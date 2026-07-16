Premium|Retirement Life : उत्तररंगातील नात्यांचे बदलते रंग!

विद्या हर्डीकर-सप्रेभारतीय समाजात पंचवीस-तीस वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोट घेण्याची उदाहरणं अजून तरी कमी आहेत. तेव्हा आपल्याला एकत्र काळ घालवण्याची सुवर्णसंधी म्हणून या अवस्थेकडं पाहावं, हे बरं. मग जेवढा काळ दोघंही व्याधीमुक्त असतील, तेवढा काळ या सुवर्णसंधी शोधाव्यात. एकत्र नवे छंद जोपासणं, प्रवास करणं, नवीन गोष्टी शिकणं असं कितीतरी...आपल्याला समजायला लागण्यापूर्वीच आपल्याभोवती विविध नात्यांचे गोफ गुंफले जातात. रक्ताची, मानलेली, सख्खी, चुलत, मित्रमंडळींची; जिवंत आणि निर्जीव गोष्टींशीही आपली नाती कळत-नकळत विणली जातात. नात्यांचं काहीसं ऋतुचक्रासारखंच असतं. काळाबरोबर या नात्यांचे रंग बदलत जातात आणि कधीकधी परिस्थितीनुसारही रंग बदलतात.आयुष्याचा पूर्वरंग संपतो आणि उत्तररंग सुरू होतो, त्याची सीमारेषा धूसर असते. एकीकडं संध्याकाळचा काहीसा मोहक गोडवा आणि त्यात हुरहूर लावणारी धूसरता (ट्वायलाइट झोन). मुलांनी आपापली घरटी बांधलेली. नातवंडांची किलबिल सुरू झालेली. हवाहवासा निवांतपणा हाकेच्या अंतरावर येऊन थांबलेला! मित्रमंडळींबरोबर प्रवासाचे बेत आखलेले... म्हणून मोहक आणि तरीही आपल्यातल्या येऊ पाहणाऱ्या रितेपणामुळे, केसातल्या रुपेरी सावल्यांनी धूसर वाटणारा! आयुष्याची गाडी रूळ बदलत असते. कधी थोडा खडखडाट झाला, तर गडबडून न जाता प्रवास सुखाचा आणि आनंदाचा करता आला, तर हा उत्तररंग पूर्वरंगाएवढाच बहुरंगी नाही का होणार? या उत्तररंगाचीसुद्धा काळानुसार वेगवेगळी रंगचित्रं दिसतात. .१. नवरा-बायकोच्या एकत्र आयुष्याचा काळ - याला म्हणता येईल दोन्ही पंखानी उत्तररंगात भरारी घेण्याचा काळ.२. एक सांगाती सोडून गेल्यावरच्या एकांड्या आयुष्याचा काळ - याला म्हणता येईल एक पंख छाटल्यावरचा काळ.३. कदाचित एकांड्या आयुष्यात नव्या जोडीदाराचा प्रवेश झाल्याचा, तो होतानाचा आणि झाल्यानंतरचा काळ - याला म्हणता येईल नवा पंख, नवा सांगातीचा काळ.प्रत्येक वेळी बदलांना सामोरं जावं लागतं आणि त्या प्रवासात कधीकधी समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आपल्या भोवतीच्या माणसांशी असलेल्या नात्यात प्रश्न येऊ शकतात. त्याचा आपल्याला आणि आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होऊ शकतो आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एकत्र प्रयत्नही करावे लागतात. काही अंशी स्वतःला बदलावंही लागतं. कारण शेवटी महत्त्वाचं काय? तर आपलं भावनिक स्वास्थ्य..दोन्ही पंखांनी उत्तररंगात भरारीउत्तररंगात भरारी मारण्याची पहिली अवस्था असते नवरा-बायकोच्या एकत्र काळाची. काही प्रश्न हातावेगळे आणि मनावेगळे करण्याची तयारी केली, तर हा काळ म्हणजे सुवर्णसंधीच! ‘ऑन द गोल्डन पॉन्ड’ म्हणजे निवांतपणे आणि तरीही सळसळत्या उत्साहानं साजरे करण्याचे सोनेरी दिवस.कोणी म्हणेल, मग यात काय प्रश्न? ‘चला संसार झाला, आता मजा करायला जाऊ’ असे हे दिवस. मजेत भटकंती करा... भटकताना मजा करा. आपलाच तर नवरा आणि आपलीच तर बायको! पण खरे प्रश्न येतात दोघांपैकी एकजण निवृत्त झाल्यावर. एकदा रूळ बदलतानाचा खडखडाट होतो. मग दोघेही निवृत्त झाल्यावर पुन्हा काही नवीन प्रश्न. एक म्हणजे रिकाम्या घरट्यात एवढा काळ एकत्र घालवण्याची सवय गेलेली असते आणि मधुचंद्राचे ते वय ‘निघून गेले’ अशी ही अवस्था असते.एकमेकांकडून असणाऱ्या अपेक्षा अंगावर येऊ न देता त्यांची पूर्ती करण्याची कसरत करावी लागते. म्हणजे सकाळचा चहा कोणी करावा, इथपासून सुरू होतं. कपड्यांचे बोळे कोणी उचलायचे? बायकोनं आता रोज इस्त्री करून द्यावी आणि नवऱ्यानं भाजी आणावी, अशा अपेक्षांची यादी इथे सुरू व्हायला लागते. एकमेकांच्या बारीकसारीक बाबतींत उगाचच लक्ष घालून, नाक खुपसून मोठा अहंकार आणि सूक्ष्म अधिकार म्हणजे मायक्रो मॅनेजमेंट गाजवण्याची स्पर्धा मग सुरू होते.