात वार्षिक १० टक्के वाढ नोंदवत तो २,८३१ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे आणि निव्वळ नफ्यात १३ टक्के वाढ नोंदवत तो ७५१ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे जाहीर केले. त्याखेरीज एबिटा मार्जिनमध्ये भरघोस वाढ होऊन ती ३२.८ टक्के झाली. यामुळे जेनेरिक औषधांच्या किमती वाढणार की नाही ही चिंता दूर झाली. कंपनीने एका नामांकित जागतिक औषध कंपनीबरोबर मोठा दीर्घकालीन उत्पादन आणि पुरवठा करार केला. या भागीदाराचे नाव जाहीर करण्यात आले नाही. या कराराच्या घोषणेनंतर शेअरला नवे बळ मिळाले. गुंतवणूकदार डिव्हिच्या पेप्टाइड्स आणि जीएलपी १ या वजन कमी करण्याच्या व मधुमेहावरील औषधांसाठी लागणारे एपीआय घटकांच्या निर्मितीबद्दल (सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक) अत्यंत आशावादी आहेत. पुढील तीन ते चार वर्षांत या उत्पादनामुळे भरपूर विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे..शेजारणीला तिच्या पतीने नवा सोन्याचा हार घेतला म्हणून आपल्या पत्नीला बोचावे, तसे द. कोरिया व तैवानच्या बाजारांची घोडदौड बघून आपल्या विश्लेषकांना वाटत होते. पण आता तेथेही चांगली विक्री झाल्यामुळे त्यांना बरे वाटत असेल. गुंतवणूकदारांसाठी यातून एक चांगला धडा म्हणजे एखादा शेअर प्रमाणाबाहेर वाढला, तर कुठल्याही निमित्ताने तो खाली येणारच. वेळच्यावेळी नफा खिशात टाकला नाही, तर काही काळ पश्चाताप होणारच. कारण आता अधिक काळ थांबावे लागेल.हे असेच चालायचे असे समजून गुंतवणूकदारांनी स्थितप्रज्ञाच्या भूमिकेतून शेअर बाजाराचे निरीक्षण व अवलोकन करावे, अशी आशा आहे.महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही, हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे, हेही ध्यानात घ्यावे.लेखक शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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