आता आमचंच पाहा ना. मी दुपारची कॉफी करता करता ‘तोंडात काय टाकावं बरं?’ असा विचार करत चमचाभर पोह्यांचा चिवडा वाटीत घेण्याचा अवकाश. तिकडे ‘कांदा बारीक चीर. शेंगदाणे भाजून घे. कोथिंबीर घालायला विसरू नको...’ अशा सूचना सुरू होतात. म्हणजे भेळ करावी असं माझ्या मनातसुद्धा नसतं. पण....एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रांवर आक्रमण (म्हणजे टेरिटोरियल इन्व्हेजन) सुरू होतं. स्वयंपाकघर हे बहुतेक वेळा बायकोचं अधिकार क्षेत्र असतं. निवृत्त झाल्यावर नवऱ्याला काहीतरी हटके पदार्थ करण्याची खुमखुमी येते. नंतर तिथं झालेलं कुरुक्षेत्र स्वछ करण्याचं काम बायकोवर पडतं. एकमेकांच्या स्वभावातले, वृत्तीतले फरक जाणवू लागतात, खुपू लागतात आणि प्रसंगी दुखूही लागतात. एकाला घरात निवांत पुस्तक वाचायचं असतं, तर दुसऱ्याला फिरायला जाण्याचा मूड असतो. वाढत्या वयामुळे दोघांचीही सहनशक्ती कमी झालेली असल्याने चिडचिड वाढायला लागते.स्वतःच्या भविष्याबद्दल काही निर्णय एकत्रितपणे घेण्याची मनाची तयारी करावी लागते आणि प्रत्यक्षात हे अवघड काम करावं लागतं. निर्णय घेताना केवळ दोघंच नाही, तर मुलं-सुना-जावई आणि नातवंडंसुद्धा चित्रात येतात. त्यामुळे नात्यांच्या रंगात आणखी छटा मिसळतात. कधीकधी मुलांच्या ढाली करून नवरा-बायको आपली बाजू लढवू लागतात. आई-बाबा निवृत्त झाले, की नातवंडांच्या संगोपनात आपणहोऊनच प्रेमानं हातभार लावतात. पण कधीकधी त्यांच्या वेळचं त्यांनी काय करावं, याबद्दल मुलांच्या अपेक्षा वाढतात. मग तू तिथे मीसारखे चित्रपट घरात दिसू लागतात.कसोटीचे क्षण येतात, ते दोघांपैकी एक आजारी पडल्यावर! सेवा, शुश्रूषा करण्याची सवय कोणालाच नसते. पण वेळ आल्यावर ती करण्याचा संयम काहींकडे कमी असतो, त्यातून ताण निर्माण होतात. सेवा करणाऱ्याला आणि सेवा घेणाऱ्यालाही एकमेकांची कटकट वाटू लागते.काही ताणतणाव एवढे वाढतात, की अगदी तुटण्याची वेळ येते. आई-वडिलांपासून दूर राहिल्यामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्यांनी आई-वडिलांचा रोजचा वृद्धत्वाचा प्रवास पाहिलेला नसतो, त्यामुळे अमेरिकेत तर हे सेवा-शुश्रूषेचं काम आणखी अवघड वाटू शकतं. त्यात मदत घ्यायची म्हटलं, तर ती फार महाग असते किंवा अनेकदा मिळणंही कठीण असतं. दोघांपैकी एकजण विस्मृतीसारख्या आजारात असेल किंवा एकाला काही असाध्य आजार झाला, तर दुसऱ्यावर प्रचंड मानसिक ताण येऊ शकतो. पुन्हा सहानुभूती मिळते ती रुग्णाला. सेवा करणाऱ्याला वाटतं, ‘अरे, आपल्याला कशातून जावं लागतंय ते कोणी पाहतच नाही.’ त्यामुळे शुश्रूषा करणाऱ्यांची मनःशांती अग्निदिव्यातून जाऊ लागते..प्रश्नांची आणि समस्यांची यादी कितीतरी वाढवता येईल. पण असं म्हणतात, ‘इफ यू कॅनॉट अव्हॉइड इट, यू माइट ॲज वेल एन्जॉय इट!’ आणि दुसरा पर्याय असतो, ‘इफ यू डोन्ट एन्जॉय, यू माइट ॲज वेल अव्हॉइड!’ हा विरुद्ध पर्याय कठीण असतो. भारतीय समाजात पंचवीस-तीस वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोट घेण्याची उदाहरणं अजून तरी कमी आहेत. तेव्हा आपल्याला एकत्र काळ घालवण्याची सुवर्णसंधी म्हणून या अवस्थेकडं पाहावं, हे बरं. मग जेवढा काळ दोघंही व्याधीमुक्त असतील, तेवढा काळ या सुवर्णसंधी शोधाव्यात. एकत्र नवे छंद जोपासणं, प्रवास करणं, नवीन गोष्टी शिकणं असं कितीतरी...थोडक्यात एकमेकांचा नव्यानं शोध घेणं, नवी ओळख करून घेणं आणि नव्यानं मैत्रीची सुरुवात करणं या भूमिकेतून या दिवसांकडे पाहावं. मग आनंदात दिवस घालवण्यासाठी प्रयत्न करणं अवघड जात नाही.लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक असून ललित लेखन करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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